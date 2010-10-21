

[Индекс номера 59 (21.04.2017)]



Один год в жизни города

В рамках 37–й сессии Норильского городского Совета депутатов глава города Олег Курилов отчитался о работе за 2016 год.

В своем выступлении норильский градоначальник обозначил наиболее значимые аспекты городской жизни, рассказал о реализации масштабных проектов. Несмотря на сложные внешнеэкономические условия, социально–экономическое развитие Норильска в 2016 году характеризуется как стабильное. Уровень безработицы на протяжении последних лет остается ниже краевых и общероссийских значений — 0,8%. Отсутствует задолженность по выплате заработной платы. Бюджет Норильска в прошлом году обеспечил реализацию муниципальных программ, гарантию принятых социальных обязательств. — 2016 год оказался непростым из–за сохранения неопределенности уровня цен на основные группы металлов, производимых на нашей территории. Уже в начале года стало ясно, что сценарные условия, заложенные при формировании бюджета, не будут выполнены. Наблюдалось снижение поступлений налога на прибыль организаций — одного из источников доходов местного бюджета. В целях сохранения устойчивости и сбалансированности бюджета в городе реализуется план мероприятий по увеличению доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики. Экономический эффект от его реализации составил почти 450 миллионов рублей. Помимо прочего, сокращены объемы привлекаемых коммерческих кредитов. Объем муниципального долга на конец года составил 100 миллионов рублей, однако уже в январе нам удалось его погасить. В настоящий момент долговых обязательств у муниципалитета нет, — подчеркнул Олег Курилов. Инвест–климат Важнейшим инструментом социально–экономического развития территории является привлечение инвестиций. По сравнению с 2015 годом их объем увеличился на 24,5% и составил 92,7 миллиарда рублей. На протяжении последних лет ведется активная работа, направленная на создание благоприятного инвестиционного климата на территории. В целях развития предпринимательства в сентябре 2016 года на базе многофункционального центра состоялось открытие первого в Красноярском крае МФЦ для бизнеса. Сейчас предпринимателям доступно более ста государственных и муниципальных услуг, им оказывается помощь в составлении отчетности, оформлении кредитов, гарантий, поручительств, субсидий. За четыре месяца работы МФЦ для бизнеса предпринимателям оказано более 2,5 тысячи услуг. — В октябре 2016 года между муниципалитетом, «Норникелем» и благотворительным фондом В. Потанина был подписан меморандум о создании агентства развития Норильска. Решение о его создании депутаты приняли на заседании последней в 2016 году сессии городского Совета. Планируется, что агентство будет осуществлять деятельность, направленную на развитие сервисной экономики Норильска, туризма, а также способствовать привлечению инвестиций в малый и средний бизнес. При этом мы ставим задачу максимально реализовать потенциал инвесторов–норильчан, а также привлечь инвесторов других территорий, — отметил в своем докладе глава города. Приводя примеры удачного привлечения инвестиций на территорию, Олег Курилов сообщил, что за счет частных средств в Норильске открылся цех по производству химической продукции, автотехсервисы, несколько супермаркетов. В 2016 году силами инвесторов в Норильске появились: современный рыбокомбинат, хостел, кафе и кондитерские, детские центры. В среднесрочной перспективе в городе планируется построить два тепличных комплекса и пекарню. Кроме того, частные инвесторы намерены построить в Норильске две гостиницы. — Отмечу, что в нашем городе успешно развивается и муниципально–частное партнерство, благодаря которому реализуются социально значимые проекты. Такой формат взаимодействия способствует налаживанию отношений между бизнесом и органами местного самоуправления, а также общему развитию территории. Мы видим, что в увеличении доли социально ориентированного бизнеса заинтересован и Заполярный филиал «Норникеля». В течение последних лет градообразующим предприятием реализуется программа «Мир новых возможностей», цель которой — поддержка и стимулирование начинающих предпринимателей, а также руководителей бизнес–проектов. За последний год при финансовой поддержке программы в выделенных на безвозмездной основе муниципальных помещениях разместились семейный спортивный центр и центр развития личности для