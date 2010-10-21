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[Индекс номера 59 (21.04.2017)]

 ГМК 
«Белая книга»: оглавление

Во Дворце культуры состоялась стратегическая сессия «Ценности как надежный ресурс развития». В ее работе приняли участие представители главного офиса «Норникеля», руководители Заполярного филиала, а также дочерних и зависимых обществ компании.
«Белая книга» должна быть не только белой, но и интересной
Участники сессии обсудили роль, которую в наши дни играет корпоративная культура, способная сплотить огромный коллектив и помочь ориентироваться в условиях новых вызовов времени. Ведущими сессии выступили тренеры–консультанты школы командного лидерства. Руководителей познакомили с «Белой книгой» — методическим пособием, над созданием которого сегодня ведется активная работа. В книге будет содержаться полезная информация о том, какие ценности могут стать реальным инструментом управления для руководителей, и как их можно грамотно использовать в текущей деятельности.
«Норникель» провозглашает шесть базовых ценностей: надежность, профессионализм ответственность, развитие, сотрудничество и эффективность. Вице–президент «Норникеля», директор Заполярного филиала Александр Рюмин отметил, что для компании все эти понятия одинаково важны. Также он подчеркнул значимость написания «Белой книги», соавтором которой может стать каждый руководитель.
— Как и у самого человечества, проходящего различные этапы развития, у компании со временем появляются новые ценности и неотъемлемые атрибуты. Нужно идти в ногу с эпохой, именно поэтому «Белая книга» призвана стать надежным путеводителем для руководителей всех уровней. Нам необходимо привить сотрудникам, особенно молодежи, принципы корпоративной культуры и солидарности — с тем чтобы коллектив всегда был единым целым, — подчеркнул Александр Рюмин.
В свою очередь старший вице–президент — руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью «Норникеля» Лариса Зелькова напомнила, что «Норникель» — предприятие с большой, интересной, поистине выдающейся историей. По ее словам, люди, которые работали в компании в разные годы, не только ставили перед собой амбициозные задачи, но и блестяще их реализовывали.
Коллективный подход
— Сегодня у нас появились новые ориентиры и ценностные подходы. Мы стремимся к тому, чтобы работа, которой мы занимаемся, позволяла людям не только зарабатывать деньги, но и служила источником для расширения круга их интересов и развития способностей. Нам хотелось бы, чтобы наши дети, которые в будущем придут на предприятия «Норникеля», оказались в дружном и сплоченном коллективе, где ценятся взаимовыручка и партнерство, то есть самые важные человеческие ценности, которые не остаются даже за воротами проходной. Осознавая, что в наших сегодняшних реалиях все это уже присутствует, мы считаем, что для компании крайне важно понимать, как производственная деятельность влияет на другие сферы жизни, как мы взаимодействуем друг с другом на рабочих местах, что здесь можно улучшить. Мы уверены, что совместное движение в этом направлении приведет нас к более качественным результатам, — сказала Лариса Зелькова.
Организаторы встречи отметили, что программа по развитию корпоративной культуры «Норникеля» активно набирает обороты. В ближайшее время охват предприятий и их вовлечение в этот процесс станут более широкими, а прошедшая стратегическая сессия дала официальный старт целой череде предстоящих мероприятий. Работа над «Белой книгой», как ожидается, будет закончена в конце этого года.
Михаил ТУАЕВ
Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА
Турборежим
Компания «Норникель» модернизирует ТЭЦ–2.
«Норникель» и «Силовые машины» подписали договор на реконструкцию под ключ двух энергоблоков норильской ТЭЦ–2, предусматривающую полную замену основного и вспомогательного оборудования. «Силовые машины» выступят генеральным подрядчиком. В соответствии с условиями договора подрядчик обеспечит полный комплекс работ по демонтажу отработавшего нормативный срок оборудования, проектированию, изготовлению и поставке нового оборудования, а также его монтажу и пуску в эксплуатацию.
В результате реализации этого проекта два энергоблока ТЭЦ–2 будут оборудованы новыми паровыми теплофикационными турбинами мощностью 130 МВт в комплекте с турбогенератором производства «Силовых машин». Кроме того, в комплект поставки для каждого блока входят паровые котлы паропроизводительностью 500 тонн в час и два блочных трансформатора мощностью 160 МВА и 25 МВА.
Ввод в эксплуатацию реконструированного энергоблока № 1 запланирован на 2020 год, энергоблока № 2 — на 2022–й.
В результате реализации проекта будет повышена надежность и экономическая эффективность производства энергоресурсов норильской ТЭЦ–2, снижены эксплуатационные и топливно–энергетические затраты. Обновленные энергоблоки обеспечат покрытие тепловых и электрических нагрузок потребителей Заполярного филиала «Норникеля» и района Талнах на ближайшую перспективу.
Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА

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