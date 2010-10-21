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Подходит к завершению конкурс–проект «Заполярной правды», посвященный Дню Великой Победы.
Пока жюри подводит итоги, определяя лауреатов, финалистов и победителей «Хранителей истории», на страницах газеты мы публикуем подборку фрагментов из рассказов взрослых и детей, приславших на сайт «Заполярки» истории о своих родственниках, прошедших через горнило войны.
Линия фронтаЧтобы попасть на фронт, мой прадедушка Григорий Петрович Шульгин приписал себе один год. С 17 лет он служил в пехотных войсках, в сражении под Сталинградом был ранен и после долгого лечения в госпитале демобилизован. После войны работал кузнецом в городе Павловске, где познакомился с моей прабабушкой, Любовью Ивановной Анпилоговой, которая в военные годы работала в Абхазии на производстве боеприпасов и вооружения для фронта.Время идет, а воспоминания до сих пор живы и будут жить, пока существует наш род. Память — это еще и то, что связывает даже самые дальние поколения: ты чувствуешь, что за тобой стоят твои предки, их поступки служат примером, на их опыте мы вырастаем и живем, прибавляя к нему свой и передавая его дальше.
Мой дедушка Федор Николаевич Багмет родился в 1931 году. В первые дни войны его отца Николая Фомича забрали на фронт. Его мама с тремя детьми остались жить в прифронтовом Павловске, на берегу реки Дон. Линия фронта шла как раз по его руслу. Чтобы не пропустить врага, по береговой линии возводились оборонительные сооружения, окопы и блиндажи. Дети и подростки тоже приложили к этому силы. Дедушка со своей старшей сестрой копал окопы. Населенный пункт немцы бомбили с противоположного берега, тем не менее город жил своей жизнью. Лишь в периоды ожесточенных боев жителей эвакуировали в соседние села....Врагу не удалось взять город. Но, когда наши войска прогнали фашистов, настали не менее сложные времена: разрушенное надо было восстанавливать. И опять нагрузка легла на плечи женщин и подростков, которые сплавляли по Дону баржи с провизией, углем и строительными материалами. Дедушка со своей мамой и старшей сестрой разгружали баржи. А прадедушка Николай Фомич с войны не вернулся...Лена Багмет, 4 «В» класс, школа № 23
Завтрак для РокоссовскогоМой прадед Миннегали Яриевич Яриев родился в 1908 году в деревне Олуяз Кукморского района Республики Татарстан. С юности обладал множеством талантов — например, несмотря на невысокий рост, равных в беге ему не было. А еще у него были золотые руки: до войны он плотничал на деревне. Много домов для односельчан было построено его руками, а еще — электростанция, радиоузел, фермы, которые до сих пор находятся в рабочем состоянии. За ударный труд прадеду было присвоено звание «Заслуженный плотник Татарстана». 24 июня 1941 года он уехал на фронт и всю войну прошел с маршалом Советского Союза Константином Рокоссовским. Мой прадед был его личным поваром! По словам бабушки, он очень вкусно готовил. В мае 1945 года прадедушка был мобилизован. В знак уважения и признательности маршал Константин Рокоссовский приказал изготовить большой сундук, в который сложил подарки для родных прадеда.Камилла Миннебаева, 2 «В» класс, школа № 14
Подвиг Саши ПетряеваДа–да, того самого, именем которого названа норильская библиотека. Многие норильчане знают эту историю из статей в «Заполярной правде» и книги Н. Никольского «Ценою жизни», где описан подвиг танкистов «тридцатьчетверки».В конце июня 1944 года батальону, где служил 19–летний Саша, дали поручение захватить мосты через реки Сха и Березину и помешать фашистам взорвать их, тем самым обеспечив переправу основных сил. Но враги хорошо пристреляли въезд на мост и подбили все советские танки. Все, кроме одного...
Надежда Худякова, племянница Саши Петряева, пенсионерка
|"Механик–водитель танка Т–34 сержант ПЕТРЯЕВ на максимально большой скорости прорвался через боевой заслон немцев у переправы через реку Сха, переехал через мост и создал большое замешательство в рядах противника. Благодаря этому мотобатальон не дал разрушить мост. На следующий день, не останавливая движения танка, Петряев прорвался через оборону немцев на второй переправе, через реку Березина, и ворвался в город Борисов. Там он тоже посеял панику, разогнал зенитные средства немцев, захватил госпиталь с ранеными военнопленными, которых немцы готовили к сожжению вместе со зданием госпиталя. Таким образом было освобождено и спасено до 200 человек военнопленных, и уничтожен штаб большого немецкого соединения. ...После освобождения Борисова экипаж танка был обнаружен обгоревшим в сожженном танке. За проявленный героизм при выполнении боевого задания Петряеву присвоено звание «Герой Советского Союза». Посмертно».