детей и взрослых. Поддержка социального предпринимательства — это один из механизмов решения задач социальной сферы, создание новых рабочих мест, развитие инфраструктуры, — сообщил докладчик. Олег Курилов Большая работа В течение 2016 года был выполнен немалый объем текущих ремонтных работ в рамках действующих муниципальных программ. Проводились, в частности, работы по обеспечению сохранности, развитию и модернизации всей сети автомобильных дорог города. Финансировались работы за счет средств муниципального дорожного фонда, в 2016 году были выполнены работы на сумму 1,5 миллиарда рублей — это на 200 с лишним миллионов больше, чем в 2015 году, что позволило выполнить значительный объем работ по ремонту улично–дорожной сети и ее содержанию. Среди наиболее масштабных работ — монтаж недостающего освещения на межрайонных дорогах Норильск–Талнах и Норильск–Алыкель. Продолжается строительство Северной объездной дороги, о необходимости которой говорилось еще в 1990–х годах. Автодорога позволит тяжеловесному и транзитному транспорту следовать в пункт назначения, минуя городские улицы. Протяженность новой трассы составит 5230 метров. Сейчас движение транспорта идет по участку Северной объездной дороги, где в 2016-м были выполнены работы по восстановлению освещения. — Говоря о крупных проектах, реализованных в 2016 году, нельзя не упомянуть завершившуюся реконструкцию здания Молодежного центра на улице Советской, 9. Мы получили порядка четырех тысяч квадратных метров площадей, где смогут разместиться различные молодежные некоммерческие организации и творческие объединения. Еще один долгосрочный проект, работы по которому были завершены в прошлом году, — капитальный ремонт жилого дома № 1 на улице Кирова, — рассказал градоначальник. Продолжение следует В 2016 году, несмотря на прекращение федерального финансирования, продолжилась реализация программы переселения, действующая в городе с 2011 года в рамках четырехстороннего соглашения. За год свидетельства получила 571 норильская семья из 2375 подавших документы. Всего за время действия программы жилье в других регионах страны приобрели 4889 семей. Наиболее популярное для переселения направление — юг Красноярского края, далее идут Москва и Московская область, Санкт–Петербург. Муниципалитету передано 2793 квартиры, благодаря чему около 2,5 тысячи семей улучшили свои жилищные условия. — Я обратился к губернатору Красноярского края и депутатам Законодательного собрания с предложением выйти на правительство Российской Федерации с просьбой профинансировать программу переселения из средств федерального бюджета в текущем году и в последующие годы. Предложение было поддержано, — отметил Олег Курилов. Для уюта и комфорта В 2016 году продолжилась работа по благоустройству всех районов Норильска. Проведена реконструкция центральной площади Кайеркана, обустроена площадь Первых гидростроителей в Снежногорске, территория в районе физкультурно–оздоровительного комплекса «Горняк», скверов в районе улиц Бауманской и Федоровского в Талнахе, выполнены работы по озеленению городских объектов и газонов, обустроено 28 детских игровых и спортивных площадок. Помимо этого, в прошлом году началась разработка проекта по благоустройству набережной озера Долгое. Общая площадь будущей парковой зоны — более 20 га. Ранее подобные работы в Норильске не проводились. — Сегодня мы ставим перед собой задачу сделать Норильск комфортным и уютным, и благоустройство набережной озера Долгое — большой шаг в этом направлении. Проектом предусмотрено строительство аллей, прогулочных зон и спортивных площадок, устройство велодорожек и площади для проведения массовых городских мероприятий. Здесь же разместится главная новогодняя елка, — сообщил Олег Курилов. — Ожидается, что проект сможет удовлетворить запросы разных категорий населения. Новая благоустроенная зона отдыха будет доступна горожанам круглый год. Кроме того, мы также рассчитываем, что обновленная территория будет востребована и среди инвесторов, которые используют возможность для развития сферы услуг. Вопросы реконструкции В 2016 году был успешно выполнен первый этап реконструкции взлетно–посадочной полосы аэропорта «Норильск»; к лету нынешнего года, когда движение авиалайнеров по «взлетке» будет ограничено, была проведена огромная подготовительная работа. В результате отпуска работников бюджета и градообразующего предприятия сформированы таким образом, чтобы распределить людей на незатронутые строительными работами