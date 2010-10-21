

[Индекс номера 55 (14.04.2017)]



Пасхальный перезвон

В честь Воскресения Христова в Норильск доставят Благодатный огонь, над городом пронесется звон новых колоколов.

Встреча Благодатного огня в Норильске. 2015 год Торжественная служба начнется 16 апреля в полночь крестным ходом вокруг кафедрального собора «Всех скорбящих Радость». Освящение пасхальной снеди состоится после окончания Божественной литургии, и после закрытия храма на перерыв с 4 до 7 часов утра будет продолжаться весь праздничный день. Пасхальное угощение — куличи и яйца, пожертвованные горожанами в соборе, передадут пожилым одиноким людям, в места заключения, малоимущим норильчанам. На Пасху, чтобы прославить воскресшего Христа, все желающие по традиции смогут звонить в колокола, которые впервые установлены на передвижной звоннице во дворе Свято–Скорбященского собора. В канун праздника епископ Норильский и Туруханский Агафангел освятил шесть новых колоколов, отлитых в московской мастерской Ильи Дроздихина. Под звон колоколов в понедельник Светлой седмицы, 17 апреля, в 9 утра, во дворе кафедрального собора «Всех скорбящих Радость» встретят лампаду с Благодатным огнем из Иерусалима, которую в Норильск доставит настоятель Туруханского Свято–Троицкого мужского монастыря игумен Софроний. Святыня будет передана и во все храмы Норильской и Туруханской епархии. Новые колокола в соборе «Всех скорбящих Радость» Праздничный концерт начнется на соборной площади 16 апреля в 11.00. Норильчан порадуют народный хор «Вдохновение», ансамбль норильского городского казачьего войска «Терек», певческий ансамбль «Благовест» ОДШИ, чтецы и хоровой ансамбль «Просто дети» из 1–й гимназии, школьные таланты. Во время концерта будет открыта и благотворительная ярмарка, которую готовят сестры милосердия и их соратники — норильские мастера рукоделия. На Пасху в полдень в Духовно–просветительском центре имени святителя Луки (Войно–Ясенецкого) на улице Пушкина, 11, за Свято–Скорбященским собором, откроются городской вернисаж детского творчества «Пасхальный перезвон» и выставка книг из фонда епархиальной библиотеки «Пасха Великая». Кукольный спектакль для дошкольников «Пасхальный колобок» начнется в выставочном зале Духовно–просветительского центра в 14 часов. А через час детский театр «Лампадка» покажет праздничное представление «Нарния» для учеников воскресной школы. Мастер–классы «Пасхальный сувенир» (заявки по телефону 8–913–500–1965) пройдут в Духовно–просветительском центре с 18 по 21 апреля. В пасхальные дни в Норильск прилетает особая делегация. Дипломант Всероссийского музыкального фестиваля «Невские купола» Светлана Сибирская выступит перед горожанами в концерте «Славянская душа: духовные песни, романсы, баллады» 22 апреля в 14 часов, на следующий день она побывает в Дудинке — проведет мастер–классы в Таймырском колледже. Вместе с певицей прилетят заместитель директора Центра духовной культуры «Красноярское Воскресение» Василий Перевалов и консультант управления общественных связей губернатора Красноярского края Сергей Щеглов. Они вместе с представителями епархии, культурно–национальных организаций города, педагогов 23 апреля примут участие в работе дискуссионной площадки ДПЦ «Да будут все едины!». В этот же день, 23 апреля, в 11 часов в актовом зале Духовно–просветительского центра состоится литературно–музыкальная гостиная, посвященная празднику Святой Пасхи. Эту встречу готовят православное сестричество милосердия совместно с хором «Вдохновение» и творческими норильчанами. Почетными гостями встречи станут ветераны Великой Отечественной войны, члены общества «Защита жертв политических репрессий», старожилы города. После встречи Воскресения Христова главное православное торжество отмечается еще сорок дней, до праздника Вознесения Господня, который в этом году приходится на 25 мая. И в каждый