Фото новости:

Пасха 2017

[Индекс номера 70 (05.05.2017)]

 Анонс 
Победный маршрут

9 Мая Большой Норильск в третий раз примет участие в Международной общественной акции «Бессмертный полк».
9 мая
Программа праздничных мероприятий, посвященных 72–й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Центральный район:
Площадь Памяти Героев
11.00 — 11.30 — торжественная церемония празднования 72–й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Митинг, прохождение «Бессмертного полка».
На Комсомольской площади с 12.00 до 14.00 горожан ждут на праздничный концерт «За Победу!». Параллельно в музее Норильска с 12.00 до 15.00 пройдет день открытых дверей «Полковой блиндаж».
На Ленинском проспекте в 14.00 стартует легкоатлетический пробег «1945 метров». Маршрут движения: Комсомольская площадь — Театральная площадь — Комсомольская площадь.
На Театральной площади с 14.00 до 16.00 состоится интерактивная уличная программа «Радость Победы».
Публичная библиотека ждет гостей в 14.00 на культурно–просветительскую акцию «Чтобы помнили!».
* * *
В Талнахе на площади Победы торжественная церемония, посвященная 9 Мая, начнется в 13.00. А на площади Горняков в 14.00 откроется праздничный концерт «Слава народу–победителю!».
В Талнахском филиале музея Норильска (ул. Енисейская, 8а) с 11.00 до 18.00 пройдет день открытых дверей, в рамках которого с гостями проведут интерактивную программу, викторины, квест–игру «Идем в разведку», мастер–классы.
* * *
В Кайеркане на площади у КДЦ «Юбилейный» жителей района ждут
в 14.40 на народное гулянье «Цвети, Весна Победы!».
Построение колонны в Центральном районе города состоится в 10.00 у дома № 43 на Ленинском проспекте. Старт марша назначен на 10.30. Колонна пройдет по нечетной стороне проспекта до Гвардейской площади, после чего свернет на площадь Памяти Героев, откуда пройдет по улицам Кирова и Пушкина, выйдет на нечетную сторону Ленинского проспекта и остановится на Комсомольской площади.
В Талнахе сбор участников акции назначен на 13.00 на площади Победы. В 13.30 талнахчане начнут шествие и пройдут по улице Таймырской до площади Горняков.
В Кайеркане в маршруте следования «Бессмертного полка» произошли существенные изменения. Формирование колонны начнется в 14.00 на площади у Ледового дворца, и спустя 20 минут она начнет движение от улицы Надеждинской по улице Шахтерской в сторону площади у стелы «Слава подвигам народа».
Норильские координаторы акции сообщают, что участники «Бессмертного полка» могут изготовить штендер с фотографией родственника — ветерана армии и флота, партизана, подпольщика, бойца Сопротивления, труженика тыла, узника концлагеря, блокадника, ребенка войны как на заказ, так и самостоятельно. Предварительную регистрацию проходить не нужно.
За более подробной информацией по подготовке и проведению «Бессмертного полка» можно обратиться по телефонам: В Центральном районе — 22–60–39 и 8–913–160–33–86 (Кристина Бердникова), в Талнахе — 45–22–55 (Александр Колыбельников), в Кайеркане — 39–14–88 (Тарас Котенцов). Официальный сайт «Бессмертного полка» — moypolk.ru.

В День Победы часть улиц Норильска будет перекрыта
для движения автомобильного транспорта
Центральный район:
Ленинский проспект — с 8.00 до 20.00;
ул. Богдана Хмельницкого — от ул. 50 лет Октября до ул. Пушкина — с 7.00 до 15.00;
ул. Кирова — от ул. 50 лет Октября до пересечения с ул. Пушкина — с 7.00 до 15.00;
ул. Севастопольская — с 7.00 до 18.00;
ул. Пушкина — от площади Гвардейской до ул. Кирова — с 7.00 до 15.00.
Талнах:
улица Таймырская — от дома № 17 на ул. Строителей
(КДЦ им. В. Высоцкого) до ул. Диксона — с 11.30 до 16.00;
ул. Диксона — от ул. Маслова, 1 (школа № 20) до ул. Спортивной — с 11.30 до 16.00.
Кайеркан:
ул. Надеждинская — от дома № 1 до дома № 11 — с 11.00 до 16.00;
ул. Шахтерская — от ул. Школьной до ул. Надеждинской — с 11.00 до 18.00;
ул. Школьная — от дома № 19 до ул. Шахтерской — с 11.00 до 16.00.

Фото Владимира МАКУШКИНА

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
Статьи текущего номера:
 
Традиционной дегустацией солдатской каши открылись в Норильске официальные мероприятия, посвященные празднованию 72–й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Анонс 
9 Мая Большой Норильск в третий раз примет участие в Международной общественной акции «Бессмертный полк».

Хранители истории 
Подходит к завершению конкурс–проект «Заполярной правды», посвященный Дню Великой Победы.

В старом городе 
Отдавая должное приближающемуся Дню Победы, сегодня мы посвятим нашу рубрику–календарь одной дате — 9 Мая.

Мысли вслух 
Впереди День Победы. Мы вспоминаем и чествуем причастных к этой дате. И мне хочется поговорить о тех, кого вспоминают незаслуженно редко. О военных журналистах тех лет, которые, освещая события Великой Отечественной войны и постоянно рискуя жизнью, шли на передовую ради того, чтобы рассказать правду о защитниках Родины.

Новости:
 5 мая 2017 
16:07 В Диксоне ко Дню Победы появилась «Стена памяти», а в поселке Новорыбная обновлен обелиск фронтовику Ивану Зарукину.
15:52 В канун праздника Великой Победы норильчан поздравили глава Норильска Олег Курилов и руководитель администрации города Евгений Поздняков.
15:46 9 Мая в Норильске состоится обширная праздничная программа.
15:36 Летом на Таймыр поступят 8 резервных источников энергоснабжения.
15:29 Соревнования также проводились в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».
14:54 В Норильске появились две новые достопримечательности: мемориальные доски Борису Колесникову и Анатолию Филатову.
14:39 О героях войны и аджимушкайских каменоломнях. «Уроки мужества» для школьников проводят норильские полицейские.
14:30 В Норильске подведены итоги акции «Сохраним Память Великой Победы!» Каждый ветеран ВОВ получит по 27 тысяч рублей.
14:00 «Город вечного Солнца» покажут артисты «Хэйро».
13:50 «Дороги судьбы – дороги Победы!». В детском саду № 71 «Антошка» прошел концерт в честь ветеранов ВОВ.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх