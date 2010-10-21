[Индекс номера 66 (28.04.2017)]



Мысли вслух

Честная радость

Первомай, Праздник труда, День труда, Праздник Весны и Труда, День международной солидарности трудящихся — как только не называли этот яркий день в разные времена... Но он всегда был праздником, этаким концентратом честной радости. В этом году будет так же. Выше нос, товарищи, где–то над Атлантикой уже вызревает наше лето, скоро оно покатится в нашу сторону!

Фото: Владимира МАКУШКИНА Все мы слышали термин «весенняя депрессия», и я тоже. Слышать слышал, а вот испытать ее как–то не довелось. Лично для меня «весенняя» и «депрессия» — абсолютно несовместимое словосочетание, хотя я признаю, что на материке такая штука оказывается вполне реальным явлением, влиянию которого подвержены многие. У северян все не так, все не как обычно, вот и с депрессиями такая же картина. Осенняя депрессия бывает у многих норильчан, а вот весенняя лишь у некоторых. И тому есть очень веские причины. Первая — весна у нас разная. Давно прошли те пасторальные времена моего московского детства, когда дворы столицы были завалены пушистым белым снегом, и дети три отпущенных природой зимних месяца катались на санках. Ныне столичная весна может начаться сразу же после Нового года, и она ужасна. С неба валится непонятная липкая взвесь, не похожая ни на снег, ни на дождь, на улицах — грязь и слякоть, все вокруг серое до уныния, и лишь с темнотой ситуацию начинают исправлять огни рекламы. Все в грязных соленых брызгах, обувь в солевых разводах, в движении действует режим «прислоняться и дотрагиваться рукой нельзя!». А ежедневные пробки в медленно ползущем грязно–сером потоке? Три часа в день на дорогу в серых тонах, а потом офис с нудными делами... Утром вставать тяжело, вечером, несмотря на истощенность сил, невозможно уснуть, грустные мысли одолевают. Короче, материковская городская весна — затяжная депрессия. У нас весны нет. Точнее, она как бы есть, но очень маленькая и шустрая. Вж–ж–ух! Что–то веселое пролетело мимо в середине июня и — здравствуй, лето. То, что вы сейчас видите на улицах, — не весна, а постепенно добреющая зима. Зиме надоело быть суровой, она помудрела и решила начать снижать давление на наши нервы. Зима улыбается, словно говоря: «Все–все, скоро я уйду, начинайте и вы улыбаться». Но снег лежит, город белый. Морозы исчезают, однако невидимая грязная взвесь с неба не сыплется. Снежок. Поднимающееся солнце, постепенно выходя на круговорот полярного дня, в ясный день своим жаром способно мгновенно прочертить черные линии дорог и улиц, но окантовка все равно будет белой. Климатически и визуально весна не ощущается, хотя по инерции мы и применяем это слово. А если нет весны, то нет и весенней депрессии. Да и вообще, мы не весну ждём, а буйное наше северное лето. Но зато стылой дождливой осенью, да если она еще и задержится... Осенью в Норильске депрессии не редкость. Город — ух! — тот самый: серый, мокрый и холодный, непонятно, какую одежду надевать. Снега нет, как и зелени, а с неба валится. Праздник путешествия закончен, впереди трудный рабочий год, а трудиться на Севере по–прежнему непросто... И депрессия многих начинает излечиваться только с выпадением устойчивого снежного покрова, когда у норильчан достаточно быстро появляется так называемое «новогоднее настроение» — еще один феномен раннего действия, кстати. Вторая причина — длинные северные отпуска. Норильчане с началом лета традиционно и массово ездят в отпуск на материк, так принято. А отпускной бросок на дальние расстояния — это, прежде всего, путешествие, со всеми вытекающими ожиданиями. В сердцах оживает своеобразная романтика странствий. Мы верстаем планы и бюджеты, выбираем маршруты и отели, копим деньги, выискиваем выгодные да удобные билеты. Очень приятная работа, в которой депрессиям места нет. Скорее бы! В путь! Первомайская демонстрация в Норильске. 