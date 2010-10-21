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Благотворительный хоккейный матч

[Индекс номера 59 (21.04.2017)]

 Спортивный интерес 
Праздник солнца и мороза

В минувшие выходные на лыжной базе «Оль–Гуль» подвели итоги самой массовой лыжни Норильска. Корпоративный праздник «Лыжня «Норникеля» в этом году собрал более трех с половиной тысяч любителей активного досуга.
А ну–ка, лыжники!
Лыжные гонки — одно из самых любимых увлечений не только работников компании, но и множества норильчан. По статистике каждый пятый горожанин хотя бы раз принимал участие в марафоне здоровья «Лыжня «Норникеля». В прошедшую субботу, солнечную и морозную, на «Оль–Гуле» было весело и многолюдно. Игровые зоны, подготовленные организаторами праздника, привлекли к себе внимание и детей, и взрослых. На сцене, как и положено, выступали творческие коллективы города. По традиции работала полевая кухня, щедро одарявшая физкультурников солдатской кашей, блинами и горячим чаем. И все же, несмотря на обширную праздничную программу, норильчане в это утро собрались на лыжной базе не только ради развлечений. Впрочем, обо всем по порядку.
С 26 марта по 9 апреля в «Норникеле» проходил конкурс на звание самого активного участника марафона в командном, личном и семейном зачетах. Всего в конкурсе приняли участие порядка тысячи человек, представлявших сорок предприятий и структурных подразделений компании. По подсчетам организаторов, в общей сложности спортсмены преодолели 21 тысячу 128 километров.
13–15 апреля состоялась финальная спортивная программа, которая включила в себя индивидуальные гонки (99 участников), смешанные эстафеты (92 участника из 17 команд), семейные старты (13 команд), старты руководителей и пробег корпоративной солидарности на 15 километров с участием 37 наиболее подготовленных спортсменов. Кульминацией праздника стал массовый старт «Преодолей себя!», в рамках которого на дистанции в три и пять километров вышли около двух тысяч человек.
Гонка за лидерством
Алия Абдуллина, работник «Надежды», в рамках марафона за две недели преодолела 405 километров, что стало лучшим показателем среди девушек. Для сравнения: расстояние от Норильска до Дудинки — 96 километров. Секрет успеха, по словам спортсменки, прост: регулярные тренировки и, конечно же, сила воли. В свою очередь Владимир Стасюк, представлявший Мурманский транспортный филиал «Норникеля», победитель индивидуальной гонки на 15 километров, вышедший на старт уже в седьмой раз, заметил: сложнее всего было бороться не с погодными условиями, а с соперниками, уровень которых с каждым годом растет.
Семья Родионовых — папа Максим, мама Мария и дочь Марианна, второй год участвует в семейной эстафете, защищая честь медного завода. В прошлом году ребята остались без призового места, а на этот раз, заблаговременно и как следует обкатав лыжи, пришли к финишу вторыми. Младшая участница команды призналась, что пока преуспела в фигурном катании и плавании, но уверена: недалек тот час, когда ее копилка медалей пополнится и золотом лыжни.
Дмитрий Ковалев, вместе с командой из «Норильскникельремонта», стал победителем в общем зачете и в эстафете. Как отметил лыжник, он не ожидал подняться на высшую ступень пьедестала, однако, в отличие от прошлогодних стартов, его дружина показала слаженные и грамотные действия. Дмитрий бежал во втором этапе эстафеты, сумел оторваться от преследователей, и, когда его задел подхватили партнеры по команде, у соперников не осталось шансов.
Личный пример
По словам председателя совета по спорту, начальника управления корпоративных мероприятий департамента социальной политики «Норникеля» Ирины Заболотной, марафон здоровья с успехом объединяет разные поколения любителей лыжного спорта.
— Мы живем за полярным кругом, поэтому зимние виды спорта у нас в компании особенно приветствуются. Лыжные гонки — это массовый спорт, но и личные достижения также играют в них немаловажную роль. Я горжусь всеми участниками, которые, несмотря на мороз, все эти дни регулярно выходили на трассу. Рада и за энтузиастов, которые отлично проявили себя в сегодняшнем забеге. Ну и, конечно, мне очень приятно, что наши руководители на личном примере показывают, что здоровый образ жизни и спорт по–прежнему остаются в почете, — сказала Ирина Заболотная.
Одним из участников корпоративного забега стал Дмитрий Свиридов, заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края. Он не первый год участвует в «Лыжне «Норникеля» и в этот раз также с удовольствием преодолел отведенную ему дистанцию.
— Норильск, как всегда, задает спортивный тон всему краю. Спорт — это то, что формирует настоящую команду единомышленников, это воодушевление и доброе общение, это друзья и семья. Подобные мероприятия работают на укрепление командного духа, на котором держится мощь Красноярского края и самого Норильска. Отрадно, что добрые традиции «Норникеля» живут и процветают: как активно мы работаем, так же отдыхаем и так же занимаемся спортом. Главное — все время двигаться вперед, — подчеркнул Дмитрий Свиридов.
По итогам финальных корпоративных стартов в общем зачете, по результатам индивидуальных гонок и смешанных эстафет среди команд филиалов и РОКС компании первое место досталось участникам из ООО «ННР», вторыми стали лыжники Заполярного филиала «Норникеля», третьими — спортсмены Кольской ГМК. По итогам финальных корпоративных стартов в общем зачете, по результатам индивидуальных гонок и смешанных эстафет среди команд предприятий города и ТМР победу праздновала сборная Норильска, серебро у команды медного завода, бронза — у «Надежды».
Михаил ТУАЕВ
Фото Владимира МАКУШКИНА

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