[Индекс номера 70 (05.05.2017)]



Мысли вслух

Штыком и пером

Впереди День Победы. Мы вспоминаем и чествуем причастных к этой дате. И мне хочется поговорить о тех, кого вспоминают незаслуженно редко. О военных журналистах тех лет, которые, освещая события Великой Отечественной войны и постоянно рискуя жизнью, шли на передовую ради того, чтобы рассказать правду о защитниках Родины.

Эта война явилась самым трудным историческим испытанием как для Советского государства, так и для России вообще. Длившаяся почти четыре года битва увенчалась нашей победой, в достижении которой роль журналистики приуменьшить невозможно. Ведь победа в конечном итоге обуславливается не столько изначально имеющимся вооружением и опытом, сколько состоянием духа народных масс, проливающих кровь на поле брани. И наша военная журналистика с задачей поддержания духа бойцов и тыловиков справилась. Фронтовыми журналистами часто работали известные поэты, писатели и сценаристы, в том числе Лев Озеров, Константин Симонов, Муса Джалиль, Михаил Шолохов... «В дни войны газета — воздух», — писал Илья Эренбург. — Люди раскрывают газету, прежде чем раскрыть письмо от близкого друга. Газета теперь письмо, адресованное лично тебе. От того, что стоит в газете, зависит и твоя судьба». Тексты Толстого, Шолохова, Эренбурга и Симонова читал буквально каждый. Позже многие из них написали пронзительные книги; сложно рассказать о военной журналистике больше, чем сказано Симоновым в «Живых и мертвых». Однако я, напомнив известное, все–таки попробую расставить акценты. Корреспонденты, которые отправлялись на фронт, в обязательном порядке обязаны были обладать необходимым минимумом военных знаний, а описывать им предстояло, прежде всего, личности солдат и командиров, показавших свое умение в бою, их подвиги и военные инициативы, позволившие нанести серьезный урон неприятелю. Еще в начале войны Главное политуправление указало на основные задачи военных газет: мобилизация сил на борьбу с врагом; воспитание у воинов уверенности в победе; воспитание героизма, боевого мастерства; пропаганда требований присяги, борьба за укрепление военной дисциплины. С самого начала войны начала развиваться сеть военкоров и военных газет на фронте. Приоритет имели крупные издания: «Известия», «Правда», «Красная звезда», «Комсомольская правда» «Красное знамя», однако все большее внимание получали малотиражки. Занимали свое место фронтовые, армейские, корпусные, дивизионные газеты. Появлялась пресса на языках народов СССР. Так, газета 2–го Прибалтийского фронта «Суворовец» издавалась на восьми языках. А еще были стенгазеты, выпускаемые самими бойцами под нехитрыми названиями: «Окопная правда», «Минометчик», «На врага!»... Выпускались газеты специальные, направленные на пропаганду среди партизан и населения, проживающего в зоне оккупации. Здесь были свои сложности. Сохранился номер легендарной «Партизанской Правды», за неимением бумаги выполненный на березовой коре. Но наиболее известным СМИ такого рода является листовка–бюллетень «Вести с Советской Родины» на русском, украинском и белорусском языках. Пресса воспитывала в трудящихся ненависть к захватчикам, вдохновляла народ на освободительную войну, мобилизовала на выполнение конкретных задач. «Всё для фронта! Всё для победы!» — под таким гениальным призывом печатались материалы о трудовых достижениях в тылу. Газеты немедленно поддерживали все патриотические почины, рассказывали со страниц о повседневной помощи фронту. Представьте начало той войны... Враг безостановочно наступает, захватывая города. Нам не хватает сил, опыта, вооружения. Есть паника, есть предатели. Военные журналисты не только говорили о подвигах советских солдат, но и выполняли идеологическую функцию, демонстрируя всем жителям Советского Союза: враг не всесилен, его можно побеждать. Можно! Даже этими силами и этим оружием. Показать пример, метод, решение. И эта задача, я убежден, была самой сложной и ответственной. Уже