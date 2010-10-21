[Индекс номера 70 (05.05.2017)]



Хранители истории

Пока существует наш род

Подходит к завершению конкурс–проект «Заполярной правды», посвященный Дню Великой Победы.

Пока жюри подводит итоги, определяя лауреатов, финалистов и победителей «Хранителей истории», на страницах газеты мы публикуем подборку фрагментов из рассказов взрослых и детей, приславших на сайт «Заполярки» истории о своих родственниках, прошедших через горнило войны.

Линия фронта Чтобы попасть на фронт, мой прадедушка Григорий Петрович Шульгин приписал себе один год. С 17 лет он служил в пехотных войсках, в сражении под Сталинградом был ранен и после долгого лечения в госпитале демобилизован. После войны работал кузнецом в городе Павловске, где познакомился с моей прабабушкой, Любовью Ивановной Анпилоговой, которая в военные годы работала в Абхазии на производстве боеприпасов и вооружения для фронта. Время идет, а воспоминания до сих пор живы и будут жить, пока существует наш род. Память — это еще и то, что связывает даже самые дальние поколения: ты чувствуешь, что за тобой стоят твои предки, их поступки служат примером, на их опыте мы вырастаем и живем, прибавляя к нему свой и передавая его дальше.

Мой дедушка Федор Николаевич Багмет родился в 1931 году. В первые дни войны его отца Николая Фомича забрали на фронт. Его мама с тремя детьми остались жить в прифронтовом Павловске, на берегу реки Дон. Линия фронта шла как раз по его руслу. Чтобы не пропустить врага, по береговой линии возводились оборонительные сооружения, окопы и блиндажи. Дети и подростки тоже приложили к этому силы. Дедушка со своей старшей сестрой копал окопы. Населенный пункт немцы бомбили с противоположного берега, тем не менее город жил своей жизнью. Лишь в периоды ожесточенных боев жителей эвакуировали в соседние села. ...Врагу не удалось взять город. Но, когда наши войска прогнали фашистов, настали не менее сложные времена: разрушенное надо было восстанавливать. И опять нагрузка легла на плечи женщин и подростков, которые сплавляли по Дону баржи с провизией, углем и строительными материалами. Дедушка со своей мамой и старшей сестрой разгружали баржи. А прадедушка Николай Фомич с войны не вернулся... Лена Багмет, 4 «В» класс, школа № 23

Завтрак для Рокоссовского Мой прадед Миннегали Яриевич Яриев родился в 1908 году в деревне Олуяз Кукморского района Республики Татарстан. С юности обладал множеством талантов — например, несмотря на невысокий рост, равных в беге ему не было. А еще у него были золотые руки: до войны он плотничал на деревне. Много домов для односельчан было построено его руками, а еще — электростанция, радиоузел, фермы, которые до сих пор находятся в рабочем состоянии. За ударный труд прадеду было присвоено звание «Заслуженный плотник Татарстана». 24 июня 1941 года он уехал на фронт и всю войну прошел с маршалом Советского Союза Константином Рокоссовским. Мой прадед был его личным поваром! По словам бабушки, он очень вкусно готовил. В мае 1945 года прадедушка был мобилизован. В знак уважения и признательности маршал Константин Рокоссовский приказал изготовить большой сундук, в который сложил подарки для родных прадеда. Камилла Миннебаева, 2 «В» класс, школа № 14



Подвиг Саши Петряева Да–да, того самого, именем которого названа норильская библиотека. Многие норильчане знают эту историю из статей в «Заполярной правде» и книги Н. Никольского «Ценою жизни», где описан подвиг танкистов «тридцатьчетверки». В конце июня 1944 года батальону, где служил 19–летний Саша, дали поручение захватить мосты через реки Сха и Березину и помешать фашистам взорвать их, тем самым обеспечив переправу основных сил. Но враги хорошо пристреляли въезд на мост и подбили все советские танки. Все, кроме одного...



"Механик–водитель танка Т–34 сержант ПЕТРЯЕВ на максимально большой скорости прорвался через боевой заслон немцев у переправы через реку Сха, переехал через мост и создал большое замешательство в рядах противника. Благодаря этому мотобатальон не дал разрушить мост. На следующий день, не останавливая движения танка, Петряев прорвался через оборону немцев на второй переправе, через реку Березина, и ворвался в город Борисов. Там он тоже посеял панику, разогнал зенитные средства немцев, захватил госпиталь с ранеными военнопленными, которых немцы готовили к сожжению вместе со зданием госпиталя. Таким образом было освобождено и спасено до 200 человек военнопленных, и уничтожен штаб большого немецкого соединения. ...После освобождения Борисова экипаж танка был обнаружен обгоревшим в сожженном танке. За проявленный героизм при выполнении боевого задания Петряеву присвоено звание «Герой Советского Союза». Посмертно». Надежда Худякова, племянница Саши Петряева, пенсионерка



Мы помним При защите Сталинграда мой прадед Михаил Илларионович Котляров стоял в ночном охранении. Заметив передвижение немцев на машинах, он подпустил их как можно ближе и открыл по ним огонь, тем самым уничтожив силы противника. Утром при наступлении его тяжело ранили. Так прадедушка стал инвалидом Великой Отечественной войны. А за свой подвиг он был награжден медалью «За отвагу» и орденом Отечественной войны I степени. ...Я помню его фронтовое прошлое, я горжусь им, ведь благодаря ему мы сегодня и живем. А еще я хочу вот что сказать: каждый из ребят может зайти на сайт «ПОДВИГ НАРОДА» podvignaroda.ru и посмотреть, какие свершения числятся за его родными. Анастасия Туварева, 3 «А» класс, школа № 14



Спасибо деду за Победу! Мой прадед Георгий Павлович Батурин ушел на фронт молодым, он принимал участие в боях под Москвой в звании старшего лейтенанта. Был ранен. Из рассказов дедушки я знаю, что борьба шла за каждый дом, за каждую улицу. Позже прадеда отправили на Дальний Восток заместителем командира 91–й роты восстановительно–железнодорожного батальона. В 1943 году он был арестован военным трибуналом сухопутных войск НКВД, но через полтора года освобожден. А 21 февраля 1964 года решением Приморского краевого суда прадеда реабилитировали и признали жертвой политического террора. ...Дома с родными мы часто рассматриваем его фотографии, которые бережно храним. Я им горжусь! Он был мужественным, сильным, смелым и отважным. Очень жаль, что он не дожил до моего рождения. Георгий Разухин, 15 лет



Пошла пехота–матушка! Мой прадедушка Александр Григорьевич Филипповский — настоящий защитник Отечества, русский солдат, своею кровью заплативший за Победу. ...Он был пулеметчиком. Нелегко нашим дался Сталинград, фашисты подтягивали отборные силы. Александра Григорьевича ранило, его отправили в госпиталь, а после лечения — на Курскую дугу. И, по словам прадедушки, «пошла пехота–матушка»: Украина, Югославия, Венгрия, Австрия... В Австрии он и встретил Победу. Потом его часть перевели в Румынию, затем в Киев. В 1947 году он демобилизовался и вернулся на Родину, в Донецкую область. Альбина Дягтерева, 9-й класс, школа № 23



Героическая симфония Мой прадедушка Александр Степанович Козлов вырос в русской крестьянской семье и имел большую cклонность (а в дальнейшем успех) к самостоятельному освоению нот и игре на трубе, саксофоне, барабане. С началом Великой Отечественной он был призван в ряды Вооруженных сил — в сухопутные войска; в 1942 году направлен в 35–ю гвардейскую стрелковую Лозовскую дивизию в качестве музыканта. Ему довелось работать сборщиком трофеев, а еще он снабжал дивизию продовольствием и боеприпасами, выводил из окружения людей. Ему присвоили звание гвардии сержанта, он был организатором музыкального духового оркестра. После демобилизации из Германии завел семью, работал заведующим клубом, руководил оркестром, выступал с ним в парадах, выпускных, танцевальных вечерах. Позже перешел на шахту «Карбонит», был проходчиком–взрывником. Там он проработал до пенсии, помогая своим детям воспитывать пятерых внуков. Ушел он из жизни в феврале 1998 года, похоронен на Украине, в городе Золотое Луганской области, где с 2014 года по настоящее время опять идут бои. Очень жаль, что мне не удалось увидеть живым своего прадедушку. Всю эту информацию я узнала со слов мамы и дедушки. Они рассказывали, что прадед не мог вспоминать войну без слез. Я склоняю голову перед его фотографией, благодарю за подаренное счастливое детство и мирное небо. Все знания я передам дальше, а сейчас намерена участвовать в акции «Бессмертный полк». Полина Белокозова, 2–й класс, школа № 28



Он совсем не старик Дедушку Василия Никифоровича я о службе никогда не спрашивала — вдруг ему больно? А дедушка у меня необычный. На фронт он попал в 1943 году. За годы военного лихолетья стал старшим сержантом, командиром отделения 9–й стрелковой роты 89–й гвардейской дивизии, в итоге дошел до Берлина и участвовал в его штурме. А его боевой путь начинался с Ясско–Кишиневской наступательной операции. По окончании войны Василия Никифоровича назначили заместителем коменданта немецкого города Зорикан, и домой в Красноярск он вернулся только в 1948 году. Потом еще 37 лет прослужил в армии, дослужившись до полковника. После выхода на пенсию десять лет работал в школе военруком.



