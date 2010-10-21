[Индекс номера 66 (28.04.2017)]



Газета для детей, а также их родителей

Забавная полянка

Привет, ребята! Вот и второй весенний месяц почти позади: самое время сменить валенки на резиновые сапожки и скорее во двор — мерять глубину луж и наслаждаться первым теплом! Но сперва мы подведем итоги нашего кулинарного онлайн–конкурса «Празднуем Пасху» и отправимся в квест по детским садам. Ваша Заполярочка

Зеленый, красный, голубой... «Радужной неделей» проводили апрель в детском саду № 49 «Белочка». Идея — классная, ведь цветов у радуги семь, как и дней в неделе. Понедельник, вторник, среда... каждый день ребята меняли наряды и даже поделки делали соответствующего цвета. А вы знаете, как просто запомнить по порядку радужные цвета? Если нет, запоминайте стишок, где первая буква слова и является подсказкой. Каждый Охотник Желает Знать, Где Сидит Фазан.

Быстрее, выше, сильнее Талнахский детский сад по праву гордится успехом в спартакиаде. Совсем еще юный детсад № 86 «Брусничка» уже третий раз принимает участие в спартакиаде среди талнахских дошкольников. На этот раз удача улыбнулась ребятам, и они заняли на соревнованиях почетное второе место, совсем немного уступив команде детсада № 83. Тем не менее, как настоящие чемпионы, «бруснички» гордятся победой, вспоминая ежедневные тренировки, борьбу в полуфинале и финальные состязания. Все отлично постарались, за что и получили свой первый, честно заработанный кубок и медали. Спартакиада проводится раз в два года. У каждой команды — единая форма, эмблема и, конечно, девиз. За ходом соревнований следят строгие судьи. А болельщики подбадривают претендентов на победу громкими аплодисментами и кричалками.

До свидания, детский сад! Во всех садах сейчас проходят выпускные. Сотни малышей осенью впервые переступят школьный порог. Д ля детского сада № 5 «Норильчонок» выпускной день особенный: навстречу школьной жизни отправились не одна, не две, а целых шесть групп! А это 150 талантливых и ярких мальчишек и девчонок! Группы «Звездочка», «Радуга», «Акварелька» и «Умка» встретились с любимыми сказочными героями. Находчивый Емеля загадывал детям загадки, а ребята помогли ему жениться на принцессе, исполнив для нее и всех ценителей волшебной красоты выпускной вальс. Богатырь Алеша Попович проверил физическую силу и интеллект выпускников. Ну и куда же без Бабы–яги, которая хотела навсегда оставить детей на дошкольной станции Играндии. Колдовство не сработало, пришлось все же проститься деткам с любимыми игрушками, подарив им последний танец и став чуточку взрослей. Выпускной в группах «Непоседы» и «Фантазия» прошел в ритмах диско и рок–н–ролла — с пестрыми платьями, необычными прическами, веселыми играми. На память будущие первоклашки получили памятные медали, портфолио, дипломы и выпускные альбомы.

Путешествие к звездам В День космонавтики, 12 апреля, «Пингвинята» и «Пчелки» из детского сада «Умка» вместе с родителями побывали на далекой планете «Макимаки». Во время путешествия злой разбойник перемешал планеты. Ребята встретили инопланетянина НЛОшечку, который грустил оттого, что заблудился на просторах Вселенной. Для того, чтобы расставить все по местам, юные космонавты прошли космический квест и одолели злодея. Миссия была успешно выполнена, и НЛОшечка благополучно вернулся домой на подаренной детьми ракете.

Какое все зеленое! В необычную экскурсию отправились ребятишки детсада № 90 «Цветик–семицветик». Нарядившись в костюмы лягушат, дети устроили танцы в музыкальном зале, вспомнив всех зеленых животных: крокодилов, бабочек, лягушек и даже дракончиков. Гуляли по группам, где создавали картины из ватных дисков, лепили из пластилина прожорливых гусениц, сажали лук и разные цветы, слушали сказку про лягушат, смотрели фильм о растениях. А еще научились рисовать фантастические узоры с помощью вилок и ниток. Вместе с инструкторами по физкультуре прыгали в «болоте» по кочкам, играли в геометрические классики. Вот так в садике проходит таймырская весна.

Потрудились Викторина, посвященная Дню охраны труда, который отмечается 28 апреля, прошла в одном детском саду № 99 «Топ–топ». Целый месяц ребятам рассказывали, что такое безопасный труд. Этой теме были посвящены викторины, игры, конкурсы. В саду была организована выставка детского творчества «Охрана труда — глазами детей». Ребята через свои рисунки смогли передать все то, что пока понимают под словом «безопасность». При входе в детский сад гостей встречает стенд «Безопасный труд — дело каждого», еще раз напоминающий о необходимости соблюдения правил охраны труда на рабочем месте.

Поздравляем! Конкурс «Празднуем Пасху» завершился на сайте «Заполярки» 26 апреля. Спешим назвать имена победителей. Сестры Карповы В номинации «Интернет» больше двухсот «лайков» набрала фотография Олеси Сасовой, где она с папой сидит за пасхальным столом. На второй позиции — Виктория Барабутина в окружении ярких куличей и разноцветных яиц, на третьей — Полина Ковалева. В номинации «Кулинарочка» победила Лиза Масленникова. В число призеров также вошли Анна и Виктория Тонких, Диана, Ксения и Василиса Карповы и другие ребята. Имена всех победителей указаны на сайте «Заполярной правды» www.gazetazp.ru. Один из подарков для участников всех наших конкурсов — экскурсия в Норильскую епархию. Сегодня в 15.00 я жду вас возле ворот малого храма. Рассказ о том, как мы сходили в церковь, читайте в следующем выпуске «Забавной полянки».

Спорт – это сила! В детском саду № 92 «Облачко» прошла Неделя здоровья. Сперва ребята вникали в теорию спорта и ЗОЖ по книгам и картинкам, а затем приступили к практике. Детсадовский спортивный уголок «Крепыш» пополнился новым инвентарем. Из веревок, пластиковых бутылок и упаковок получились весьма неплохие гантели, массажеры, штанги и кольцеброс. На прогулках ребятня теперь осваивает лыжи, а недавно к разминке присоединились и родители. Глядя на них, в группе «Сказка» организовали соревнования между юными силачами, а после изучали технику массажа с инструктором Анастасией Князевой.

Тили–бом Музыкальный спектакль «Кошкин дом» малыши из детсада № 50 «Огонек» показали восхищенным зрителям целых три раза. Спектакль по сказке Самуила Маршака родители и гости из детских садов № 5 и 49 оценили на пятерку. Кто–то из ребят выступил в роли сказочника, кто–то танцевал, другие актеры перевоплотились в милых цыпляток, козляток, поросяток. Ожившая на сцене сказка и танец девчонок из группы «Пчелки» стали настоящим праздником, где все улыбались и аплодировали. Наши спонсоры * Товары для детей, подарки, творческие наборы. ТД «Вероника», ул. Павлова, 12. Тел. 89232044090; * Креативные подарки. Шокобоксы, букеты из конфет, сувениры ручной работы. Тел. 89131673411.

Вместе с девочкой Заполярочкой на «Забавной полянке» побывала Татьяна ЧЕРКАЩЕНКО

Ребята! Присылайте свои письма, рассказы, рисунки, фотографии на электронный адрес: tasyabest@yandex.ru, WhatsApp: +7–906–902–38–38 или на адрес редакции: 663300, г. Норильск, Главпочтамт, а/я 1299.

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