

[Индекс номера 55 (14.04.2017)]



Призвание

Танцевальное турне

Норильские хореографические коллективы побывали сразу на нескольких фестивалях и конкурсах различного уровня, завоевав на них самые высокие награды.

Фрагмент балета «Венецианский карнавал». Танцуют «Созвездие» и «Оганер» Финал Национальной премии и конкурса детского и юношеского танца «Весна священная» прошел 24 марта на сцене Центрального академического театра Российской армии. Это единственная в России национальная премия в области детского и юношеского танца. Отборочные туры среди детских и юношеских любительских коллективов проходили в течение года по всей стране, для участия в большом московском финале были выбраны лучшие из лучших. В столицу приехали гости из шестнадцати городов России. Чтобы определить победителей в номинациях классический, народный и современный танец в различных возрастных категориях, на сцену вышли в общей сложности более трехсот танцоров из Санкт–Петербурга, Екатеринбурга, Тольятти, Иваново, Брянска, Норильска, Сызрани, Керчи, Ярославля, Липецка, Москвы, Можайска, Одинцово, Республики Саха (Якутия). Из Норильска на «Весну священную» отправились обладатели Гран–при Всероссийского национального конкурса–фестиваля «Илзе Лиепа»: заслуженный коллектив народного творчества РФ ансамбль народного танца «Оганер» и образцовый хореографический ансамбль «Созвездие». Также участие в выступлении принял ансамбль современного эстрадного танца «Фристайл». Анна Соколова, художественный руководитель ансамбля «Созвездие», отмечает, что на конкурс такого уровня коллектив был приглашен впервые. Его участницы — девушки от 14 до 18 лет — танцевали номера из репертуара классического балета. — Когда мы, стоя за кулисами, услышали имена членов жюри, у меня аж ноги от волнения начали подкашиваться. Ощущение, когда на твою работу смотрят звезды такого уровня, а в зале сидели Илзе и Андрис Лиепа, педагоги и художественные руководители крупнейших хореографических коллективов страны, просто не передать словами. Девочки наши тоже очень нервничали, впрочем, станцевали хорошо. На огромной сцене не растерялись, и я была ими довольна, — делится эмоциями Анна Соколова. А вот ансамбль «Оганер» участвует в мероприятии такого масштаба не впервые. В свое время коллектив участвовал в «Танцевальном Олимпе» в Берлине, куда съехались любители танца со всего мира. Владимир Фролочкин, художественный руководитель коллектива, подчеркивает огромное значение подобного рода конкурсов для воспитания молодого поколения. — То, что Национальная премия учреждена в России, а не за ее пределами, это прекрасно. Жаль, что попасть в число участников могут далеко не все достойные коллективы страны, это дало бы огромный толчок для роста мастерства ребят, — сетует Фролочкин. На «Весне священной» «Оганер» выступал в номинации народного танца, ребята представили «Праздничную плясовую» и «Утушку». Выбор композиций был не случайным: год назад в городском Центре культуры его одобрила сама Илзе Лиепа. Ансамбль «Фристайл» в номинации «Современная хореография» представил танец «Невесомость», а в номинации «Стилизация народного танца» — композицию «Лети, птаха». Лилия Якупова, художественный руководитель «Фристайла», рассказывает, что за один выезд коллективу удалось посетить сразу три фестиваля. После выступления на «Весне священной» ансамбль отправился в Санкт–Петербург. Там 25 марта в концертном зале Дома офицеров прошел III Международный фестиваль–конкурс искусств «Невские звезды», собравший хореографические коллективы из разных уголков России и ближнего зарубежья. Помимо «Фристайла» от Норильска на этот фестиваль приехал и образцовый коллектив современного эстрадного танца «Шкода». Оба ансамбля были награждены дипломами лауреата I степени в номинации «Хореографическое искусство. Эстрадный танец» в старшей и смешанной возрастных категориях. В Питере «Фристайл» ночевать не остался, и уже 26 марта девушки вернулись в Москву. В этот день на новой сцене Большого театра состоялось вручение Национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная». Ансамбль «Оганер» по итогам был награжден золотой медалью и золотым дипломом в номинации «Народный танец». «Созвездие» удостоилось серебряной медали и серебряного диплома в номинации «Классический танец», руководитель ансамбля Анна Соколова награждена дипломом «За лучшую работу педагога». Ансамбль «Фристайл» получил серебряную медаль и серебряный диплом в номинациях «Современный танец» и «Народная стилизация». Торжественная церемония прошла в форме гала–спектакля. Вместе с юными