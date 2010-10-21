

[Индекс номера 51 (07.04.2017)]



Мысли вслух

О качестве жизни

Знаете, а ведь недаром многие норильчане, как еще только размышляющие, так и уже принявшие решение о переезде на материк, но все никак не решающие вырезать из сердца родной город, порой мечтательно сетуют: «Вот бы перенести Норильск на материк — целиком! Таким, каким он есть».

Вадим Денисов Автор рубрики – Вадим ДЕНИСОВ, современный российский публицист, известен также своими произведениями в жанре научной и боевой фантастики. Дебютировал в литературе в 2003 году с романом «Озеро. Вас убивает Таймыр». Родился в Москве, но живет в Норильске. Учился на инженера-механика, ездил в строй-отряды, играл в рок-группе, отслужил в мотострелковых войсках. Работал в НГМК — прошел путь от механика гаража до главного механика объединения. В середине 1990-х ушел в бизнес, отработав двадцать лет директором книготорговой сети. О себе говорит: «Всю жизнь в кайф живу на Севере — с макушки глобуса обзор хороший», поэтому много и с удовольствием пишет о Таймыре и Норильске. Эта мысль по душе многим. Естественно, имеется в виду лайт–вариант: взять–то взять, но, к примеру, без газовых выбросов и июльских комариков, без дорог пропеллером, долгой зимы и с другими исключениями. Желательно перенести город вместе с людьми, его населяющими, потому что на материке многим не хватает именно норильского сообщества. Недаром создаются землячества и группы в социальных сетях. Но это уже совсем нереальное дело. Качество жизни по–норильски это, прежде всего, организация и удобство городской инфраструктуры, один из показателей качества урбанистики вообще. И далеко не второстепенный. Да что уж там — важнейший фактор, то, от чего впоследствии очень трудно отказаться, если уж мы волею судьбы уехали жить на Большую землю. Потому что даже в столицах не забудешь о компактности и насыщенности городской застройки социальными объектами, о феномене шаговой доступности. Да–да, уж мы–то хорошо понимаем, что такое магазины в двух шагах, за воссоздание чего так борются, например, в Казани. Детский сад находится максимум в соседнем дворе? Для Норильска это норма, а не экзотика. И школа, где учится средний ребенок, тоже в двух шагах, как же это важно зимой... У нас широкие улицы, что обусловлено конструктивно: под разделительным газоном идет теплотрасса, дома отстранены, не подтаивают грунты под фундаментами. Автомобилистам полное раздолье. И мы, вспоминая после отпуска обморочные поездки по МКАД, удивляемся ворчанию, а порой и крепкой ругани со стороны норильских водителей, умудряющихся создавать напряжение на просторном Ленинском проспекте. Проблема парковки во дворах и на улицах? Нет такой проблемы. А уж драки владельцев за парковочное место нам в принципе не знакомы, мест хватает всем. Разве что в последнее время возле «Арены» по выходным и праздничным дням наблюдаются «затыки». Но, в конце концов, это ведь тоже некий показатель качества жизни. А еще у нас есть крытые общественные автостоянки. В отличие от открытых площадок, которые имеются во всех городах страны, норильские стоянки представляют собой безразмерные теплые ангары. В давние годы журнал «Техника молодежи» предлагал смелый проект — возвести над Норильском сплошной свод из стекла и бетона, чтобы сделать город теплым и закрыть от ветров. Наши автостоянки — единственный отголосок смелых мечтаний архитекторов далеких семидесятых. Открытые площадки в Норильске начали появляться в 1990–х, однако такая услуга осталась невостребованной. Вот и появились стоянки в огромных помещениях, в которых на материке повсеместно располагаются продуктовые рынки. Мы к таким автодомам давно привыкли, а приезжие из сибирских городов с крепкой зимой завидуют. Там у них вариант прост: таксист не глушит технику всю зиму, а частник — целый день. Сами улицы в Норильске весьма приличные, особенно если учесть, что проложены они по вечной мерзлоте со всеми вытекающими. Мы, конечно, бурчим, как и положено любому горожанину, но надо признать: асфальт почти везде уложен качественно. активные укладочные работы начинаются сразу, как сходит снег и запускаются асфальтобетонные установки. Все норильчане видели чудо–технику — машину Shuttle Buggy американской марки ROADTEC, предназначенную для хранения и перегрузки горячей смеси из самосвала в асфальтоукладчик. Это один из лучших агрегатов такого рода в мире, на материке подобную технику видишь редко. В итоге на Ленинском и