месяцы. Руководство города, начальники управлений администрации в отпуск этим летом не идут, минимизировано и количество командировок в указанный период. В то же время удалось сохранить на уровне прошлых лет и даже несколько увеличить количество детей, занятых разными видами отдыха. Для решения вопросов, связанных с реконструкцией ВПП, созданы оперативный штаб и межведомственная комиссия, организована горячая линия для консультаций со специалистами. Кроме того, на официальном сайте Норильска открыт специальный раздел, где оперативно размещается вся актуальная информация по теме реконструкции взлетно–посадочной полосы. Сейчас обращения по вопросам, связанным с реконструкцией ВПП, в администрацию практически не поступают. Курс на Север В 2016 году при активном участии Норильска на федеральном уровне продолжилось обсуждение темы обеспечения безопасности инженерных сооружений, возведенных на вечномерзлых грунтах. — Мы продолжаем настаивать на включении в проект закона об Арктической зоне норм, направленных на регулирование отношений в области сохранения вечной мерзлоты. Надеемся, что в этом году работа над проектом закона будет завершена, и он будет внесен в Государственную Думу РФ, — заявил Олег Курилов. — В последнее время мы все чаще вынуждены работать с некомпетентными подрядчиками, осуществляющими строительство на вечной мерзлоте. В декабре 2016 года в рамках форума «Арктика: настоящее и будущее» в итоговую резолюцию вошло наше предложение правительству РФ об аккредитации или выдаче специального допуска СРО проектировщикам и строителям, имеющим достаточную квалификацию для работы в наших условиях. По–прежнему актуальной остается тема межбюджетных отношений. Я вновь обозначил ее на 36–м съезде Союза городов Заполярья и Крайнего Севера. Надеемся, что на этот раз Федерация более внимательно рассмотрит наши предложения. В марте этого года на форуме арктических муниципалитетов, организованном в рамках международного форума «Арктика — территория диалога», я выступил с предложением гарантировать молодежи в возрасте до 35 лет, вступающей в трудовые отношения на Крайнем Севере, выплату северной надбавки в полном размере с первого дня работы. Инициатива была поддержана другими участниками форума и вошла в итоговую резолюцию, направленную президенту Российской Федерации и председателю правительства РФ, — завершая доклад, сообщил глава Норильска. Марина АНДРИЮК Фото Владимира МАКУШКИНА В своем выступлении норильский градоначальник обозначил наиболее значимые аспекты городской жизни, рассказал о реализации масштабных проектов.Несмотря на сложные внешнеэкономические условия, социально–экономическое развитие Норильска в 2016 году характеризуется как стабильное. Уровень безработицы на протяжении последних лет остается ниже краевых и общероссийских значений — 0,8%. Отсутствует задолженность по выплате заработной платы.Бюджет Норильска в прошлом году обеспечил реализацию муниципальных программ, гарантию принятых социальных обязательств.— 2016 год оказался непростым из–за сохранения неопределенности уровня цен на основные группы металлов, производимых на нашей территории. Уже в начале года стало ясно, что сценарные условия, заложенные при формировании бюджета, не будут выполнены. Наблюдалось снижение поступлений налога на прибыль организаций — одного из источников доходов местного бюджета.В целях сохранения устойчивости и сбалансированности бюджета в городе реализуется план мероприятий по увеличению доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики. Экономический эффект от его реализации составил почти 450 миллионов рублей. Помимо прочего, сокращены объемы привлекаемых коммерческих кредитов. Объем муниципального долга на конец года составил 100 миллионов рублей, однако уже в январе нам удалось его погасить. В настоящий момент долговых обязательств у муниципалитета нет, — подчеркнул Олег Курилов.Важнейшим инструментом социально–экономического развития территории является привлечение инвестиций. По сравнению с 2015 годом их объем увеличился на 24,5% и составил 92,7 миллиарда рублей. На протяжении последних лет ведется активная работа, направленная на создание благоприятного инвестиционного климата на территории.В целях развития предпринимательства в сентябре 2016 года на базе многофункционального центра состоялось открытие первого в Красноярском крае МФЦ для бизнеса. Сейчас предпринимателям доступно более ста государственных и муниципальных услуг, им оказывается помощь в составлении отчетности, оформлении кредитов, гарантий, поручительств, субсидий. За четыре месяца работы МФЦ для бизнеса предпринимателям оказано более 2,5 тысячи услуг.