А теперь о том, что лично я могу сказать о деде. Я люблю его и восхищаюсь им всем своим ребячьим сердцем. Я привязана к нему так же пылко и искренне, как и любой другой ребенок к своему дедушке. Я с теплом вспоминаю моменты наших посиделок: как он располагался на диване и откладывал на подоконник газету, а я садилась рядом, скрестив ноги, и взахлеб рассказывала обо всем на свете. Дедушка слушал, щурил серые глаза и знающе улыбался. Сам он говорил нечасто, больше меня слушал, но когда говорил, я замолкала. Сейчас дедушке девяносто два года, а блеск, шаловливый и молодой, в глазах не поблек. И улыбка все та же. Дарья Башкова, 7–й класс, школа № 1



Сестра милосердия Хочу рассказать о своей прабабушке Александре Федоровне Филимоновой. Когда началась Великая Отечественная, она как раз окончила медицинский техникум в Рязани, ей было 23 года. Будучи столь юной девушкой, прабабушка ушла добровольцем на фронт. Александра Федоровна была медсестрой, вытаскивала с поля боя наших раненых солдат, была на передовой, на линии огня. В одном из боев прабабушку ранили. У нее на спине остались следы от ран. Она прошла всю войну и в 1945 году вместе с нашей армией освобождала Берлин, тогда — логово фашистов. Была награждена медалями: «За Победу над Германией», «За боевые заслуги», «За оборону Москвы». После войны фронтовичка вернулась в город Скопин Рязанской области, работала старшей медсестрой в городской больнице, потом врачом–инфекционистом, заведующей отделением, продолжала спасать жизни людей в мирное время. В 1965 году о героическом поступке моей прабабушки писали в газете: увидев в окно, как хулиганы избивают человека, она выбежала из дома и позвала на помощь. Как потом оказалось, прабабушка спасла жизнь журналисту городской газеты. Я хочу быть похожей на мою героическую прабабушку. Соня Козырева, 4 «В» класс, школа № 23



Просто ждала Я раньше о вкладе членов моей семьи в дело Победы не знал. Оказывается, моя прабабушка с дочкой Раей ждали своего мужа и отца с войны. Письма с фронта приходили, но редко. Каждый раз с замиранием сердца они смотрели на почтальона, который разносил письма и похоронки по домам соседей. В 1943 году горе пришло и в их дом. Они получили письмо, в котором говорилось, что мой прадед Джума Соендыков пропал без вести. И больше ни одной весточки. Долго горевать было некогда, моя прабабушка трудилась для фронта, для победы, заботилась о дочке. Случалось так, даже у соседей, что после извещений «Пропал без вести» отцы и деды возвращались. Вот и моя прабабушка просто ждала, что вдруг откроется калитка, и родной человек окажется на пороге. Но чуду не суждено было случиться... Лишь после окончания войны стало известно, что погиб мой прадед под Армавиром в Краснодарском крае. Аман Сереев, 4 «В» класс, школа № 23



Поэма о войне Моему деду Леониду Михайловичу Солопееву еще не было 18, когда он добровольцем ушел на фронт. В самом начале войны он служил разведчиком в составе специальной разведроты 4–го гвардейского Сталинградского краснознаменного орденов Суворова и Кутузова механизированного корпуса. Воевал на Украине, в Молдавии, Болгарии, Румынии, Югославии, был трижды ранен, в Югославии — очень тяжело. За дерзость и бесстрашие личного состава немцы прозвали корпус, в котором служил дед, «ждановским зверинцем». Это имя корпус получил за свои эмблемы: чтобы лучше отличать часть от части, генерал Жданов присвоил каждой из них специальный опознавательный знак. В качестве эмблем использовались силуэты животных и птиц: медведи и слоны, олени и крокодилы, мотыльки и голуби, всего было около 20 различных отличительных знаков. Они наносились на башни танков, самоходно–артиллерийских установок, кабины машин, щиты орудий. Танкисты носили изображение медведя, разведчики — оленя, штабные — слона, телеграфисты — жирафа и так далее. Спустя многие годы после окончания войны Леонид Михайлович написал поэму о войне. О мужестве сержанта Солопеева во время войны свидетельствуют 14 боевых наград. Сейчас дедушка на пенсии, на заслуженном отдыхе. ...И вот что я думаю: каждый человек, если захочет, может сделать что–нибудь важное для своей Родины, как это сделали наши прадеды. Наконец, самое главное — не забывать о том, благодаря кому меняется история, и что сделали для этого наши семьи. Елизавета Шевченко, 1 «Б» класс, школа № 23



Автор проекта Марина ХОРОШЕВСКАЯ Пока жюри подводит итоги, определяя лауреатов, финалистов и победителей «Хранителей истории», на страницах газеты мы публикуем подборку фрагментов из рассказов взрослых и детей, приславших на сайт «Заполярки» истории о своих родственниках, прошедших через горнило войны.

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