лауреатами в нем приняли участие звезды балета, театра и кино. — Мы придумали для детей прекрасный подарок — гала–спектакль в Большом театре. В его создании приняли участие режиссер театра им. Е. Вахтангова Владимир Иванов, хореограф Елена Богданович, сценограф Павел Каплевич, художник по костюмам Екатерина Котова, а сценарий написала Зоя Кудря, — сообщила художественный руководитель проекта Илзе Лиепа. В качестве исполнителей вместе с детьми в спектакле выступили Ольга Остроумова, Вениамин Смехов, Алексей Ягудин, Ирина Пегова, Кристина Орбакайте, Илзе Лиепа. Ансамбль «Оганер» как золотой лауреат конкурса станет участником подобного гала–спектакля в 2018 году. В течение года с ребятами будет проведена большая постановочная работа при участии ведущих российских хореографов. *** Из Москвы «Оганер» и «Созвездие» выехали в Санкт–Петербург, где с 27 по 30 марта проходил Международный конкурс «Золотой Феникс». Конкурс организован международным благотворительным фондом поддержки и развития детского творчества «Наше будущее» при поддержке Министерства культуры РФ и федерального гранта президента РФ. В этом году на творческое соревнование приехали представители всех регионов России и стран СНГ. Несколько сотен талантливых исполнителей выступили в номинациях: инструментальная музыка, хоровое пение, вокал, хореография, театр, театр мод, цирковой жанр. Норильчане представили на конкурсе и совместные хореографические номера — а «Созвездие» и «Оганер» отлично работают в тандеме — и самостоятельные композиции классического балета: па-де-де из балета «Щелкунчик», вариации на тему «Венецианского карнавала», «Пламя Парижа». 14–летний Павел Романцов представил сцену из балета «Тарас Бульба». По итогам конкурса ансамбль «Созвездие» удостоен звания лауреата I степени и обладателя Гран–при в номинации «Классический танец». Солисткам ансамбля Анастасии Слипец и Кристине Баландиной вручены дипломы лауреата II степени в номинации «Классический танец. Соло». Дуэт Софьи Митропольской и Никиты Елагина удостоен диплома лауреата I степени в номинации «Классический танец. Дуэт». Два диплома лауреата I степени вручены ансамблю за выступления в номинациях «Эстрадный танец», «Классический танец. Малые формы». Ансамбль «Оганер» удостоен звания лауреата I степени и обладателя Гран–при в номинации «Народный танец», а также звания лауреата I степени в номинации «Народный стилизованный танец». Награды заслужили и солисты ансамбля: Павел Романцов — лауреат I степени в номинации «Классический танец (соло)»; Никита Елагин — лауреат II степени в номинации «Классический танец (соло)»; Бронислав Мыслицкий — лауреат III степени в номинации «Народный танец (соло)». Дипломом Гран–при «За высокий уровень подготовки лауреатов XIII Международного конкурса «Золотой Феникс» награжден руководитель ансамбля «Оганер» Владимир Фролочкин. Кроме того, «Оганер» стал обладателем Гран–при и денежного гранта в номинации «Лучший творческий коллектив XIII Международного конкурса «Золотой Феникс». По итогам конкурса творческим коллективам вручили свидетельство на бесплатное участие в национальном хореографическом закрытом конкурсе «Золотая Ника — 2018» в городе Сочи. *** Ансамбль «Фристайл» из Москвы направился в Красноярск. Ехали поездом, что доставило девочкам особое удовольствие от путешествия. — Если бы мы ехали со средним составом ансамбля, с детьми 7–11 лет, я бы, безусловно, выбрала самолет. А тут девчонки самостоятельные, и для них проехаться на поезде было настоящим приключением, — рассказывает Лилия Якупова. 31 марта в Красноярске «Шкода» и «Фристайл» приняли участие в краевом конкурсе любительских хореографических коллективов «Танцевальные смешилки», учредителем которого является министерство культуры Красноярского края. Став лучшими среди десятков коллективов региона, ансамбли городского Центра культуры пополнили копилку высших наград двумя дипломами лауреата I степени и одним дипломом I степени. Марина АНДРИЮК Фото Владимира МАКУШКИНА и из архива ансамблей Финал Национальной премии и конкурса детского и юношеского танца «Весна священная» прошел 24 марта на сцене Центрального академического театра Российской армии. Это единственная в России национальная премия в области детского и юношеского танца.Отборочные туры среди детских и юношеских любительских коллективов проходили в течение года по всей стране, для участия в большом московском финале были выбраны лучшие из лучших. В столицу приехали гости из шестнадцати городов России. Чтобы определить победителей в номинациях классический, народный и современный танец в различных возрастных категориях, на сцену вышли в общей сложности более трехсот танцоров из Санкт–Петербурга, Екатеринбурга, Тольятти, Иваново, Брянска, Норильска, Сызрани, Керчи, Ярославля, Липецка, Москвы, Можайска, Одинцово, Республики Саха (Якутия).