

[Индекс номера 52 (11.04.2017)]



На верном пути

С приближением лета настало самое время поговорить о планах и новшествах в области благоустройства городской улично–дорожной сети. О них «Заполярной правде» рассказали начальник управления «Норильскавтодор» Олег Крист и начальник отдела сохранности автодорог управления «Норильскавтодор» Евгений Болгов.

— Работы по содержанию и благоустройству улично–дорожной сети ведутся круглогодично, — говорит Олег Крист. — Их специфика зависит лишь от времени года. Зимой все силы направлены на борьбу со снегом и гололедом, лето — пора ремонтов. Далеко идущие планы Приоритетной задачей в этом году является строительство Северной объездной дороги, которая призвана снизить нагрузку на городскую улично–дорожную сеть. Строительство осуществляется в рамках муниципальной программы развития транспортной системы на 2017–2019 годы на средства муниципального дорожного фонда в несколько этапов. Общая протяженность новой трассы — 5 километров 219 метров. Она начинается от улицы Павлова и заканчивается на Вокзальном шоссе. Сейчас в эксплуатацию уже введен третий пусковой комплекс от Вокзального шоссе до молокозавода длиной 1570 метров. В этом году будет построен первый пусковой комплекс протяженностью 1953 метра, который начинается от улицы Павлова, идет до пересечения с улицей Михайличенко и проходит параллельно улице Лауреатов. На строительство комплекса выделено 313 миллионов рублей. В 2018 году запланировано строительство 1696 метров второго пускового комплекса. Этот участок дороги протянется от улицы Михайличенко и соединится с линией третьего пускового комплекса. Расходы на него составят около 309 миллионов рублей. Для регулирования движения на перекрестках будут установлены два новых светофорных объекта. Помимо этого летом начнется ремонт дорожного покрытия Ленинского проспекта. В настоящее время определяется подрядчик, старт работ запланирован на начало июня, когда установится оптимальная для укладки асфальтобетона погода. По всей длине Ленинского проспекта, а это 2300 метров, будет заменено асфальтобетонное покрытие по четной и нечетной сторонам, частично отремонтированы тротуары. На выполнение этих работ планируется затратить порядка 147 миллионов рублей, средства выделены из дорожного фонда. Во время ремонта движение транспорта будет перекрываться участками, которые автомобилистам предстоит объезжать по улицам Комсомольской и Талнахской. Информация о частичном закрытии Ленинского проспекта будет доводиться до горожан через СМИ. Олег Крист — Также в этом году мы заключаем трехлетний контракт на ремонт автодороги Норильск — Талнах, — говорит Олег Крист. — На эти цели из средств дорожного фонда выделено 814 миллионов рублей. В мае мы планируем приступить к ремонту участка дороги от бывшего поста ГАИ, стоявшего на выезде из Талнаха, до моста через реку Норильскую. В процессе будет отремонтировано одно водопропускное устройство. Работа на Талнахской дороге предстоит глобальная. Дорожное полотно будет выровнено; обновятся автобусные остановки — их сделают из железобетонных плит; у остановок появятся заездные карманы и посадочные площадки, ну и, конечно, продолжится работа по освещению трассы. Поскольку объем ремонтных работ на лето предстоит большой, то трудиться рабочие будут круглосуточно — Закон «О тишине» Красноярского края позволяет это сделать. В третьем его пункте сказано, что деятельность, нарушающая покой и тишину окружающих в период с 22 часов вечера до 9 часов утра, связанная со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтными работами по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, не влечет за собой административного наказания. Хороший знак В рамках мероприятий «дорожной карты» на 2016–2020 годы, связанных с повышением доступности объектов и услуг для инвалидов, дорожникам предстоит обновить на перекрестках девять светофорных объектов. На этот год запланирована реконструкция двух точек: на пересечении Ленинского проспекта с улицей Дзержинского и улицы Талнахской с Орджоникидзе. Там будут установлены новые светофоры и дорожные знаки, а учитывая потребности людей с ограниченными физическими возможностями по зрению, которых в Норильске живет около четырехсот, светофоры будут оборудованы устройством для подачи звукового сигнала. Участки улиц, где будет выполнена реконструкция перекрестков, расположены на маршрутах