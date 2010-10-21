[Индекс номера 70 (05.05.2017)]



Солдатский привал

Традиционной дегустацией солдатской каши открылись в Норильске официальные мероприятия, посвященные празднованию 72–й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Виктор Николаевич Греков Это не просто снятие пробы с каши, к которой, к слову, ветеранам подают всевозможные разносолы. Это хороший повод встретиться, обсудить последние мировые новости, поговорить о жизни, о здоровье. Из Кайеркана приехал на дегустацию и Виктор Николаевич Греков, дошедший в 1945 году до Берлина. Он до сих пор в подробностях может рассказать о том, как работает пушечный механизм, — Виктор Николаевич воевал в зенитной артиллерии. Сколько на его личном счету сбитых вражеских самолетов, истории не известно. «Нам об этом не докладывали», — говорит ветеран, — но горели и падали они отлично. — Первый бой я принял в Бреслау, затем прошел еще несколько городов, а там и до Берлина было рукой подать. Думали, что все, победа, а нас на машины посадили и в Прагу отправили. Пришлось еще там пострелять, — рассказывает фронтовик. Василий Григорьевич Пашинов На дегустацию собрались два десятка бывших воинов, тружеников тыла и детей войны. За праздничным столом ветераны пробуют кашу и дают «добро» угощать ею всех горожан в День Победы. «Эх, а на фронте–то вкуснее каши и не было!» — отведав блюдо, говорит Василий Григорьевич Пашинов, успевший в свое время поучаствовать и в войне с Японией. Наталья Коростелева, заместитель руководителя администрации города по социальной политике, и председатель норильского Совета ветеранов войны и труда Владимир Ведерников поздравили главных героев праздника с наступающим Днем Победы. – Я хочу выразить слова огромной благодарности вам за то, что вы подарили нам победу и мирную жизнь. Спасибо, что вы всегда с нами рядом, передавая новым поколениям ваши знания, ваши истории, ваш опыт! С праздником вас, дорогие! — обратилась к собравшимся Наталья Коростелева. Чтобы гости не скучали в тишине, их радовали своим творчеством коллективы городского Центра культуры, от самых юных — младшего состава ансамблей «Шкода» и «Войсез» до заслуженных исполнителей — хора «Вдохновение». А сегодня ветеранов ждет большой концерт, на котором состоится подведение итогов акции «Сохраним память Великой Победы». Это не просто снятие пробы с каши, к которой, к слову, ветеранам подают всевозможные разносолы. Это хороший повод встретиться, обсудить последние мировые новости, поговорить о жизни, о здоровье. Из Кайеркана приехал на дегустацию и Виктор Николаевич Греков, дошедший в 1945 году до Берлина. Он до сих пор в подробностях может рассказать о том, как работает пушечный механизм, — Виктор Николаевич воевал в зенитной артиллерии. Сколько на его личном счету сбитых вражеских самолетов, истории не известно. «Нам об этом не докладывали», — говорит ветеран, — но горели и падали они отлично.— Первый бой я принял в Бреслау, затем прошел еще несколько городов, а там и до Берлина было рукой подать. Думали, что все, победа, а нас на машины посадили и в Прагу отправили. Пришлось еще там пострелять, — рассказывает фронтовик.Наталья Коростелева, заместитель руководителя администрации города по социальной политике, и председатель норильского Совета ветеранов войны и труда Владимир Ведерников поздравили главных героев праздника с наступающим Днем Победы.– Я хочу выразить слова огромной благодарности вам за то, что вы подарили нам победу и мирную жизнь. Спасибо, что вы всегда с нами рядом, передавая новым поколениям ваши знания, ваши истории, ваш опыт! С праздником вас, дорогие! — обратилась к собравшимся Наталья Коростелева.Чтобы гости не скучали в тишине, их радовали своим творчеством коллективы городского Центра культуры, от самых юных — младшего состава ансамблей «Шкода» и «Войсез» до заслуженных исполнителей — хора «Вдохновение».А сегодня ветеранов ждет большой концерт, на котором состоится подведение итогов акции «Сохраним память Великой Победы».

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