

[Индекс номера 51 (07.04.2017)]



В старом городе

Что скрывает Имангда

На текущий календарный период выпало не так уж много ярких исторических дат. Воспользовавшись этим, мы решили напомнить читателям о почти забытом, но любопытном юбилее одного далекого месторождения.

Поселок Имангда-Рудная. 1950-е годы Апрель 1942 года Заброска на Имангду тягачами ЗИС-42. 1950-е годы 75 лет назад в 70 километрах от Норильска — на реке Имангде — впервые началось геологоразведочное бурение. Сейчас об этом мало кто помнит, но когда–то Имангдинское месторождение считалось «Норильском–3», а геологи и ныне ставят его в один ряд с рудоносными интрузиями Норильска и Талнаха. Признаки месторождения вкрапленных платиносодержащих сульфидных руд геологи Спейт и Комаров обнаружили там в 1940 году. В 1941 году поисковые работы продолжились, на Имангде появился первый домик, а в ноябре вышел приказ о создании геологоразведочной партии для разведки в этом районе. Завезти на отдаленную речку технические грузы и продовольствие удалось только весной — на оленях. В апреле там впервые застучал двигатель буровой. Имангда была труднодоступной, но уникальной. Помимо сульфидных руд там нашлось богатое угольное месторождение, гипс, известняк, флюсовый песчаник, составлялись даже прогнозы о возможной нефтеносности района. Но, что самое интересное, в том же 1942 году там были открыты магнетитовые залежи. Появилась надежда, что Норильск получит собственную железорудную базу. В 1943 году всерьез рассматривалась возможность строительства на Имангде сталелитейного завода и железной дороги. И все же ее отдаленность перевешивала весь эффект от разведанных запасов руд и угля. Геологоразведку несколько раз консервировали, но геологи упорно возвращались на Имангду в 1950–х, 1970–х и даже в начале 1990–х годов. Перспективы района до сих пор не раскрыты до конца — уж больно хорошо запрятаны руды. Впрочем, может, это и к лучшему. 12 апреля 1956 года В этот день вышел приказ о переводе Норильского комбината на постоянную вольнонаемную рабочую силу. Это ознаменовало окончательный перелом в судьбе города, начало которому в 1953 году положила передача НГМК из ведения МВД в Министерство металлургической промышленности. В том же году с 1 сентября началась ликвидация Норильлага, которая должна была завершиться к 1 января 1957–го. Конечно, это не значило, что все заключенные разом уехали из Норильска. Многие были поражены в праве выезда, кому–то попросту некуда было ехать. И все же кто будет работать в Норильске теперь, если на бесплатный труд рассчитывать уже не приходится? Ответ прозвучал 19 мая 1956 года, когда правительство страны через центральные газеты обратилось к молодежи с призывом ехать на Север и «осваивать крупнейшие месторождения цветных и редких металлов». Уже 19 июня в Дудинку прибыл теплоход «Александр Матросов» с первыми добровольцами. Всего с июня по октябрь 1956 года по путевкам ЦК ВЛКСМ в Норильск прибыло 6300 человек. Прибытие комсомольского десанта. 1959 год Знай наших Александра Почекутова 7 апреля 1930 года родилась Александра Филипповна Почекутова, почетный гражданин Норильска, оператор городского агентства Норильского объединенного авиаотряда. Александра Почекутова работала в Норильске с 1949 года. Начинала кладовщицей в Норильском объединенном авиаотряде, а на пенсию ушла оператором «Сирены» городского агентства Норильского объединенного авиаотряда. Она внесла большой вклад в развитие гражданской авиации на Крайнем Севере. Награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», юбилейной медалью «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Ветеран труда, ветеран Красноярского управления гражданской авиации и Норильского объединенного авиаотряда. А еще в апреле • 8 апреля 1946 года создана контора «Медьстрой», началось строительство медного завода. • 2 апреля 1978 года создан танцевальный ансамбль «Бальтанор». Юбилейный концерт ансамбля «Бальтанор». 