— В октябре 2016 года между муниципалитетом, «Норникелем» и благотворительным фондом В. Потанина был подписан меморандум о создании агентства развития Норильска. Решение о его создании депутаты приняли на заседании последней в 2016 году сессии городского Совета. Планируется, что агентство будет осуществлять деятельность, направленную на развитие сервисной экономики Норильска, туризма, а также способствовать привлечению инвестиций в малый и средний бизнес. При этом мы ставим задачу максимально реализовать потенциал инвесторов–норильчан, а также привлечь инвесторов других территорий, — отметил в своем докладе глава города.Приводя примеры удачного привлечения инвестиций на территорию, Олег Курилов сообщил, что за счет частных средств в Норильске открылся цех по производству химической продукции, автотехсервисы, несколько супермаркетов. В 2016 году силами инвесторов в Норильске появились: современный рыбокомбинат, хостел, кафе и кондитерские, детские центры. В среднесрочной перспективе в городе планируется построить два тепличных комплекса и пекарню. Кроме того, частные инвесторы намерены построить в Норильске две гостиницы.— Отмечу, что в нашем городе успешно развивается и муниципально–частное партнерство, благодаря которому реализуются социально значимые проекты. Такой формат взаимодействия способствует налаживанию отношений между бизнесом и органами местного самоуправления, а также общему развитию территории. Мы видим, что в увеличении доли социально ориентированного бизнеса заинтересован и Заполярный филиал «Норникеля». В течение последних лет градообразующим предприятием реализуется программа «Мир новых возможностей», цель которой — поддержка и стимулирование начинающих предпринимателей, а также руководителей бизнес–проектов. За последний год при финансовой поддержке программы в выделенных на безвозмездной основе муниципальных помещениях разместились семейный спортивный центр и центр развития личности для детей и взрослых. Поддержка социального предпринимательства — это один из механизмов решения задач социальной сферы, создание новых рабочих мест, развитие инфраструктуры, — сообщил докладчик.В течение 2016 года был выполнен немалый объем текущих ремонтных работ в рамках действующих муниципальных программ. Проводились, в частности, работы по обеспечению сохранности, развитию и модернизации всей сети автомобильных дорог города. Финансировались работы за счет средств муниципального дорожного фонда, в 2016 году были выполнены работы на сумму 1,5 миллиарда рублей — это на 200 с лишним миллионов больше, чем в 2015 году, что позволило выполнить значительный объем работ по ремонту улично–дорожной сети и ее содержанию.Среди наиболее масштабных работ — монтаж недостающего освещения на межрайонных дорогах Норильск–Талнах и Норильск–Алыкель. Продолжается строительство Северной объездной дороги, о необходимости которой говорилось еще в 1990–х годах. Автодорога позволит тяжеловесному и транзитному транспорту следовать в пункт назначения, минуя городские улицы. Протяженность новой трассы составит 5230 метров. Сейчас движение транспорта идет по участку Северной объездной дороги, где в 2016-м были выполнены работы по восстановлению освещения.— Говоря о крупных проектах, реализованных в 2016 году, нельзя не упомянуть завершившуюся реконструкцию здания Молодежного центра на улице Советской, 9. Мы получили порядка четырех тысяч квадратных метров площадей, где смогут разместиться различные молодежные некоммерческие организации и творческие объединения.Еще один долгосрочный проект, работы по которому были завершены в прошлом году, — капитальный ремонт жилого дома № 1 на улице Кирова, — рассказал градоначальник.В 2016 году, несмотря на прекращение федерального финансирования, продолжилась реализация программы переселения, действующая в городе с 2011 года в рамках четырехстороннего соглашения. За год свидетельства получила 571 норильская семья из 2375 подавших документы. Всего за время действия программы жилье в других регионах страны приобрели 4889 семей. Наиболее популярное для переселения направление — юг Красноярского края, далее идут Москва и Московская область, Санкт–Петербург. Муниципалитету передано 2793 квартиры, благодаря чему около 2,5 тысячи семей улучшили свои жилищные условия.