

[Индекс номера 55 (14.04.2017)]



Газета для детей, а также их родителей

Забавная полянка

Привет, ребята!

Думаю, вы вместе с родителями весело отметили Международный день космонавтики и авиации. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории полет в космос на корабле «Восток». Во всех детсадах по этому случаю открылись тематические выставки, а школьники подготовили презентации и космические рисунки. Еще один повод для радости — предстоящее воскресенье, когда мы будем встречать светлую Пасху пышными куличами. Предлагаю всем включиться в этот вкусный процесс, а затем сфотографировать свои кулинарные шедевры и разместить на сайте «Заполярной правды». А сегодня мы подводим итоги интернет–конкурса «Пасхальный декор». Вы все отлично постарались, молодцы! Не забудьте использовать свои поделки при украшении праздничного стола. Ваша Заполярочка Театральная весна Во всех садах Большого Норильска прошли весенние спектакли. В роли костюмеров, декораторов, актеров — дошколята. За триумфом юных звезд наблюдали воспитатели и родители. В детском саду № 90 «Цветик–семицветик» прошел малышковый спектакль по мотивам сказки Владимира Сутеева «Под грибком». Ребята выбирали роли по желанию: Полина захотела быть Бабочкой, Миша — Муравьем, Даша — Мышкой, Агахан — Воробьем, Саша — сереньким Зайчишкой. Роль Грибка досталась младшему воспитателю Зарине Магомедовне. Дети вместе с родителями готовили декорации, шили костюмы. Даже пригласительные билеты придумали вместе. Ребят загримировали, как настоящих актеров. Отыграли спектакль на отлично, не зря ведь три недели репетировали. Процесс создания сказки настолько увлек детей, что они знали слова друг друга, пели песни из спектакля и на прогулке, и вечером после сна, поставив на стол книжки и имитируя игру на пианино. *** В детском саду № 2 «Умка» театральную весну встретили премьерой сказки «Гуси–лебеди». На сцену вышли детки из группы «Пингвинята». Актерский талант малышей сразил зрителей наповал. Папы и мамы пообещали присутствовать на всех премьерах. *** Малыши из садика № 3 «Солнышко» побывали в «театре теней», который разыграли для них детсадовцы старших групп. Мама одного из малышей группы «Теремок» Юлия Майер — дизайнер и рукодельница — научила всех создавать карнавальные маски. Родители помогали малышам советами, а дети раскрашивали контуры, подбирали детали, а затем крепили маски к карандашику с помощью специального клея. *** Клубный час, посвященный театру, прошел в детском саду № 82 «Сказка». Детсадовцы совершили удивительное путешествие по импровизированным театральным станциям. На первой под названием «Кинотеатр «Родина» они посмотрели ролик о театральном искусстве, изготавливали карнавальные маски и «рисовали» нитями. Понравилось ребятам знакомство с разными куклами: «рукавичками», «перчатками», марионетками — все можно было потрогать, примерить, всем поиграть. На станции «Здоровей–ка» под аплодисменты пап и мам «волки», «белочки» и «лисички» перетягивали палку и бились подушками. Воодушевленные ребята унесли домой красочные поделки и отличное настроение. *** В Международный день театра по тропинкам сказок прошлись ребятишки из садика № 86 «Брусничка». Для них распахнули двери шесть клубов: «Оранжевое настроение», «Песочная Фея», «Озорная клякса», «Самоделкин Бериляка», «Веселый Арлекин» и «Заводной Олимпик». Хозяйки клубов встречали гостей в костюмах сказочных персонажей. Дети подружились с Машей и медведем, научились мастерить игрушки из цветного картона, с Василисой Премудрой проводили интересные сказочные опыты, создавали сказки на песке, вместе с Буратино спасали украденные сказки, а царь Гвидон и скоморох удивили всех танцами. В конце все получили сувенирные медальоны и вернулись в группы с грудой поделок, созданных своими руками. Умелые ручки По количеству лайков конкурс «Пасхальный декор» побил все рекорды «Полянки». За представленные работы проголосовали более 7000 человек. Из 132 фотографий в восьми номинациях членами конкурсной комиссии отмечены около полусотни. Победители конкурса «Подарочек для мамочки» Корзинки и гнездышки, веточки вербы, курочки да цветочки выполнены в самых разных техниках