1953 год Дети ждут каникул. И не для того, чтобы болтаться по улицам и торговым центрам, а в стремлении вместе с родителями прыгнуть в самолет и умчаться к морю. Или к бабушке. А лучше сперва к бабушке, а потом вместе к морю. Те же, кто собирается полное лето провести дома, готовят внедорожники, моторные лодки и квадроциклы, проверяют снасти и снаряжение. Некогда депрессировать. На материке таковой безусловной практики не существует, очень многие пятилетками живут в черте города, довольствуясь сельхозработами на даче, не принимая в жизненном водовороте путешествий и дальних странствий никакого участия. Лето на материке входит в человеческое бытие, преображая природу, но оно не меняет автоматически ваше настроение в лучшую сторону, часто вовсе в худшую. Уставшие от затяжной весны люди ждут лето, надеясь на позитивные перемены, природа оживает и наполняется новыми красками, но ничего нового не происходит. Потому что для перемен внутри человека критически необходимо его личное действие. А под лежачий камень вода не течет. Странное дело, именно на майские праздники в Норильске всегда холодает. Перед ними мы можем привыкнуть к лужам во дворах, но к девятому числу точно прижмет. И все равно, ждем, скорее бы! Я, пожалуй, и сам пройдусь в первомайской колонне. Чтобы вспомнить детство, когда мы с флагами и транспарантами, улыбками и хохотом шли в составе производственных колонн мимо нарядных трибун под выкрики командиров и начальников «Да здравствуют советские женщины!» и «Слава профсоюзам!». Щеки красные, шапки набок, гремят литавры, звенит начищенная медь сменяющих друг друга оркестров, играющих бравурные марши и изредка хулиганящих с элементами джазовой обработки... Специально оформленные автомашины, нескончаемый гул толпы, легкие пары спиртного — труженикам Заполярья можно, заслужили своей пахотой. Я гордо сижу у папки на плечах, ору и подмигиваю другим маленьким счастливчикам с распахнутыми ресницами, глядящими на мир сверху. — Да здравствуют труженики Заполярья! — Ур–раа! Что вы, какая там депрессия......Ждем. В 1992 году Первомай был переименован в Праздник весны и труда. В СССР Первое мая принадлежало рабочим. Согласно определению Ленина, в этот день они празднуют свое пробуждение к свету и знанию, объединение в один братский союз для борьбы против всяческого угнетения, за социалистическое устройство общества. В нынешнее время праздник утратил свой изначальный политический характер, для большинства граждан страны этот день — всего лишь повод для развлечений, дополнительный выходной и начало дачно–огородного сезона. У нас на северах дач нет, мы радуемся близкому окончанию зимы. Искренне и с отличным настроением. Партии и течения всех мастей, левые и правые, анархисты и монархисты, политики и общественники по–прежнему будут зазывать народ на первомайские митинги — против низких зарплат и пенсий, безработицы, роста цен на продукты и коммуналку, за все хорошее против всего плохого. По Ленинскому проспекту пойдут колонны, но редкие: в конце северной зимы политический коллективизм и стремление вот именно сейчас кричать лозунги и отстаивать общие права как– то не в почете. Гораздо привлекательней маевки, как их раньше называли, — коллективные посиделки на природе под шашлычок с чаем. По данным опросов, протестная активность россиян в преддверии Первомая находится на самом низком уровне. Во время майских праздников, давно освободившихся от идеологической окраски, люди просто–напросто хотят отдохнуть. У нас майские выходные — тренировка перед путешествием, на материке — отдых на грядках, у кого они есть. Можно покопаться всласть, будущим урожаем озаботиться. Совсем как три тысячи лет назад наши предки–язычники, поклоняющиеся весной богине земли и плодородия Майе. Праздник устраивали в ее честь, майский, жертвы приносили. Его–то в новом виде и реанимировали в конце XIX века под лозунгом борьбы за социально–экономические блага трудящихся. Забастовки в Чикаго тогда закончились кровопролитием, тоже жертвенным, по сути. В Норильске этот праздник культовый, никогда его не перестанут праздновать. И на этот раз можно твердо рассчитывать на народные гуляния, праздничную программу «Весенний разгуляй», музейные акции и концерт. Раз хорошее настроение в предвкушении летних радостей накопилось, то его нужно выплеснуть и отпраздновать. А на Таймыре — то снег, то метель, то оттепель... Где–то впереди маячит всеобщий генеральный субботник. И мы просто отдохнем, в последний раз в зимней одежде. Потому что после Первомая уже хочется ходить в легких туфлях и с восторгом смотреть на яркие женские платьица. Так что ждем наступления лета. Мимолетной весны, труда и мира нам хватает.

