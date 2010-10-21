

[Индекс номера 55 (14.04.2017)]



Дверь в детскую

Ложечку за маму, ложечку за папу

В конце 2016 года изменился подход к питанию дошкольников. Как и чем сегодня кормят норильчат, мы расскажем на примере детского сада № 90 «Цветик–семицветик».

А кто скушал — молодец Заведующая детсадом Зинаида Кисаева поделилась, что, хотя она работает в системе дошкольного образования с 1982 года, особых инноваций в области организации детского питания не припоминает. В нынешнем же году во всех норильских детских садах введены новые технологические карты. Они были разработаны технологoм управления общего и дошкольного образования с учетом требований нового СанПиНа и сборника рецептур для питания детей в дошкольных образовательных учреждениях, изданного в 2016 году. Ленивые вареники на полдник На основе примерного десятидневного меню шеф–повар каждого норильского детского сада составляет меню ежедневное. Таким образом, каждый воспитанник должен получить необходимое ему (в соответствии с возрастными потребностями и рекомендациями медиков) количество белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных веществ. Cейчас увеличилась норма овощей, корнеплодов, бобовых, растительного масла. Уменьшилась доля сахара и сливочного масла. Плов и гуляш теперь готовят из отварного мяса. Вместо каш на завтрак в основном подают молочные супы. Также в меню норильских дошкольных учреждений появилась рыба северных пород, например, сиг. Ко многим вторым блюдам подаются соусы — молочный, сметанный, томатный, смешанный. Компот в садиках варят не только из традиционных сухофруктов, но и из свежих ягод, например, брусники и клюквы. По мнению Зинаиды Николаевны, проблема заключается в том, что, питаясь правильно в детском саду, дома дети получают совсем не ту пищу, которая нужна растущему организму. А ведь малыши обычно привязываются к сложившимся стереотипам. И, получается, что ребенок может отказываться от еды либо дома, если ему пришлась по вкусу пища детсадовская, либо в саду — если родители кроме пиццы, колбасы, курицы–гриль и жареной картошки своему чаду больше ничего не предлагают, и все остальное ему, естественно, кажется пресным. По наблюдениям воспитателей, многие дети, придя в детсад, удивляются существованию на свете таких вещей, как свекла или курага, некоторым в диковинку клецки, ленивые вареники, тушеная капуста. Но в итоге ребенок за компанию с другими детьми в садике начинает кушать все. Огородик группы «Солнышко» Чтобы детишки чаще ели зеленый лук, укроп, петрушку и салат, во многих норильских детских садах устраивают мини–огородики. Дети с интересом наблюдают, как растут огородные растения и потом с удовольствием их пробуют. Чего проще — так же делать и дома... Главным в вопросе здорового питания детей, уверена Зинаида Кисаева, является взаимодействие поваров, воспитателей, участковых педиатров и родителей: — Традиционно в каждой группе детского сада на стенде в приемной размещается меню, из которого видно, что сегодня будут есть дети. Но мы в нашем саду решили пойти дальше, и с 10 апреля стали вывешивать на всеобщее обозрение не только перечень предлагаемых детям блюд, но и рецепты их приготовления. К тому же мы провели неделю открытых дверей — то есть каждый родитель мог еще и попробовать наши блюда, получить консультацию повара и участкового педиатра. Инициатива сотрудников «Цветика–семицветика» оказалась удачной. Оказывается, многие родители уже пытались по просьбе детей сделать дома такие же, как в садике, творожную запеканку, омлет, котлеты, рис и другие блюда, но особого успеха не добились. Теперь же, вооружившись проверенными рецептами, мамы и папы наверняка смогут порадовать своих чад детсадовскими вкусняшками и раз и навсегда решить вопрос с рациональным питанием. Внесем и мы свою лепту в организацию здорового питания норильских семей, поделившись рецептами простых, но вкусных блюд на страницах газеты. Вкусно как... в садике! Суп с клецками В кипящий бульон опустить нарезанный брусочками картофель, через 5 минут добавить нарезанные соломкой лук и морковь, припущенные в небольшом количестве масла на слабом огне, и проварить все вместе 10 минут. Клецки сварить отдельно в подсоленной воде небольшими партиями и добавить их в тарелку с супом при подаче на стол. Клецки: в воду или бульон добавить соль, сливочное масло, довести до кипения, помешивая, высыпать просеянную муку и, продолжая помешивать, проварить тесто 10 минут. В охлажденную массу добавить яйца, хорошо перемешать. Из теста сделать жгут и нарезать небольшими кружочками. Клецки варить в кипящей подсоленной воде (один к пяти) семь минут, достать шумовкой или слить воду через дуршлаг. Рис отварной Рис перебрать, многократно промыть в теплой воде. Подготовленную рисовую крупу высыпать в кипящую подсоленную воду (6 литров воды, 40 г соли на 1 кг риса) и варить при слабом кипении. Когда зерна набухнут и станут мягкими, рис откинуть на сито, дать воде стечь. Потом переложить рис на противень слоем 3– 4 см, заправить растопленным сливочным маслом, перемешать и прогреть в жарочном шкафу при температуре 160 градусов пять — семь минут. На дне тарелки живет сила Капуста свежая тушеная Нарезанную соломкой капусту положить в котел слоем сантиметров 30, добавить кипяток (20–30% от массы сырой капусты), растопленное сливочное масло и тушить, помешивая, до полуготовности. Затем добавить нарезанные соломкой морковь и лук, заранее пассированные, и тушить примерно полчаса. Потом заправить капусту солью, сахаром, подсушенной на сухой сковороде мукой, растертой со сливочным маслом и разведенной небольшим количеством воды, и протушить еще около 10 минут. Соус томатный Подсушенную без изменения цвета и растертую со сливочным маслом муку тщательно размешать с небольшим количеством кипяченой воды комнатной температуры, затем добавить еще воды (до необходимой густоты) и заранее пассированную томатную пасту, варить около получаса. В конце варки добавить соль, сахар и сливочное масло по вкусу. Подавать к любым блюдам вместо кетчупа. Надежда САВЕЛЬЕВА Фото Владимира МАКУШКИНА Заведующая детсадом Зинаида Кисаева поделилась, что, хотя она работает в системе дошкольного образования с 1982 года, особых инноваций в области организации детского питания не припоминает. В нынешнем же году во всех норильских детских садах введены новые технологические карты. Они были разработаны технологoм управления общего и дошкольного образования с учетом требований нового СанПиНа и сборника рецептур для питания детей в дошкольных образовательных учреждениях, изданного в 2016 году.На основе примерного десятидневного меню шеф–повар каждого норильского детского сада составляет меню ежедневное. Таким образом, каждый воспитанник должен получить необходимое ему (в соответствии с возрастными потребностями и рекомендациями медиков) количество белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных веществ.Cейчас увеличилась норма овощей, корнеплодов, бобовых, растительного масла. Уменьшилась доля сахара и сливочного масла. Плов и гуляш теперь готовят из отварного мяса. Вместо каш на завтрак в основном подают молочные супы. Также в меню норильских дошкольных учреждений появилась рыба северных пород, например, сиг.Ко многим вторым блюдам подаются соусы — молочный, сметанный, томатный, смешанный. Компот в садиках варят не только из традиционных сухофруктов, но и из свежих ягод, например, брусники и клюквы.По мнению Зинаиды Николаевны, проблема заключается в том, что, питаясь правильно в детском саду, дома дети получают совсем не ту пищу, которая нужна растущему организму. А ведь малыши обычно привязываются к сложившимся стереотипам. И, получается, что ребенок может отказываться от еды либо дома, если ему пришлась по вкусу пища детсадовская, либо в саду — если родители кроме пиццы, колбасы, курицы–гриль и жареной картошки своему чаду больше ничего не предлагают, и все остальное ему, естественно, кажется пресным.По наблюдениям воспитателей, многие дети, придя в детсад, удивляются существованию на свете таких вещей, как свекла или курага, некоторым в диковинку клецки, ленивые вареники, тушеная капуста. Но в итоге ребенок за компанию с другими детьми в садике начинает кушать все.Чтобы детишки чаще ели зеленый лук, укроп, петрушку и салат, во многих норильских детских садах устраивают мини–огородики. Дети с интересом наблюдают, как растут огородные растения и потом с удовольствием их пробуют. Чего проще — так же делать и дома...Главным в вопросе здорового питания детей, уверена Зинаида Кисаева, является взаимодействие поваров, воспитателей, участковых педиатров и родителей:— Традиционно в каждой группе детского сада на стенде в приемной размещается меню, из которого видно, что сегодня будут есть дети. Но мы в нашем саду решили пойти дальше, и с 10 апреля стали вывешивать на всеобщее обозрение не только перечень предлагаемых детям блюд, но и рецепты их приготовления. К тому же мы провели неделю открытых дверей — то есть каждый родитель мог еще и попробовать наши блюда, получить консультацию повара и участкового педиатра.Инициатива сотрудников «Цветика–семицветика» оказалась удачной. Оказывается, многие родители уже пытались по просьбе детей сделать дома такие же, как в садике, творожную запеканку, омлет, котлеты, рис и другие блюда, но особого успеха не добились. Теперь же, вооружившись проверенными рецептами, мамы и папы наверняка смогут порадовать своих чад детсадовскими вкусняшками и раз и навсегда решить вопрос с рациональным питанием.Внесем и мы свою лепту в организацию здорового питания норильских семей, поделившись рецептами простых, но вкусных блюд на страницах газеты.

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