рукоделия и все достойны внимания. Призеры в номинации «Интернет–звезда» определились путем онлайн–голосования. Почти тысячу лайков набрал пушистик в скорлупе из ниток, которого придумал пятилетний Никита Семерич. На втором месте яркая пасхальная композиция — плод коллективного творчества Марии Кузнецовой, Дарьи Кузьминой и Петра Войновского, набравшая почти 900 виртуальных голосов. Полтысячи лайков заработал Егор Корнеев, занявший третье место. В номинации «Коллективное творчество» первыми стали ребята из группы «Жарки» детского сада № 4 и воспитанники кайерканского кружка «Клубок». Лучшие аппликации получились у Ярослава Шляхова и Милены Хотиной. Курочки и цыплята, сделанные Алисой Баевой, Вилией Федоровой и Сашей Бойко, тоже заняли свои места на пьедестале почета. Отмечены работы Ивана Кириченко, Даниила Золотухина, Димы Мороз и других ребят. Имена остальных победителей размещены на странице конкурса. Отовсюду обо всем • Конкурс чтецов «Весенние фантазии» прошел в детском саду № 71 «Антошка». 18 умников в возрасте от 5 до 7 лет превратили поэтический ринг в настоящий игровой спектакль с музыкальными номерами. Победителями стали Кира Саламаха, Алена Сеничева, Василиса Охотина, Огабек Сиддиков. Памятные подарки и дипломы достались всем ребятишкам. • «Счастливы вместе». Семейный клуб с таким названием работает в саду № 59 «Золушка». Педагоги организуют встречи с логопедом, психологом, медицинской сестрой, проводят в клубе педагогические беседы, дни открытых дверей, игры–занятия. Родители активно включились в творческий процесс и спешат выразить благодарность организаторам — Ольге Джафаровой и Елене Мысовой. • «КидБург» теперь и в Норильске. Интерактивный образовательный город профессий для детей открылся в детском саду № 81 «Конек–Горбунок». Кстати, на материке это направление работы, когда дети погружаются во взрослый мир профессий, товаров и услуг, весьма популярно. Мастерград с медицинским центром, почтой, банком, салоном красоты, кафе и фитнес–клубом разместился в детском саду. Дети знакомились с профессиями и зарабатывали деньги, или градики. Каждый житель «мастерграда» получил «игрушечный» паспорт и трудовую книжку, прошел медицинский осмотр. После завершения трудовой деятельности юным работникам выплачивалась заработная плата в размере 10 градиков. Игра среди воспитанников двух старших групп длилась около часа. В финале все пошли в кафе «Лакомка» и потратили заработанные градики на угощение. • К школе готовы. Более 25 мальчишек и девчонок детского сада «Василек» успешно прошли курсы речевой коррекции в логопедическом пункте «Серебряная подкова». Дети подготовительной группы «Ромашка» целый год занимались с учителем–логопедом Еленой Германовичене. Вместе с малышами учились правильно и четко проговаривать слова персонажи Звукознайкин и Словознайкин. Помощники педагога ждут новых ребятишек в сентябре, чтобы вместе совершенствовать грамотную речь. Празднуем Пасху! На сайте «Заполярки» 17 апреля стартует кулинарный конкурс. Семейные фотографии с куличами и яйцами отправляйте на сайт до 26 апреля. Наши спонсоры • Товары для детей, подарки, творческие наборы. ТД «Вероника», ул. Павлова, 12. Тел. 89232044090; • Креативные подарки. Шокобоксы, букеты из конфет, сувениры ручной работы. Тел. 89131673411. Вместе с девочкой Заполярочкой на «Забавной полянке» побывала Татьяна ЧЕРКАЩЕНКО В детском саду № 90 «Цветик–семицветик» прошел малышковый спектакль по мотивам сказки Владимира Сутеева «Под грибком». Ребята выбирали роли по желанию: Полина захотела быть Бабочкой, Миша — Муравьем, Даша — Мышкой, Агахан — Воробьем, Саша — сереньким Зайчишкой. Роль Грибка досталась младшему воспитателю Зарине Магомедовне. Дети вместе с родителями готовили декорации, шили костюмы. Даже пригласительные билеты придумали вместе. Ребят загримировали, как настоящих актеров. Отыграли спектакль на отлично, не зря ведь три недели репетировали. Процесс создания сказки настолько увлек детей, что они знали слова друг друга, пели песни из спектакля и на прогулке, и вечером после сна, поставив на стол книжки и имитируя игру на пианино.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















