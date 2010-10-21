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Благотворительный хоккейный матч

[Индекс номера 52 (11.04.2017)]

 Спорт–тайм 
Вкус победы

В спортивном зале «Геркулес» прошел 11–й открытый краевой турнир по боксу на призы группы компаний «Жар.Птица».
Виктор Коновалов
Отличительной чертой турнира является его статус — с недавних пор он стал краевым. Это значит, что выполнить норматив кандидата в мастера спорта теперь можно и на норильской земле. С учетом удаленности нашего города от материка и, соответственно, сложности финансирования выездов, на которых присваиваются высокие звания, состязания для участников превратились в настоящий вызов.
— Я люблю бокс, но еще больше мне нравится наблюдать за тем, как вчерашние новички, совсем юные и начинающие спортсмены, с годами превращаются в целеустремленных и окрепших молодых людей, — говорит генеральный директор группы компаний «Жар.Птица» Виктор Коновалов. — Под присмотром умелых тренеров, которые подходят к своей работе с полной ответственностью, в ребятах развиваются правильные и достойные качества. На мой взгляд, это самое важное в нашем общем деле.
От мала до велика
Турнир посетил глава Норильска Олег Курилов. Он поблагодарил организаторов за преданность спорту и отметил, что в будущем каждый из участников состязаний наверняка с удовольствием будет вспоминать годы, проведенные в спортзале. В свою очередь директор благотворительного фонда социальных программ «Территория добра» Наталья Солодовник подчеркнула, что турнир стал настоящим праздником для многочисленных участников и зрителей.
Денис Дурасов
Сильнейших боксеров выявляли в течение трех дней среди более ста участников из Норильска и Дудинки. Как отметил главный судья соревнований Денис Дурасов, новый статус соревнований обязывает организаторов более серьезно подходить к отбору претендентов на победу:
— Конечно, в Норильске намного больше боксеров, чем представлено на этом турнире. К примеру, в младшей возрастной группе минимальный стаж тренировок должен составлять полгода. Во многом благодаря этому турниру у нас растет конкуренция, что способствует успешному выступлению норильчан на иногородних соревнованиях.
Максим Семенов
Максим Семенов — мастер спорта, неоднократный победитель и призер краевых и окружных состязаний, занимается боксом седьмой год. Несмотря на то что уровень его подготовки уже позволяет ему рассчитывать на более высокие достижения, чем победа в городском турнире, завоевание чемпионского титула в стенах «Геркулеса» для него является делом принципа:
— Я помню свои первые соревнования. Конечно, тогда я сильно волновался. Сегодня, выступая на норильском ринге, волнения как такового уже нет, но и легкой прогулкой это не назовешь. Совсем скоро я отправляюсь на тренировочные сборы, затем буду участвовать в первенстве России. Для зрителей, возможно, это не столь очевидно, но я как постоянный участник турнира могу с уверенностью сказать — с каждым годом побеждать в нем становится все сложнее. Для этого нужно не только много тренироваться, но и иметь постоянный опыт выступлений, — считает Максим Семенов.
Удар за ударом
Владимир Зарайский
Слова товарища по боксерскому рингу готов подтвердить Владимир Зарайский, представлявший Центральный район. Спортсмену 14 лет, и пусть он пока не обладает таким же внушительным списком регалий, как и Максим, но за три года занятий боксом юноша успел почувствовать вкус победы. В минувшее воскресенье он довел общее количество своих поединков до 35, в 28 из которых вышел победителем. Финальный бой в весовой категории 62 кг против соперника из Оганера Владимир начал весьма интенсивно и динамично, но к середине схватки стало ясно, что его оппонент просто так отдавать победу не собирается. Удар за ударом — сперва в корпус, а затем и в голову — заставили боксера из Оганера ослабить сопротивление, а к концу решающего раунда, когда Владимир провел еще несколько серьезных выпадов, сомнений в исходе поединка не осталось. Прозвучал финальный гонг и единогласным решением судей победа присвоена Владимиру.
— В прошлом году мне также удалось выйти в лидеры турнира. Надеюсь, что мои старания и впредь будут вознаграждены, но для этого нужно будет очень постараться. Наверняка в следующий раз желающих оспорить мой титул будет еще больше, — сказал после боя Владимир Зарайский.
Индивидуальными призами соревнований были отмечены: Максим Семенов (Норильск) — «Лучший боксер турнира», Сергей Сазаноков (Дудинка) — «За лучшую технику и тактику ведения боя» и Григорий Сафонов — «За волю к победе». Лучшими судьями турнира были признаны Алексей Котельников из Центрального района и Сергей Ушаков из Талнаха.
Михаил ТУАЕВ
Фото Владимира МАКУШКИНА

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