из этих праздничных весенних дней по благочестивой традиции православные радостно приветствуют друг друга возгласом: «Христос Воскресе!». Фото Ирины ДАНИЛЕНКО и Владимира МАКУШКИНА Торжественная служба начнется 16 апреля в полночь крестным ходом вокруг кафедрального собора «Всех скорбящих Радость». Освящение пасхальной снеди состоится после окончания Божественной литургии, и после закрытия храма на перерыв с 4 до 7 часов утра будет продолжаться весь праздничный день. Пасхальное угощение — куличи и яйца, пожертвованные горожанами в соборе, передадут пожилым одиноким людям, в места заключения, малоимущим норильчанам.На Пасху, чтобы прославить воскресшего Христа, все желающие по традиции смогут звонить в колокола, которые впервые установлены на передвижной звоннице во дворе Свято–Скорбященского собора. В канун праздника епископ Норильский и Туруханский Агафангел освятил шесть новых колоколов, отлитых в московской мастерской Ильи Дроздихина.Под звон колоколов в понедельник Светлой седмицы, 17 апреля, в 9 утра, во дворе кафедрального собора «Всех скорбящих Радость» встретят лампаду с Благодатным огнем из Иерусалима, которую в Норильск доставит настоятель Туруханского Свято–Троицкого мужского монастыря игумен Софроний. Святыня будет передана и во все храмы Норильской и Туруханской епархии.Праздничный концерт начнется на соборной площади 16 апреля в 11.00. Норильчан порадуют народный хор «Вдохновение», ансамбль норильского городского казачьего войска «Терек», певческий ансамбль «Благовест» ОДШИ, чтецы и хоровой ансамбль «Просто дети» из 1–й гимназии, школьные таланты. Во время концерта будет открыта и благотворительная ярмарка, которую готовят сестры милосердия и их соратники — норильские мастера рукоделия.На Пасху в полдень в Духовно–просветительском центре имени святителя Луки (Войно–Ясенецкого) на улице Пушкина, 11, за Свято–Скорбященским собором, откроются городской вернисаж детского творчества «Пасхальный перезвон» и выставка книг из фонда епархиальной библиотеки «Пасха Великая». Кукольный спектакль для дошкольников «Пасхальный колобок» начнется в выставочном зале Духовно–просветительского центра в 14 часов. А через час детский театр «Лампадка» покажет праздничное представление «Нарния» для учеников воскресной школы. Мастер–классы «Пасхальный сувенир» (заявки по телефону 8–913–500–1965) пройдут в Духовно–просветительском центре с 18 по 21 апреля.В пасхальные дни в Норильск прилетает особая делегация. Дипломант Всероссийского музыкального фестиваля «Невские купола» Светлана Сибирская выступит перед горожанами в концерте «Славянская душа: духовные песни, романсы, баллады» 22 апреля в 14 часов, на следующий день она побывает в Дудинке — проведет мастер–классы в Таймырском колледже. Вместе с певицей прилетят заместитель директора Центра духовной культуры «Красноярское Воскресение» Василий Перевалов и консультант управления общественных связей губернатора Красноярского края Сергей Щеглов. Они вместе с представителями епархии, культурно–национальных организаций города, педагогов 23 апреля примут участие в работе дискуссионной площадки ДПЦ «Да будут все едины!».В этот же день, 23 апреля, в 11 часов в актовом зале Духовно–просветительского центра состоится литературно–музыкальная гостиная, посвященная празднику Святой Пасхи. Эту встречу готовят православное сестричество милосердия совместно с хором «Вдохновение» и творческими норильчанами. Почетными гостями встречи станут ветераны Великой Отечественной войны, члены общества «Защита жертв политических репрессий», старожилы города.После встречи Воскресения Христова главное православное торжество отмечается еще сорок дней, до праздника Вознесения Господня, который в этом году приходится на 25 мая. И в каждый из этих праздничных весенних дней по благочестивой традиции православные радостно приветствуют друг друга возгласом: «Христос Воскресе!».

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