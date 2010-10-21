

[Индекс номера 52 (11.04.2017)]



И я там был

Навстречу солнцу

Солнце, мороз, яркие малицы хозяев и пуховики гостей, улыбки, песни — все это День оленевода. Праздник традиционно весь апрель кочует по Таймыру от поселка к поселку. В субботу его принимал поселок Тухард.

На берег Малой Хеты съехались сотни людей. Из окрестной тундры приехали оленеводы — участники, болельщики — на упряжках и снегоходах. На вертолетах, вездеходах, треколах прибыли гости из Дудинки, Норильска, Хатанги, Мурманска, Москвы, даже из Финляндии. Тухард всегда славится самым ярким и многолюдным праздником, тем более что это не только северный поселок, но и транспортная база «Норильскгазпрома» и «Норильсктрансгаза», а, значит, соседи тоже не оставляют это событие без внимания. А подарки для победителей всегда предоставляет еще один «большой» сосед — Заполярный филиал «Норникеля». При этом призы закупаются по заказам самих поселков, исходя из потребностей таймырцев. Сейчас в Тухарде живут около 980 человек, но большая часть из них — около 700 человек — в поселок приезжают наездами, постоянно кочуя со стадами оленей по окрестной тундре. Так что День оленевода для многих — не только веселая кутерьма, но еще и редкая возможность встретиться с родственниками, пройти медобследование у специально приехавших специалистов, оформить официальные документы, получить пенсии и пособия, купить продукты и необходимые вещи. Сергей Ткаченко Сергей Ткаченко, глава Таймырского Долгано–Ненецкого муниципального района: — К сожалению, в этом году к празднику не удалось обеспечить выплату краевой и федеральной субсидии за оленье поголовье. Это вызвано изменением в законодательстве, но мы надеемся, что в мае люди получат свои «кочевые». Чтобы такого не происходило в дальнейшем и чтобы усилить поддержку таймырцев, ведущих традиционный кочевой образ жизни, мы планируем согласовать с краевой администрацией совершенно новый подход к этому вопросу. Сейчас рассматривается вариант создания на Таймыре отдельного муниципального учреждения, которое будет координировать процесс, вести контроль, и через которое будут реализованы дополнительные формы социальной поддержки коренного населения на территории района. Я думаю, что ко времени формирования бюджета на следующий год у нас уже будут готовы все необходимые расчеты по новой структуре. С полудня и до вечера на праздничной площадке шла насыщенная программа — выступления приезжих певцов и танцоров, поздравления для лучших оленеводов прошлого сезона, приветствие молодоженов, которые именно в эти дни решили создать свои семьи. Спортивный блок праздника складывался из очень зрелищных северных забав: метание маута на хорей, национальная борьба, прыжки через нарты и перетягивание палки. Для местных мастериц, вручную расшивающих бакари и малицы, были организованы конкурсы мужской, женской и детской национальной одежды. Евгений Поздняков Олег Курилов Олег Курилов, глава Норильска: — Сегодня мы приехали в Тухард как зрители, как болельщики, как добрые соседи и друзья. Это замечательный праздник, который совмещает в себе и поддержку традиционного уклада, и общение жителей разных уголков Таймыра, и привлекательное для туристов действо. Евгений Поздняков, руководитель администрации Норильска: — День оленевода делает апрель самым привлекательным месяцем для посещения Таймыра. Тем более в этом году природа подготовила для нас такие великолепные солнечные декорации. А то, что морозно и ветренно — так мы же с вами живем на Крайнем Севере! Главным гвоздем Дня оленевода традиционно становятся гонки на оленьих упряжках. Это особое искусство, которое оленеводы передают от отца к сыну и от матери к дочери. В этот раз старт гонок отнесли на семь километров по льду Малой Хеты от места праздника. И потому зрители с особым нетерпением ждали старта — чтобы полюбоваться на рогатых северных красавцев. Правда, в последнее время рогов у «гоночных» оленей почти нет: хозяева их спиливают перед праздником, чтобы на общем старте олешки не цеплялись друг за друга. Вообще, гонки на упряжках — серьезное дело для местных жителей, за них дают самые крупные призы, и страсти на льду разгораются нешуточные. Одновременно на старт выходят 63 «мужских» упряжки, а, значит, нужно сразу вырваться вперед, чтобы не мешали многочисленные соперники. Хороших ездовых оленей готовят с детства, отбирая самых резвых оленят. После гонки их практически весь год не трогают, не нагружают. Кстати, и саму гонку выдерживают не все олени — некоторые падают на финише. Но хозяева знают, за что они борются. Генриетта Тэседо – участница № 42 В «женском» заезде накал не меньший. В этом году в нем участвовали десять упряжек под руководством представительниц прекрасного пола. Одна из них — Генриетта Тэседо, постоянная участница гонок, правда, выше третьего места пьедестала она пока не поднималась. Генриетта родилась и живет в Тухарде, но она и ее семья большей частью кочуют со стадом в тундре. Упряжки мужчины готовили заранее — в гонках участвует и муж Генриетты, и ее братья. А в зрительских рядах за маму болеют трое детишек. В этом году Генриетта Тэседо вновь заняла третье место: «Сначала вырвалась в лидеры, — рассказывает она, — но затем один олень из упряжки захромал». Обогнали ее олени Лидии Ямкиной, а самой быстрой была упряжка Светланы Ямкиной. Победителем среди мужчин стал Виктор Лырмин, второе место занял Александр Ямкин, третьими к финишу пришли олени Афанасия Пальчина. Призы и у мужчин, и у женщин были одинаковыми, но внушительными: за первое место — сертификат на 300 тысяч рублей, за второе — ноутбук, телевизор