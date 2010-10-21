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Пасха 2017

[Индекс номера 66 (28.04.2017)]

Весна идёт, весне – дорогу!

«Весенний разгуляй» ждет норильчан 1 мая. Во всех районах Норильска пройдут праздничные мероприятия, посвященные Празднику Весны и Труда.
В Центральном районе праздник начнется в 14.00 на Театральной площади. Норильчан ждут яркие творческие номера, конкурсы и розыгрыши призов. Красочные ростовые куклы порадуют самых маленьких горожан, а веселые и подвижные игры помогут согреться всем гостям праздника. Дарить весеннее настроение в программе «Весенний разгуляй» будут ансамбли «Фристайл», «Талнахский перепляс», «Болеро», «Норильские звездочки»; вокальные коллективы Voices, «Казачок», «Печки–лавочки», «Терек», а также ансамбль народного творчества «Солнцеворот».
В городском музее пройдет день тематических экскурсий «Музейная маёвка, или Как в Норильске отмечали Первомай». Будут организованы четыре экскурсии–демонстрации — в 13.00, 14.00, 15.00 и 16.00. Посетители узнают о почти вековых традициях проведения норильского Первомая. Экскурсия пройдет по маршруту: музей — Ленинский проспект — Гвардейская площадь — памятник Ленину. 1 мая также будет работать фотовыставка «Норильский Первомай» из фондов музея.
В Талнахе в 15.00 на площади Горняков состоится народное гулянье «Да здравствует День труда!». В программе праздника — песни, пляски, игры и забавы. Народные умельцы продемонстрируют свои работы, научат желающих мастерить птичьи кормушки, первомайские цветы, расписывать деревянные ложки. Малыши смогут поиграть в весеннюю игру «Ручеек», самые сильные парни покажут молодецкую удаль, поднимая гири и перетягивая канат, а участники творческих коллективов соберут всех в большой праздничный хоровод «Солнечный круг». Талнахцы услышат народные песни и частушки ансамбля «Раздолье» и вокально–эстрадной студии «Аквамарин». Танцевальные номера представят ансамбли «Талнахский перепляс» и «Выкрутасы».
В Кайеркане на площади перед КДЦ «Юбилейный» начиная с 14.00 на сцену выйдут участники ансамблей «Горлица» и «Оганер», вокальной студит «Свои» и творческой группы «Сцена и я». У жителей и гостей района появится возможность окунуться в ярмарочное веселье, присоединиться к играм и конкурсам, получить ценные призы и подарки.

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«Весенний разгуляй» ждет норильчан 1 мая. Во всех районах Норильска пройдут праздничные мероприятия, посвященные Празднику Весны и Труда.

Альтернатива 
Социально–конструкторское бюро (СКБ) — это площадка, где готовят проекты. Только не зданий и сооружений, а городских акций и праздников. Проектная сессия СКБ, прошедшая на днях в Норильске, завершилась ярким действом в СРК «Арена».

В старом городе 
Вроде бы пишем мы всего о нескольких первых днях мая, а сколько интересного в них уместилось! Подробнее — в очередном выпуске рубрики–календаря «Заполярной правды».

Хранители истории 
Проект «Заполярной правды» «Хранители истории», рассказывающий об участниках Великой Отечественной войны, вызвал множество откликов. На сайте газеты постоянно пополняется подборка историй наших современников о своих легендарных родственниках: прадедушках и прабабушках, чьими именами они гордятся и сегодня.

Мысли вслух 
Первомай, Праздник труда, День труда, Праздник Весны и Труда, День международной солидарности трудящихся — как только не называли этот яркий день в разные времена... Но он всегда был праздником, этаким концентратом честной радости. В этом году будет так же. Выше нос, товарищи, где–то над Атлантикой уже вызревает наше лето, скоро оно покатится в нашу сторону!

Газета для детей, а также их родителей 
Привет, ребята! Вот и второй весенний месяц почти позади: самое время сменить валенки на резиновые сапожки и скорее во двор — мерять глубину луж и наслаждаться первым теплом! Но сперва мы подведем итоги нашего кулинарного онлайн–конкурса «Празднуем Пасху» и отправимся в квест по детским садам. Ваша Заполярочка

Новости:
 28 апреля 2017 
13:59 29 апреля 2017 года на стадионе «Заполярник» состоится турнир по механизированному биатлону среди инвалидов города Норильска.
13:42 Детской библиотеке имени Саши Петряева в этом году исполняется 60 лет.
13:10 В Норильске проживают 3 648 иностранных граждан. Об этом главе города доложили на заседании консультативного совета по делам национальностей.
13:03 Отдел МВД России по г. Норильску объявляет о приеме на службу в органы внутренних дел.
13:00 Принять участие в акции «День государственной электронной услуги» приглашает отдел по вопросам миграции и регистрационно-экзаменационное отделение ОГИБДД отдела МВД России по г. Норильску.
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