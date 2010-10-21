

[Индекс номера 52 (11.04.2017)]



Проекты

Свет в окошке

Управляющая компания «Город» благоустраивает подъезды добросовестных квартиросъемщиков.

Павел Беляков В конце 2016 года в УК «Город» была принята долгосрочная целевая программа по замене старых оконных блоков в подъездах на пластиковые стеклопакеты. Менее чем за два месяца стеклопакеты были установлены в 14 подъездах. Сейчас работы ведутся еще в восьми подъездах. — Программа рассчитана на 2017–2018 годы, а если положительная динамика по сбору платежей за жилищно–коммунальные услуги сохранится, ее действие будет продлено. Замечу, что жильцы никаких дополнительных затрат по благоустройству не несут. Возможно, идея о необходимости замены старых окон не так уж нова, но мы — первая управляющая компания, которая подошла к решению вопроса системно и перевела данный вид работ из разряда разовых акций в рамки долгосрочного проекта, — говорит Павел Беляков, генеральный директор УК «Город». В этом году на реализацию программы текущего ремонта многоквартирных домов, обслуживаемых управляющей компанией «Город», заложено 116 миллионов 395 тысяч рублей. Более 10 миллионов на осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. В ближайшее время УК «Город» планирует приступить к замене окон в Кайеркане. Помимо прочего в рамках программы будут облагорожены и входные группы подъездов. Первым зданием в списке значится Орджоникидзе, 2. Помимо замены стеклопакетов здесь установлены кованые перила, обновится козырек над подъездом. Подъезды, в которых будут менять оконные блоки, выбирают по двум критериям: собираемость оплаты за услуги ЖКХ и наличие домофона. В подъездах, оснащенных домофонами, бывает меньше посторонних, а значит, общее имущество многоквартирного дома дольше остается в сохранности, и шансов на то, что новенький стеклопакет будет испорчен, становится заметно меньше. Тем не менее в порядке эксперимента рабочие заменят окна в одном из подъездов без домофона — на Ленинском проспекте, 19. Если опасения в отношении доморощенных вандалов не подтвердятся, работы продолжатся и по другим адресам. Параллельно в подъездах, где домофоны еще не установлены, сотрудники УК «Город» инициировали проведение собраний собственников квартир. Увы, отклика не последовало, хотя единственное, что требовалось от квартиросъемщиков, — это проголосовать за установку домофона и затем регулярно вносить абонентскую плату за его обслуживание. Наталья ЧЕРКАШИНА Фото Владимира МАКУШКИНА В конце 2016 года в УК «Город» была принята долгосрочная целевая программа по замене старых оконных блоков в подъездах на пластиковые стеклопакеты. Менее чем за два месяца стеклопакеты были установлены в 14 подъездах. Сейчас работы ведутся еще в восьми подъездах.— Программа рассчитана на 2017–2018 годы, а если положительная динамика по сбору платежей за жилищно–коммунальные услуги сохранится, ее действие будет продлено. Замечу, что жильцы никаких дополнительных затрат по благоустройству не несут. Возможно, идея о необходимости замены старых окон не так уж нова, но мы — первая управляющая компания, которая подошла к решению вопроса системно и перевела данный вид работ из разряда разовых акций в рамки долгосрочного проекта, — говорит Павел Беляков, генеральный директор УК «Город».В этом году на реализацию программы текущего ремонта многоквартирных домов, обслуживаемых управляющей компанией «Город», заложено 116 миллионов 395 тысяч рублей. Более 10 миллионов на осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. В ближайшее время УК «Город» планирует приступить к замене окон в Кайеркане.Подъезды, в которых будут менять оконные блоки, выбирают по двум критериям: собираемость оплаты за услуги ЖКХ и наличие домофона. В подъездах, оснащенных домофонами, бывает меньше посторонних, а значит, общее имущество многоквартирного дома дольше остается в сохранности, и шансов на то, что новенький стеклопакет будет испорчен, становится заметно меньше. Тем не менее в порядке эксперимента рабочие заменят окна в одном из подъездов без домофона — на Ленинском проспекте, 19. Если опасения в отношении доморощенных вандалов не подтвердятся, работы продолжатся и по другим адресам.Параллельно в подъездах, где домофоны еще не установлены, сотрудники УК «Город» инициировали проведение собраний собственников квартир. Увы, отклика не последовало, хотя единственное, что требовалось от квартиросъемщиков, — это проголосовать за установку домофона и затем регулярно вносить абонентскую плату за его обслуживание.

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