Вадим ДЕНИСОВ Все мы слышали термин «весенняя депрессия», и я тоже. Слышать слышал, а вот испытать ее как–то не довелось. Лично для меня «весенняя» и «депрессия» — абсолютно несовместимое словосочетание, хотя я признаю, что на материке такая штука оказывается вполне реальным явлением, влиянию которого подвержены многие. У северян все не так, все не как обычно, вот и с депрессиями такая же картина. Осенняя депрессия бывает у многих норильчан, а вот весенняя лишь у некоторых. И тому есть очень веские причины.Первая — весна у нас разная. Давно прошли те пасторальные времена моего московского детства, когда дворы столицы были завалены пушистым белым снегом, и дети три отпущенных природой зимних месяца катались на санках. Ныне столичная весна может начаться сразу же после Нового года, и она ужасна.С неба валится непонятная липкая взвесь, не похожая ни на снег, ни на дождь, на улицах — грязь и слякоть, все вокруг серое до уныния, и лишь с темнотой ситуацию начинают исправлять огни рекламы. Все в грязных соленых брызгах, обувь в солевых разводах, в движении действует режим «прислоняться и дотрагиваться рукой нельзя!». А ежедневные пробки в медленно ползущем грязно–сером потоке? Три часа в день на дорогу в серых тонах, а потом офис с нудными делами... Утром вставать тяжело, вечером, несмотря на истощенность сил, невозможно уснуть, грустные мысли одолевают. Короче, материковская городская весна — затяжная депрессия.У нас весны нет. Точнее, она как бы есть, но очень маленькая и шустрая. Вж–ж–ух! Что–то веселое пролетело мимо в середине июня и — здравствуй, лето. То, что вы сейчас видите на улицах, — не весна, а постепенно добреющая зима. Зиме надоело быть суровой, она помудрела и решила начать снижать давление на наши нервы. Зима улыбается, словно говоря: «Все–все, скоро я уйду, начинайте и вы улыбаться». Но снег лежит, город белый. Морозы исчезают, однако невидимая грязная взвесь с неба не сыплется. Снежок. Поднимающееся солнце, постепенно выходя на круговорот полярного дня, в ясный день своим жаром способно мгновенно прочертить черные линии дорог и улиц, но окантовка все равно будет белой. Климатически и визуально весна не ощущается, хотя по инерции мы и применяем это слово. А если нет весны, то нет и весенней депрессии. Да и вообще, мы не весну ждём, а буйное наше северное лето.Но зато стылой дождливой осенью, да если она еще и задержится... Осенью в Норильске депрессии не редкость. Город — ух! — тот самый: серый, мокрый и холодный, непонятно, какую одежду надевать. Снега нет, как и зелени, а с неба валится. Праздник путешествия закончен, впереди трудный рабочий год, а трудиться на Севере по–прежнему непросто... И депрессия многих начинает излечиваться только с выпадением устойчивого снежного покрова, когда у норильчан достаточно быстро появляется так называемое «новогоднее настроение» — еще один феномен раннего действия, кстати.Вторая причина — длинные северные отпуска. Норильчане с началом лета традиционно и массово ездят в отпуск на материк, так принято. А отпускной бросок на дальние расстояния — это, прежде всего, путешествие, со всеми вытекающими ожиданиями. В сердцах оживает своеобразная романтика странствий. Мы верстаем планы и бюджеты, выбираем маршруты и отели, копим деньги, выискиваем выгодные да удобные билеты. Очень приятная работа, в которой депрессиям места нет. Скорее бы! В путь!Дети ждут каникул. И не для того, чтобы болтаться по улицам и торговым центрам, а в стремлении вместе с родителями прыгнуть в самолет и умчаться к морю. Или к бабушке. А лучше сперва к бабушке, а потом вместе к морю. Те же, кто собирается полное лето провести дома, готовят внедорожники, моторные лодки и квадроциклы, проверяют снасти и снаряжение. Некогда депрессировать. На материке таковой безусловной практики не существует, очень многие пятилетками живут в черте города, довольствуясь сельхозработами на даче, не принимая в жизненном водовороте путешествий и дальних странствий никакого участия. Лето на материке входит в человеческое бытие, преображая природу, но оно не меняет автоматически ваше настроение в лучшую сторону, часто вовсе в худшую. Уставшие от затяжной весны люди ждут лето, надеясь на позитивные перемены, природа оживает и наполняется новыми красками, но ничего нового не происходит. Потому что для перемен внутри человека критически необходимо его личное действие. А под лежачий камень вода не течет.