— Я обратился к губернатору Красноярского края и депутатам Законодательного собрания с предложением выйти на правительство Российской Федерации с просьбой профинансировать программу переселения из средств федерального бюджета в текущем году и в последующие годы. Предложение было поддержано, — отметил Олег Курилов.В 2016 году продолжилась работа по благоустройству всех районов Норильска. Проведена реконструкция центральной площади Кайеркана, обустроена площадь Первых гидростроителей в Снежногорске, территория в районе физкультурно–оздоровительного комплекса «Горняк», скверов в районе улиц Бауманской и Федоровского в Талнахе, выполнены работы по озеленению городских объектов и газонов, обустроено 28 детских игровых и спортивных площадок.Помимо этого, в прошлом году началась разработка проекта по благоустройству набережной озера Долгое. Общая площадь будущей парковой зоны — более 20 га. Ранее подобные работы в Норильске не проводились.— Сегодня мы ставим перед собой задачу сделать Норильск комфортным и уютным, и благоустройство набережной озера Долгое — большой шаг в этом направлении. Проектом предусмотрено строительство аллей, прогулочных зон и спортивных площадок, устройство велодорожек и площади для проведения массовых городских мероприятий. Здесь же разместится главная новогодняя елка, — сообщил Олег Курилов. — Ожидается, что проект сможет удовлетворить запросы разных категорий населения. Новая благоустроенная зона отдыха будет доступна горожанам круглый год. Кроме того, мы также рассчитываем, что обновленная территория будет востребована и среди инвесторов, которые используют возможность для развития сферы услуг.В 2016 году был успешно выполнен первый этап реконструкции взлетно–посадочной полосы аэропорта «Норильск»; к лету нынешнего года, когда движение авиалайнеров по «взлетке» будет ограничено, была проведена огромная подготовительная работа. В результате отпуска работников бюджета и градообразующего предприятия сформированы таким образом, чтобы распределить людей на незатронутые строительными работами месяцы. Руководство города, начальники управлений администрации в отпуск этим летом не идут, минимизировано и количество командировок в указанный период. В то же время удалось сохранить на уровне прошлых лет и даже несколько увеличить количество детей, занятых разными видами отдыха.Для решения вопросов, связанных с реконструкцией ВПП, созданы оперативный штаб и межведомственная комиссия, организована горячая линия для консультаций со специалистами. Кроме того, на официальном сайте Норильска открыт специальный раздел, где оперативно размещается вся актуальная информация по теме реконструкции взлетно–посадочной полосы. Сейчас обращения по вопросам, связанным с реконструкцией ВПП, в администрацию практически не поступают.В 2016 году при активном участии Норильска на федеральном уровне продолжилось обсуждение темы обеспечения безопасности инженерных сооружений, возведенных на вечномерзлых грунтах.— Мы продолжаем настаивать на включении в проект закона об Арктической зоне норм, направленных на регулирование отношений в области сохранения вечной мерзлоты. Надеемся, что в этом году работа над проектом закона будет завершена, и он будет внесен в Государственную Думу РФ, — заявил Олег Курилов. — В последнее время мы все чаще вынуждены работать с некомпетентными подрядчиками, осуществляющими строительство на вечной мерзлоте. В декабре 2016 года в рамках форума «Арктика: настоящее и будущее» в итоговую резолюцию вошло наше предложение правительству РФ об аккредитации или выдаче специального допуска СРО проектировщикам и строителям, имеющим достаточную квалификацию для работы в наших условиях.По–прежнему актуальной остается тема межбюджетных отношений. Я вновь обозначил ее на 36–м съезде Союза городов Заполярья и Крайнего Севера. Надеемся, что на этот раз Федерация более внимательно рассмотрит наши предложения.В марте этого года на форуме арктических муниципалитетов, организованном в рамках международного форума «Арктика — территория диалога», я выступил с предложением гарантировать молодежи в возрасте до 35 лет, вступающей в трудовые отношения на Крайнем Севере, выплату северной надбавки в полном размере с первого дня работы. Инициатива была поддержана другими участниками форума и вошла в итоговую резолюцию, направленную президенту Российской Федерации и председателю правительства РФ, — завершая доклад, сообщил глава Норильска.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















