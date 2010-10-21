Фото новости:

Благотворительный хоккейный матч

[Индекс номера 52 (11.04.2017)]

 Проекты 
Свет в окошке

Управляющая компания «Город» благоустраивает подъезды добросовестных квартиросъемщиков.
Павел Беляков
В конце 2016 года в УК «Город» была принята долгосрочная целевая программа по замене старых оконных блоков в подъездах на пластиковые стеклопакеты. Менее чем за два месяца стеклопакеты были установлены в 14 подъездах. Сейчас работы ведутся еще в восьми подъездах.
— Программа рассчитана на 2017–2018 годы, а если положительная динамика по сбору платежей за жилищно–коммунальные услуги сохранится, ее действие будет продлено. Замечу, что жильцы никаких дополнительных затрат по благоустройству не несут. Возможно, идея о необходимости замены старых окон не так уж нова, но мы — первая управляющая компания, которая подошла к решению вопроса системно и перевела данный вид работ из разряда разовых акций в рамки долгосрочного проекта, — говорит Павел Беляков, генеральный директор УК «Город».
В этом году на реализацию программы текущего ремонта многоквартирных домов, обслуживаемых управляющей компанией «Город», заложено 116 миллионов 395 тысяч рублей. Более 10 миллионов на осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. В ближайшее время УК «Город» планирует приступить к замене окон в Кайеркане.
Помимо прочего в рамках программы будут облагорожены и входные группы подъездов. Первым зданием в списке значится Орджоникидзе, 2. Помимо замены стеклопакетов здесь установлены кованые перила, обновится козырек над подъездом.
Подъезды, в которых будут менять оконные блоки, выбирают по двум критериям: собираемость оплаты за услуги ЖКХ и наличие домофона. В подъездах, оснащенных домофонами, бывает меньше посторонних, а значит, общее имущество многоквартирного дома дольше остается в сохранности, и шансов на то, что новенький стеклопакет будет испорчен, становится заметно меньше. Тем не менее в порядке эксперимента рабочие заменят окна в одном из подъездов без домофона — на Ленинском проспекте, 19. Если опасения в отношении доморощенных вандалов не подтвердятся, работы продолжатся и по другим адресам.
Параллельно в подъездах, где домофоны еще не установлены, сотрудники УК «Город» инициировали проведение собраний собственников квартир. Увы, отклика не последовало, хотя единственное, что требовалось от квартиросъемщиков, — это проголосовать за установку домофона и затем регулярно вносить абонентскую плату за его обслуживание.
Наталья ЧЕРКАШИНА
Фото Владимира МАКУШКИНА

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
Статьи текущего номера:
 
На повестке дня — выборы–2017. Глава города Олег Курилов провел рабочую встречу с представителями всех политических партий, ведущих политическую деятельность в Норильске.

 
С приближением лета настало самое время поговорить о планах и новшествах в области благоустройства городской улично–дорожной сети. О них «Заполярной правде» рассказали начальник управления «Норильскавтодор» Олег Крист и начальник отдела сохранности автодорог управления «Норильскавтодор» Евгений Болгов.

И я там был 
Солнце, мороз, яркие малицы хозяев и пуховики гостей, улыбки, песни — все это День оленевода. Праздник традиционно весь апрель кочует по Таймыру от поселка к поселку. В субботу его принимал поселок Тухард.

Своя игра 
Завершились чемпионат и первенство России по северному многоборью, проводившиеся в рамках празднования 350–летия Дудинки. Отдельные этапы соревнований помимо столицы Таймыра прошли и в Норильске.

Спорт–тайм 
В спортивном зале «Геркулес» прошел 11–й открытый краевой турнир по боксу на призы группы компаний «Жар.Птица».

Проекты 
Управляющая компания «Город» благоустраивает подъезды добросовестных квартиросъемщиков.

Реклама 
Разбираемся, какие заблуждения покупателей мешают им приобрести квартиру своей мечты.

Новости:
 11 апреля 2017 
13:57 Далекое будущее Заполярья. В Салехарде представлена экспозиция к 70-летию с начала строительства «мертвой дороги».
13:06 Атомоходам продлевают жизнь. Ресурс реактора атомного ледокола «Вайгач», работающего на проводке судов на дудинской линии в низовьях Енисея, впервые увеличен до 200 тысяч часов.
12:02 Все для удобства людей. Пенсионный фонд России представил мобильное приложение.
11:50 Баллончик с краской вместо кисти. Мастера, попавшие в книгу рекордов Гиннесса, учили норильских ребятишек арт-искусству в Талнахе.
11:43 Юношеский состав МФК «Норильский никель» стал пятым в России.
11:41 По факту пожара в Норильске, в котором погибли двое детей, возбуждено уголовное дело.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх