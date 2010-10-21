

[Индекс номера 59 (21.04.2017)]



Мысли вслух

Возвращение к единству

12 лет назад Красноярский край вновь стал единым. О том что этому предшествовало, и что за этим последовало, мы сегодня и вспомним.

Вадим Денисов Автор рубрики – Вадим ДЕНИСОВ, современный российский публицист, известен также своими произведениями в жанре научной и боевой фантастики. Дебютировал в литературе в 2003 году с романом «Озеро. Вас убивает Таймыр». Родился в Москве, но живет в Норильске. Учился на инженера-механика, ездил в стройотряды, играл в рок-группе, отслужил в мотострелковых войсках. Работал в НГМК — прошел путь от механика гаража до главного механика объединения. В середине 1990-х ушел в бизнес, отработав двадцать лет директором книготорговой сети. О себе говорит: «Всю жизнь в кайф живу на Севере — с макушки глобуса обзор хороший», — поэтому много и с удовольствием пишет о Таймыре и Норильске. В СССР с этим делом была проблема: советскому человеку мало–мальски подробную карту не только иметь, но и видеть не положено было. Секретно. Охотникам, рыбакам и туристам не повезло. Порой неплохие региональные карты оказывались на стенах кабинетов больших чиновников, обнаруживались у соседа–геолога, и тогда их с риском обретения неприятных последствий пытались сфотографировать или срисовать. Молодому читателю напомню, что ни цифровых носителей, ни цифровой картографии тогда еще не существовало. Дело доходило до полной идиотии, даже официальные экспедиции по линии ВЛКСМ могли отправиться на маршрут с дрянными фотокопиями. После 1991 года начали снимать запреты, расцвело предпринимательство, заинтересованный народ замер в ожидании. Но карт все не было. Частный предприниматель не мог заплатить бешеные деньги за доступ к картографической базе и право издания, а ставшие самостоятельными округа проблемой не озадачивались. В Красноярске же имелась и полиграфическая база, и свои архивы. Но урезанный после отделения новых субъектов край и карты выпускал специфические — обрез по Северо–Енисейскому району и кусок Эвенкии, не пропадать же бумаге... На возмущенные запросы — к тому времени я уже работал в коммерции — отвечали так: «Вы самостоятельный субъект, сами и печатайте». Что ж, нет так нет, потерпим, тем более что молодой интернет постепенно исправлял ситуацию. Как–то, уже после объединения, мне позвонили из Красноярска, сообщив, что новая карта, на которой, наконец–то напечатан весь Красноярский край, уже создана, можно приобретать. Мы закупили партию, после чего долго ругались, увидев все тот же урезанный вариант, по углам которого в маленьких квадратиках были вставлены Таймыр и Эвенкия. Лупа не помогала. А нормальная, полноценная и равноправная карта, к слову, появилась только к 2010 году, зафиксировав, что наш край опять стал единым. Но как вообще произошел раздел? Сразу после перестройки воодушевленный Ельцин, рассчитывающий именно таким способом устранить угрозу целостности страны, громогласно предложил: «Берите суверенитета столько, сколько хотите!» Ну, все и хапнули. Хапнули, наслаждаясь самостью и кажущейся независимостью, и начали думать, что теперь с этим счастьем делать. Ведь упоение от прав на принятие собственных законодательных актов все чаще разбавляли проблемы взаимодействия с соседями и с финансированием. Ведь все остальные тоже писали свои законы, частенько переводя благие планы в сферу несбыточных мечтаний. Начались нестыковки. Выяснилось, что регионам, связанным логистикой и природными условиями, системой жизнеобеспечения и традициями, стало тяжелей решать задачи как стратегические, так и тактические. В рамках предоставленной свободы субъекты могли найти общую платформу для жизни вместе, но на добровольной основе. В результате в 1992 году был подписан федеративный договор, а в 1993 году появилась Конституция РФ. В стране одномоментно возникло огромное количество федеральных субъектов разной степени автономности. Возник радикализм устремлений с яркими самонадеянными лозунгами, ведущими к сепаратизму. Это были уже не кухонные разговоры: идеи сепаратизма шли от людей, облеченных властью. Мне не нужно напоминать о том времени метаний и исканий, я его даже отразил в книге «Озеро», где северные регионы, утратив способность к разумным решениям, по своему желанию зажили самостоятельно... Чтобы все равно начать объединяться. В реальной же истории, как вы знаете, одних благих пожеланий и надежд на добрососедство не хватило, пришлось и силу применять. Для жителей края раздельное отстаивание интересов не принесло ничего хорошего. Можно, конечно, из популистских соображений напринимать целые тома благих локальных законов. Но чем и как обеспечивать их исполнение, финансирование? А если твои законы противоречат федеральным или соседскими? Именно тогда и возникла ситуация, которую можно охарактеризовать не иначе, как правовой хаос. Кризис 1998–го не пощадил никого: самостоятельность не помогла, а желание свалить причины возникновения проблем на соседа или центр обострилось. Депутатов и чиновников становилось все больше, но жизнь от этого проще не становилась. Норильск, территориально принадлежащий Таймыру, когда ему предъявлялись какие–либо завышенные требования, а с руководством НГМК у края появлялись трения, в ответ тут же реинканировал инициативу перерегистрации комбината в округе и ухода с деньгами и налогами в Дудинку. Если бы это произошло, то бюджет Красноярского края уменьшился бы вдвое, и регион превратился бы в глубоко дотационную территорию. Впрочем, эта тема всегда была актуальна для края. Такой ход вызывал энтузиазм у немалой части северян, хотя умные люди отлично понимали: Москва не допустит создания на территории страны отдельно взятой северной Швейцарии, как и не оставит в ее распоряжении такой объем финансовых средств. Так или иначе, но откорректирует: нормативами, налогами, акцизами, расценками, лицензиями и прочим. А вот с краем, на юге которого находится критически важный для промрайона снабженческий хаб, можно рассориться основательно. После парада самостийностей жители Эвенкийского и Таймырского муниципальных образований тоже отметили новые трудности. Большая часть из них до разъединения десятилетиями пользовалась социальными возможностями, которые предоставлял им Красноярский край, — в здравоохранении, образовании, культуре и, самое главное, в организации северного завоза. Вроде бы у округа появились вольные деньги (не такие уж и великие, как выяснилось), но не было своего грузового флота, терминалов, связей, опыта. В одночасье образовался бюджетный и административный барьер. При решении любого вопроса требовалось создание согласительных комиссий субъектов Федерации, а переговоры никогда не были легкими. Все это очень больно ударило по интересам северян. Еще одна проблема подкралась незаметно и с неожиданной стороны. Это была уже геополитическая угроза, которую и тогда–то не принято было озвучивать, а сейчас о ее существовании просто забыли. Хотя она никуда не делась. Очевидно, что наши зарубежные партнеры внимательно следили за процессом распада, и они вовремя нашли силы и средства, начав циркумполярно — термин впервые тогда и возник — выстраивать на северных территориях нашей страны некий «финно–угорский пояс». Особую трансграничную общность под якобы гуманистическим западным присмотром. Целью этих действий было постепенное отделение северов от центральных частей России. Плодились лживые научные работы, декларации и общественные организации, конференции, некие околонаучные полевые исследования, шла игра на северном снобизме с элементами национального противостояния. А что думали простые люди? Большинство видело в ситуации явные признаки чего–то нездорового и противоестественного, идущего поперек всей истории региона. Когда–то была губерния, затем край, но территория всегда была единой. Полученная национальными округами из расслабленных рук Ельцина самостоятельность оказалась выгодной не простым людям и не представителям коренных малочисленных народов, а распухшей в новых штатных расписаниях новой же бюрократии, которая, находясь далеко от Москвы, в условиях почти островной самостоятельности могла решать свои проблемы, особо не заботясь, что ее кто–то может и будет контролировать. В связи с этим важной вехой стал 1997 год, когда был подписан четырехсторонний договор между краем, округами и федеральным центром. Главное, чего мы тогда добились, — сохранения статуса Норильска как некоего особого таймырского анклава. Это был знаковый промежуточный момент, показывающий, что понимание необходимости единства уже появилось. Тогда и был создан координирующий орган — прототип единой управляющей структуры, совет губернаторов Красноярского края, Таймыра и Эвенкии. Оставалось сделать последний шаг. В октябре 2004 года Законодательное собрание края обратилось к президенту за разрешением на проведение референдума. И он был проведен 17 апреля 2005 года. Красноярский край, Таймыр и Эвенкия по его итогам объединились в единый субъект. Между прочим, по результатам референдума был принят уникальный в истории края специальный, именной федеральный конституционный закон, регламентирующий порядок образования субъекта, фиксирующий соответствующий переходный период, прописывающий процедуры принятия бюджета и формирования органов власти. Ведь это был, по сути, пилотный проект, с которого в стране началось укрупнение регионов. Все вернулось на круги своя. Оценивая по прошествии лет произошедшее, прежде всего, как мне представляется, нужно говорить о самом ценном из того, что дало нам объединение. О формировании в крае новой политической атмосферы краевого патриотизма и мировоззрения целостности, без былых противопоставлений и региональных заморочек. Референдум стал событием, на которое работали все политические силы, отринув практику действия «назло власти». Левые, правые, гражданское общество и чиновничество — по крайней мере на этот период договорились все. Населенные пункты и их руководители научились, решая действительно важные задачи, не пикироваться, вспоминая старые обиды, а внимать здравому смыслу. А ведь эти обывательские обиды были... «Всю колбасу в Норильск увезли, вот ее на красноярских прилавках и нет!», «Весь дефицит Красноярск выгреб, ничего интересного на этих баржах не придет!». Лично я именно после проведения референдума осознал, что край един, и своей родиной вижу не исключительно Таймыр, а огромный регион, стянутый Енисеем–батюшкой от юга до самого Крайнего Севера. Такой, каким он и изображен на отличной карте, висящей на стене моего кабинета. Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА В СССР с этим делом была проблема: советскому человеку мало–мальски подробную карту не только иметь, но и видеть не положено было. Секретно. Охотникам, рыбакам и туристам не повезло. Порой неплохие региональные карты оказывались на стенах кабинетов больших чиновников, обнаруживались у соседа–геолога, и тогда их с риском обретения неприятных последствий пытались сфотографировать или срисовать. Молодому читателю напомню, что ни цифровых носителей, ни цифровой картографии тогда еще не существовало. Дело доходило до полной идиотии, даже официальные экспедиции по линии ВЛКСМ могли отправиться на маршрут с дрянными фотокопиями.После 1991 года начали снимать запреты, расцвело предпринимательство, заинтересованный народ замер в ожидании. Но карт все не было. Частный предприниматель не мог заплатить бешеные деньги за доступ к картографической базе и право издания, а ставшие самостоятельными округа проблемой не озадачивались. В Красноярске же имелась и полиграфическая база, и свои архивы. Но урезанный после отделения новых субъектов край и карты выпускал специфические — обрез по Северо–Енисейскому району и кусок Эвенкии, не пропадать же бумаге... На возмущенные запросы — к тому времени я уже работал в коммерции — отвечали так: «Вы самостоятельный субъект, сами и печатайте». Что ж, нет так нет, потерпим, тем более что молодой интернет постепенно исправлял ситуацию.Как–то, уже после объединения, мне позвонили из Красноярска, сообщив, что новая карта, на которой, наконец–то напечатан весь Красноярский край, уже создана, можно приобретать. Мы закупили партию, после чего долго ругались, увидев все тот же урезанный вариант, по углам которого в маленьких квадратиках были вставлены Таймыр и Эвенкия. Лупа не помогала. А нормальная, полноценная и равноправная карта, к слову, появилась только к 2010 году, зафиксировав, что наш край опять стал единым. Но как вообще произошел раздел? Сразу после перестройки воодушевленный Ельцин, рассчитывающий именно таким способом устранить угрозу целостности страны, громогласно предложил: «Берите суверенитета столько, сколько хотите!» Ну, все и хапнули. Хапнули, наслаждаясь самостью и кажущейся независимостью, и начали думать, что теперь с этим счастьем делать. Ведь упоение от прав на принятие собственных законодательных актов все чаще разбавляли проблемы взаимодействия с соседями и с финансированием. Ведь все остальные тоже писали свои законы, частенько переводя благие планы в сферу несбыточных мечтаний. Начались нестыковки. Выяснилось, что регионам, связанным логистикой и природными условиями, системой жизнеобеспечения и традициями, стало тяжелей решать задачи как стратегические, так и тактические.В рамках предоставленной свободы субъекты могли найти общую платформу для жизни вместе, но на добровольной основе. В результате в 1992 году был подписан федеративный договор, а в 1993 году появилась Конституция РФ. В стране одномоментно возникло огромное количество федеральных субъектов разной степени автономности. Возник радикализм устремлений с яркими самонадеянными лозунгами, ведущими к сепаратизму. Это были уже не кухонные разговоры: идеи сепаратизма шли от людей, облеченных властью. Мне не нужно напоминать о том времени метаний и исканий, я его даже отразил в книге «Озеро», где северные регионы, утратив способность к разумным решениям, по своему желанию зажили самостоятельно... Чтобы все равно начать объединяться. В реальной же истории, как вы знаете, одних благих пожеланий и надежд на добрососедство не хватило, пришлось и силу применять.Для жителей края раздельное отстаивание интересов не принесло ничего хорошего. Можно, конечно, из популистских соображений напринимать целые тома благих локальных законов. Но чем и как обеспечивать их исполнение, финансирование? А если твои законы противоречат федеральным или соседскими? Именно тогда и возникла ситуация, которую можно охарактеризовать не иначе, как правовой хаос. Кризис 1998–го не пощадил никого: самостоятельность не помогла, а желание свалить причины возникновения проблем на соседа или центр обострилось. Депутатов и чиновников становилось все больше, но жизнь от этого проще не становилась.