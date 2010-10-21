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Пасха 2017

[Индекс номера 66 (28.04.2017)]

 Хранители истории 
Под небом войны

Проект «Заполярной правды» «Хранители истории», рассказывающий об участниках Великой Отечественной войны, вызвал множество откликов. На сайте газеты постоянно пополняется подборка историй наших современников о своих легендарных родственниках: прадедушках и прабабушках, чьими именами они гордятся и сегодня.
С соцработником КЦСОН Ольгой Нижегородовой
Анастасия Антоновна сегодня
Несколько историй рассказаны очевидцами тех грозных событий — женщинами, работавшими в тылу. Собрать их нам помогли работники Комплексного центра социального обслуживания населения.
Совсем недавно в центре проходила курс реабилитации участница трудового фронта Анастасия Антоновна Матушкина. Родилась она 2 января 1930 года в селе Силкино Идринского района Красноярского края. В годы Великой Отечественной, будучи еще совсем юной девушкой, она работала на колхозном поле по 12–14 часов в сутки.
— На конях боронили тяжелую, глинистую землю, пропалывали сорняки, сеяли хлеб, трудились до кровавых мозолей, — вспоминает Анастасия Антоновна. — Война не дошла до наших мест, но везде стоял страшный голод: приходилось варить суп из крапивы и картофельных очистков, есть жмых подсолнечника. Муки для выпечки хлеба давали очень мало — только на «затирку», которую перемешивали с разными травами, и из этого теста выпекали «хлеб».
Несмотря на все тяготы, были в той жизни и счастливые минуты. Никогда не забуду, как однажды наперегонки с ребятами мы мчались на лошадях по полю. Ветер свистел в ушах, а над головой простиралось голубое небо и сияло яркое солнце...
Рассказывает про это Анастасия Антоновна, улыбается, и разглаживаются морщинки на лице, а глаза начинают светиться изнутри необыкновенной душевной теплотой. «...И тут нам навстречу выехал председатель колхоза, — смеясь, продолжает Анастасия Антоновна, — ох, и влетело же нам тогда — по первое число!»
Анастасия Матушкина в молодости
Супруг Михаил
Еще в школе Анастасия Матушкина познакомилась со своим будущим мужем. Он прошел всю войну, молодые поженились, у них родились двое сыновей.
Когда дети немного подросли, Анастасия Антоновна пошла работать рабочей на буровую, в горную экспедицию.
В 1953 году семья переехала в Норильск. Наша героиня устроилась на хлебозавод, где проработала более 30 лет, выпекая булочки и выполняя двойную норму, за что ей присвоили звание «Ветеран труда Российской Федерации».

* * * * *
А вот что рассказала нам знающая много частушек и любительница пения Анна Ивановна Костерева. В юности она хотела быть артисткой и планировала поступать в музыкальное училище, но началась война, и ее мечте не суждено было сбыться.
— Деревня Петровские Круги, где я родилась, расположена рядом с Елецком. О том, что началась война, мы узнали утром, когда собрались у конторы на работу. Об этом объявили по радио — на столбе висела «тарелка». В течение недели всех мужчин, способных воевать, а также подростков от 16 лет забрали на фронт, в деревне остались только старики, женщины и дети. Так воевать ушли три моих брата, а отец до конца войны служил в обозе — подвозил снаряды и продукты.
Недалеко от нашей деревни проходила линия фронта, мы, девочки–подростки, ходили рыть окопы. Помню, самолеты над головой летят, пули свистят, а мы едем, лопаты над головой держим и поем: «Легко на сердце от песни веселой». Такая установка внутренняя была — если уж умирать, так с песней!.. Выкопаем ямы глубиной полтора метра, а вылезти не можем. Справлялись так: одна подсаживает, вторая выпрыгивает из окопа и помогает вылезти напарнице. А после боев мы часто помогали вытаскивать с поля раненых.
...Деревню нашу немцы заняли 15 сентября 1941 года, я только пришла из школы, на мне был пионерский галстук. Фриц увидел меня и стал кричать: «Коммунист!», сорвал галстук, бросил на землю и стал его топтать. Немцы хозяйничали в деревне, периодически то наступали, то отступали... В Германию из деревни угнали двадцать девушек. Ни одна из них домой не вернулась.
Анна Ивановна сегодня
...и в 1970-е годы
В двадцати километрах от деревни располагался штаб партизанского отряда. Мы собирали сведения для партизан: сколько немцев у нас, когда пришли, когда ушли, куда разведка немецкая ходила. Пробирались в отряд по ночам, чтобы немцы не заметили, ползком, человека по четыре. Все в грязи — приползем к ним, они нас покормят, соберут ягоды и грибы, чтобы мы потом угостили немцев (дабы избежать подозрений в общении с партизанами), и мы скорей назад.
Военные годы были голодными — летом рвали крапиву, сажали побольше картошки. Бывало, с самолетов сбрасывали мешки с продуктами (сухарями, сухим картофельным пюре), они рвались, мы собирали просыпавшееся ложкой с земли, просеивали и ели.
Зимой, кажется, в 1943 году, было особенно голодно — случилась засуха, и картофель не уродился. Люди умирали от голода, свирепствовала эпидемия. Когда бои заканчивались, мы ходили в поле и обдирали там убитых лошадей. Без соли шла и конина — есть очень хотелось.
Когда немцы отступали, они были озлоблены до предела, жгли в деревне дома, били стекла в избах, избивали жителей прикладами. А приходу наших солдат мы были бесконечно рады!
...О Великой Победе также объявили по радио.
После войны Анна Ивановна с мужем приехала в Норильск строить железную дорогу. Так они и остались здесь на всю жизнь.

Подготовила Марина ХОРОШЕВСКАЯ
Фото работников КЦСОН
и из семейных архивов Анастасии Матушкиной и Анны Костеревой

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