в те годы стало понятно огромное значение обратной связи. Интерактивность процесса — мы бы сегодня сказали так. Особое место занимала работа с солдатскими письмами. Газетчики, публикуя письма бойцов, втягивали читателя в дискуссию, вызывая как еще больший интерес к СМИ, так и чувство сопричастности к происходящему. Отдельной аудиторией воздействия стало гражданское население. Только единство фронта и тыла могло спасти страну в жесточайшей схватке. Люди в тылу должны были знать, что, как и во имя чего должны делать. Они также являлись агитаторами, с помощью адресных писем, обращений и посылок придавая силы Красной Армии. Ответственность военного журналиста была огромна. Нельзя забывать об особенностях военного времени: согласно Правилам по сохранению военной тайны в печати не подлежали разглашению данные, «из которых даже косвенным путем могут быть сделаны выводы, раскрывающие военную и государственную тайну». А иногда военкоры несли ответственность за работу редакций. Дмитрий Бальтерманц, корреспондент «Известий», в 1942 году на пару дней вернулся в столицу, чтобы напечатать отснятые на фронте фотографии. Снимки сушились в редакции. Ночью руководство в срочном порядке решило опубликовать фото в утреннем номере. Уж какое понравилось. При этом, вместо подбитого немецкого танка, на снимке был изображен танк английский, стоящий на вооружении Красной Армии. Несмотря на то, что при подборе Бальтерманц не присутствовал, вина была возложена на него. Журналиста разжаловали и направили в штрафбат. В начале 1943 года его тяжело ранили, но после лечения снова был отправлен на фронт в роли военкора газеты «На разгром врага!». Битва шла страшная, кровопролитная и, с какой–то чудовищной парадоксальностью, честная — люди стояли насмерть. Не было национальных и межнациональных комитетов, правозащитников, миротворцев, спешащих встать на линию разграничения, международных организаций по контролю и парламентских делегаций. Как известно из песни, далеко не всегда камерой «Лейка» и блокнотом делалась военная журналистика, пулеметам тоже находилось место. Корреспонденты шли на передовую вместе с солдатами ради получения эксклюзивных кадров и материалов, иногда им приходилось вступать в бой. И дело тут не только в героизме советских журналистов, самоотверженно исполняющих свой долг, и в требованиях редакций. Пресса тех лет работала в особом режиме, корреспонденты газет были призваны на службу и имели офицерские звания. Соответственно они были обязаны выполнять не только профессиональный, но и воинский долг. Так, например, Сергей Борзенко, военкор газеты «Знамя победы», был отправлен вместе с Керченским морским десантом. В ходе боев, когда все командиры погибли, он остался единственным офицером и в течение трех дней руководил подразделением, за это ему и было присвоено звание Героя Советского Союза. Сегодня, конечно же, главный редактор, посылая сотрудника на задание, не требует от своего корреспондента безусловного подвига со смертельным риском. Однако и сейчас наши ребята не менее самоотверженны, а их профессионализм ничуть не меньше, чем у славных предков. Но, согласно всем международным соглашениям и нормам современной журналистики, им категорически нельзя брать в руки оружие. Как бы ни хотелось выступить за правое дело. А хочется, знаю, рассказывали... Еще только планируя статью, я решил: хорошо бы протянуть ниточку из времен Великой Отечественной в наши дни, подумав, что взгляд современника будет важен. У меня в друзьях много журналистов центральных СМИ, в том числе и военных корреспондентов. Двоих из них я попросил ответить на вопрос: что самое трудное в работе военного корреспондента, оператора, и не только в очевидных лишениях, но и в решении неких нравственных уравнений? Вот что сказал Александр Евстигнеев, военкор Первого канала, недавно вернувшийся с сирийской авиабазы «Хмеймим»: — Знаешь, Вадим, во–первых, конечно же, это страх. По крайней мере, у меня. С одной стороны, все мы