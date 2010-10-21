Управляющая компания «Город» благоустраивает подъезды добросовестных квартиросъемщиков.
|Павел Беляков
В конце 2016 года в УК «Город» была принята долгосрочная целевая программа по замене старых оконных блоков в подъездах на пластиковые стеклопакеты. Менее чем за два месяца стеклопакеты были установлены в 14 подъездах. Сейчас работы ведутся еще в восьми подъездах.
— Программа рассчитана на 2017–2018 годы, а если положительная динамика по сбору платежей за жилищно–коммунальные услуги сохранится, ее действие будет продлено. Замечу, что жильцы никаких дополнительных затрат по благоустройству не несут. Возможно, идея о необходимости замены старых окон не так уж нова, но мы — первая управляющая компания, которая подошла к решению вопроса системно и перевела данный вид работ из разряда разовых акций в рамки долгосрочного проекта, — говорит Павел Беляков, генеральный директор УК «Город».
В этом году на реализацию программы текущего ремонта многоквартирных домов, обслуживаемых управляющей компанией «Город», заложено 116 миллионов 395 тысяч рублей. Более 10 миллионов на осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. В ближайшее время УК «Город» планирует приступить к замене окон в Кайеркане.
|Помимо прочего в рамках программы будут облагорожены и входные группы подъездов. Первым зданием в списке значится Орджоникидзе, 2. Помимо замены стеклопакетов здесь установлены кованые перила, обновится козырек над подъездом.
Подъезды, в которых будут менять оконные блоки, выбирают по двум критериям: собираемость оплаты за услуги ЖКХ и наличие домофона. В подъездах, оснащенных домофонами, бывает меньше посторонних, а значит, общее имущество многоквартирного дома дольше остается в сохранности, и шансов на то, что новенький стеклопакет будет испорчен, становится заметно меньше. Тем не менее в порядке эксперимента рабочие заменят окна в одном из подъездов без домофона — на Ленинском проспекте, 19. Если опасения в отношении доморощенных вандалов не подтвердятся, работы продолжатся и по другим адресам.
Параллельно в подъездах, где домофоны еще не установлены, сотрудники УК «Город» инициировали проведение собраний собственников квартир. Увы, отклика не последовало, хотя единственное, что требовалось от квартиросъемщиков, — это проголосовать за установку домофона и затем регулярно вносить абонентскую плату за его обслуживание.Наталья ЧЕРКАШИНАФото Владимира МАКУШКИНА