Странное дело, именно на майские праздники в Норильске всегда холодает. Перед ними мы можем привыкнуть к лужам во дворах, но к девятому числу точно прижмет. И все равно, ждем, скорее бы! Я, пожалуй, и сам пройдусь в первомайской колонне. Чтобы вспомнить детство, когда мы с флагами и транспарантами, улыбками и хохотом шли в составе производственных колонн мимо нарядных трибун под выкрики командиров и начальников «Да здравствуют советские женщины!» и «Слава профсоюзам!». Щеки красные, шапки набок, гремят литавры, звенит начищенная медь сменяющих друг друга оркестров, играющих бравурные марши и изредка хулиганящих с элементами джазовой обработки... Специально оформленные автомашины, нескончаемый гул толпы, легкие пары спиртного — труженикам Заполярья можно, заслужили своей пахотой.Я гордо сижу у папки на плечах, ору и подмигиваю другим маленьким счастливчикам с распахнутыми ресницами, глядящими на мир сверху. — Да здравствуют труженики Заполярья! — Ур–раа!Что вы, какая там депрессия......Ждем.В 1992 году Первомай был переименован в Праздник весны и труда. В СССР Первое мая принадлежало рабочим. Согласно определению Ленина, в этот день они празднуют свое пробуждение к свету и знанию, объединение в один братский союз для борьбы против всяческого угнетения, за социалистическое устройство общества. В нынешнее время праздник утратил свой изначальный политический характер, для большинства граждан страны этот день — всего лишь повод для развлечений, дополнительный выходной и начало дачно–огородного сезона. У нас на северах дач нет, мы радуемся близкому окончанию зимы. Искренне и с отличным настроением.Партии и течения всех мастей, левые и правые, анархисты и монархисты, политики и общественники по–прежнему будут зазывать народ на первомайские митинги — против низких зарплат и пенсий, безработицы, роста цен на продукты и коммуналку, за все хорошее против всего плохого. По Ленинскому проспекту пойдут колонны, но редкие: в конце северной зимы политический коллективизм и стремление вот именно сейчас кричать лозунги и отстаивать общие права как– то не в почете. Гораздо привлекательней маевки, как их раньше называли, — коллективные посиделки на природе под шашлычок с чаем.По данным опросов, протестная активность россиян в преддверии Первомая находится на самом низком уровне. Во время майских праздников, давно освободившихся от идеологической окраски, люди просто–напросто хотят отдохнуть. У нас майские выходные — тренировка перед путешествием, на материке — отдых на грядках, у кого они есть. Можно покопаться всласть, будущим урожаем озаботиться. Совсем как три тысячи лет назад наши предки–язычники, поклоняющиеся весной богине земли и плодородия Майе. Праздник устраивали в ее честь, майский, жертвы приносили. Его–то в новом виде и реанимировали в конце XIX века под лозунгом борьбы за социально–экономические блага трудящихся. Забастовки в Чикаго тогда закончились кровопролитием, тоже жертвенным, по сути.В Норильске этот праздник культовый, никогда его не перестанут праздновать. И на этот раз можно твердо рассчитывать на народные гуляния, праздничную программу «Весенний разгуляй», музейные акции и концерт. Раз хорошее настроение в предвкушении летних радостей накопилось, то его нужно выплеснуть и отпраздновать.А на Таймыре — то снег, то метель, то оттепель... Где–то впереди маячит всеобщий генеральный субботник. И мы просто отдохнем, в последний раз в зимней одежде. Потому что после Первомая уже хочется ходить в легких туфлях и с восторгом смотреть на яркие женские платьица. Так что ждем наступления лета.Мимолетной весны, труда и мира нам хватает.

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