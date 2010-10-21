

[Индекс номера 51 (07.04.2017)]



ГМК

Долговременный эффект

В Заполярном филиале решили продлить жизнь погрузочно–доставочным машинам, используемым на рудниках компании.

Caterpillar R1700 Сейчас полным ходом идет реализация пилотного проекта по капитальному ремонту подземного самоходного дизельного оборудования на промежуточном этапе его эксплуатации. Каждая из машин стоит около 70 миллионов рублей и рассчитана на эксплуатацию в течение 24 тысяч моточасов, по 3,5—4 тысячи часов в год, то есть около шести лет. По словам главного механика Заполярного филиала Владимира Сушко, с экономической точки зрения инициатива представляется очень эффективной. — Решение о запуске проекта было принято в прошлом году, после того как наши специалисты побывали на передовых предприятиях от Швеции до Чили, где такой метод давно и удачно применяется, — отметил Владимир Сушко. — Мы провели всевозможные экономические расчеты, и в итоге на реализацию пилотного проекта было выделено 100 миллионов рублей. Следует понимать, что ПДМ оснащены сложным компьютерным оборудованием, и для работы с ними нужна специальная подготовка — поэтому для нас важно не просто их отремонтировать, но и вывести на нужные технические параметры. В работе находятся три машины: R1700 фирмы Caterpillar с рудника «Октябрьский», LH 514 фирмы Sandvik с «Комсомольского» и ST14 фирмы Atlas Copco с рудника «Таймырский». Базовой площадкой является седьмой участок по ремонту самоходного дизельного оборудования специализированного шахтно–ремонтного управления. Как отметили в Заполярном филиале, на ремонт каждой ПДМ уходит чуть больше 30 миллионов рублей, при этом в рамках проекта была профинансирована и закупка всего необходимого оборудования. Примечательно, что сотрудников «Норильскникельремонта», осуществляющих работы, консультируют технические специалисты всех трех фирм–производителей, что, по словам руководителя сервисного проекта, заместителя начальника СШРУ Руслана Короля, позволяет не только оперативно справиться с задачей, но и повысить квалификацию норильского персонала. После капремонта на протяжении всего дальнейшего срока эксплуатации машина будет обслуживаться местными специалистами на руднике «Октябрьский». — По нашим расчетам, в случае, если эксплуатация и обслуживание ПДМ будет производиться согласно всем нормам, машины смогут проработать еще два года и более, — говорит Руслан Король. — Время их бесперебойной работы зависит от интенсивности и культуры эксплуатации. Следует учесть, что на шахте «Ангидрит» условия менее жесткие, машины ходят дольше. А на руднике «Октябрьский» на узлы и конструкции машины приходится более высокая нагрузка. На сегодняшний день уже полностью отремонтирована и приступила к работе ПДМ Caterpillar R1700 с наработкой 12 тысяч моточасов за три года. В течение 2,5 месяца были проведены пуско–наладочные работы, заменены все узлы, компоненты, гидравлические шланги, восстановлена металлоконструкция полурам, днища топливных баков и геометрия крыльев, произведена покраска... В отличие от следующих двух машин на R1700 старый ковш был отправлен на восстановление на механический завод, а на ПДМ установлен абсолютно новый — отечественной фирмы «Техномаш Норд». — Ковш обошелся нам в два раза дешевле зарубежного аналога. Он был изготовлен по образцу фирмы Caterpillar, но из наших материалов, — подчеркнул Руслан Король. — Таким образом, в рамках проекта мы еще и развиваем импортозамещение, что также является немаловажным фактором. В «Норильскникельремонте» уже взялись за вторую машину — Sandvik LH 514. Предположительно к концу августа или к началу сентября будет завершена работа и над ПДМ Atlas Copco ST14, которая сейчас ждет своей очереди. В Заполярном филиале компании рассчитывают, что пилотный проект зарекомендует себя с положительной стороны. — Уже сейчас можно сказать, что наш план успешно осуществляется. В парке Заполярного филиала только ПДМ, которые специализируются на добыче руды, насчитывается 92 единицы. Столько же у нас и буровых машин — еще более сложных и дорогих. Если получится выйти на большие объемы капитальных ремонтов техники, то Заполярному филиалу в целом это даст ощутимую выгоду, — уверен Владимир Сушко. Сработано на совесть Владислав Стешенко В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги работы за март. На традиционном брифинге Владислав Стешенко, начальник производственного управления ЗФ «Норникеля» отметил, что в сравнении с предыдущими месяцами в марте все подразделения с плановыми показателями справились. В частности, горняки по добыче руды отработали с перевыполнением показателей, выполнили план по содержанию металлов меди и никеля в руде. Талнахская обогатительная фабрика справилась с задачей по переработке руды и металлам в