Из Норильска на «Весну священную» отправились обладатели Гран–при Всероссийского национального конкурса–фестиваля «Илзе Лиепа»: заслуженный коллектив народного творчества РФ ансамбль народного танца «Оганер» и образцовый хореографический ансамбль «Созвездие». Также участие в выступлении принял ансамбль современного эстрадного танца «Фристайл».Анна Соколова, художественный руководитель ансамбля «Созвездие», отмечает, что на конкурс такого уровня коллектив был приглашен впервые. Его участницы — девушки от 14 до 18 лет — танцевали номера из репертуара классического балета.— Когда мы, стоя за кулисами, услышали имена членов жюри, у меня аж ноги от волнения начали подкашиваться. Ощущение, когда на твою работу смотрят звезды такого уровня, а в зале сидели Илзе и Андрис Лиепа, педагоги и художественные руководители крупнейших хореографических коллективов страны, просто не передать словами. Девочки наши тоже очень нервничали, впрочем, станцевали хорошо. На огромной сцене не растерялись, и я была ими довольна, — делится эмоциями Анна Соколова.А вот ансамбль «Оганер» участвует в мероприятии такого масштаба не впервые. В свое время коллектив участвовал в «Танцевальном Олимпе» в Берлине, куда съехались любители танца со всего мира. Владимир Фролочкин, художественный руководитель коллектива, подчеркивает огромное значение подобного рода конкурсов для воспитания молодого поколения.— То, что Национальная премия учреждена в России, а не за ее пределами, это прекрасно. Жаль, что попасть в число участников могут далеко не все достойные коллективы страны, это дало бы огромный толчок для роста мастерства ребят, — сетует Фролочкин.На «Весне священной» «Оганер» выступал в номинации народного танца, ребята представили «Праздничную плясовую» и «Утушку». Выбор композиций был не случайным: год назад в городском Центре культуры его одобрила сама Илзе Лиепа. Ансамбль «Фристайл» в номинации «Современная хореография» представил танец «Невесомость», а в номинации «Стилизация народного танца» — композицию «Лети, птаха».Лилия Якупова, художественный руководитель «Фристайла», рассказывает, что за один выезд коллективу удалось посетить сразу три фестиваля. После выступления на «Весне священной» ансамбль отправился в Санкт–Петербург. Там 25 марта в концертном зале Дома офицеров прошел III Международный фестиваль–конкурс искусств «Невские звезды», собравший хореографические коллективы из разных уголков России и ближнего зарубежья. Помимо «Фристайла» от Норильска на этот фестиваль приехал и образцовый коллектив современного эстрадного танца «Шкода». Оба ансамбля были награждены дипломами лауреата I степени в номинации «Хореографическое искусство. Эстрадный танец» в старшей и смешанной возрастных категориях.В Питере «Фристайл» ночевать не остался, и уже 26 марта девушки вернулись в Москву. В этот день на новой сцене Большого театра состоялось вручение Национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная». Ансамбль «Оганер» по итогам был награжден золотой медалью и золотым дипломом в номинации «Народный танец». «Созвездие» удостоилось серебряной медали и серебряного диплома в номинации «Классический танец», руководитель ансамбля Анна Соколова награждена дипломом «За лучшую работу педагога». Ансамбль «Фристайл» получил серебряную медаль и серебряный диплом в номинациях «Современный танец» и «Народная стилизация».Торжественная церемония прошла в форме гала–спектакля. Вместе с юными лауреатами в нем приняли участие звезды балета, театра и кино.— Мы придумали для детей прекрасный подарок — гала–спектакль в Большом театре. В его создании приняли участие режиссер театра им. Е. Вахтангова Владимир Иванов, хореограф Елена Богданович, сценограф Павел Каплевич, художник по костюмам Екатерина Котова, а сценарий написала Зоя Кудря, — сообщила художественный руководитель проекта Илзе Лиепа.В качестве исполнителей вместе с детьми в спектакле выступили Ольга Остроумова, Вениамин Смехов, Алексей Ягудин, Ирина Пегова, Кристина Орбакайте, Илзе Лиепа.Ансамбль «Оганер» как золотой лауреат конкурса станет участником подобного гала–спектакля в 2018 году. В течение года с ребятами будет проведена большая постановочная работа при участии ведущих российских хореографов.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