1988 год • 2 апреля 1944 года в составе аппарата управления комбината организован отдел водных перевозок. • 2 апреля 1984 года спущен на воду ледокол «Авраамий Завенягин». Ледокол «Авраамий Завенягин» • В начале апреля 1963 года на Ленинском проспекте, 29, открылся специализированный книжный магазин — «Дом книги». • В преле 1976 года была открыта первая в городе памятная доска — Авраамию Завенягину, разместили ее на одноименной улице. Светлана ГУНИНА 75 лет назад в 70 километрах от Норильска — на реке Имангде — впервые началось геологоразведочное бурение. Сейчас об этом мало кто помнит, но когда–то Имангдинское месторождение считалось «Норильском–3», а геологи и ныне ставят его в один ряд с рудоносными интрузиями Норильска и Талнаха. Признаки месторождения вкрапленных платиносодержащих сульфидных руд геологи Спейт и Комаров обнаружили там в 1940 году. В 1941 году поисковые работы продолжились, на Имангде появился первый домик, а в ноябре вышел приказ о создании геологоразведочной партии для разведки в этом районе.Завезти на отдаленную речку технические грузы и продовольствие удалось только весной — на оленях. В апреле там впервые застучал двигатель буровой. Имангда была труднодоступной, но уникальной. Помимо сульфидных руд там нашлось богатое угольное месторождение, гипс, известняк, флюсовый песчаник, составлялись даже прогнозы о возможной нефтеносности района. Но, что самое интересное, в том же 1942 году там были открыты магнетитовые залежи. Появилась надежда, что Норильск получит собственную железорудную базу. В 1943 году всерьез рассматривалась возможность строительства на Имангде сталелитейного завода и железной дороги. И все же ее отдаленность перевешивала весь эффект от разведанных запасов руд и угля. Геологоразведку несколько раз консервировали, но геологи упорно возвращались на Имангду в 1950–х, 1970–х и даже в начале 1990–х годов. Перспективы района до сих пор не раскрыты до конца — уж больно хорошо запрятаны руды. Впрочем, может, это и к лучшему.В этот день вышел приказ о переводе Норильского комбината на постоянную вольнонаемную рабочую силу. Это ознаменовало окончательный перелом в судьбе города, начало которому в 1953 году положила передача НГМК из ведения МВД в Министерство металлургической промышленности. В том же году с 1 сентября началась ликвидация Норильлага, которая должна была завершиться к 1 января 1957–го. Конечно, это не значило, что все заключенные разом уехали из Норильска. Многие были поражены в праве выезда, кому–то попросту некуда было ехать. И все же кто будет работать в Норильске теперь, если на бесплатный труд рассчитывать уже не приходится? Ответ прозвучал 19 мая 1956 года, когда правительство страны через центральные газеты обратилось к молодежи с призывом ехать на Север и «осваивать крупнейшие месторождения цветных и редких металлов». Уже 19 июня в Дудинку прибыл теплоход «Александр Матросов» с первыми добровольцами. Всего с июня по октябрь 1956 года по путевкам ЦК ВЛКСМ в Норильск прибыло 6300 человек.7 апреля 1930 года родилась Александра Филипповна Почекутова, почетный гражданин Норильска, оператор городского агентства Норильского объединенного авиаотряда. Александра Почекутова работала в Норильске с 1949 года. Начинала кладовщицей в Норильском объединенном авиаотряде, а на пенсию ушла оператором «Сирены» городского агентства Норильского объединенного авиаотряда. Она внесла большой вклад в развитие гражданской авиации на Крайнем Севере. Награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», юбилейной медалью «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Ветеран труда, ветеран Красноярского управления гражданской авиации и Норильского объединенного авиаотряда.создана контора «Медьстрой», началось строительство медного завода.создан танцевальный ансамбль «Бальтанор».в составе аппарата управления комбината организован отдел водных перевозок.спущен на воду ледокол «Авраамий Завенягин».года на Ленинском проспекте, 29, открылся специализированный книжный магазин — «Дом книги».была открыта первая в городе памятная доска — Авраамию Завенягину, разместили ее на одноименной улице.

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