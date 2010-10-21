[Индекс номера 70 (05.05.2017)]



Анонс

Победный маршрут

9 Мая Большой Норильск в третий раз примет участие в Международной общественной акции «Бессмертный полк».

9 мая Программа праздничных мероприятий, посвященных 72–й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Центральный район: Площадь Памяти Героев 11.00 — 11.30 — торжественная церемония празднования 72–й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Митинг, прохождение «Бессмертного полка». На Комсомольской площади с 12.00 до 14.00 горожан ждут на праздничный концерт «За Победу!». Параллельно в музее Норильска с 12.00 до 15.00 пройдет день открытых дверей «Полковой блиндаж». На Ленинском проспекте в 14.00 стартует легкоатлетический пробег «1945 метров». Маршрут движения: Комсомольская площадь — Театральная площадь — Комсомольская площадь. На Театральной площади с 14.00 до 16.00 состоится интерактивная уличная программа «Радость Победы». Публичная библиотека ждет гостей в 14.00 на культурно–просветительскую акцию «Чтобы помнили!». * * * В Талнахе на площади Победы торжественная церемония, посвященная 9 Мая, начнется в 13.00. А на площади Горняков в 14.00 откроется праздничный концерт «Слава народу–победителю!». В Талнахском филиале музея Норильска (ул. Енисейская, 8а) с 11.00 до 18.00 пройдет день открытых дверей, в рамках которого с гостями проведут интерактивную программу, викторины, квест–игру «Идем в разведку», мастер–классы. * * * В Кайеркане на площади у КДЦ «Юбилейный» жителей района ждут в 14.40 на народное гулянье «Цвети, Весна Победы!». Построение колонны в Центральном районе города состоится в 10.00 у дома № 43 на Ленинском проспекте. Старт марша назначен на 10.30. Колонна пройдет по нечетной стороне проспекта до Гвардейской площади, после чего свернет на площадь Памяти Героев, откуда пройдет по улицам Кирова и Пушкина, выйдет на нечетную сторону Ленинского проспекта и остановится на Комсомольской площади. В Талнахе сбор участников акции назначен на 13.00 на площади Победы. В 13.30 талнахчане начнут шествие и пройдут по улице Таймырской до площади Горняков. В Кайеркане в маршруте следования «Бессмертного полка» произошли существенные изменения. Формирование колонны начнется в 14.00 на площади у Ледового дворца, и спустя 20 минут она начнет движение от улицы Надеждинской по улице Шахтерской в сторону площади у стелы «Слава подвигам народа». Норильские координаторы акции сообщают, что участники «Бессмертного полка» могут изготовить штендер с фотографией родственника — ветерана армии и флота, партизана, подпольщика, бойца Сопротивления, труженика тыла, узника концлагеря, блокадника, ребенка войны как на заказ, так и самостоятельно. Предварительную регистрацию проходить не нужно. За более подробной информацией по подготовке и проведению «Бессмертного полка» можно обратиться по телефонам: В Центральном районе — 22–60–39 и 8–913–160–33–86 (Кристина Бердникова), в Талнахе — 45–22–55 (Александр Колыбельников), в Кайеркане — 39–14–88 (Тарас Котенцов). Официальный сайт «Бессмертного полка» — moypolk.ru.

В День Победы часть улиц Норильска будет перекрыта для движения автомобильного транспорта Центральный район: Ленинский проспект — с 8.00 до 20.00; ул. Богдана Хмельницкого — от ул. 50 лет Октября до ул. Пушкина — с 7.00 до 15.00; ул. Кирова — от ул. 50 лет Октября до пересечения с ул. Пушкина — с 7.00 до 15.00; ул. Севастопольская — с 7.00 до 18.00; ул. Пушкина — от площади Гвардейской до ул. Кирова — с 7.00 до 15.00. Талнах: улица Таймырская — от дома № 17 на ул. Строителей (КДЦ им. В. Высоцкого) до ул. Диксона — с 11.30 до 16.00; ул. Диксона — от ул. Маслова, 1 (школа № 20) до ул. Спортивной — с 11.30 до 16.00. Кайеркан: ул. Надеждинская — от дома № 1 до дома № 11 — с 11.00 до 16.00; ул. Шахтерская — от ул. Школьной до ул. Надеждинской — с 11.00 до 18.00; ул. Школьная — от дома № 19 до ул. Шахтерской — с 11.00 до 16.00.

Фото Владимира МАКУШКИНА Построение колонны в Центральном районе города состоится в 10.00 у дома № 43 на Ленинском проспекте. Старт марша назначен на 10.30. Колонна пройдет по нечетной стороне проспекта до Гвардейской площади, после чего свернет на площадь Памяти Героев, откуда пройдет по улицам Кирова и Пушкина, выйдет на нечетную сторону Ленинского проспекта и остановится на Комсомольской площади.В Талнахе сбор участников акции назначен на 13.00 на площади Победы. В 13.30 талнахчане начнут шествие и пройдут по улице Таймырской до площади Горняков.Норильские координаторы акции сообщают, что участники «Бессмертного полка» могут изготовить штендер с фотографией родственника — ветерана армии и флота, партизана, подпольщика, бойца Сопротивления, труженика тыла, узника концлагеря, блокадника, ребенка войны как на заказ, так и самостоятельно. Предварительную регистрацию проходить не нужно.За более подробной информацией по подготовке и проведению «Бессмертного полка» можно обратиться по телефонам: В Центральном районе — 22–60–39 и 8–913–160–33–86 (Кристина Бердникова), в Талнахе — 45–22–55 (Александр Колыбельников), в Кайеркане — 39–14–88 (Тарас Котенцов). Официальный сайт «Бессмертного полка» —

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