движения людей с ограниченными возможностями. Эти маршруты разрабатывались совместно с управлением социальной политики и норильским обществом инвалидов. Евгений Болгов — Перекресток Ленинский проспект — улица Дзержинского — это центр города с оживленным движением транспорта и пешеходов. В районе перекрестка улиц Талнахская — Орджоникидзе находится городская поликлиника, — поясняет Евгений Болгов. — На этом светофорном объекте будет введена отдельная пешеходная фаза, появятся светофоры и для транспорта, и для пешеходов. Также светофор поставят на Т–образном пересечении автодороги на Юго–Восточном въезде и трассы Норильск — Талнах. Участок сложный: из–за высокой интенсивности движения по автодороге Норильск — Талнах проезд там затруднен, неоднократно случались аварии. Установка светофора исправит ситуацию. Добавим, что в прошлом месяце с целью повышения пропускной способности и снижения числа дорожно–транспортных происшествий на перекрестке ул. Талнахской и ул. Пушкина со стороны улицы 50 лет Октября при помощи дорожных знаков был исключен левый поворот для транспорта, кроме маршрутных автобусов, а также закрыт проезд в прямом направлении с ул. Ветеранов. При этом поворот перенесен по ходу движения в разрыв газона, расположенный через 100 метров, — там можно будет выполнить разворот, а затем повернуть на улицу Пушкина. Это, помимо прочего, ускорит выезд транспорта с левым поворотом на улицу Талнахскую. Одновременно с ремонтами продолжаются работы по благоустройству улично–дорожной сети. В 2017 году в Норильске появится порядка десяти остановочных павильонов, аналогичных тем, что устанавливались на улицах города в 2015 году и которые за два года эксплуатации хорошо себя зарекомендовали. Единственное отличие новых остановок от прежних в том, что у них будет увеличена площадь крыши для более эффективной защиты горожан от осадков. Новые павильоны будут установлены на улице Комсомольской, 1 и 20; улице 50 лет Октября, 16а (остановка «Хлебозавод»); на Нансена, 1а и 106; ул. Лауреатов, 85, и Талнахской, 60 и 78; на улицах Октябрьской (остановка «Соцгород» четная и нечетная сторона), Рудной, 3, Спортивной, 16, Игарской, 45, и улице Озерной (остановка «Пожарное депо»). — Как видите, планы на лето у нас масштабные. Будем надеяться, что все запланированное удастся воплотить в жизнь, — резюмировал Олег Крист. Наталья ЧЕРКАШИНА Фото Владимира МАКУШКИНА — Работы по содержанию и благоустройству улично–дорожной сети ведутся круглогодично, — говорит Олег Крист. — Их специфика зависит лишь от времени года. Зимой все силы направлены на борьбу со снегом и гололедом, лето — пора ремонтов.Приоритетной задачей в этом году является строительство Северной объездной дороги, которая призвана снизить нагрузку на городскую улично–дорожную сеть. Строительство осуществляется в рамках муниципальной программы развития транспортной системы на 2017–2019 годы на средства муниципального дорожного фонда в несколько этапов. Общая протяженность новой трассы — 5 километров 219 метров. Она начинается от улицы Павлова и заканчивается на Вокзальном шоссе. Сейчас в эксплуатацию уже введен третий пусковой комплекс от Вокзального шоссе до молокозавода длиной 1570 метров. В этом году будет построен первый пусковой комплекс протяженностью 1953 метра, который начинается от улицы Павлова, идет до пересечения с улицей Михайличенко и проходит параллельно улице Лауреатов. На строительство комплекса выделено 313 миллионов рублей. В 2018 году запланировано строительство 1696 метров второго пускового комплекса. Этот участок дороги протянется от улицы Михайличенко и соединится с линией третьего пускового комплекса. Расходы на него составят около 309 миллионов рублей. Для регулирования движения на перекрестках будут установлены два новых светофорных объекта.Помимо этого летом начнется ремонт дорожного покрытия Ленинского проспекта. В настоящее время определяется подрядчик, старт работ запланирован на начало июня, когда установится оптимальная для укладки асфальтобетона погода. По всей длине Ленинского проспекта, а это 2300 метров, будет заменено асфальтобетонное покрытие по четной и нечетной сторонам, частично отремонтированы тротуары. На выполнение этих работ планируется затратить порядка 147 миллионов рублей, средства выделены из дорожного фонда. Во время ремонта движение транспорта будет перекрываться участками, которые автомобилистам предстоит объезжать по улицам Комсомольской и Талнахской. Информация о частичном закрытии Ленинского проспекта будет доводиться до горожан через СМИ.