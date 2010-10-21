

[Индекс номера 55 (14.04.2017)]



Мысли вслух

Перестройка. Северная версия

Как–то незаметно прошелестела страницей календаря очередная знаковая дата: 31 год назад мы впервые услышали слово «перестройка».

Автор рубрики – Вадим ДЕНИСОВ, современный российский публицист, известен также своими произведениями в жанре научной и боевой фантастики. Дебютировал в литературе в 2003 году с романом «Озеро. Вас убивает Таймыр». Родился в Москве, но живет в Норильске. Учился на инженера-механика, ездил в стройотряды, играл в рок-группе, отслужил в мотострелковых войсках. Работал в НГМК — прошел путь от механика гаража до главного механика объединения. В середине 1990-х ушел в бизнес, отработав двадцать лет директором книготорговой сети. О себе говорит: «Всю жизнь в кайф живу на Севере — с макушки глобуса обзор хороший», — поэтому много и с удовольствием пишет о Таймыре и Норильске. Это случилось 8 апреля 1986 года во время поездки Горбачева в Тольятти. Вообще–то новый термин в характерном южнорусском произношении генсека прозвучал месяцем раньше, в докладе ХХVII съезду КПСС. Но там он касался исключительно партийной жизни и потому не выглядел символом. Магию это слово, показавшее миру новый политический курс, обрело именно в Тольятти. Вскоре оно было подхвачено СМИ и стало лозунгом начавшейся в СССР новой эпохи. Но даже тогда это понятие еще не означало коренного изменения социально–экономической формации и сводилось лишь к некой реорганизации. Термин людям понравился, зацепил. Следом в наш язык вошли и другие будоражащие воображения слова–сателлиты: ускорение, гласность, демократизация, самоуправление, новое мышление. И никто не мог подумать, что довольно быстро перестройка обернется переломкой и перестрелкой... Магия оказалась сильной и страшной. Напомню череду последующих событий. Всего через пару недель после тольяттинской речи взорвался Чернобыль, причем глобальность катастрофы тогда ещё никто не осознавал. Затонул «Адмирал Нахимов», унеся с собой жизни четырех с лишним сотен пассажиров, под Уфой произошла чудовищная железнодорожная катастрофа. Карабах, Фергана, сплющенный стихией Спитак. Что это было, гнев Создателя или так отозвалось нам крушение опор? На Красной площади приземлился Руст, иностранный пилот крошечного самолетика, и страна впервые увидела растерявшийся Кремль. Да что там говорить, мы шалели ежедневно и от всего. Надо сказать, что Норильск легко отделался. Высочайшая устойчивость системы управления и жизнеобеспечения не дала промышленному гиганту рухнуть и похоронить северные города. Но мы пережили и запомнили все. Антиалкогольную кампанию, становление научно–технического творчества молодежи, в ходе которого хваткие комсомольцы, набирая первичный капитал, открывали видеосалоны и сдавали напрокат игровые приставки. И помогала им в этом партия! Курировала, помещения выделяла. Сюрреализм. Вареные джинсы от кооператоров, первые тесные коммерческие магазины и диковатые ларьки с суррогатным алкоголем, сколько же душ они сгубили... Такое творчество процветало, а научно–техническое — испарялось, профессия инженера стремительно теряла престиж. Образование, жизненный и аппаратный опыт мало помогали в перестроечных делах, часто ведущихся по правилам Дикого Запада. Ничего, тогда мы еще не боялись! Вслед за аккордами песен Цоя перемен требовали и наши сердца. Мы верили и, казалось, видели новые горизонты, завел нас вождь. Можно сколько угодно ругать его сейчас, но именно Горбачев оказался, как никто, близок к уставшему от бесконечного дефицита народу, сходясь с ним в главном: дальше так жить нельзя, надо что–то делать... Я не буду перечислять все наши мечты, вы их помните. В телевизоре лидировали дискуссионные клубы, телепрограмма «Взгляд» с невиданных масштабов аудиторией, на