Норильск, территориально принадлежащий Таймыру, когда ему предъявлялись какие–либо завышенные требования, а с руководством НГМК у края появлялись трения, в ответ тут же реинканировал инициативу перерегистрации комбината в округе и ухода с деньгами и налогами в Дудинку. Если бы это произошло, то бюджет Красноярского края уменьшился бы вдвое, и регион превратился бы в глубоко дотационную территорию. Впрочем, эта тема всегда была актуальна для края. Такой ход вызывал энтузиазм у немалой части северян, хотя умные люди отлично понимали: Москва не допустит создания на территории страны отдельно взятой северной Швейцарии, как и не оставит в ее распоряжении такой объем финансовых средств. Так или иначе, но откорректирует: нормативами, налогами, акцизами, расценками, лицензиями и прочим. А вот с краем, на юге которого находится критически важный для промрайона снабженческий хаб, можно рассориться основательно.После парада самостийностей жители Эвенкийского и Таймырского муниципальных образований тоже отметили новые трудности. Большая часть из них до разъединения десятилетиями пользовалась социальными возможностями, которые предоставлял им Красноярский край, — в здравоохранении, образовании, культуре и, самое главное, в организации северного завоза. Вроде бы у округа появились вольные деньги (не такие уж и великие, как выяснилось), но не было своего грузового флота, терминалов, связей, опыта. В одночасье образовался бюджетный и административный барьер. При решении любого вопроса требовалось создание согласительных комиссий субъектов Федерации, а переговоры никогда не были легкими. Все это очень больно ударило по интересам северян.Еще одна проблема подкралась незаметно и с неожиданной стороны. Это была уже геополитическая угроза, которую и тогда–то не принято было озвучивать, а сейчас о ее существовании просто забыли. Хотя она никуда не делась. Очевидно, что наши зарубежные партнеры внимательно следили за процессом распада, и они вовремя нашли силы и средства, начав циркумполярно — термин впервые тогда и возник — выстраивать на северных территориях нашей страны некий «финно–угорский пояс». Особую трансграничную общность под якобы гуманистическим западным присмотром. Целью этих действий было постепенное отделение северов от центральных частей России. Плодились лживые научные работы, декларации и общественные организации, конференции, некие околонаучные полевые исследования, шла игра на северном снобизме с элементами национального противостояния.А что думали простые люди? Большинство видело в ситуации явные признаки чего–то нездорового и противоестественного, идущего поперек всей истории региона. Когда–то была губерния, затем край, но территория всегда была единой. Полученная национальными округами из расслабленных рук Ельцина самостоятельность оказалась выгодной не простым людям и не представителям коренных малочисленных народов, а распухшей в новых штатных расписаниях новой же бюрократии, которая, находясь далеко от Москвы, в условиях почти островной самостоятельности могла решать свои проблемы, особо не заботясь, что ее кто–то может и будет контролировать.В связи с этим важной вехой стал 1997 год, когда был подписан четырехсторонний договор между краем, округами и федеральным центром. Главное, чего мы тогда добились, — сохранения статуса Норильска как некоего особого таймырского анклава. Это был знаковый промежуточный момент, показывающий, что понимание необходимости единства уже появилось. Тогда и был создан координирующий орган — прототип единой управляющей структуры, совет губернаторов Красноярского края, Таймыра и Эвенкии.Оставалось сделать последний шаг. В октябре 2004 года Законодательное собрание края обратилось к президенту за разрешением на проведение референдума. И он был проведен 17 апреля 2005 года. Красноярский край, Таймыр и Эвенкия по его итогам объединились в единый субъект. Между прочим, по результатам референдума был принят уникальный в истории края специальный, именной федеральный конституционный закон, регламентирующий порядок образования субъекта, фиксирующий соответствующий переходный период, прописывающий процедуры принятия бюджета и формирования органов власти. Ведь это был, по сути, пилотный проект, с которого в стране началось укрупнение регионов.Все вернулось на круги своя. Оценивая по прошествии лет произошедшее, прежде всего, как мне представляется, нужно говорить о самом ценном из того, что дало нам объединение. О формировании в крае новой политической атмосферы краевого патриотизма и мировоззрения целостности, без былых противопоставлений и региональных заморочек. Референдум стал событием, на которое работали все политические силы, отринув практику действия «назло власти». Левые, правые, гражданское общество и чиновничество — по крайней мере на этот период договорились все. Населенные пункты и их руководители научились, решая действительно важные задачи, не пикироваться, вспоминая старые обиды, а внимать здравому смыслу. А ведь эти обывательские обиды были... «Всю колбасу в Норильск увезли, вот ее на красноярских прилавках и нет!», «Весь дефицит Красноярск выгреб, ничего интересного на этих баржах не придет!».Лично я именно после проведения референдума осознал, что край един, и своей родиной вижу не исключительно Таймыр, а огромный регион, стянутый Енисеем–батюшкой от юга до самого Крайнего Севера. Такой, каким он и изображен на отличной карте, висящей на стене моего кабинета.

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