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Пасха 2017

[Индекс номера 66 (28.04.2017)]

 Альтернатива 
Возьмите в руки инструмент

Социально–конструкторское бюро (СКБ) — это площадка, где готовят проекты. Только не зданий и сооружений, а городских акций и праздников. Проектная сессия СКБ, прошедшая на днях в Норильске, завершилась ярким действом в СРК «Арена».
Обучение социальному проектированию в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей» проводит «Норникель». Из тридцати участников последнего СКБ большая часть — новички, представители некоммерческих организаций, претенденты на гранты «Норникеля», волонтеры. Пятеро — «лидеры» — уже работали в СКБ раньше.
Цель социально–конструкторского бюро — выявить активных людей, научить их не только придумывать идеи, но и реализовывать их, объединять силы и ресурсы.
— СКБ — это ряд теоретических и практических семинаров по социальному проектированию. Мы часто обдумываем какие–то вещи, нам хочется что–то сделать, но в реальность эти фантазии воплощаются намного реже, чем хотелось бы, — поясняет главный менеджер управления благотворительных программ департамента социальных программ компании «Норникель» Ирина Жуйкова. — А участие в работе СКБ позволяет пройти путь от задумки до полной реализации проекта за три дня.
Первый день сессии был посвящен знакомству: устанавливались партнерские связи, выявлялись ресурсы, доступные каждому из участников, выбирались проекты, которые будут воплощаться совместно. Второй день был направлен на разработку конкретных программ как в ближайшей перспективе, так и в отдаленной — на грядущее лето. Активистам предлагалось заранее продумать, что они могут предложить норильчанам, остающимся в городе.
Ольга Полякова на СКБ–2017
Для обучения участников СКБ «Норникель» пригласил трех гостей: двух тренеров — красноярца Олега Марфина и петербуржца Юрия Тюшева, а также общественницу Ольгу Полякову, которая тоже приехала из Петербурга. Ольга — идеолог и автор многих креативных питерских проектов. Слушая ее, все удивлялись — сколько всего, оказывается, можно «закрутить» при наличии самых скромных ресурсов.

Ольга Полякова:
— Я идеолог, моя функция — придумывать: «А давайте попробуем сделать вот так». В отличие от Норильска программы в Питере не завязаны на гранты, они финансируются самими организаторами, а «отбиваются», например, продажей билетов на экскурсии или выставки. Но для проведения акций не всегда нужны большие деньги, порой достаточно желания и настойчивости.
Приведу такой пример. У меня есть любимое место в городе — Канонерский остров. Его пляж, куда местные жители ходят на пикники, превращен в кладбище отходов. Гуляки пьют и мусорят, а общественники за ними убирают. Через неделю все повторяется. Мы решили разорвать этот порочный круг, привлечь к уборке самих отдыхающих. Думаете, нереально? Понадобилось трое человек и час подготовки. Мы пришли на пляж не как «самые умные», которым «больше всех надо», — тогда бы нас, наверное, просто побили. Мы пришли с посылом: «Меняем стакан шампанского на мешок мусора, детям — лимонад». Первыми потянулись дети, которым на этих посиделках делать особо нечего, за ними пришли и взрослые. Пусть способ и не самый изящный, но нужный результат был достигнут.
Один из самых популярных наших проектов — фестиваль экскурсий от местных для местных. Экскурсии по Петербургу — крайне востребованная тема, но в основном они нацелены на туристов. А ведь помимо исторического центра существует огромный мегаполис с множеством проблем, множеством сообществ, и все это окружено стереотипами, мифами, страхами. Для нас важно, чтобы люди знали то место, где они живут. Мы проводим тематические экскурсии, экскурсии по субкультурам, по арт–пространствам. Есть экологические экскурсии — например, на мусорки, где мы стараемся показать не только проблему, но и потенциальные решения. Есть экскурсии в спальные районы, показываем желающим «серый пояс» — это промышленная зона, многие заводы давно закрыты, все поросло травой. Конечно, активисты намекают, что в этом месте пора создать парк.
Главный редактор «ЗП» Татьяна Глебова распространяет шарики в рамках акции «Добро без статуса»
Экскурсионный проект — независимый, гиды–любители — это мы сами. Есть человек с примечательной историей. Волонтеры, которые работают с такими людьми, сообщили нам, что есть такой бездомный, по образованию — краевед–историк, в прошлом экскурсовод. Мы привлекли его к проекту. Оказалось, что он может рассказать про каждый дом на Невском, и люди приходили не столько на экскурсию, сколько на конкретного человека. В результате на него обратили внимание СМИ, он стал зарабатывать, обзавелся домом и теперь снова водит туристов. Вообще, экскурсии — самый легкий в продвижении проект, он подходит всем — от студентов до пожилых людей, нам даже пришлось ввести скидку на билеты для пенсионеров, потому что бабушки и дедушки тоже активно интересуются тем, что их окружает.
Экскурсии для местных — актуальная форма досуга и для норильчан. Участники СКБ–2017 взяли ее на вооружение при составлении планов на лето. А кое–что из задуманного на сессии уже удалось реализовать — в воскресенье в СРК «Арена». Там одновременно устроили сразу несколько небольших акций.
Благотворительный взнос – в обмен на книжку
Благодаря мини–акции «Добро без статуса», во время которой волонтеры и известные норильчане продавали книжки, шарики, открытки, за два часа удалось собрать нешуточную сумму — 43 тысячи рублей. Эти деньги пойдут на реабилитацию 14–летней норильчанки Алины Орловой, благополучателя фонда «Территория добра». В рамках «Танцевального флешмоба» норильчане смогли полюбоваться на танцоров, подвигаться в такт музыке сами и получить заряд положительных эмоций. «Письмо ветерану» в преддверии Дня Победы написали свыше 60 горожан. «Байки о Норильске» вместе вспоминали и записывали посетители «Арены» и волонтеры.
На этом СКБ закончилось, но работа продолжается. Еще в прошлом году участники СКБ–2016 создали группу в WhatsApp, и на сегодняшний день в нее вступили больше 70 человек. Жизнь там бьет ключом: желающих приглашают принять участие в разнообразных проектах, просят одолжить костюмы на время, ищут фотографов и волонтеров. В общем, идеи неудержимо рвутся из виртуальной реальности в настоящую.

Светлана ГУНИНА
Фото Владимира МАКУШКИНА
и Дениса КОЖЕВНИКОВА

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