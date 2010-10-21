

[Индекс номера 52 (11.04.2017)]



Борьба должна быть честной

На повестке дня — выборы–2017. Глава города Олег Курилов провел рабочую встречу с представителями всех политических партий, ведущих политическую деятельность в Норильске.

На встрече присутствовали Александр Пестряков, секретарь политического Совета Норильского городского местного отделения «Единой России», Дмитрий Дубров, депутат НГСД от партии «Справедливая Россия», Павел Семизоров, депутат Законодательного собрания Красноярского края от партии ЛДПР. Петр Полежаев, бывший первый секретарь Норильского городского комитета КПРФ, представил своего преемника Руслана Юрикова. Приветствуя собравшихся, Олег Курилов отметил, что на пороге старта предвыборной кампании, которая завершится 10 сентября выборами в Норильский городской Совет депутатов, он ждет от всех участников процесса честной борьбы и соблюдения действующего законодательства. — Этот год для Норильска — непростой: в городе проходят ремонтные и строительные работы разного масштаба, в том числе и второй этап реконструкции взлетно–посадочной полосы. В связи с этим могут возникнуть какие–то сложности, и хотелось бы, чтобы это не использовалось с целью предвыборных политических игр, — сказал в ходе совещания глава города. Норильский градоначальник напомнил, что выборы в этом году проходят по новой системе. 23 кандидата будут избираться по партийным спискам, 12 — по четырем многомандатным округам. Партии смогут выставлять своих кандидатов–одномандатников. Дата выборов, 10 сентября, будет окончательно утверждена на июльской сессии норильского горсовета. Агитационный период предвыборной кампании придется на лето, регистрация кандидатов пройдет в июле. В ходе выборов каждый голосующий получит по два бюллетеня — за партию и за конкретного кандидата, выбрать можно до трех кандидатов. Появится в бюллетене и строка «Против всех». После выборов в горсовет структура органов власти в Норильске изменится. Норильский городской Совет депутатов на постоянной основе возглавит председатель, его заместитель займет пост председателя комиссии по бюджету. Глава города возглавит администрацию Норильска, он будет избираться городским Советом по итогам работы конкурсной комиссии. При этом 50% членов конкурсной комиссии назначает городской Совет, половину — губернатор Красноярского края. — Я хочу обратиться к кандидатам: к какой бы партии вы ни принадлежали, в первую очередь депутаты должны думать о благе Норильска, — подчеркнул Олег Курилов. Павел Семизоров, обращаясь к главе города, высказал пожелание, чтобы при организации предвыборных мероприятий оповещение горожан о выборах и приглашение на голосование проводилось обезличенно, без давления на людей и навязывания политической позиции. Олег Курилов заверил депутата ЗС в том, что такого рода информирование проводится во время предвыборных кампаний постоянно. Более того, в планах городских властей — организация на избирательных участках праздничных мероприятий и выездной торговли, с тем чтобы привлечь на выборы большее количество людей. Фото Владимира МАКУШКИНА На встрече присутствовали Александр Пестряков, секретарь политического Совета Норильского городского местного отделения «Единой России», Дмитрий Дубров, депутат НГСД от партии «Справедливая Россия», Павел Семизоров, депутат Законодательного собрания Красноярского края от партии ЛДПР. Петр Полежаев, бывший первый секретарь Норильского городского комитета КПРФ, представил своего преемника Руслана Юрикова.Приветствуя собравшихся, Олег Курилов отметил, что на пороге старта предвыборной кампании, которая завершится 10 сентября выборами в Норильский городской Совет депутатов, он ждет от всех участников процесса честной борьбы и соблюдения действующего законодательства.— Этот год для Норильска — непростой: в городе проходят ремонтные и строительные работы разного масштаба, в том числе и второй этап реконструкции взлетно–посадочной полосы. В связи с этим могут возникнуть какие–то сложности, и хотелось бы, чтобы это не использовалось с целью предвыборных политических игр, — сказал в ходе совещания глава города.Норильский градоначальник напомнил, что выборы в этом году проходят по новой системе. 23 кандидата будут избираться по партийным спискам, 12 — по четырем многомандатным округам. Партии смогут выставлять своих кандидатов–одномандатников. Дата выборов, 10 сентября, будет окончательно утверждена на июльской сессии норильского горсовета. Агитационный период предвыборной кампании придется на лето, регистрация кандидатов пройдет в июле.В ходе выборов каждый голосующий получит по два бюллетеня — за партию и за конкретного кандидата, выбрать можно до трех кандидатов. Появится в бюллетене и строка «Против всех». После выборов в горсовет структура органов власти в Норильске изменится. Норильский городской Совет депутатов на постоянной основе возглавит председатель, его заместитель займет пост председателя комиссии по бюджету.Глава города возглавит администрацию Норильска, он будет избираться городским Советом по итогам работы конкурсной комиссии. При этом 50% членов конкурсной комиссии назначает городской Совет, половину — губернатор Красноярского края.— Я хочу обратиться к кандидатам: к какой бы партии вы ни принадлежали, в первую очередь депутаты должны думать о благе Норильска, — подчеркнул Олег Курилов.Павел Семизоров, обращаясь к главе города, высказал пожелание, чтобы при организации предвыборных мероприятий оповещение горожан о выборах и приглашение на голосование проводилось обезличенно, без давления на людей и навязывания политической позиции. Олег Курилов заверил депутата ЗС в том, что такого рода информирование проводится во время предвыборных кампаний постоянно. Более того, в планах городских властей — организация на избирательных участках праздничных мероприятий и выездной торговли, с тем чтобы привлечь на выборы большее количество людей.

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