— Также в этом году мы заключаем трехлетний контракт на ремонт автодороги Норильск — Талнах, — говорит Олег Крист. — На эти цели из средств дорожного фонда выделено 814 миллионов рублей. В мае мы планируем приступить к ремонту участка дороги от бывшего поста ГАИ, стоявшего на выезде из Талнаха, до моста через реку Норильскую. В процессе будет отремонтировано одно водопропускное устройство.Работа на Талнахской дороге предстоит глобальная. Дорожное полотно будет выровнено; обновятся автобусные остановки — их сделают из железобетонных плит; у остановок появятся заездные карманы и посадочные площадки, ну и, конечно, продолжится работа по освещению трассы.Поскольку объем ремонтных работ на лето предстоит большой, то трудиться рабочие будут круглосуточно — Закон «О тишине» Красноярского края позволяет это сделать. В третьем его пункте сказано, что деятельность, нарушающая покой и тишину окружающих в период с 22 часов вечера до 9 часов утра, связанная со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтными работами по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, не влечет за собой административного наказания.В рамках мероприятий «дорожной карты» на 2016–2020 годы, связанных с повышением доступности объектов и услуг для инвалидов, дорожникам предстоит обновить на перекрестках девять светофорных объектов. На этот год запланирована реконструкция двух точек: на пересечении Ленинского проспекта с улицей Дзержинского и улицы Талнахской с Орджоникидзе. Там будут установлены новые светофоры и дорожные знаки, а учитывая потребности людей с ограниченными физическими возможностями по зрению, которых в Норильске живет около четырехсот, светофоры будут оборудованы устройством для подачи звукового сигнала. Участки улиц, где будет выполнена реконструкция перекрестков, расположены на маршрутах движения людей с ограниченными возможностями. Эти маршруты разрабатывались совместно с управлением социальной политики и норильским обществом инвалидов.— Перекресток Ленинский проспект — улица Дзержинского — это центр города с оживленным движением транспорта и пешеходов. В районе перекрестка улиц Талнахская — Орджоникидзе находится городская поликлиника, — поясняет Евгений Болгов. — На этом светофорном объекте будет введена отдельная пешеходная фаза, появятся светофоры и для транспорта, и для пешеходов.Также светофор поставят на Т–образном пересечении автодороги на Юго–Восточном въезде и трассы Норильск — Талнах. Участок сложный: из–за высокой интенсивности движения по автодороге Норильск — Талнах проезд там затруднен, неоднократно случались аварии. Установка светофора исправит ситуацию.Добавим, что в прошлом месяце с целью повышения пропускной способности и снижения числа дорожно–транспортных происшествий на перекрестке ул. Талнахской и ул. Пушкина со стороны улицы 50 лет Октября при помощи дорожных знаков был исключен левый поворот для транспорта, кроме маршрутных автобусов, а также закрыт проезд в прямом направлении с ул. Ветеранов. При этом поворот перенесен по ходу движения в разрыв газона, расположенный через 100 метров, — там можно будет выполнить разворот, а затем повернуть на улицу Пушкина. Это, помимо прочего, ускорит выезд транспорта с левым поворотом на улицу Талнахскую.Одновременно с ремонтами продолжаются работы по благоустройству улично–дорожной сети. В 2017 году в Норильске появится порядка десяти остановочных павильонов, аналогичных тем, что устанавливались на улицах города в 2015 году и которые за два года эксплуатации хорошо себя зарекомендовали. Единственное отличие новых остановок от прежних в том, что у них будет увеличена площадь крыши для более эффективной защиты горожан от осадков.Новые павильоны будут установлены на улице Комсомольской, 1 и 20; улице 50 лет Октября, 16а (остановка «Хлебозавод»); на Нансена, 1а и 106; ул. Лауреатов, 85, и Талнахской, 60 и 78; на улицах Октябрьской (остановка «Соцгород» четная и нечетная сторона), Рудной, 3, Спортивной, 16, Игарской, 45, и улице Озерной (остановка «Пожарное депо»).— Как видите, планы на лето у нас масштабные. Будем надеяться, что все запланированное удастся воплотить в жизнь, — резюмировал Олег Крист.

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