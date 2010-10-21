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[Индекс номера 51 (07.04.2017)]

 В старом городе 
Что скрывает Имангда

На текущий календарный период выпало не так уж много ярких исторических дат. Воспользовавшись этим, мы решили напомнить читателям о почти забытом, но любопытном юбилее одного далекого месторождения.
Поселок Имангда-Рудная. 1950-е годы
Апрель 1942 года
Заброска на Имангду тягачами ЗИС-42. 1950-е годы
75 лет назад в 70 километрах от Норильска — на реке Имангде — впервые началось геологоразведочное бурение. Сейчас об этом мало кто помнит, но когда–то Имангдинское месторождение считалось «Норильском–3», а геологи и ныне ставят его в один ряд с рудоносными интрузиями Норильска и Талнаха. Признаки месторождения вкрапленных платиносодержащих сульфидных руд геологи Спейт и Комаров обнаружили там в 1940 году. В 1941 году поисковые работы продолжились, на Имангде появился первый домик, а в ноябре вышел приказ о создании геологоразведочной партии для разведки в этом районе.
Завезти на отдаленную речку технические грузы и продовольствие удалось только весной — на оленях. В апреле там впервые застучал двигатель буровой. Имангда была труднодоступной, но уникальной. Помимо сульфидных руд там нашлось богатое угольное месторождение, гипс, известняк, флюсовый песчаник, составлялись даже прогнозы о возможной нефтеносности района. Но, что самое интересное, в том же 1942 году там были открыты магнетитовые залежи. Появилась надежда, что Норильск получит собственную железорудную базу. В 1943 году всерьез рассматривалась возможность строительства на Имангде сталелитейного завода и железной дороги. И все же ее отдаленность перевешивала весь эффект от разведанных запасов руд и угля. Геологоразведку несколько раз консервировали, но геологи упорно возвращались на Имангду в 1950–х, 1970–х и даже в начале 1990–х годов. Перспективы района до сих пор не раскрыты до конца — уж больно хорошо запрятаны руды. Впрочем, может, это и к лучшему.
12 апреля 1956 года
В этот день вышел приказ о переводе Норильского комбината на постоянную вольнонаемную рабочую силу. Это ознаменовало окончательный перелом в судьбе города, начало которому в 1953 году положила передача НГМК из ведения МВД в Министерство металлургической промышленности. В том же году с 1 сентября началась ликвидация Норильлага, которая должна была завершиться к 1 января 1957–го. Конечно, это не значило, что все заключенные разом уехали из Норильска. Многие были поражены в праве выезда, кому–то попросту некуда было ехать. И все же кто будет работать в Норильске теперь, если на бесплатный труд рассчитывать уже не приходится? Ответ прозвучал 19 мая 1956 года, когда правительство страны через центральные газеты обратилось к молодежи с призывом ехать на Север и «осваивать крупнейшие месторождения цветных и редких металлов». Уже 19 июня в Дудинку прибыл теплоход «Александр Матросов» с первыми добровольцами. Всего с июня по октябрь 1956 года по путевкам ЦК ВЛКСМ в Норильск прибыло 6300 человек.
Прибытие комсомольского десанта. 1959 год
Знай наших
Александра Почекутова
7 апреля 1930 года родилась Александра Филипповна Почекутова, почетный гражданин Норильска, оператор городского агентства Норильского объединенного авиаотряда. Александра Почекутова работала в Норильске с 1949 года. Начинала кладовщицей в Норильском объединенном авиаотряде, а на пенсию ушла оператором «Сирены» городского агентства Норильского объединенного авиаотряда. Она внесла большой вклад в развитие гражданской авиации на Крайнем Севере. Награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», юбилейной медалью «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Ветеран труда, ветеран Красноярского управления гражданской авиации и Норильского объединенного авиаотряда.
А еще в апреле
8 апреля 1946 года создана контора «Медьстрой», началось строительство медного завода.
2 апреля 1978 года создан танцевальный ансамбль «Бальтанор».
Юбилейный концерт ансамбля «Бальтанор». 1988 год
2 апреля 1944 года в составе аппарата управления комбината организован отдел водных перевозок.
2 апреля 1984 года спущен на воду ледокол «Авраамий Завенягин».
Ледокол «Авраамий Завенягин»
В начале апреля 1963 года на Ленинском проспекте, 29, открылся специализированный книжный магазин — «Дом книги».
В преле 1976 года была открыта первая в городе памятная доска — Авраамию Завенягину, разместили ее на одноименной улице.
Светлана ГУНИНА

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