кремлевской сцене выступали «Наутилус» и «Скорпионс», которым аплодировал видный идеолог, партийный человек Александр Яковлев. Мы мечтали и выживали в сумятице будней, в которой все никак не просматривалась главная цель. Перегнать Запад? Нет, на это никто не замахивался, мечтали не отстать от хвоста, не понимая, что это тупиковый путь. Государство рушилось, земля уходила из–под ног, но внутри оставалась надежда и убеждение: ничего, вырулим, все сломаем или перестроим, успев пожить в перестроенной стране. Тем временем потребительские товары исчезали с полок магазинов, стиральную машину купить было невозможно, и комбинат начал приобретать бытовую технику на выручку от реализации. Помогало ли это населению, на пользу пошло или во вред? Скорее во вред. Невозможно переходить на капиталистические рельсы, а распределением заниматься в рамках порченного временем социализма. Ошибок наворотили немало, одно только дело «зелёных холодильников» чего стоит... Закупили партию в Алжире, где их шлепали по лицензии какого–нибудь «Электролюкса», у нас еще никто подобных не видел. И не придумали ничего лучшего, как распределить по начальству. Но разве скроешь такое в тесном городе, где каждый школьник и студент тут же похвастается чудом перед друзьями! Народ рассвирепел. Сформировавшийся к тому времени в политическую партию «Демократический Союз» тут же составил черные списки получивших вожделенное, и на каждой демонстрации втыкал в снег огромные щиты с поименным перечислением провинившихся. Горожане смотрели и возмущались. Мне было обидно, так как там была и моя фамилия. А вот холодильника не было, не удостоился. Списки демсоюзовцами и Блоком беспартийных кандидатов для веса дополнялись произвольно, из политических соображений, так зарождался черный пиар. В город приезжал Горбачев, который отчаянно метался в поисках заветной Формулы Счастья — от Ленина с Марксом, от шведов к еврокоммунистам, от нэпа к пражской весне. Его появление вызвало настоящий фурор. Не буду описывать сам ход визита, гораздо важнее то, что он предложил норильчанам, как и всей стране: «Давайте, бейте их снизу, а мы сверху!». Их — это начальников всех мастей, больших и маленьких. Да, жить по–прежнему было нельзя, уже просто не получалось. Редкий случай в отечественной истории: верхи и низы безоговорочно сошлись во мнении. В первые годы перестройки наши головы были наполнены наивной восторженностью и идеализмом. Именно поэтому каждое брошенное в толпу слово генсека вызывало воистину тектонические сдвиги. Столь разрушительные, что они надолго погребли под собой очевидные былые завоевания, опыт и здравые идеи, а понятия вроде демократии и гласности сделались в России чуть ли не ругательными. Эти лозунги могли как поднять массы на свершения, так и очень быстро изменить уклад, духовные и нравственные ориентиры, государственные границы и даже мироустройство. Наиболее разумные оторопели. Бить командиров? Что же ты делаешь, хочешь вообще все подпорки выбить? Думали, вождь шутит, массам подыгрывает. Но он не шутил, вскоре были объявлены выборы начальников подразделений. Меня тоже выбирали после двух лет работы на должности, полная дикость. В каждом коллективе есть бездельники, прогульщики и пьяницы — Горбачев дал им право всласть поиздеваться над тем, кто приказами принуждал их работать нормально. Меня переизбрали, выручили ветераны производства, люди по–житейски мудрые. Они отлично понимали: поставь сейчас на должность горлопана, и хана будет производственному плану, а следом за ним и премиям. Но так повезло далеко не всем. Тогда многие уволились с руководящих должностей, что на пользу производству не пошло. Начались задержки зарплаты и подземные забастовки разъяренных горняков. Вы представляете, как и чем их можно было успокоить? Денег не хватало всем. В городе тут и там возникали стихийные рынки, возле каждого магазина