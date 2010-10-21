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Отдавая должное приближающемуся Дню Победы, сегодня мы посвятим нашу рубрику–календарь одной дате — 9 Мая.
|Первый вариант Вечного огня. Середина 1970-х годов
9 мая 1975 года В этот день в честь 30–летия Победы в Норильске был торжественно открыт памятник–мемориал «Героям войны и труда». В строительстве комплекса на улице Севастопольской участвовал весь город: норильчане той весной работали на субботниках, чтобы перечислить заработанные деньги в фонд сооружения памятника, авторами проекта мемориала были мастера норильских художественно–производственных мастерских, а части памятника изготавливали на норильских предприятиях. Например, звезду Вечного огня отливали из бронзы на механическом заводе. Однако, если присмотреться к старым фотографиям, можно заметить, что вначале пламя обрамлял лишь скромный прямоугольный постамент. Бронзовая звезда появилась в центре через несколько лет, в конце 1970–х годов.В этот же день в 1975 году в Норильске появился еще один памятник, связанный с Великой Победой: на городском кладбище установили три обелиска. Здесь были перезахоронены трое норильчан — Героев Советского Союза: Семен Артемьевич Уганин, Дмитрий Андреевич Ковальчук и Василий Иннокентьевич Давыдов. Майор Василий Давыдов получил свое высокое звание за участие в штурме Рейхстага и водружении над ним Знамени Победы 30 апреля 1945 года. Капитану Дмитрию Ковальчуку звание Героя Советского Союза присвоили за форсирование реки Дунай в ночь с 4 на 5 декабря 1944 года. А старший сержант Семен Уганин получил свою Золотую Звезду как участник форсирования Днепра 29 марта 1944 года. Автором проекта группового памятника был Евгений Климов — главный врач городской больницы и председатель президиума совета Норильского отделения охраны памятников истории и культуре.
8 мая 2010 года В процессе реконструкции площади Памяти Героев Норильск обрел собственную выставку военной техники под открытым небом. 8 мая 2010–го на площади были установлены первые экспонаты: гаубицы 1941 и 1944 годов «рождения», которые использовались на полях сражений Великой Отечественной. Первая пушка числилась в частях Воронежского фронта, вторая состояла на вооружении Забайкальского фронта. 3 июля 2012 года у мемориала установили третий экспонат — танк Т–62. Он тоже участвовал в боевых действиях, но уже в Афганистане. Изготовили его в 1970 году на Нижнетагильском заводе. 27 июня 2013 года на площадь привезли четвертую машину — БМП–1. Выпущена в 1975 году, состояла на вооружении 272–го мотострелкового полка Сибирского ВО, охранявшего восточные рубежи страны.
А еще в мае...9 мая 1742 года
В этот день (по старому стилю) был открыт мыс Челюскин — самая северная точка страны. Произошло это во время Великой Северной экспедиции. В 1739 году ее Ленско–Енисейский отряд под командованием Харитона Лаптева отправился морем из устья реки Лены к Таймыру. Штурманом был молодой балтийский моряк Семен Челюскин. Два лета подряд экспедиция пробивалась на запад, пытаясь обогнуть полуостров Таймыр, исследовать и картографировать его береговую полосу. Но дубель–шлюпка «Якуцк» была раздавлена льдами, и Лаптев, разделив отряд на три партии, начал исследовать берега Таймыра с суши. Группа Челюскина прошла от реки Хатанги до Пясины, составив описание западного побережья Таймыра. В начале декабря 1741 года Челюскин с двумя казаками на собачьих упряжках отправился на Таймыр, чтобы завершить опись северной части полуострова. Почти три зимних месяца в морозы до –500С путешественники добирались до устья Хатанги. 9 мая Семен Челюскин записал в путевом журнале: «Погода пасмурная, снег и туман. Приехали к мысу. Сей мыс каменной, приярой, высоты средней, около оного льды глаткие и торосов нет. Здесь именован мною оный мыс: Восточный Северный. Поставил маяк — одно бревно, которое вез с собою». Как впоследствии будет доказано, мыс был самой северной точкой материка Евразии, спустя годы его назовут именем Челюскина.
|Памятная табличка на мысе Челюскин
Светлана ГУНИНА