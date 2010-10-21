|
|
|
[Индекс номера 66 (28.04.2017)
]
В старом городе
Время свершений
|
Вроде бы пишем мы всего о нескольких первых днях мая, а сколько интересного в них уместилось! Подробнее — в очередном выпуске рубрики–календаря «Заполярной правды».
|Проектный отдел «Норильстроя». 1939 год
4 мая 1938 года В этот день был создан проектный отдел «Норильстроя», позже — проектная контора, затем — институт «Норильск-проект». Вот один из первых приказов нового начальника комбината Авраамия Завенягина: «Несмотря на продолжительность ведения проектных работ по Норильскому комбинату, состояние проектирования не позволяет строить ни одного основного цеха... Приказываю: все проектирование, а также топогеодезические работы и инженерную геологию сосредоточить в проектном управлении «Норильстроя» с подчинением отдела непосредственно мне...»До этого момента проектирование комбината вел институт «Союзникельоловопроект» (СНОП) — дистанционно, из Ленинграда. Завенягин принимает ответственность за одно из самых важных в истории города решений: разработки СНОПа отклонить, проектирование начать с нуля и на месте, вести его параллельно со строительством комбината, причем ориентируясь на полный цикл производства с выпуском готовых металлов. С этого дня проекты для комбината подготавливались в Норильске. И для города, кстати, тоже. Еще одна майская дата — 31 мая 1945 года. В этот день при проектном отделе создается архитектурно–строительный сектор гражданских и культурно–бытовых сооружений. Его начальником становится главный архитектор города Витольд Непокойчицкий.
|Эскиз ТЭЦ, изготовленный норильскими проектировщиками. 1940-е годы
А еще в мае1 мая 1948 года в помещении бывшей котельной открылся спортзал (впоследствии его назовут «малый»), оборудованием которого занимались сами спортсмены под руководством архитектора и гимнаста Михаила Битадзе.1 мая 1958 года официальный день рождения двух улиц Норильска — Московской и Ленинградской1 мая 1963 года в Талнахе и Снежногорске открылись первые почтовые отделения.1 мая 1977 года в Норильске появилась памятная доска иностранцу — норвежскому путешественнику Фритьофу Нансену. Первоначально доска размещалась на доме № 102 на улице Нансена, но была утрачена, и в 2006 году на улице Красноярской, 1, (на перекрестке улиц Нансена и Красноярской) появилась новая.В мае 1961 года в Норильске на центральном проспекте открылся магазин № 26, позже — гастроном № 8.
2 мая 1952 года В этот день в жилом доме на улице Комсомольской, 10, открылся настоящий дворец — Дом пионеров. Тогда многие культурные и общественные заведения («Родина», «Таймыр», Дом техники) размещались в жилых домах. Так власти одним выстрелом убивали двух зайцев: и людей селили, и для прочих городских нужд место выкраивали. Незадолго до открытия Дома пионеров, 22 апреля, директор комбината Владимир Зверев «в связи с окончанием строительства» на четырех листах расписал, что нужно успеть сделать к открытию учреждения. Там упоминались и выход от нового здания к Комсомольскому парку, и установка мебели и зеркал, и оборудование кинозала, и подбор персонала. В Доме пионеров также открывалась библиотека, технический кабинет со станками и верстаками, кабинеты радио– и электротехники. Была запланирована также работа духового и струнного оркестров, балетный кружок, кружок авиамоделистов, драмкружок, рукоделие, шахматы, кружки скульптуры и ИЗО, фотокружок и даже комната сказок со штатной единицей сказительницы. Дом пионеров на долгие годы стал любимым местом досуга для всех норильских ребятишек.
О чем писала «Заполярка»
«1 мая можно было очень просто подсчитать все население столицы Таймырского автономного округа — практически вся Дудинка вышла на берег Енисея, чтобы встретить дизель–электрический ледокол «Капитан Сорокин» и грузовой дизель–электроход «Павел Пономарев»... И по старой традиции (или новой, ведь не было еще такого события в истории полярного мореплавания!) начальник Дудинского порта Александр Кизим вручил начальнику администрации Северного морского пути Кириллу Чубакову символический ключ от порта — тяжелый, почти метровой длины».
|Открытие круглогодичной навигации в Дудинке. 1978 год
«Заполярная правда», 5 мая 1978 годаЭтот успешно завершенный ледовый рейс из Мурманска в Дудинку положил начало круглогодичной навигации на трассе Северного морского пути.
|Ледокол «Капитан Сорокин» ведет «Павла Пономарева». 1978 год
Светлана ГУНИНА
|
Комментарии
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.
|
Статьи текущего номера:
«Весенний разгуляй» ждет норильчан 1 мая. Во всех районах Норильска пройдут праздничные мероприятия, посвященные Празднику Весны и Труда.
Альтернатива
Социально–конструкторское бюро (СКБ) — это площадка, где готовят проекты. Только не зданий и сооружений, а городских акций и праздников. Проектная сессия СКБ, прошедшая на днях в Норильске, завершилась ярким действом в СРК «Арена».
В старом городе
Вроде бы пишем мы всего о нескольких первых днях мая, а сколько интересного в них уместилось! Подробнее — в очередном выпуске рубрики–календаря «Заполярной правды».
Хранители истории
Проект «Заполярной правды» «Хранители истории», рассказывающий об участниках Великой Отечественной войны, вызвал множество откликов. На сайте газеты постоянно пополняется подборка историй наших современников о своих легендарных родственниках: прадедушках и прабабушках, чьими именами они гордятся и сегодня.
Мысли вслух
Первомай, Праздник труда, День труда, Праздник Весны и Труда, День международной солидарности трудящихся — как только не называли этот яркий день в разные времена... Но он всегда был праздником, этаким концентратом честной радости. В этом году будет так же. Выше нос, товарищи, где–то над Атлантикой уже вызревает наше лето, скоро оно покатится в нашу сторону!
Газета для детей, а также их родителей
Привет, ребята! Вот и второй весенний месяц почти позади: самое время сменить валенки на резиновые сапожки и скорее во двор — мерять глубину луж и наслаждаться первым теплом! Но сперва мы подведем итоги нашего кулинарного онлайн–конкурса «Празднуем Пасху» и отправимся в квест по детским садам. Ваша Заполярочка
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18,
[Все телефоны и электронные адреса редакций
]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г.
Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх