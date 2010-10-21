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Благотворительный хоккейный матч

[Индекс номера 59 (21.04.2017)]

 В старом городе 
Стоп-кадр

В сегодняшнем выпуске рубрики–календаря — события конца апреля. В их числе — два интересных и значимых для города юбилея.
Дошколята Норильска. 1937 год
26 апреля 1937 года
В нынешнем году отмечается 80–летие дошкольного образования в Норильске. Скажу сразу: 26 апреля — дата спорная: встречается информация о том, что первый детский сад у нас был открыт 25 июля 1937 года. Также можно прочитать, что дети ходили в садик уже в 1935 году, но он явно не был официальным учреждением — скорее всего, детей собирала у себя дома некая жительница поселка. Так что официальной точкой отсчета считается 1937 год: именно тогда появился самый ранний архивный документ на эту тему. В приказе директора Владимира Матвеева от 8 августа 1937 года сказано: «находящийся в ведении профкома «Норильскстроя» детсад со всем личным составом и материально–имущественными ценностями передать в систему САНО (санитарного отдела)». Как бы там ни было, ко времени выхода этого документа детсад уже вовсю работал, а значит, можно начинать поздравлять норильских воспитателей и нянечек.
Первый детсад на Нулевом пикете
Кстати, первым директором садика была Софья Воронцова, жена геолога и главного инженера «Норильстроя» Александра Воронцова. Позже ее на этом посту сменила жена другого известного норильчанина, бурового мастера Григория Сапрыкина — Марфа Ивановна. Первое отдельно стоящее здание детского сада находилось на Нулевом пикете — деревянная одноэтажка с резными наличниками, заборчиком и даже колоннами. В 1939 году в Норильске уже работал и детский садик, куда водили 27 ребят, и ясли на 23 младенца.
22 апреля 1952 года
Зайдите завтра в магазин «Талнах», пройдитесь по его торговым залам и поздравьте продавцов с юбилеем. Ровно 65 лет назад первые покупатели переступили порог центрального универмага на Гвардейской площади. Он открылся еще при поселке Норильск и примерно в прежнем качестве работает до сих пор. Первоначально торговая точка была безымянной и называлась просто «Универмаг». В норильском ЦУМе продавали канцелярию, электротовары, одежду, подарки, в центральном зале — ткани, а в левом крыле расположился первый «Детский мир». В 1960–м «Универмаг» стал магазином № 16 — в его ассортименте было более полутысячи образцов тканей, а в 1966–м он получил нынешнее имя — «Талнах».
Торговый зал универмага «Талнах». 1966 год
А еще в апреле
22 апреля 1966 года 11 норильским строителям и архитекторам была присуждена Ленинская премия за разработку и внедрение метода свайного фундирования на вечной мерзлоте. В честь них названа улица Лауреатов.
22 апреля 1970 года первые хоккеисты вышли на лед Дворца спорта «Арктика», открылась его первая очередь — крытый каток с трибунами.
22 апреля 1970 года началось заполнение Хантайского водохранилища.
25 апреля 1974 года строители сдали крытый каток «Льдинка» с полем размером 30 х 60 метров. Но открыли его только
7 ноября 1974 года, когда уличная температура позволила намораживать лед.
26 апреля 1936 года основана техническая библиотека
26 апреля 1946 года Норильскому комбинату на вечное хранение передано знамя ГКО.
27 апреля 1947 года состоялся первый слет пионеров Норильска.
29 апрель 1949 года начал работу норильский мясоперерабатывающий комбинат.
29 апреля 1961 года открылось движение электропоездов от станции Октябрьской до Кайеркана.
Станция электрички на пл. Октябрьской.1966 год
30 апреля 1960 года введен в строй широкоэкранный кинотеатр.
30 апреля 1981 года открылся универсам № 3.
Петр Жмурко
Знай наших
22 апреля 1922 года родился Петр Трофимович Жмурко, главный инженер, а затем и директор рудника 7/9 (будущего «Заполярного»), начальник горнорудного управления, заместитель директора НГМК по горным работам.
Александр Шипков
Принципы подземного производства, внедренные при Жмурко, актуальны и по сей день. На здании АБК рудника «Заполярный» в память о нем размещена мемориальная доска.
21 апреля 1936 года родился Александр Иванович Шипков, заслуженный архитектор России, в 1964–1967 годах — главный архитектор Норильска. Шипков, с его новаторскими идеями строительства домов–комплексов для Заполярья, стал прообразом архитектора Дмитрия Калмыкова в известном советском фильме 1970–х годов «Любить человека». Фильм частично снимался в Норильске, а герой картины цитирует отрывки из диссертации Шипкова.
Светлана ГУНИНА

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