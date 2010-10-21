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[Индекс номера 55 (14.04.2017)]

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Квартиры рядом с центром Петербурга: мифы и факты

Разбираемся, какие заблуждения покупателей мешают им приобрести квартиру своей мечты.
Миф: в центре строить негде
Факт: В центральных районах Петербурга есть территории, на которых раньше находились промышленные предприятия. Осваивать их могут крупные компании. Например, в Петербурге, на земле, где когда-то располагался Варшавский железнодорожный вокзал, компания «ЛенСпецСМУ» (входит в Группу компаний «Эталон») приступила к строительству жилого квартала «Галактика» .
Поблизости от будущих жилых корпусов находятся сразу три станции метро: «Балтийская», «Фрунзенская» и «Московские ворота». Рядом проходят крупные городские магистрали. Новый квартал строится в развитом районе, но и на его территории появится необходимая для полноценной жизни инфраструктура.
Миф: жилье очень дорогое
Факт: Даже в центре города можно приобрести жилье на очень привлекательных условиях. Например, на старте продаж, когда стоимость квадратного метра заметно ниже, чем в уже сданных домах. Жилой квартал «Галактика» – яркий тому пример. Первый взнос на квартиры-студии в «Галактике» начинается от 390 тысяч рублей, кроме того, застройщик предлагает длительную рассрочку*. Региональные покупатели традиционно могут рассчитывать на дополнительную скидку, а студенты – на специальные бонусы**.
Покупать недвижимость необходимо у надежных застройщиков с большим опытом работы. Например, компания «ЛенСпецСМУ» работает на рынке 30 лет и за это время ни разу не задерживала сроки сдачи своих объектов. Застройщик имеет на территории России обширную сеть из 15 региональных представительств. В Норильске региональный офис находится по адресу: Ленинский пр., д.39, к.1, помещение 103.
Миф: новостройки лишены атмосферы
Факт: Собственная квартира в престижном месте Петербурга – это особый статус. Не столько показатель достатка, сколько возможность чувствовать себя истинным петербуржцем. Ведь жизнь будет протекать в совершенно особом окружении, когда до музеев, театров и памятников будет рукой подать.
Впрочем, все новостройки, которые появляются в центральных районах Петербурга, и квартал «Галактика» - не исключение, органично вписываются в существующую застройку. И конечно же, внутри квартала появится своя атмосфера.
Миф: в центре – суета и шум
Факт: Современные архитекторы проектируют и строят жилые дома таким образом, что, даже находясь в сердце города, жители могут наслаждаться тишиной и уютом. Больше возможностей для этого дает квартальная застройка. Жилой квартал «Галактика», как и все проекты ЛенСпецСМУ, строится именно по этому принципу. Во дворах разместятся детские игровые и спортивные площадки. Для автомобилистов предусмотрены паркинги. Для безопасности жильцов в квартале будет предусмотрена круглосуточная система видеонаблюдения. Комфортно жителям будет не только на территории квартала, но и в собственных квартирах благодаря продуманным планировкам.
Застройщик АО ССМО «ЛенСпецСМУ». Адрес строительства квартала «Галактика»: Санкт-Петербург, ул. Красуцкого, уч. 20 (участок ж/д «Варшавский вокзал – Малая Митрофаньевкая ул.»). Работаем по 214-ФЗ. Проектные декларации размещены на сайте www.lenspecsmu.ru. Эксклюзивный региональный агент АО «ЦУН».
* Рассрочка предоставляется застройщиком на квартиры-студии общей площадью от 28,71 кв. м в период с 01.04.2017 г. по 30.04.2017 г. Минимальный первый взнос 390 тысяч руб. Платежи вносятся равными частями ежемесячно до окончания срока действия рассрочки – до декабря 2023 г. Полная стоимость квартиры-студии – 4 287 994 руб.
** Подробности на сайте www.lenspecsmu.ru

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Разбираемся, какие заблуждения покупателей мешают им приобрести квартиру своей мечты.

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