прилегающих улицах покрытие качественное — даже не верится, что ты находишься на макушке глобуса. А вот во дворах еще работать и работать. Нервы автовладельцев сберегает и отсутствие угонов, у нас их почти не бывает. Исключение — случаи угонов из хулиганских соображений. Да и сложно представить, как в лютый мороз угонщики едут сквозь пургу подальше в тундру на потайную базу, где, корчась от холода, разбирают авто на запчасти. Прятаться негде, «тачку» гнать некуда, а все ремонтники друг друга знают. Риск попасться очень велик, тесный у нас город. Тем не менее охранные системы норильчане используют охотно, не столько ради сбережения, сколько для общего удобства пользования. В центре любого другого города стоит постоянный писк сигнализаций всех мастей — в Норильске тихо. Это же касается и криминала вообще, согласитесь, архиважная тема. Дорога на работу и с работы — отдельный разговор. Рабочие места горожан, занятых в коммерции и в бюджетной сфере, находятся в компактных городских районах. Соответственно большинство норильчан тратит на дорогу не более двадцати минут. И после отъезда очень трудно привыкнуть каждый день терять в кошмарных пробках целые часы бесценной нашей жизни. Такси доступно многим. Вот только гости, приехавшие посмотреть на севера, отчего–то крутят пальцем у виска в ответ на предложение вызвать к подъезду машину, вместо того чтобы пройти какой–то несчастный километр в режиме полезной для здоровья пешей ходьбы. «Ну вы даете! Да мне до станции метро в пять раз дальше шагать!». «Вот и шагай у себя», — думаем мы и набираем номер. Поход от кинотеатра «Родина» до магазина «Горняк» мы оцениваем, как труд, а в иные дни — как подвиг. Когда же рассказываешь жителям других городов о «длительной поездке» в Талнах, то неизбежно видишь саркастическую улыбку с явной и немедленной оценкой тебя, как откровенно зажравшегося лентяя. Скорая помощь... Не мне одному известны случаи, когда знакомые на материке попадали в тяжелейшие ситуации, потому что бригада не смогла приехать вовремя из–за пробок или же в связи с большим разбросом микрорайонов. Наша скорая, особенно если вызов касается ребенка, летит пулей. Пожарные и полиция приедут через несколько минут, причём в любую погоду — всех их мы берем с собой. Социальные службы тоже в список, отлично работают. Наших автоинспекторов, которые едва ли не единственные в стране не ассоциируются со словом «взятка», забираем всех, лишь бы на новом месте не испортились. Норильские детские сады я, как опытный папаша, никому не отдам. Жидкие кустики... Мы, конечно, их ценим, тем более что многие посажены горожанами. Но нет, не берем. Пусть на новом месте будут высокие деревья с пышной кроной. Хотя зелень, о которой мы так часто вспоминаем в размышлениях, не всегда можно отнести к сфере качества жизни, в удаленном таежном поселке ее больше, чем в самом зеленом городе. Лично у меня уже через неделю отпуска зелень выпадает из поля зрения, быстро привыкаешь, замыливается. Отсутствия пригородных дач оставляем здесь. Хочется иметь дачу, и все тут. Острейшую нехватку простых кофеен и маленьких кафе на Ленинском тоже отринем напрочь. Такие объекты в прованском стиле, когда столики стоят у окон с видом на рекламу, пробегающие авто и пешеходов, да чтобы без ресторанной накрутки, в которых можно было бы недорого посидеть, на проспекте очень нужны. Свой аквапарк — отлично, забираем. А вот единственный спортивно–развлекательный комплекс нас точно не устроит. Не вмещаемся, он уже сейчас битком набит праздными школьниками, у столиков в фуд–корте места не найти. Хотелось бы иметь еще один центр, такой же большой и красивый. Длинные отпуска забираем, как и семейную практику каждый год ездить по всей стране — фантазировать так фантазировать... Увы, Красные Камни и горнолыжную базу нам точно не утянуть. Грибные и ягодные места в сотне метров от автострады Норильск — Дудинка, мириады озер, речки, долгий водный путь на Ламу, горы Путоран... Ну что же, понадеемся, что на новом месте будут свои горы и свои чистые озера с рыбой. Главное — правильно расставить приоритеты, без мечтательных мифологем о ежедневном посещении музеев да филармоний и рефлексий про внезапно обретенную на новом месте столичность. Расти нужно всю жизнь, не полагаясь на рывок. Перед отъездом надо бы понять, что же действительно повлияет на качество вашей жизни в ежедневной цепочке дом–транспорт–работа–магазин. И здесь ничего не решает размер города как таковой. В стране есть города–миллионники, в которых я буду жить лишь по приговору