концентратах, выданным на металлургические предприятия. То же самое можно сказать и о Норильской обогатительной фабрике, которая дала хороший результат как по переработке, так и по выдаче металлов в концентратах. Медный завод свои обязательства по меди черновой, анодной и электролитной выполнил более чем на 100%, а по металлам платиновой группы и вовсе на 139%. Отличился в марте и Надеждинский металлургический завод, выполнив план по никелю в файнштейне, выплавленном и отгруженном для Кольской ГМК, на 100%, а также перевыполнив план по переработке сырья в гидрометаллургии. — Цементный завод, транспортники, ремонтники и строители отработали без замечаний, все ремонты выполнялись в срок, материалы подавались в необходимое время, — добавил Владислав Стешенко. В марте на руднике «Октябрьский» продолжался комплексный ремонт подземного дробильного комплекса СС–1 (Север). Там же были заменены подъемные канаты на южной машине подъема СС–2 (Юг). На шахте «Скалистая» заменили направляющий канат скипового подъема ВС–9, в конце месяца начался ремонт механизма перестановки барабана ВСС–1 — нового ствола, запущенного в январе. На руднике «Таймырский» заменены коробчатые проводники южной подъемной машины и проведен ремонт питателя основного конвейера № 8. На НОФ проведен двухсуточный ремонт основной дробилки КРД–4, а также 16–часовые регламентные работы по вкрапленной цепочке и другие мелкие ремонты. На ТОФ в течение 28 часов проводилась замена 120 метров конвейера № 3, основного конвейера подачи руды с «Октябрьского» и «Таймырского». На НМЗ более чем на сутки внепланово останавливалась вторая технологическая линия для ремонта котла–утилизатора, а также проводился ремонт гран–бассейна на первой технологической линии, что в течение суток привело к снижению загрузки печи взвешенной плавки № 1. Говоря о планах на апрель и о том, что уже сделано в начале этого месяца, Владислав Стешенко рассказал, что на «Октябрьском» будет продолжен ремонт подземного дробильного комплекса ПСС–1 (Север), а на «Скалистом» планируется завершить переходящий ремонт механизма перестановки барабана ВСС–1. На НОФ в апреле на 12 часов остановят медистую цепочку для очистки флотации и замены ленты ЛК–201. На ТОФ 3 апреля прошла 11–часовая остановка основной мельницы полусамоизмельчения (МПСИ) для ремонта и ревизии шаровых мельниц № 1 и № 2. Там же поменяли ленту на трех основных конвейерах МПСИ. На НМЗ с 3 по 5 апреля двое суток ремонтировалось оборудование первой технологической линии и гран–бассейна первой линии, был остановлен для проведения ремонтных работ и кислородный блок № 2. Михаил ТУАЕВ Фото Владимира МАКУШКИНА Сейчас полным ходом идет реализация пилотного проекта по капитальному ремонту подземного самоходного дизельного оборудования на промежуточном этапе его эксплуатации. Каждая из машин стоит около 70 миллионов рублей и рассчитана на эксплуатацию в течение 24 тысяч моточасов, по 3,5—4 тысячи часов в год, то есть около шести лет. По словам главного механика Заполярного филиала Владимира Сушко, с экономической точки зрения инициатива представляется очень эффективной.— Решение о запуске проекта было принято в прошлом году, после того как наши специалисты побывали на передовых предприятиях от Швеции до Чили, где такой метод давно и удачно применяется, — отметил Владимир Сушко. — Мы провели всевозможные экономические расчеты, и в итоге на реализацию пилотного проекта было выделено 100 миллионов рублей. Следует понимать, что ПДМ оснащены сложным компьютерным оборудованием, и для работы с ними нужна специальная подготовка — поэтому для нас важно не просто их отремонтировать, но и вывести на нужные технические параметры.В работе находятся три машины: R1700 фирмы Caterpillar с рудника «Октябрьский», LH 514 фирмы Sandvik с «Комсомольского» и ST14 фирмы Atlas Copco с рудника «Таймырский». Базовой площадкой является седьмой участок по ремонту самоходного дизельного оборудования специализированного шахтно–ремонтного управления. Как отметили в Заполярном филиале, на ремонт каждой ПДМ уходит чуть больше 30 миллионов рублей, при этом в рамках проекта была профинансирована и закупка всего необходимого оборудования. Примечательно, что сотрудников «Норильскникельремонта», осуществляющих работы, консультируют технические специалисты всех трех фирм–производителей, что, по словам руководителя сервисного проекта, заместителя начальника СШРУ Руслана Короля, позволяет не только оперативно справиться с задачей, но и повысить квалификацию норильского персонала. После капремонта на протяжении всего дальнейшего срока эксплуатации машина будет обслуживаться местными специалистами на руднике «Октябрьский».