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Пасха 2017

[Индекс номера 70 (05.05.2017)]

 В старом городе 
Отчизны верные сыны

Отдавая должное приближающемуся Дню Победы, сегодня мы посвятим нашу рубрику–календарь одной дате — 9 Мая.
Первый вариант Вечного огня. Середина 1970-х годов

9 мая 1975 года
В этот день в честь 30–летия Победы в Норильске был торжественно открыт памятник–мемориал «Героям войны и труда». В строительстве комплекса на улице Севастопольской участвовал весь город: норильчане той весной работали на субботниках, чтобы перечислить заработанные деньги в фонд сооружения памятника, авторами проекта мемориала были мастера норильских художественно–производственных мастерских, а части памятника изготавливали на норильских предприятиях. Например, звезду Вечного огня отливали из бронзы на механическом заводе. Однако, если присмотреться к старым фотографиям, можно заметить, что вначале пламя обрамлял лишь скромный прямоугольный постамент. Бронзовая звезда появилась в центре через несколько лет, в конце 1970–х годов.
В этот же день в 1975 году в Норильске появился еще один памятник, связанный с Великой Победой: на городском кладбище установили три обелиска. Здесь были перезахоронены трое норильчан — Героев Советского Союза: Семен Артемьевич Уганин, Дмитрий Андреевич Ковальчук и Василий Иннокентьевич Давыдов. Майор Василий Давыдов получил свое высокое звание за участие в штурме Рейхстага и водружении над ним Знамени Победы 30 апреля 1945 года. Капитану Дмитрию Ковальчуку звание Героя Советского Союза присвоили за форсирование реки Дунай в ночь с 4 на 5 декабря 1944 года. А старший сержант Семен Уганин получил свою Золотую Звезду как участник форсирования Днепра 29 марта 1944 года. Автором проекта группового памятника был Евгений Климов — главный врач городской больницы и председатель президиума совета Норильского отделения охраны памятников истории и культуре.

8 мая 2010 года
В процессе реконструкции площади Памяти Героев Норильск обрел собственную выставку военной техники под открытым небом. 8 мая 2010–го на площади были установлены первые экспонаты: гаубицы 1941 и 1944 годов «рождения», которые использовались на полях сражений Великой Отечественной. Первая пушка числилась в частях Воронежского фронта, вторая состояла на вооружении Забайкальского фронта. 3 июля 2012 года у мемориала установили третий экспонат — танк Т–62. Он тоже участвовал в боевых действиях, но уже в Афганистане. Изготовили его в 1970 году на Нижнетагильском заводе. 27 июня 2013 года на площадь привезли четвертую машину — БМП–1. Выпущена в 1975 году, состояла на вооружении 272–го мотострелкового полка Сибирского ВО, охранявшего восточные рубежи страны.

А еще в мае...
9 мая 1742 года
Памятная табличка на мысе Челюскин
В этот день (по старому стилю) был открыт мыс Челюскин — самая северная точка страны. Произошло это во время Великой Северной экспедиции. В 1739 году ее Ленско–Енисейский отряд под командованием Харитона Лаптева отправился морем из устья реки Лены к Таймыру. Штурманом был молодой балтийский моряк Семен Челюскин. Два лета подряд экспедиция пробивалась на запад, пытаясь обогнуть полуостров Таймыр, исследовать и картографировать его береговую полосу. Но дубель–шлюпка «Якуцк» была раздавлена льдами, и Лаптев, разделив отряд на три партии, начал исследовать берега Таймыра с суши. Группа Челюскина прошла от реки Хатанги до Пясины, составив описание западного побережья Таймыра. В начале декабря 1741 года Челюскин с двумя казаками на собачьих упряжках отправился на Таймыр, чтобы завершить опись северной части полуострова. Почти три зимних месяца в морозы до –500С путешественники добирались до устья Хатанги. 9 мая Семен Челюскин записал в путевом журнале:
«Погода пасмурная, снег и туман. Приехали к мысу. Сей мыс каменной, приярой, высоты средней, около оного льды глаткие и торосов нет. Здесь именован мною оный мыс: Восточный Северный. Поставил маяк — одно бревно, которое вез с собою».
Как впоследствии будет доказано, мыс был самой северной точкой материка Евразии, спустя годы его назовут именем Челюскина.

Светлана ГУНИНА

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Статьи текущего номера:
 
Традиционной дегустацией солдатской каши открылись в Норильске официальные мероприятия, посвященные празднованию 72–й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Анонс 
9 Мая Большой Норильск в третий раз примет участие в Международной общественной акции «Бессмертный полк».

Хранители истории 
Подходит к завершению конкурс–проект «Заполярной правды», посвященный Дню Великой Победы.

В старом городе 
Отдавая должное приближающемуся Дню Победы, сегодня мы посвятим нашу рубрику–календарь одной дате — 9 Мая.

Мысли вслух 
Впереди День Победы. Мы вспоминаем и чествуем причастных к этой дате. И мне хочется поговорить о тех, кого вспоминают незаслуженно редко. О военных журналистах тех лет, которые, освещая события Великой Отечественной войны и постоянно рискуя жизнью, шли на передовую ради того, чтобы рассказать правду о защитниках Родины.

Новости:
 5 мая 2017 
16:07 В Диксоне ко Дню Победы появилась «Стена памяти», а в поселке Новорыбная обновлен обелиск фронтовику Ивану Зарукину.
15:52 В канун праздника Великой Победы норильчан поздравили глава Норильска Олег Курилов и руководитель администрации города Евгений Поздняков.
15:46 9 Мая в Норильске состоится обширная праздничная программа.
15:36 Летом на Таймыр поступят 8 резервных источников энергоснабжения.
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14:39 О героях войны и аджимушкайских каменоломнях. «Уроки мужества» для школьников проводят норильские полицейские.
14:30 В Норильске подведены итоги акции «Сохраним Память Великой Победы!» Каждый ветеран ВОВ получит по 27 тысяч рублей.
14:00 «Город вечного Солнца» покажут артисты «Хэйро».
13:50 «Дороги судьбы – дороги Победы!». В детском саду № 71 «Антошка» прошел концерт в честь ветеранов ВОВ.
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