суда. Так что же, реестр составлен? Ну что вы... Сложно сразу перечислить все, чем мы дорожим, что из этого критически важно, а что преходяще. Придется каждому корректировать этот перечень самостоятельно, понимая, что родной Норильск с собой взять не получится. Не построить такой комбинат на материке, не вложить в те земли богатства рудных тел Таймыра, не создать подобный симбиоз промышленного дредноута и природных красот. Думайте, взвешивайте. Да и вообще торопиться не стоит. Говорят же люди — что имеем, не храним, потерявши плачем. Фото Владимира МАКУШКИНА Эта мысль по душе многим. Естественно, имеется в виду лайт–вариант: взять–то взять, но, к примеру, без газовых выбросов и июльских комариков, без дорог пропеллером, долгой зимы и с другими исключениями. Желательно перенести город вместе с людьми, его населяющими, потому что на материке многим не хватает именно норильского сообщества. Недаром создаются землячества и группы в социальных сетях. Но это уже совсем нереальное дело.Качество жизни по–норильски это, прежде всего, организация и удобство городской инфраструктуры, один из показателей качества урбанистики вообще. И далеко не второстепенный. Да что уж там — важнейший фактор, то, от чего впоследствии очень трудно отказаться, если уж мы волею судьбы уехали жить на Большую землю. Потому что даже в столицах не забудешь о компактности и насыщенности городской застройки социальными объектами, о феномене шаговой доступности. Да–да, уж мы–то хорошо понимаем, что такое магазины в двух шагах, за воссоздание чего так борются, например, в Казани. Детский сад находится максимум в соседнем дворе? Для Норильска это норма, а не экзотика. И школа, где учится средний ребенок, тоже в двух шагах, как же это важно зимой...У нас широкие улицы, что обусловлено конструктивно: под разделительным газоном идет теплотрасса, дома отстранены, не подтаивают грунты под фундаментами. Автомобилистам полное раздолье. И мы, вспоминая после отпуска обморочные поездки по МКАД, удивляемся ворчанию, а порой и крепкой ругани со стороны норильских водителей, умудряющихся создавать напряжение на просторном Ленинском проспекте.Проблема парковки во дворах и на улицах? Нет такой проблемы. А уж драки владельцев за парковочное место нам в принципе не знакомы, мест хватает всем. Разве что в последнее время возле «Арены» по выходным и праздничным дням наблюдаются «затыки». Но, в конце концов, это ведь тоже некий показатель качества жизни.А еще у нас есть крытые общественные автостоянки. В отличие от открытых площадок, которые имеются во всех городах страны, норильские стоянки представляют собой безразмерные теплые ангары. В давние годы журнал «Техника молодежи» предлагал смелый проект — возвести над Норильском сплошной свод из стекла и бетона, чтобы сделать город теплым и закрыть от ветров. Наши автостоянки — единственный отголосок смелых мечтаний архитекторов далеких семидесятых. Открытые площадки в Норильске начали появляться в 1990–х, однако такая услуга осталась невостребованной. Вот и появились стоянки в огромных помещениях, в которых на материке повсеместно располагаются продуктовые рынки. Мы к таким автодомам давно привыкли, а приезжие из сибирских городов с крепкой зимой завидуют. Там у них вариант прост: таксист не глушит технику всю зиму, а частник — целый день.Сами улицы в Норильске весьма приличные, особенно если учесть, что проложены они по вечной мерзлоте со всеми вытекающими. Мы, конечно, бурчим, как и положено любому горожанину, но надо признать: асфальт почти везде уложен качественно. активные укладочные работы начинаются сразу, как сходит снег и запускаются асфальтобетонные установки. Все норильчане видели чудо–технику — машину Shuttle Buggy американской марки ROADTEC, предназначенную для хранения и перегрузки горячей смеси из самосвала в асфальтоукладчик. Это один из лучших агрегатов такого рода в мире, на материке подобную технику видишь редко. В итоге на Ленинском и прилегающих улицах покрытие качественное — даже не верится, что ты находишься на макушке глобуса. А вот во дворах еще работать и работать.Нервы автовладельцев сберегает и отсутствие угонов, у нас их почти не бывает. Исключение — случаи угонов из хулиганских соображений. Да и сложно представить, как в лютый мороз угонщики едут сквозь пургу подальше в тундру на потайную базу, где, корчась от холода, разбирают авто на запчасти. Прятаться негде, «тачку» гнать некуда, а все ремонтники друг друга знают. Риск попасться очень велик, тесный у нас город. Тем не менее охранные системы норильчане используют охотно, не столько ради сбережения, сколько для общего удобства пользования. В центре любого другого города стоит постоянный писк сигнализаций всех мастей — в Норильске тихо. Это же касается и криминала вообще, согласитесь, архиважная тема.