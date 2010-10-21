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Пасха 2017

[Индекс номера 70 (05.05.2017)]

Солдатский привал

Традиционной дегустацией солдатской каши открылись в Норильске официальные мероприятия, посвященные празднованию 72–й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Виктор Николаевич Греков
Это не просто снятие пробы с каши, к которой, к слову, ветеранам подают всевозможные разносолы. Это хороший повод встретиться, обсудить последние мировые новости, поговорить о жизни, о здоровье. Из Кайеркана приехал на дегустацию и Виктор Николаевич Греков, дошедший в 1945 году до Берлина. Он до сих пор в подробностях может рассказать о том, как работает пушечный механизм, — Виктор Николаевич воевал в зенитной артиллерии. Сколько на его личном счету сбитых вражеских самолетов, истории не известно. «Нам об этом не докладывали», — говорит ветеран, — но горели и падали они отлично.
— Первый бой я принял в Бреслау, затем прошел еще несколько городов, а там и до Берлина было рукой подать. Думали, что все, победа, а нас на машины посадили и в Прагу отправили. Пришлось еще там пострелять, — рассказывает фронтовик.
Василий Григорьевич Пашинов
На дегустацию собрались два десятка бывших воинов, тружеников тыла и детей войны. За праздничным столом ветераны пробуют кашу и дают «добро» угощать ею всех горожан в День Победы. «Эх, а на фронте–то вкуснее каши и не было!» — отведав блюдо, говорит Василий Григорьевич Пашинов, успевший в свое время поучаствовать и в войне с Японией.
Наталья Коростелева, заместитель руководителя администрации города по социальной политике, и председатель норильского Совета ветеранов войны и труда Владимир Ведерников поздравили главных героев праздника с наступающим Днем Победы.
– Я хочу выразить слова огромной благодарности вам за то, что вы подарили нам победу и мирную жизнь. Спасибо, что вы всегда с нами рядом, передавая новым поколениям ваши знания, ваши истории, ваш опыт! С праздником вас, дорогие! — обратилась к собравшимся Наталья Коростелева.
Чтобы гости не скучали в тишине, их радовали своим творчеством коллективы городского Центра культуры, от самых юных — младшего состава ансамблей «Шкода» и «Войсез» до заслуженных исполнителей — хора «Вдохновение».
А сегодня ветеранов ждет большой концерт, на котором состоится подведение итогов акции «Сохраним память Великой Победы».

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Статьи текущего номера:
 
Традиционной дегустацией солдатской каши открылись в Норильске официальные мероприятия, посвященные празднованию 72–й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Анонс 
9 Мая Большой Норильск в третий раз примет участие в Международной общественной акции «Бессмертный полк».

Хранители истории 
Подходит к завершению конкурс–проект «Заполярной правды», посвященный Дню Великой Победы.

В старом городе 
Отдавая должное приближающемуся Дню Победы, сегодня мы посвятим нашу рубрику–календарь одной дате — 9 Мая.

Мысли вслух 
Впереди День Победы. Мы вспоминаем и чествуем причастных к этой дате. И мне хочется поговорить о тех, кого вспоминают незаслуженно редко. О военных журналистах тех лет, которые, освещая события Великой Отечественной войны и постоянно рискуя жизнью, шли на передовую ради того, чтобы рассказать правду о защитниках Родины.

Новости:
 5 мая 2017 
16:07 В Диксоне ко Дню Победы появилась «Стена памяти», а в поселке Новорыбная обновлен обелиск фронтовику Ивану Зарукину.
15:52 В канун праздника Великой Победы норильчан поздравили глава Норильска Олег Курилов и руководитель администрации города Евгений Поздняков.
15:46 9 Мая в Норильске состоится обширная праздничная программа.
15:36 Летом на Таймыр поступят 8 резервных источников энергоснабжения.
15:29 Соревнования также проводились в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».
14:54 В Норильске появились две новые достопримечательности: мемориальные доски Борису Колесникову и Анатолию Филатову.
14:39 О героях войны и аджимушкайских каменоломнях. «Уроки мужества» для школьников проводят норильские полицейские.
14:30 В Норильске подведены итоги акции «Сохраним Память Великой Победы!» Каждый ветеран ВОВ получит по 27 тысяч рублей.
14:00 «Город вечного Солнца» покажут артисты «Хэйро».
13:50 «Дороги судьбы – дороги Победы!». В детском саду № 71 «Антошка» прошел концерт в честь ветеранов ВОВ.
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