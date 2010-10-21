[Индекс номера 66 (28.04.2017)]



Весна идёт, весне – дорогу!

«Весенний разгуляй» ждет норильчан 1 мая. Во всех районах Норильска пройдут праздничные мероприятия, посвященные Празднику Весны и Труда.

В Центральном районе праздник начнется в 14.00 на Театральной площади. Норильчан ждут яркие творческие номера, конкурсы и розыгрыши призов. Красочные ростовые куклы порадуют самых маленьких горожан, а веселые и подвижные игры помогут согреться всем гостям праздника. Дарить весеннее настроение в программе «Весенний разгуляй» будут ансамбли «Фристайл», «Талнахский перепляс», «Болеро», «Норильские звездочки»; вокальные коллективы Voices, «Казачок», «Печки–лавочки», «Терек», а также ансамбль народного творчества «Солнцеворот». В городском музее пройдет день тематических экскурсий «Музейная маёвка, или Как в Норильске отмечали Первомай». Будут организованы четыре экскурсии–демонстрации — в 13.00, 14.00, 15.00 и 16.00. Посетители узнают о почти вековых традициях проведения норильского Первомая. Экскурсия пройдет по маршруту: музей — Ленинский проспект — Гвардейская площадь — памятник Ленину. 1 мая также будет работать фотовыставка «Норильский Первомай» из фондов музея. В Талнахе в 15.00 на площади Горняков состоится народное гулянье «Да здравствует День труда!». В программе праздника — песни, пляски, игры и забавы. Народные умельцы продемонстрируют свои работы, научат желающих мастерить птичьи кормушки, первомайские цветы, расписывать деревянные ложки. Малыши смогут поиграть в весеннюю игру «Ручеек», самые сильные парни покажут молодецкую удаль, поднимая гири и перетягивая канат, а участники творческих коллективов соберут всех в большой праздничный хоровод «Солнечный круг». Талнахцы услышат народные песни и частушки ансамбля «Раздолье» и вокально–эстрадной студии «Аквамарин». Танцевальные номера представят ансамбли «Талнахский перепляс» и «Выкрутасы». В Кайеркане на площади перед КДЦ «Юбилейный» начиная с 14.00 на сцену выйдут участники ансамблей «Горлица» и «Оганер», вокальной студит «Свои» и творческой группы «Сцена и я». У жителей и гостей района появится возможность окунуться в ярмарочное веселье, присоединиться к играм и конкурсам, получить ценные призы и подарки. В Центральном районе праздник начнется в 14.00 на Театральной площади. Норильчан ждут яркие творческие номера, конкурсы и розыгрыши призов. Красочные ростовые куклы порадуют самых маленьких горожан, а веселые и подвижные игры помогут согреться всем гостям праздника. Дарить весеннее настроение в программе «Весенний разгуляй» будут ансамбли «Фристайл», «Талнахский перепляс», «Болеро», «Норильские звездочки»; вокальные коллективы Voices, «Казачок», «Печки–лавочки», «Терек», а также ансамбль народного творчества «Солнцеворот».В городском музее пройдет день тематических экскурсий «Музейная маёвка, или Как в Норильске отмечали Первомай». Будут организованы четыре экскурсии–демонстрации — в 13.00, 14.00, 15.00 и 16.00. Посетители узнают о почти вековых традициях проведения норильского Первомая. Экскурсия пройдет по маршруту: музей — Ленинский проспект — Гвардейская площадь — памятник Ленину. 1 мая также будет работать фотовыставка «Норильский Первомай» из фондов музея.В Талнахе в 15.00 на площади Горняков состоится народное гулянье «Да здравствует День труда!». В программе праздника — песни, пляски, игры и забавы. Народные умельцы продемонстрируют свои работы, научат желающих мастерить птичьи кормушки, первомайские цветы, расписывать деревянные ложки. Малыши смогут поиграть в весеннюю игру «Ручеек», самые сильные парни покажут молодецкую удаль, поднимая гири и перетягивая канат, а участники творческих коллективов соберут всех в большой праздничный хоровод «Солнечный круг». Талнахцы услышат народные песни и частушки ансамбля «Раздолье» и вокально–эстрадной студии «Аквамарин». Танцевальные номера представят ансамбли «Талнахский перепляс» и «Выкрутасы».В Кайеркане на площади перед КДЦ «Юбилейный» начиная с 14.00 на сцену выйдут участники ансамблей «Горлица» и «Оганер», вокальной студит «Свои» и творческой группы «Сцена и я». У жителей и гостей района появится возможность окунуться в ярмарочное веселье, присоединиться к играм и конкурсам, получить ценные призы и подарки.

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