Мы помнимПри защите Сталинграда мой прадед Михаил Илларионович Котляров стоял в ночном охранении. Заметив передвижение немцев на машинах, он подпустил их как можно ближе и открыл по ним огонь, тем самым уничтожив силы противника. Утром при наступлении его тяжело ранили. Так прадедушка стал инвалидом Великой Отечественной войны. А за свой подвиг он был награжден медалью «За отвагу» и орденом Отечественной войны I степени. ...Я помню его фронтовое прошлое, я горжусь им, ведь благодаря ему мы сегодня и живем. А еще я хочу вот что сказать: каждый из ребят может зайти на сайт «ПОДВИГ НАРОДА» podvignaroda.ru и посмотреть, какие свершения числятся за его родными.Анастасия Туварева, 3 «А» класс, школа № 14
Спасибо деду за Победу!Мой прадед Георгий Павлович Батурин ушел на фронт молодым, он принимал участие в боях под Москвой в звании старшего лейтенанта. Был ранен. Из рассказов дедушки я знаю, что борьба шла за каждый дом, за каждую улицу. Позже прадеда отправили на Дальний Восток заместителем командира 91–й роты восстановительно–железнодорожного батальона. В 1943 году он был арестован военным трибуналом сухопутных войск НКВД, но через полтора года освобожден. А 21 февраля 1964 года решением Приморского краевого суда прадеда реабилитировали и признали жертвой политического террора....Дома с родными мы часто рассматриваем его фотографии, которые бережно храним. Я им горжусь! Он был мужественным, сильным, смелым и отважным. Очень жаль, что он не дожил до моего рождения.Георгий Разухин, 15 лет
Пошла пехота–матушка!Мой прадедушка Александр Григорьевич Филипповский — настоящий защитник Отечества, русский солдат, своею кровью заплативший за Победу. ...Он был пулеметчиком. Нелегко нашим дался Сталинград, фашисты подтягивали отборные силы. Александра Григорьевича ранило, его отправили в госпиталь, а после лечения — на Курскую дугу. И, по словам прадедушки, «пошла пехота–матушка»: Украина, Югославия, Венгрия, Австрия... В Австрии он и встретил Победу. Потом его часть перевели в Румынию, затем в Киев. В 1947 году он демобилизовался и вернулся на Родину, в Донецкую область.Альбина Дягтерева, 9-й класс, школа № 23
Героическая симфонияМой прадедушка Александр Степанович Козлов вырос в русской крестьянской семье и имел большую cклонность (а в дальнейшем успех) к самостоятельному освоению нот и игре на трубе, саксофоне, барабане. С началом Великой Отечественной он был призван в ряды Вооруженных сил — в сухопутные войска; в 1942 году направлен в 35–ю гвардейскую стрелковую Лозовскую дивизию в качестве музыканта.Ему довелось работать сборщиком трофеев, а еще он снабжал дивизию продовольствием и боеприпасами, выводил из окружения людей. Ему присвоили звание гвардии сержанта, он был организатором музыкального духового оркестра. После демобилизации из Германии завел семью, работал заведующим клубом, руководил оркестром, выступал с ним в парадах, выпускных, танцевальных вечерах. Позже перешел на шахту «Карбонит», был проходчиком–взрывником. Там он проработал до пенсии, помогая своим детям воспитывать пятерых внуков. Ушел он из жизни в феврале 1998 года, похоронен на Украине, в городе Золотое Луганской области, где с 2014 года по настоящее время опять идут бои. Очень жаль, что мне не удалось увидеть живым своего прадедушку.Всю эту информацию я узнала со слов мамы и дедушки. Они рассказывали, что прадед не мог вспоминать войну без слез. Я склоняю голову перед его фотографией, благодарю за подаренное счастливое детство и мирное небо. Все знания я передам дальше, а сейчас намерена участвовать в акции «Бессмертный полк».Полина Белокозова, 2–й класс, школа № 28
Он совсем не старик Дедушку Василия Никифоровича я о службе никогда не спрашивала — вдруг ему больно? А дедушка у меня необычный. На фронт он попал в 1943 году. За годы военного лихолетья стал старшим сержантом, командиром отделения 9–й стрелковой роты 89–й гвардейской дивизии, в итоге дошел до Берлина и участвовал в его штурме. А его боевой путь начинался с Ясско–Кишиневской наступательной операции. По окончании войны Василия Никифоровича назначили заместителем коменданта немецкого города Зорикан, и домой в Красноярск он вернулся только в 1948 году. Потом еще 37 лет прослужил в армии, дослужившись до полковника. После выхода на пенсию десять лет работал в школе военруком.