мечтаем запечатлеть самый напряженный момент на передовой, в самом пекле. Но, когда начинается обстрел того места, где ты находишься, атака или контратака — страшно. И нужно пересилить себя, вот прямо заставить, бросить вперед. А потом уже полегче, включается адреналиновый режим... Сложно оставаться непредвзятым. Думаю, это даже невозможно. Рано или поздно ты все равно выбираешь конкретную сторону. Честнее признаться себе в этом, чем играть в равноудаленность. Нельзя пережить с людьми трагедию и остаться нейтральным к тем, кто причиняет им боль. Ну и, есть такое понятие, как профессиональная деформация. Ни в коем случае нельзя зачерстветь, обрасти цинизмом. На определенном этапе нужно буквально принуждать себя сострадать людям, даже если ты давно притерпелся к происходящему вокруг. А вот что ответил Альгис Микульскис, военный оператор РЕН–ТВ (к моменту выхода статьи он уже будет в Иракском Курдистане, настоящей Территории Смерти): — Главное нравственное уравнение состоит в том, что журналист, по идее, обязан быть беспристрастным и озвучивать точку зрения обеих сторон военного конфликта. Это возможно, когда ты освещаешь боевые действия, не имеющие никакого отношения к твоей собственной стране. Но, во–первых, практически все современные локальные конфликты, происходящие в любой точке мира, прямо или опосредованно имеют отношение к России, а во–вторых — что уж говорить о конфликтах, в которых Россия участвует напрямую... Помню, во время «Пятидневной войны» продюсеры известного и уважаемого телеканала направили одну из съемочных групп входить в Южную Осетию с грузинскими войсками. Ребята, разумеется, согласились и тут же угодили в массу неприятных историй, из которых едва выбрались живыми. Это, кстати, тоже одно из нравственных уравнений: никто тебя насильно на войну не гонит. Тебе всегда именно предлагают. А согласишься ты, либо вместо тебя поедет кто–то другой, возможно, менее опытный — решения у этого уравнения, как мы видим, два. И какое из них верное — неизвестно. * * * К сказанному мне добавить нечего. И преемственность есть, и профессионализм. Работают ребята, работают. Чтобы мы знали и помнили.

Вадим ДЕНИСОВ Эта война явилась самым трудным историческим испытанием как для Советского государства, так и для России вообще. Длившаяся почти четыре года битва увенчалась нашей победой, в достижении которой роль журналистики приуменьшить невозможно. Ведь победа в конечном итоге обуславливается не столько изначально имеющимся вооружением и опытом, сколько состоянием духа народных масс, проливающих кровь на поле брани. И наша военная журналистика с задачей поддержания духа бойцов и тыловиков справилась.Фронтовыми журналистами часто работали известные поэты, писатели и сценаристы, в том числе Лев Озеров, Константин Симонов, Муса Джалиль, Михаил Шолохов... «В дни войны газета — воздух», — писал Илья Эренбург. — Люди раскрывают газету, прежде чем раскрыть письмо от близкого друга. Газета теперь письмо, адресованное лично тебе. От того, что стоит в газете, зависит и твоя судьба». Тексты Толстого, Шолохова, Эренбурга и Симонова читал буквально каждый. Позже многие из них написали пронзительные книги; сложно рассказать о военной журналистике больше, чем сказано Симоновым в «Живых и мертвых». Однако я, напомнив известное, все–таки попробую расставить акценты.Корреспонденты, которые отправлялись на фронт, в обязательном порядке обязаны были обладать необходимым минимумом военных знаний, а описывать им предстояло, прежде всего, личности солдат и командиров, показавших свое умение в бою, их подвиги и военные инициативы, позволившие нанести серьезный урон неприятелю. Еще в начале войны Главное политуправление указало на основные задачи военных газет: мобилизация сил на борьбу с врагом; воспитание у воинов уверенности в победе; воспитание героизма, боевого мастерства; пропаганда требований присяги, борьба за укрепление военной дисциплины. С самого начала войны начала развиваться сеть военкоров и военных газет на фронте. Приоритет имели крупные издания: «Известия», «Правда», «Красная звезда», «Комсомольская правда» «Красное знамя», однако все большее внимание получали малотиражки. Занимали свое место фронтовые, армейские, корпусные, дивизионные газеты. Появлялась пресса на языках народов СССР. Так, газета 2–го Прибалтийского фронта «Суворовец» издавалась на восьми языках. А еще были стенгазеты, выпускаемые самими бойцами под нехитрыми названиями: «Окопная правда», «Минометчик», «На врага!»