— По нашим расчетам, в случае, если эксплуатация и обслуживание ПДМ будет производиться согласно всем нормам, машины смогут проработать еще два года и более, — говорит Руслан Король. — Время их бесперебойной работы зависит от интенсивности и культуры эксплуатации. Следует учесть, что на шахте «Ангидрит» условия менее жесткие, машины ходят дольше. А на руднике «Октябрьский» на узлы и конструкции машины приходится более высокая нагрузка.На сегодняшний день уже полностью отремонтирована и приступила к работе ПДМ Caterpillar R1700 с наработкой 12 тысяч моточасов за три года. В течение 2,5 месяца были проведены пуско–наладочные работы, заменены все узлы, компоненты, гидравлические шланги, восстановлена металлоконструкция полурам, днища топливных баков и геометрия крыльев, произведена покраска... В отличие от следующих двух машин на R1700 старый ковш был отправлен на восстановление на механический завод, а на ПДМ установлен абсолютно новый — отечественной фирмы «Техномаш Норд».— Ковш обошелся нам в два раза дешевле зарубежного аналога. Он был изготовлен по образцу фирмы Caterpillar, но из наших материалов, — подчеркнул Руслан Король. — Таким образом, в рамках проекта мы еще и развиваем импортозамещение, что также является немаловажным фактором.В «Норильскникельремонте» уже взялись за вторую машину — Sandvik LH 514. Предположительно к концу августа или к началу сентября будет завершена работа и над ПДМ Atlas Copco ST14, которая сейчас ждет своей очереди. В Заполярном филиале компании рассчитывают, что пилотный проект зарекомендует себя с положительной стороны.— Уже сейчас можно сказать, что наш план успешно осуществляется. В парке Заполярного филиала только ПДМ, которые специализируются на добыче руды, насчитывается 92 единицы. Столько же у нас и буровых машин — еще более сложных и дорогих. Если получится выйти на большие объемы капитальных ремонтов техники, то Заполярному филиалу в целом это даст ощутимую выгоду, — уверен Владимир Сушко.На традиционном брифинге Владислав Стешенко, начальник производственного управления ЗФ «Норникеля» отметил, что в сравнении с предыдущими месяцами в марте все подразделения с плановыми показателями справились. В частности, горняки по добыче руды отработали с перевыполнением показателей, выполнили план по содержанию металлов меди и никеля в руде. Талнахская обогатительная фабрика справилась с задачей по переработке руды и металлам в концентратах, выданным на металлургические предприятия. То же самое можно сказать и о Норильской обогатительной фабрике, которая дала хороший результат как по переработке, так и по выдаче металлов в концентратах. Медный завод свои обязательства по меди черновой, анодной и электролитной выполнил более чем на 100%, а по металлам платиновой группы и вовсе на 139%. Отличился в марте и Надеждинский металлургический завод, выполнив план по никелю в файнштейне, выплавленном и отгруженном для Кольской ГМК, на 100%, а также перевыполнив план по переработке сырья в гидрометаллургии.— Цементный завод, транспортники, ремонтники и строители отработали без замечаний, все ремонты выполнялись в срок, материалы подавались в необходимое время, — добавил Владислав Стешенко.В марте на руднике «Октябрьский» продолжался комплексный ремонт подземного дробильного комплекса СС–1 (Север). Там же были заменены подъемные канаты на южной машине подъема СС–2 (Юг). На шахте «Скалистая» заменили направляющий канат скипового подъема ВС–9, в конце месяца начался ремонт механизма перестановки барабана ВСС–1 — нового ствола, запущенного в январе. На руднике «Таймырский» заменены коробчатые проводники южной подъемной машины и проведен ремонт питателя основного конвейера № 8. На НОФ проведен двухсуточный ремонт основной дробилки КРД–4, а также 16–часовые регламентные работы по вкрапленной цепочке и другие мелкие ремонты. На ТОФ в течение 28 часов проводилась замена 120 метров конвейера № 3, основного конвейера подачи руды с «Октябрьского» и «Таймырского». На НМЗ более чем на сутки внепланово останавливалась вторая технологическая линия для ремонта котла–утилизатора, а также проводился ремонт гран–бассейна на первой технологической линии, что в течение суток привело к снижению загрузки печи взвешенной плавки № 1.Говоря о планах на апрель и о том, что уже сделано в начале этого месяца, Владислав Стешенко рассказал, что на «Октябрьском» будет продолжен ремонт подземного дробильного комплекса ПСС–1 (Север), а на «Скалистом» планируется завершить переходящий ремонт механизма перестановки барабана ВСС–1. На НОФ в апреле на 12 часов остановят медистую цепочку для очистки флотации и замены ленты ЛК–201. На ТОФ 3 апреля прошла 11–часовая остановка основной мельницы полусамоизмельчения (МПСИ) для ремонта и ревизии шаровых мельниц № 1 и № 2. Там же поменяли ленту на трех основных конвейерах МПСИ. На НМЗ с 3 по 5 апреля двое суток ремонтировалось оборудование первой технологической линии и гран–бассейна первой линии, был остановлен для проведения ремонтных работ и кислородный блок № 2.

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