на картонках сидели хмурые люди, старающиеся продать все подряд, на стенах домов криво висели кошмарные шедевры первой рекламы. Заработали частные рестораны, суля посетителю какой–то шик, комфорт, удобство. Но одновременно с новыми песнями зазвучали и криминальные взрывы, и выстрелы, вплоть до автоматных очередей, хотя до реалий Москвы Норильску было далеко. Впрочем, норильский коммерсант отлично знал, что происходит в столице. Каждый раз, отправляясь туда на закуп, он, обвешанный пачками с черным налом в специальных поясах, на всякий случай прощался с близкими навсегда. Я уже и не вспомню всех фамилий наиболее ярких оппозиционеров, кроме Петра Пака. Митинги на ящиках, приковывание себя цепями к флагштокам возле здания горкома партии и мэрии, плакаты на автобусах «Голосуйте за Николайчука!». Сумасшедшая борьба на выборах. Я, собирающийся жить тут основательно и долго, тоже баллотировался и, конечно же, проиграл на участке, будучи членом КПСС, какому–то оппозиционеру. Оппозиционер почти сразу после избрания помахал городу рукой и уехал в Израиль. Где они все сейчас? Бог весть. Повторюсь, городу и комбинату повезло. НГМК был приватизирован мягко, и каждому работнику достался свой пакет акций — далеко не все крупные предприятия страны смогли поступить так же. Мы же обошлись без крови и массовых увольнений. Другое дело, что многие продали свои пакеты, несмотря на все звучавшие по телевизору предостережения, разъяснения и предложения потерпеть года три, подождать, пока акции наберут истинную цену. Что поделать, таков был горизонт планирования: дожить бы до зарплаты... Мы постоянно ждали от Горбачева целеуказания, но его всё не было, он, как и народ, жил сиюминутно, ситуативно. Вот вспомнил, и мороз по коже. Нет, ни за что не хотел бы я вернуться и попытаться что–либо исправить. Не исправить, вся историческая хронология великой страны вела локомотив к историческому тупику, а в моменты возможных поворотов у рычагов не находилось грамотных и решительных людей. Мы бездарно промотали бесценный капитал общенародного энтузиазма, энергию миллионов. Времена меняются. Сейчас дело идет к тому, что нам, вполне может быть, потребуется новая перестройка. Извлечем ли уроки из предыдущей? Научимся ли не верить слепо лозунгам, опасаться новых ярких слов, взламывающих души, словно ножом? Хотелось бы научиться. Чтобы не наломать очередной дровяной склад размером с целую страну. Это случилось 8 апреля 1986 года во время поездки Горбачева в Тольятти. Вообще–то новый термин в характерном южнорусском произношении генсека прозвучал месяцем раньше, в докладе ХХVII съезду КПСС. Но там он касался исключительно партийной жизни и потому не выглядел символом. Магию это слово, показавшее миру новый политический курс, обрело именно в Тольятти. Вскоре оно было подхвачено СМИ и стало лозунгом начавшейся в СССР новой эпохи. Но даже тогда это понятие еще не означало коренного изменения социально–экономической формации и сводилось лишь к некой реорганизации.Термин людям понравился, зацепил. Следом в наш язык вошли и другие будоражащие воображения слова–сателлиты: ускорение, гласность, демократизация, самоуправление, новое мышление. И никто не мог подумать, что довольно быстро перестройка обернется переломкой и перестрелкой...Магия оказалась сильной и страшной. Напомню череду последующих событий. Всего через пару недель после тольяттинской речи взорвался Чернобыль, причем глобальность катастрофы тогда ещё никто не осознавал. Затонул «Адмирал Нахимов», унеся с собой жизни четырех с лишним сотен пассажиров, под Уфой произошла чудовищная железнодорожная катастрофа. Карабах, Фергана, сплющенный стихией Спитак. Что это было, гнев Создателя или так отозвалось нам крушение опор? На Красной площади приземлился Руст, иностранный пилот крошечного самолетика, и страна впервые увидела растерявшийся Кремль. Да что там говорить, мы шалели ежедневно и от всего.