... Выпускались газеты специальные, направленные на пропаганду среди партизан и населения, проживающего в зоне оккупации. Здесь были свои сложности. Сохранился номер легендарной «Партизанской Правды», за неимением бумаги выполненный на березовой коре. Но наиболее известным СМИ такого рода является листовка–бюллетень «Вести с Советской Родины» на русском, украинском и белорусском языках.Пресса воспитывала в трудящихся ненависть к захватчикам, вдохновляла народ на освободительную войну, мобилизовала на выполнение конкретных задач. «Всё для фронта! Всё для победы!» — под таким гениальным призывом печатались материалы о трудовых достижениях в тылу. Газеты немедленно поддерживали все патриотические почины, рассказывали со страниц о повседневной помощи фронту.Представьте начало той войны... Враг безостановочно наступает, захватывая города. Нам не хватает сил, опыта, вооружения. Есть паника, есть предатели. Военные журналисты не только говорили о подвигах советских солдат, но и выполняли идеологическую функцию, демонстрируя всем жителям Советского Союза: враг не всесилен, его можно побеждать. Можно! Даже этими силами и этим оружием. Показать пример, метод, решение. И эта задача, я убежден, была самой сложной и ответственной.Уже в те годы стало понятно огромное значение обратной связи. Интерактивность процесса — мы бы сегодня сказали так. Особое место занимала работа с солдатскими письмами. Газетчики, публикуя письма бойцов, втягивали читателя в дискуссию, вызывая как еще больший интерес к СМИ, так и чувство сопричастности к происходящему. Отдельной аудиторией воздействия стало гражданское население. Только единство фронта и тыла могло спасти страну в жесточайшей схватке.Люди в тылу должны были знать, что, как и во имя чего должны делать. Они также являлись агитаторами, с помощью адресных писем, обращений и посылок придавая силы Красной Армии.Ответственность военного журналиста была огромна. Нельзя забывать об особенностях военного времени: согласно Правилам по сохранению военной тайны в печати не подлежали разглашению данные, «из которых даже косвенным путем могут быть сделаны выводы, раскрывающие военную и государственную тайну». А иногда военкоры несли ответственность за работу редакций. Дмитрий Бальтерманц, корреспондент «Известий», в 1942 году на пару дней вернулся в столицу, чтобы напечатать отснятые на фронте фотографии. Снимки сушились в редакции. Ночью руководство в срочном порядке решило опубликовать фото в утреннем номере. Уж какое понравилось. При этом, вместо подбитого немецкого танка, на снимке был изображен танк английский, стоящий на вооружении Красной Армии. Несмотря на то, что при подборе Бальтерманц не присутствовал, вина была возложена на него. Журналиста разжаловали и направили в штрафбат. В начале 1943 года его тяжело ранили, но после лечения снова был отправлен на фронт в роли военкора газеты «На разгром врага!».