Дорога на работу и с работы — отдельный разговор. Рабочие места горожан, занятых в коммерции и в бюджетной сфере, находятся в компактных городских районах. Соответственно большинство норильчан тратит на дорогу не более двадцати минут. И после отъезда очень трудно привыкнуть каждый день терять в кошмарных пробках целые часы бесценной нашей жизни.Такси доступно многим. Вот только гости, приехавшие посмотреть на севера, отчего–то крутят пальцем у виска в ответ на предложение вызвать к подъезду машину, вместо того чтобы пройти какой–то несчастный километр в режиме полезной для здоровья пешей ходьбы. «Ну вы даете! Да мне до станции метро в пять раз дальше шагать!». «Вот и шагай у себя», — думаем мы и набираем номер. Поход от кинотеатра «Родина» до магазина «Горняк» мы оцениваем, как труд, а в иные дни — как подвиг. Когда же рассказываешь жителям других городов о «длительной поездке» в Талнах, то неизбежно видишь саркастическую улыбку с явной и немедленной оценкой тебя, как откровенно зажравшегося лентяя.Скорая помощь... Не мне одному известны случаи, когда знакомые на материке попадали в тяжелейшие ситуации, потому что бригада не смогла приехать вовремя из–за пробок или же в связи с большим разбросом микрорайонов. Наша скорая, особенно если вызов касается ребенка, летит пулей. Пожарные и полиция приедут через несколько минут, причём в любую погоду — всех их мы берем с собой. Социальные службы тоже в список, отлично работают. Наших автоинспекторов, которые едва ли не единственные в стране не ассоциируются со словом «взятка», забираем всех, лишь бы на новом месте не испортились. Норильские детские сады я, как опытный папаша, никому не отдам.Жидкие кустики... Мы, конечно, их ценим, тем более что многие посажены горожанами. Но нет, не берем. Пусть на новом месте будут высокие деревья с пышной кроной. Хотя зелень, о которой мы так часто вспоминаем в размышлениях, не всегда можно отнести к сфере качества жизни, в удаленном таежном поселке ее больше, чем в самом зеленом городе. Лично у меня уже через неделю отпуска зелень выпадает из поля зрения, быстро привыкаешь, замыливается.Отсутствия пригородных дач оставляем здесь. Хочется иметь дачу, и все тут. Острейшую нехватку простых кофеен и маленьких кафе на Ленинском тоже отринем напрочь. Такие объекты в прованском стиле, когда столики стоят у окон с видом на рекламу, пробегающие авто и пешеходов, да чтобы без ресторанной накрутки, в которых можно было бы недорого посидеть, на проспекте очень нужны. Свой аквапарк — отлично, забираем. А вот единственный спортивно–развлекательный комплекс нас точно не устроит. Не вмещаемся, он уже сейчас битком набит праздными школьниками, у столиков в фуд–корте места не найти. Хотелось бы иметь еще один центр, такой же большой и красивый.Длинные отпуска забираем, как и семейную практику каждый год ездить по всей стране — фантазировать так фантазировать... Увы, Красные Камни и горнолыжную базу нам точно не утянуть. Грибные и ягодные места в сотне метров от автострады Норильск — Дудинка, мириады озер, речки, долгий водный путь на Ламу, горы Путоран... Ну что же, понадеемся, что на новом месте будут свои горы и свои чистые озера с рыбой. Главное — правильно расставить приоритеты, без мечтательных мифологем о ежедневном посещении музеев да филармоний и рефлексий про внезапно обретенную на новом месте столичность. Расти нужно всю жизнь, не полагаясь на рывок. Перед отъездом надо бы понять, что же действительно повлияет на качество вашей жизни в ежедневной цепочке дом–транспорт–работа–магазин. И здесь ничего не решает размер города как таковой. В стране есть города–миллионники, в которых я буду жить лишь по приговору суда.Так что же, реестр составлен? Ну что вы... Сложно сразу перечислить все, чем мы дорожим, что из этого критически важно, а что преходяще. Придется каждому корректировать этот перечень самостоятельно, понимая, что родной Норильск с собой взять не получится. Не построить такой комбинат на материке, не вложить в те земли богатства рудных тел Таймыра, не создать подобный симбиоз промышленного дредноута и природных красот.Думайте, взвешивайте. Да и вообще торопиться не стоит. Говорят же люди — что имеем, не храним, потерявши плачем.

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