

[Индекс номера 52 (11.04.2017)]



Своя игра

Закаленные Севером

Завершились чемпионат и первенство России по северному многоборью, проводившиеся в рамках празднования 350–летия Дудинки. Отдельные этапы соревнований помимо столицы Таймыра прошли и в Норильске.

Метание тынзяна на хорей Северное многоборье — национальный вид спорта, комплексное состязание по нескольким дисциплинам. Первые соревнования в нашей стране состоялись в 1946 году. Тогда в программу спортивной встречи между Югрой и Ямалом впервые были включены состязания по тройному национальному прыжку, метанию тынзяна на дальность и гребле на лодках–калданках. Первые официальные соревнования по национальным видам спорта, в программу которых вошли прыжки через нарты, метание тынзяна на хорей и на дальность, а также тройной национальный прыжок, состоялись в 1957 году. В начале 1960–х стали проводиться матчевые встречи по северному многоборью с участием Ханты–Мансийского, Ямало–Ненецкого и Эвенкийского национальных округов. По–настоящему крупные чемпионаты СССР по национальным видам спорта стартовали в середине 1970–х годов. Сегодня северное многоборье объединяет тысячи спортсменов со всей России, лидирующее место среди которых занимают жители Таймыра. За рубежом также регулярно проводятся зимние Арктические игры почти по 30 видам спорта. Павел Семизоров Участниками нынешних состязаний стали более 130 спортсменов из десяти регионов страны. В программу пятиборья вошли метание тынзяна на хорей, бег с палкой по пересеченной местности, метание топора на дальность, тройной национальный прыжок и прыжки через нарты. Последние два этапа проходили в Доме спорта «БОКМО». При этом впервые в истории российских соревнований у женщин и юниорок в общем зачете учитывались и результаты метания топорика. По словам Павла Семизорова, президента Федерации северного многоборья России, депутата Законодательного собрания Красноярского края, в Норильске северное многоборье не слишком развито, тем не менее наш город, как и в 2005 году, вновь принял несколько этапов всероссийских состязаний. — Нужно понимать, что в Норильске, как в типичном индустриальном городе, особой популярностью пользуются олимпийские виды спорта. Северное многоборье, в свою очередь, больше известно в среде коренных народов Севера. Примерно половина участников — это жители отдаленных поселков. Для них сегодняшние состязания — это часть естественной среды. Остальные спортсмены также представляют те регионы, в которых традиционно развито оленеводство и прочие промыслы, а в школьную программу входят занятия по северному пятиборью, — сказал Павел Семизоров. Бег с палкой по пересеченной местности По традиции наиболее выделялись умением и сноровкой спортсмены из Красноярского края, Ханты–Мансийска и Ямала. В двух последних регионах спортивные школы по северному многоборью действуют давно и успешно. Сегодня, как отметили организаторы соревнований, идет активная работа по популяризации северного многоборья и в Красноярском крае, который в прошлом можно было назвать локомотивом этого вида спорта. К примеру, на базе Красноярского государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева планируется открыть кафедру северного многоборья, и в будущем, за счет грамотной кадровой политики, в федерации рассчитывают на создание системы подготовки в отдаленных поселках. Вкупе с приведением спортивных сооружений в надлежащий вид это позволит повысить уровень российских спортсменов, которые за последние десять лет и так неуклонно прогрессируют. В Федерации северного многоборья России также сообщают, что в ближайшее время планируется проведение первых в истории России международных соревнований с участием спортсменов из других северных стран. — По этому поводу мы уже связывались с Министерством спорта России. Могу сказать, что у нас есть все шансы провести чемпионат с участием спортсменов из Норвегии, Финляндии... Сейчас мы готовим программу развития, занимаемся спортивными площадками, в общем, делаем все возможное, чтобы укрепить фундамент для этого вида спорта на долгие годы вперед. Что касается Красноярского края, хочу отметить, что активную работу по этому вопросу проводит и правительство региона совместно губернатором и министерством спорта. Не могу обойти вниманием компанию «Норникель», которая нам также сильно помогает как в финансовом плане, так и в предоставлении необходимой инфраструктуры, — добавил