А теперь о том, что лично я могу сказать о деде. Я люблю его и восхищаюсь им всем своим ребячьим сердцем. Я привязана к нему так же пылко и искренне, как и любой другой ребенок к своему дедушке. Я с теплом вспоминаю моменты наших посиделок: как он располагался на диване и откладывал на подоконник газету, а я садилась рядом, скрестив ноги, и взахлеб рассказывала обо всем на свете. Дедушка слушал, щурил серые глаза и знающе улыбался. Сам он говорил нечасто, больше меня слушал, но когда говорил, я замолкала.Сейчас дедушке девяносто два года, а блеск, шаловливый и молодой, в глазах не поблек. И улыбка все та же.Дарья Башкова, 7–й класс, школа № 1
Сестра милосердияХочу рассказать о своей прабабушке Александре Федоровне Филимоновой. Когда началась Великая Отечественная, она как раз окончила медицинский техникум в Рязани, ей было 23 года. Будучи столь юной девушкой, прабабушка ушла добровольцем на фронт. Александра Федоровна была медсестрой, вытаскивала с поля боя наших раненых солдат, была на передовой, на линии огня. В одном из боев прабабушку ранили. У нее на спине остались следы от ран. Она прошла всю войну и в 1945 году вместе с нашей армией освобождала Берлин, тогда — логово фашистов. Была награждена медалями: «За Победу над Германией», «За боевые заслуги», «За оборону Москвы».После войны фронтовичка вернулась в город Скопин Рязанской области, работала старшей медсестрой в городской больнице, потом врачом–инфекционистом, заведующей отделением, продолжала спасать жизни людей в мирное время. В 1965 году о героическом поступке моей прабабушки писали в газете: увидев в окно, как хулиганы избивают человека, она выбежала из дома и позвала на помощь. Как потом оказалось, прабабушка спасла жизнь журналисту городской газеты. Я хочу быть похожей на мою героическую прабабушку.Соня Козырева, 4 «В» класс, школа № 23
Просто ждалаЯ раньше о вкладе членов моей семьи в дело Победы не знал. Оказывается, моя прабабушка с дочкой Раей ждали своего мужа и отца с войны. Письма с фронта приходили, но редко. Каждый раз с замиранием сердца они смотрели на почтальона, который разносил письма и похоронки по домам соседей. В 1943 году горе пришло и в их дом. Они получили письмо, в котором говорилось, что мой прадед Джума Соендыков пропал без вести. И больше ни одной весточки. Долго горевать было некогда, моя прабабушка трудилась для фронта, для победы, заботилась о дочке. Случалось так, даже у соседей, что после извещений «Пропал без вести» отцы и деды возвращались. Вот и моя прабабушка просто ждала, что вдруг откроется калитка, и родной человек окажется на пороге. Но чуду не суждено было случиться...Лишь после окончания войны стало известно, что погиб мой прадед под Армавиром в Краснодарском крае.Аман Сереев, 4 «В» класс, школа № 23
Поэма о войнеМоему деду Леониду Михайловичу Солопееву еще не было 18, когда он добровольцем ушел на фронт. В самом начале войны он служил разведчиком в составе специальной разведроты 4–го гвардейского Сталинградского краснознаменного орденов Суворова и Кутузова механизированного корпуса. Воевал на Украине, в Молдавии, Болгарии, Румынии, Югославии, был трижды ранен, в Югославии — очень тяжело. За дерзость и бесстрашие личного состава немцы прозвали корпус, в котором служил дед, «ждановским зверинцем». Это имя корпус получил за свои эмблемы: чтобы лучше отличать часть от части, генерал Жданов присвоил каждой из них специальный опознавательный знак. В качестве эмблем использовались силуэты животных и птиц: медведи и слоны, олени и крокодилы, мотыльки и голуби, всего было около 20 различных отличительных знаков. Они наносились на башни танков, самоходно–артиллерийских установок, кабины машин, щиты орудий. Танкисты носили изображение медведя, разведчики — оленя, штабные — слона, телеграфисты — жирафа и так далее.Спустя многие годы после окончания войны Леонид Михайлович написал поэму о войне. О мужестве сержанта Солопеева во время войны свидетельствуют 14 боевых наград. Сейчас дедушка на пенсии, на заслуженном отдыхе.
Елизавета Шевченко, 1 «Б» класс, школа № 23
|...И вот что я думаю: каждый человек, если захочет, может сделать что–нибудь важное для своей Родины, как это сделали наши прадеды. Наконец, самое главное — не забывать о том, благодаря кому меняется история, и что сделали для этого наши семьи.
Автор проекта Марина ХОРОШЕВСКАЯ