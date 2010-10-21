

[Индекс номера 55 (14.04.2017)]



В старом городе

Роль личности в истории

В эти апрельские дни многое в нашем городе делалось к знаменательной дате — дню рождения Ленина. Так что вторая половина месяца традиционно насыщена открытиями и событиями.

Субботник на крыше БОФ. 1975 год 20 апреля 1962 года В этот день в Норильске дали имена двум улицам — Орджоникидзе и Дзержинского. Улицу Орджоникидзе на тот момент можно было увидеть лишь на генплане города. А улица Дзержинского, уже вполне «воплощенная в камне», весь предыдущий год носила иное имя: если не официально, то в печати и в речи горожан она фигурировала как Театральный проезд. Норильчане очень гордились тем, что у них, как и в Москве, есть такое название. Но до строительства театра оставалась еще четверть века, и потому эту улицу назвали в честь Дзержинского, которому в 1962 году как раз исполнилось бы 85 лет. Одновременно в честь известных революционных деятелей назвали и две площади — перед еще не построенными зданиями театра и магазина «Карат». Что интересно, если площадь Дзержинского впоследствии переименовали в Театральную, то место соединения улиц Орджоникидзе, Красноярской и Комсомольской до сих пор официально должно зваться площадью Орджоникидзе. Строится улица Дзержинского. 1961 год 18 апреля 1970 года В честь 100–летия вождя революции в стране прошел Всесоюзный ленинский коммунистический субботник, и Норильск, конечно, не был исключением из правил. Вообще, традиция отмечать юбилеи ударным и «добровольным» трудом на благо Родины имела давние корни. Считается, что первый субботник организовали в ночь на субботу 12 апреля 1919 года. Тогда в ответ на призыв Ленина улучшить работу железных дорог партийная ячейка депо Москва–Сортировочная, проработав безвозмездно десять часов, отремонтировала три паровоза. Всесоюзный ленинский субботник. 1970 год Основные субботники проходили в апреле — Всесоюзный ленинский субботник и в мае — коммунистические субботники к Первомаю и Дню Победы. Норильчанам озеленять и убирать свой город в эти «весенние» дни было еще не по сезону, и потому они в основном разгребали снежные завалы. А еще в апреле 15 апреля 1999 года на Пелятке был зажжен факел, символизирующий готовность месторождения к эксплуатации. 16 апреля 1965 года строящемуся руднику «Маяк–2» приказом директора комбината Владимира Долгих присвоено имя «Комсомольский». 16 апреля 1977 года дудинцы впервые увидели передачи норильской студии телевидения. 18 апреля 1941 года при геологическом отделе комбината была организована фотолаборатория для «сбора фотодокументального материала по истории Норильска; фиксации процессов строительства, этапов разведки и эксплуатации полезных ископаемых; иллюстрации геологического музея фотоснимками и фотосхемами». Фотограф фотобюро комбината Алексей Арлюков. 1982 год 20 апреля 1974 года — на площади Металлургов открылся универсам №1. Универсам № 1 Знай наших Авраамий Завенягин 14 апреля 1901 года родился Авраамий Павлович Завенягин, директор норильского комбината с 1938 по 1941 год. Всего три года руководства, а в памяти остался на несколько поколений вперед. Завенягин одновременно был начальником комбината и лагеря, и потому его фигура до сих пор вызывает споры. Бесспорно одно — Завенягин стал для Норильска, говоря современным языком, кризисным менеджером. Хотя деваться ему, по сути, было некуда: Норильск и для него самого стал испытанием, после которого — «либо грудь в крестах, либо голова в кустах». Он добился внедрения в Норильске полного металлургического цикла — от добычи руды до получения чистого металла. Именно Завенягин выбрал площадку для строительства будущего города. Леонид Данилов Практически с нуля организовал работу по капитальному строительству домов, цехов, складов, опытных лабораторий, наладил движение по узкоколейной железной дороге. «Испытание Норильском» Завенягин выдержал, и в 1941 году стал заместителем наркома внутренних дел СССР. *** 19 апреля 1927 года родился Леонид