

[Индекс номера 51 (07.04.2017)]



Проекты

Мы полагаем, что все это следует шить

«Норникель» выбрал бизнес–проект, который получит финансовую поддержку в рамках курса «Социальное предпринимательство».

Экспертный совет принимает экзамен по бизнес-курсу Напомним, на старте обучающей программы, проводимой под эгидой благотворительной программы «Мир новых возможностей» «Норникеля», насчитывалось 65 северян, желающих реализовать свои идеи в области социального предпринимательства. В итоге было отобрано четыре проекта, претендующих на финансовую поддержку инвестора в виде беспроцентного займа. 28 марта в корпоративном университете «Норильский никель» все четверо соискателей представили свои бизнес–проекты на суд жюри, а 4 апреля во Дворце культуры эксперты назвали имя социального предпринимателя, чей проект поддержит «Норникель». Беспроцентную ссуду размером в 425 тысяч рублей получит норильская бизнес–леди Виктория Артеменко и ее проект «Ателье–студия «Лайм». — Мы — ателье–студия: ателье — потому что шьем, студия — потому что обучаем и проводим мастер–классы. В нашей команде пять человек: одни преподают, другие шьют одежду, — рассказывает Виктория. — Ателье позиционирует себя как социально ориентированное предприятие, так как на нашей площадке проводится профориентационная деятельность для детей из школы–интерната и детского дома. Мы знакомим девочек с профессиями портнихи, швеи, закройщика, модельера. За полгода регулярных встреч двое из шести девчушек поступили в швейное училище. Благодаря этому факту мы утвердились в мысли, что трудимся не зря. Деньги, полученные от компании «Норникель», я направлю на покупку дополнительного производственного оборудования — профессиональных швейных машинок. *** Алексей Молчанов (Красноярск), бизнес–тренер, учредитель тренинговой компании B&B, член экспертного совета, автор и ведущий курсов по социальному предпринимательству, в интервью «Заполярной правде» заметил, что многих «курсантов» он видит на норильских сессиях не первый год. — В этом нет ничего плохого, — говорит бизнес–тренер, — люди получают на сессии опыт и необходимые инструменты, дорабатывают идеи и выходят с ними на новый уровень. — Алексей, как вы оцениваете проект Виктории? — В нем бьется жизнь, Виктория — готовый предприниматель, вполне уверенный в себе и способный двигаться дальше. ...Вот некоторые вынашивают проект, но деньги под него брать боятся. И это тоже хорошо, потому что заём — это не игра, это ответственность, ведь средства необходимо возвращать... — То есть люди более взвешенно подходят к решению «запускаться–не запускаться»? — Совершенно верно, народ иначе начинает понимать ценность денег, осознает, что их можно и потерять... Вот молодежь чаще склонна к авантюрам, а люди постарше решаются на активные действия тяжелее, зато правильней оценивают риски. Виктория Артеменко и ее тренер Алексей Молчанов Плюсом программы Алексей Молчанов считает то, что за три года существования курсов помимо красноярских и мурманских тренеров в Норильске появились и свои наставники — опытные предприниматели, которые обучались у приезжих педагогов с первого года и заметно «возмужали» за это время. — Вы много ездите по стране с лекциями и тренингами. Скажите: в Норильске найти предпринимательскую жилку легче или сложнее, чем в других городах? — Честно? Сложнее. Норильчане немного расслабленнее, инертнее своих собратьев по бизнесу в других городах. Ваши земляки привыкли, что все сравнительно легко достигается и дается, и когда возникают трудности, очень удивляются. Тем не менее пусть интересных и активных предпринимателей у вас маловато, но они есть. Но вернемся к Виктории–победительнице. Она просит немного, потому что знает, что уже ведением текущего бизнеса без особых усилий обеспечит полученный заём. Для нее это рост, но рост по размеру. Она не ставит под угрозу то, что имеет. Амбиции — это хорошо, но они должны быть чем–то подтверждены. Виктория — умничка: берет столько, сколько может себе позволить именно в силу своего бизнес–мастерства. — Расскажите о других проектах этой сессии. – Мы рассмотрели отличный, на мой взгляд, проект, касающийся гидропоники. Ребята, которые его придумали, — тоже большие молодцы. У них есть коммерческий опыт, и они хорошо разобрались в теме озеленения города. Они просили два транша в два этапа — 1,5 и 4,5 миллиона рублей. Был проект, связанный с курсами по скорочтению — к нему были вопросы относительно не до конца продуманного маркетинга и слишком оптимистичных цифр. — Еще один проект проходил вне конкурса? — Да. Сергей Канавин прошел наш курс социального предпринимательства от начала и до конца. Он сделал хороший проект «Маленькие Эйнштейны», предназначенный для обучения детей с помощью физических и химических опытов, подошел к нему очень вдумчиво, в процессе даже изменил бизнес–идею. Его проект выделяется среди других тем, что автор не просит денег у «Норникеля», а полностью опирается на собственное финансирование. Кстати, в первый год существования программы «Мир новых возможностей» подобный проект вела Ольга Рябова. Он назывался «Музей познавательных наук «Квадрики» и был оценен автором в 5,5 миллиона рублей. Ольга победила, но потом отказалась от реализации своего детища по личным мотивам. По словам бизнес–тренера, проектов, связанных с детским досугом и обучением, в Норильске уже более чем достаточно. Так что эксперты предупреждают, что скоро могут сказать: «Стоп, ребята, в Норильске проблема занятости детей так остро уже не стоит, давайте переключимся на что–то другое. На что? Думайте, господа». Автор проекта по гидропонике и озеленению демонстрирует членам жюри свои наработки Марина КАЛИНИНА Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА Напомним, на старте обучающей программы, проводимой под эгидой благотворительной программы «Мир новых возможностей» «Норникеля», насчитывалось 65 северян, желающих реализовать свои идеи в области социального предпринимательства. В итоге было отобрано четыре проекта, претендующих на финансовую поддержку инвестора в виде беспроцентного займа.28 марта в корпоративном университете «Норильский никель» все четверо соискателей представили свои бизнес–проекты на суд жюри, а 4 апреля во Дворце культуры эксперты назвали имя социального предпринимателя, чей проект поддержит «Норникель». Беспроцентную ссуду размером в 425 тысяч рублей получит норильская бизнес–леди Виктория Артеменко и ее проект «Ателье–студия «Лайм».— Мы — ателье–студия: ателье — потому что шьем, студия — потому что обучаем и проводим мастер–классы. В нашей команде пять человек: одни преподают, другие шьют одежду, — рассказывает Виктория. — Ателье позиционирует себя как социально ориентированное предприятие, так как на нашей площадке проводится профориентационная деятельность для детей из школы–интерната и детского дома. Мы знакомим девочек с профессиями портнихи, швеи, закройщика, модельера. За полгода регулярных встреч двое из шести девчушек поступили в швейное училище. Благодаря этому факту мы утвердились в мысли, что трудимся не зря. Деньги, полученные от компании «Норникель», я направлю на покупку дополнительного производственного оборудования — профессиональных швейных машинок.

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