и GPS–навигатор, за третье — навигатор и бензогенератор. Стоит отметить, что с каждым годом подарки становятся все более высокотехнологичными. Андрей Клишас Поселок Тухард стоит сейчас на пороге серьезных перемен: в ближайшие три года он будет полностью перестроен и даже перенесен на новое место. Уже в этом году начнется этап проектирования и подготовки новой строительной площадки. Новая жизнь Тухарда становится возможной благодаря поддержке Заполярного филиала «Норникеля» (Подробнее о реконструкции Тухарда читайте в ближайших номерах «Заполярной правды»). Еще одним событием, которое повлияет на жизнь всего Таймыра, станет принятие закона об Арктической зоне. Как рассказал член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Красноярского края Андрей Клишас, работа в этом направлении — это первоочередная задача и для него как для сенатора, и для депутатов от заполярных территорий. — Мы не хотим, чтобы этот очень сложный и объемный закон стал просто декларацией о благих намерениях, его надо заполнить действующими нормами. Сейчас мы ведем работу над тем, чтобы закон был обеспечен реальными финансовыми ресурсами. Мы надеемся получить после ближайшей сессии Госдумы реальный результат — принятие закона об Арктической зоне. После завершения праздника оленеводы окрестной тундры еще несколько дней проведут в Тухарде, а затем снова отправятся в путь, на дальние пастбища. Снова все вместе — и хозяева, и гости — соберутся только через год. Светлана ГУНИНА Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА На берег Малой Хеты съехались сотни людей. Из окрестной тундры приехали оленеводы — участники, болельщики — на упряжках и снегоходах. На вертолетах, вездеходах, треколах прибыли гости из Дудинки, Норильска, Хатанги, Мурманска, Москвы, даже из Финляндии. Тухард всегда славится самым ярким и многолюдным праздником, тем более что это не только северный поселок, но и транспортная база «Норильскгазпрома» и «Норильсктрансгаза», а, значит, соседи тоже не оставляют это событие без внимания. А подарки для победителей всегда предоставляет еще один «большой» сосед — Заполярный филиал «Норникеля». При этом призы закупаются по заказам самих поселков, исходя из потребностей таймырцев.Сейчас в Тухарде живут около 980 человек, но большая часть из них — около 700 человек — в поселок приезжают наездами, постоянно кочуя со стадами оленей по окрестной тундре. Так что День оленевода для многих — не только веселая кутерьма, но еще и редкая возможность встретиться с родственниками, пройти медобследование у специально приехавших специалистов, оформить официальные документы, получить пенсии и пособия, купить продукты и необходимые вещи.С полудня и до вечера на праздничной площадке шла насыщенная программа — выступления приезжих певцов и танцоров, поздравления для лучших оленеводов прошлого сезона, приветствие молодоженов, которые именно в эти дни решили создать свои семьи. Спортивный блок праздника складывался из очень зрелищных северных забав: метание маута на хорей, национальная борьба, прыжки через нарты и перетягивание палки. Для местных мастериц, вручную расшивающих бакари и малицы, были организованы конкурсы мужской, женской и детской национальной одежды.Главным гвоздем Дня оленевода традиционно становятся гонки на оленьих упряжках. Это особое искусство, которое оленеводы передают от отца к сыну и от матери к дочери. В этот раз старт гонок отнесли на семь километров по льду Малой Хеты от места праздника. И потому зрители с особым нетерпением ждали старта — чтобы полюбоваться на рогатых северных красавцев. Правда, в последнее время рогов у «гоночных» оленей почти нет: хозяева их спиливают перед праздником, чтобы на общем старте олешки не цеплялись друг за друга. Вообще, гонки на упряжках — серьезное дело для местных жителей, за них дают самые крупные призы, и страсти на льду разгораются нешуточные. Одновременно на старт выходят 63 «мужских» упряжки, а, значит, нужно сразу вырваться вперед, чтобы не мешали многочисленные соперники.Хороших ездовых оленей готовят с детства, отбирая самых резвых оленят. После гонки их практически весь год не трогают, не нагружают. Кстати, и саму гонку выдерживают не все олени — некоторые падают на финише. Но хозяева знают, за что они борются.В «женском» заезде накал не меньший. В этом году в нем участвовали десять упряжек под руководством представительниц прекрасного пола. Одна из них — Генриетта Тэседо, постоянная участница гонок, правда, выше третьего места пьедестала она пока не поднималась. Генриетта родилась и живет в Тухарде, но она и ее семья большей частью кочуют со стадом в тундре. Упряжки мужчины готовили заранее — в гонках участвует и муж Генриетты, и ее братья. А в зрительских рядах за маму болеют трое детишек. В этом году Генриетта Тэседо вновь заняла третье место: «Сначала вырвалась в лидеры, — рассказывает она, — но затем один олень из упряжки захромал». Обогнали ее олени Лидии Ямкиной, а самой быстрой была упряжка Светланы Ямкиной. Победителем среди мужчин стал Виктор Лырмин, второе место занял Александр Ямкин, третьими к финишу пришли олени Афанасия Пальчина. Призы и у мужчин, и у женщин были одинаковыми, но внушительными: за первое место — сертификат на 300 тысяч рублей, за второе — ноутбук, телевизор и GPS–навигатор, за третье — навигатор и бензогенератор. Стоит отметить, что с каждым годом подарки становятся все более высокотехнологичными.После завершения праздника оленеводы окрестной тундры еще несколько дней проведут в Тухарде, а затем снова отправятся в путь, на дальние пастбища. Снова все вместе — и хозяева, и гости — соберутся только через год.

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