Надо сказать, что Норильск легко отделался. Высочайшая устойчивость системы управления и жизнеобеспечения не дала промышленному гиганту рухнуть и похоронить северные города. Но мы пережили и запомнили все. Антиалкогольную кампанию, становление научно–технического творчества молодежи, в ходе которого хваткие комсомольцы, набирая первичный капитал, открывали видеосалоны и сдавали напрокат игровые приставки. И помогала им в этом партия! Курировала, помещения выделяла. Сюрреализм. Вареные джинсы от кооператоров, первые тесные коммерческие магазины и диковатые ларьки с суррогатным алкоголем, сколько же душ они сгубили... Такое творчество процветало, а научно–техническое — испарялось, профессия инженера стремительно теряла престиж. Образование, жизненный и аппаратный опыт мало помогали в перестроечных делах, часто ведущихся по правилам Дикого Запада. Ничего, тогда мы еще не боялись! Вслед за аккордами песен Цоя перемен требовали и наши сердца. Мы верили и, казалось, видели новые горизонты, завел нас вождь. Можно сколько угодно ругать его сейчас, но именно Горбачев оказался, как никто, близок к уставшему от бесконечного дефицита народу, сходясь с ним в главном: дальше так жить нельзя, надо что–то делать... Я не буду перечислять все наши мечты, вы их помните.В телевизоре лидировали дискуссионные клубы, телепрограмма «Взгляд» с невиданных масштабов аудиторией, на кремлевской сцене выступали «Наутилус» и «Скорпионс», которым аплодировал видный идеолог, партийный человек Александр Яковлев. Мы мечтали и выживали в сумятице будней, в которой все никак не просматривалась главная цель. Перегнать Запад? Нет, на это никто не замахивался, мечтали не отстать от хвоста, не понимая, что это тупиковый путь. Государство рушилось, земля уходила из–под ног, но внутри оставалась надежда и убеждение: ничего, вырулим, все сломаем или перестроим, успев пожить в перестроенной стране.Тем временем потребительские товары исчезали с полок магазинов, стиральную машину купить было невозможно, и комбинат начал приобретать бытовую технику на выручку от реализации. Помогало ли это населению, на пользу пошло или во вред? Скорее во вред. Невозможно переходить на капиталистические рельсы, а распределением заниматься в рамках порченного временем социализма. Ошибок наворотили немало, одно только дело «зелёных холодильников» чего стоит... Закупили партию в Алжире, где их шлепали по лицензии какого–нибудь «Электролюкса», у нас еще никто подобных не видел. И не придумали ничего лучшего, как распределить по начальству. Но разве скроешь такое в тесном городе, где каждый школьник и студент тут же похвастается чудом перед друзьями! Народ рассвирепел. Сформировавшийся к тому времени в политическую партию «Демократический Союз» тут же составил черные списки получивших вожделенное, и на каждой демонстрации втыкал в снег огромные щиты с поименным перечислением провинившихся. Горожане смотрели и возмущались. Мне было обидно, так как там была и моя фамилия. А вот холодильника не было, не удостоился. Списки демсоюзовцами и Блоком беспартийных кандидатов для веса дополнялись произвольно, из политических соображений, так зарождался черный пиар.В город приезжал Горбачев, который отчаянно метался в поисках заветной Формулы Счастья — от Ленина с Марксом, от шведов к еврокоммунистам, от нэпа к пражской весне. Его появление вызвало настоящий фурор. Не буду описывать сам ход визита, гораздо важнее то, что он предложил норильчанам, как и всей стране: «Давайте, бейте их снизу, а мы сверху!». Их — это начальников всех мастей, больших и маленьких. Да, жить по–прежнему было нельзя, уже просто не получалось. Редкий случай в отечественной истории: верхи и низы безоговорочно сошлись во мнении. В первые годы перестройки наши головы были наполнены наивной восторженностью и идеализмом. Именно поэтому каждое брошенное в толпу слово генсека вызывало воистину тектонические сдвиги. Столь разрушительные, что они надолго погребли под собой очевидные былые завоевания, опыт и здравые идеи, а понятия вроде демократии и гласности сделались в России чуть ли не ругательными. Эти лозунги могли как поднять массы на свершения, так и очень быстро изменить уклад, духовные и нравственные ориентиры, государственные границы и даже мироустройство.