Иванович Данилов. Еще одна знаковая личность в истории нашего города — легендарный главный механик комбината. Даже для Норильска, где никого не удивишь золотыми руками и инженерными талантами, он был настоящим самородком: заслуженный машиностроитель РСФСР, обладатель 88 свидетельств об инженерных трудах, автор 58 изобретений, двух книг и девяти научных статей. Научное звание доцент ему было присвоено без защиты диссертации, в виде единичного исключения: за огромную научную работу и выдающиеся рационализаторские идеи. Данилов руководил всеми серьезными стройками комбината: «Надежда», комплексы ПЖВ (плавка в жидкой ванне) на медном, талнахский ремзавод. Именно он создал разветвленную и мощную ремонтную службу на комбинате. Светлана ГУНИНА В этот день в Норильске дали имена двум улицам — Орджоникидзе и Дзержинского. Улицу Орджоникидзе на тот момент можно было увидеть лишь на генплане города. А улица Дзержинского, уже вполне «воплощенная в камне», весь предыдущий год носила иное имя: если не официально, то в печати и в речи горожан она фигурировала как Театральный проезд. Норильчане очень гордились тем, что у них, как и в Москве, есть такое название. Но до строительства театра оставалась еще четверть века, и потому эту улицу назвали в честь Дзержинского, которому в 1962 году как раз исполнилось бы 85 лет. Одновременно в честь известных революционных деятелей назвали и две площади — перед еще не построенными зданиями театра и магазина «Карат». Что интересно, если площадь Дзержинского впоследствии переименовали в Театральную, то место соединения улиц Орджоникидзе, Красноярской и Комсомольской до сих пор официально должно зваться площадью Орджоникидзе.В честь 100–летия вождя революции в стране прошел Всесоюзный ленинский коммунистический субботник, и Норильск, конечно, не был исключением из правил. Вообще, традиция отмечать юбилеи ударным и «добровольным» трудом на благо Родины имела давние корни. Считается, что первый субботник организовали в ночь на субботу 12 апреля 1919 года. Тогда в ответ на призыв Ленина улучшить работу железных дорог партийная ячейка депо Москва–Сортировочная, проработав безвозмездно десять часов, отремонтировала три паровоза.Основные субботники проходили в апреле — Всесоюзный ленинский субботник и в мае — коммунистические субботники к Первомаю и Дню Победы. Норильчанам озеленять и убирать свой город в эти «весенние» дни было еще не по сезону, и потому они в основном разгребали снежные завалы.на Пелятке был зажжен факел, символизирующий готовность месторождения к эксплуатации.строящемуся руднику «Маяк–2» приказом директора комбината Владимира Долгих присвоено имя «Комсомольский».дудинцы впервые увидели передачи норильской студии телевидения.при геологическом отделе комбината была организована фотолаборатория для «сбора фотодокументального материала по истории Норильска; фиксации процессов строительства, этапов разведки и эксплуатации полезных ископаемых; иллюстрации геологического музея фотоснимками и фотосхемами».— на площади Металлургов открылся универсам №1.родился Авраамий Павлович Завенягин, директор норильского комбината с 1938 по 1941 год. Всего три года руководства, а в памяти остался на несколько поколений вперед. Завенягин одновременно был начальником комбината и лагеря, и потому его фигура до сих пор вызывает споры. Бесспорно одно — Завенягин стал для Норильска, говоря современным языком, кризисным менеджером. Хотя деваться ему, по сути, было некуда: Норильск и для него самого стал испытанием, после которого — «либо грудь в крестах, либо голова в кустах». Он добился внедрения в Норильске полного металлургического цикла — от добычи руды до получения чистого металла. Именно Завенягин выбрал площадку для строительства будущего города.Практически с нуля организовал работу по капитальному строительству домов, цехов, складов, опытных лабораторий, наладил движение по узкоколейной железной дороге. «Испытание Норильском» Завенягин выдержал, и в 1941 году стал заместителем наркома внутренних дел СССР.

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