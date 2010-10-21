Тридцать пять норильских школьников получили паспорта на церемонии во Дворце творчества детей и молодежи.
Процесс вручения главного для каждого россиянина документа в Норильске уже пятый год подряд превращается в настоящий праздник. Обладателей новеньких паспортов приветствуют творческие коллективы и первые лица города. В этот раз для ребят танцевали парни из «Талнахского перепляса», душевно пели вокальные ансамбли ДТДМ «Фортуна» и «Настроение». Прежде чем получить заветную книжицу, ребята прошли тест на гражданскую зрелость, ответив на вопросы: как называли нашу страну от древних времен до наших дней, как звали всех президентов России, какие документы гражданин РФ получает в течение жизни, с какого возраста наступает совершеннолетие и прочие.Руководитель администрации Норильска Евгений Поздняков
обратился к героям дня:
— В вашей жизни будет еще много событий, торжественных, важных... Получение паспорта — это рубеж, с пересечением которого у вас появляются не только новые обязанности, но и права: возможность работать на летних каникулах, совершать имущественные сделки, обращаться в суд и так далее. Желаю вам успехов труде и учебе, надеюсь, что вы будете гордо нести высокое звание гражданина Российской Федерации. Продолжил церемонию начальник норильского ОМВД Геннадий Маслов:
— Пусть с годами в ваших паспортах появляются только хорошие записи: о создании семьи, о рождении детей, о новом месте жительства, а у будущих защитников Отечества — о службе в армии.
После получения документов подростки произнесли клятву юных граждан России.