президент Федерации северного многоборья России. По словам участников соревнований, северное многоборье — не только проверка своих сил, но еще и большой шаг к сохранению традиций, образа жизни оленеводов и охотников. Одна из легенд о возникновении тройного национального прыжка повествует о том, как спасся от стаи волков Охотник–тундровик. Собрав все силы, он прыгнул двумя ногами на первый в речке камень, с него на второй, а оттуда на другой берег, таким образом уйдя от хищников. Лучшие из лучших По итогам чемпионата России по северному многоборью в общекомандном зачете победу праздновала сборная Красноярского края. На втором месте — Ханты–Мансийский автономный округ, на третьем — Ямало–Ненецкий автономный округ. В первенстве среди юниоров 16–17 лет победила команда ХМАО, серебро досталось Красноярскому краю, а бронза — ЯНАО. Михаил ТУАЕВ Фото Владимира МАКУШКИНА, Дениса КОЖЕВНИКОВА и пресс-службы Таймырского муниципального района Участниками нынешних состязаний стали более 130 спортсменов из десяти регионов страны. В программу пятиборья вошли метание тынзяна на хорей, бег с палкой по пересеченной местности, метание топора на дальность, тройной национальный прыжок и прыжки через нарты. Последние два этапа проходили в Доме спорта «БОКМО». При этом впервые в истории российских соревнований у женщин и юниорок в общем зачете учитывались и результаты метания топорика.По словам, в Норильске северное многоборье не слишком развито, тем не менее наш город, как и в 2005 году, вновь принял несколько этапов всероссийских состязаний.— Нужно понимать, что в Норильске, как в типичном индустриальном городе, особой популярностью пользуются олимпийские виды спорта. Северное многоборье, в свою очередь, больше известно в среде коренных народов Севера. Примерно половина участников — это жители отдаленных поселков. Для них сегодняшние состязания — это часть естественной среды. Остальные спортсмены также представляют те регионы, в которых традиционно развито оленеводство и прочие промыслы, а в школьную программу входят занятия по северному пятиборью, — сказал Павел Семизоров.По традиции наиболее выделялись умением и сноровкой спортсмены из Красноярского края, Ханты–Мансийска и Ямала. В двух последних регионах спортивные школы по северному многоборью действуют давно и успешно. Сегодня, как отметили организаторы соревнований, идет активная работа по популяризации северного многоборья и в Красноярском крае, который в прошлом можно было назвать локомотивом этого вида спорта. К примеру, на базе Красноярского государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева планируется открыть кафедру северного многоборья, и в будущем, за счет грамотной кадровой политики, в федерации рассчитывают на создание системы подготовки в отдаленных поселках. Вкупе с приведением спортивных сооружений в надлежащий вид это позволит повысить уровень российских спортсменов, которые за последние десять лет и так неуклонно прогрессируют. В Федерации северного многоборья России также сообщают, что в ближайшее время планируется проведение первых в истории России международных соревнований с участием спортсменов из других северных стран.— По этому поводу мы уже связывались с Министерством спорта России. Могу сказать, что у нас есть все шансы провести чемпионат с участием спортсменов из Норвегии, Финляндии... Сейчас мы готовим программу развития, занимаемся спортивными площадками, в общем, делаем все возможное, чтобы укрепить фундамент для этого вида спорта на долгие годы вперед. Что касается Красноярского края, хочу отметить, что активную работу по этому вопросу проводит и правительство региона совместно губернатором и министерством спорта. Не могу обойти вниманием компанию «Норникель», которая нам также сильно помогает как в финансовом плане, так и в предоставлении необходимой инфраструктуры, — добавил президент Федерации северного многоборья России.По словам участников соревнований, северное многоборье — не только проверка своих сил, но еще и большой шаг к сохранению традиций, образа жизни оленеводов и охотников. Одна из легенд о возникновении тройного национального прыжка повествует о том, как спасся от стаи волков Охотник–тундровик. Собрав все силы, он прыгнул двумя ногами на первый в речке камень, с него на второй, а оттуда на другой берег, таким образом уйдя от хищников.

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