Наиболее разумные оторопели. Бить командиров? Что же ты делаешь, хочешь вообще все подпорки выбить? Думали, вождь шутит, массам подыгрывает. Но он не шутил, вскоре были объявлены выборы начальников подразделений. Меня тоже выбирали после двух лет работы на должности, полная дикость. В каждом коллективе есть бездельники, прогульщики и пьяницы — Горбачев дал им право всласть поиздеваться над тем, кто приказами принуждал их работать нормально. Меня переизбрали, выручили ветераны производства, люди по–житейски мудрые. Они отлично понимали: поставь сейчас на должность горлопана, и хана будет производственному плану, а следом за ним и премиям. Но так повезло далеко не всем. Тогда многие уволились с руководящих должностей, что на пользу производству не пошло.Начались задержки зарплаты и подземные забастовки разъяренных горняков. Вы представляете, как и чем их можно было успокоить? Денег не хватало всем. В городе тут и там возникали стихийные рынки, возле каждого магазина на картонках сидели хмурые люди, старающиеся продать все подряд, на стенах домов криво висели кошмарные шедевры первой рекламы. Заработали частные рестораны, суля посетителю какой–то шик, комфорт, удобство. Но одновременно с новыми песнями зазвучали и криминальные взрывы, и выстрелы, вплоть до автоматных очередей, хотя до реалий Москвы Норильску было далеко. Впрочем, норильский коммерсант отлично знал, что происходит в столице. Каждый раз, отправляясь туда на закуп, он, обвешанный пачками с черным налом в специальных поясах, на всякий случай прощался с близкими навсегда.Я уже и не вспомню всех фамилий наиболее ярких оппозиционеров, кроме Петра Пака. Митинги на ящиках, приковывание себя цепями к флагштокам возле здания горкома партии и мэрии, плакаты на автобусах «Голосуйте за Николайчука!». Сумасшедшая борьба на выборах. Я, собирающийся жить тут основательно и долго, тоже баллотировался и, конечно же, проиграл на участке, будучи членом КПСС, какому–то оппозиционеру. Оппозиционер почти сразу после избрания помахал городу рукой и уехал в Израиль. Где они все сейчас? Бог весть.Повторюсь, городу и комбинату повезло. НГМК был приватизирован мягко, и каждому работнику достался свой пакет акций — далеко не все крупные предприятия страны смогли поступить так же. Мы же обошлись без крови и массовых увольнений. Другое дело, что многие продали свои пакеты, несмотря на все звучавшие по телевизору предостережения, разъяснения и предложения потерпеть года три, подождать, пока акции наберут истинную цену. Что поделать, таков был горизонт планирования: дожить бы до зарплаты... Мы постоянно ждали от Горбачева целеуказания, но его всё не было, он, как и народ, жил сиюминутно, ситуативно.Вот вспомнил, и мороз по коже. Нет, ни за что не хотел бы я вернуться и попытаться что–либо исправить. Не исправить, вся историческая хронология великой страны вела локомотив к историческому тупику, а в моменты возможных поворотов у рычагов не находилось грамотных и решительных людей. Мы бездарно промотали бесценный капитал общенародного энтузиазма, энергию миллионов.Времена меняются. Сейчас дело идет к тому, что нам, вполне может быть, потребуется новая перестройка. Извлечем ли уроки из предыдущей? Научимся ли не верить слепо лозунгам, опасаться новых ярких слов, взламывающих души, словно ножом?Хотелось бы научиться. Чтобы не наломать очередной дровяной склад размером с целую страну.

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