Битва шла страшная, кровопролитная и, с какой–то чудовищной парадоксальностью, честная — люди стояли насмерть. Не было национальных и межнациональных комитетов, правозащитников, миротворцев, спешащих встать на линию разграничения, международных организаций по контролю и парламентских делегаций. Как известно из песни, далеко не всегда камерой «Лейка» и блокнотом делалась военная журналистика, пулеметам тоже находилось место. Корреспонденты шли на передовую вместе с солдатами ради получения эксклюзивных кадров и материалов, иногда им приходилось вступать в бой. И дело тут не только в героизме советских журналистов, самоотверженно исполняющих свой долг, и в требованиях редакций. Пресса тех лет работала в особом режиме, корреспонденты газет были призваны на службу и имели офицерские звания. Соответственно они были обязаны выполнять не только профессиональный, но и воинский долг. Так, например, Сергей Борзенко, военкор газеты «Знамя победы», был отправлен вместе с Керченским морским десантом. В ходе боев, когда все командиры погибли, он остался единственным офицером и в течение трех дней руководил подразделением, за это ему и было присвоено звание Героя Советского Союза.Сегодня, конечно же, главный редактор, посылая сотрудника на задание, не требует от своего корреспондента безусловного подвига со смертельным риском. Однако и сейчас наши ребята не менее самоотверженны, а их профессионализм ничуть не меньше, чем у славных предков. Но, согласно всем международным соглашениям и нормам современной журналистики, им категорически нельзя брать в руки оружие. Как бы ни хотелось выступить за правое дело. А хочется, знаю, рассказывали... Еще только планируя статью, я решил: хорошо бы протянуть ниточку из времен Великой Отечественной в наши дни, подумав, что взгляд современника будет важен. У меня в друзьях много журналистов центральных СМИ, в том числе и военных корреспондентов. Двоих из них я попросил ответить на вопрос: что самое трудное в работе военного корреспондента, оператора, и не только в очевидных лишениях, но и в решении неких нравственных уравнений?Вот что сказал Александр Евстигнеев, военкор Первого канала, недавно вернувшийся с сирийской авиабазы «Хмеймим»:— Знаешь, Вадим, во–первых, конечно же, это страх. По крайней мере, у меня. С одной стороны, все мы мечтаем запечатлеть самый напряженный момент на передовой, в самом пекле. Но, когда начинается обстрел того места, где ты находишься, атака или контратака — страшно. И нужно пересилить себя, вот прямо заставить, бросить вперед. А потом уже полегче, включается адреналиновый режим... Сложно оставаться непредвзятым. Думаю, это даже невозможно. Рано или поздно ты все равно выбираешь конкретную сторону. Честнее признаться себе в этом, чем играть в равноудаленность. Нельзя пережить с людьми трагедию и остаться нейтральным к тем, кто причиняет им боль. Ну и, есть такое понятие, как профессиональная деформация. Ни в коем случае нельзя зачерстветь, обрасти цинизмом. На определенном этапе нужно буквально принуждать себя сострадать людям, даже если ты давно притерпелся к происходящему вокруг.А вот что ответил Альгис Микульскис, военный оператор РЕН–ТВ (к моменту выхода статьи он уже будет в Иракском Курдистане, настоящей Территории Смерти):— Главное нравственное уравнение состоит в том, что журналист, по идее, обязан быть беспристрастным и озвучивать точку зрения обеих сторон военного конфликта. Это возможно, когда ты освещаешь боевые действия, не имеющие никакого отношения к твоей собственной стране. Но, во–первых, практически все современные локальные конфликты, происходящие в любой точке мира, прямо или опосредованно имеют отношение к России, а во–вторых — что уж говорить о конфликтах, в которых Россия участвует напрямую... Помню, во время «Пятидневной войны» продюсеры известного и уважаемого телеканала направили одну из съемочных групп входить в Южную Осетию с грузинскими войсками. Ребята, разумеется, согласились и тут же угодили в массу неприятных историй, из которых едва выбрались живыми. Это, кстати, тоже одно из нравственных уравнений: никто тебя насильно на войну не гонит. Тебе всегда именно предлагают. А согласишься ты, либо вместо тебя поедет кто–то другой, возможно, менее опытный — решения у этого уравнения, как мы видим, два.И какое из них верное — неизвестно.К сказанному мне добавить нечего. И преемственность есть, и профессионализм. Работают ребята, работают. Чтобы мы знали и помнили.

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