Фото новости:

9 мая - Парад

[Индекс номера 74 (16.05.2017)]

Торжественный момент

Тридцать пять норильских школьников получили паспорта на церемонии во Дворце творчества детей и молодежи.
Процесс вручения главного для каждого россиянина документа в Норильске уже пятый год подряд превращается в настоящий праздник. Обладателей новеньких паспортов приветствуют творческие коллективы и первые лица города. В этот раз для ребят танцевали парни из «Талнахского перепляса», душевно пели вокальные ансамбли ДТДМ «Фортуна» и «Настроение». Прежде чем получить заветную книжицу, ребята прошли тест на гражданскую зрелость, ответив на вопросы: как называли нашу страну от древних времен до наших дней, как звали всех президентов России, какие документы гражданин РФ получает в течение жизни, с какого возраста наступает совершеннолетие и прочие.
Руководитель администрации Норильска Евгений Поздняков обратился к героям дня:
— В вашей жизни будет еще много событий, торжественных, важных... Получение паспорта — это рубеж, с пересечением которого у вас появляются не только новые обязанности, но и права: возможность работать на летних каникулах, совершать имущественные сделки, обращаться в суд и так далее. Желаю вам успехов труде и учебе, надеюсь, что вы будете гордо нести высокое звание гражданина Российской Федерации.
Продолжил церемонию начальник норильского ОМВД Геннадий Маслов:
— Пусть с годами в ваших паспортах появляются только хорошие записи: о создании семьи, о рождении детей, о новом месте жительства, а у будущих защитников Отечества — о службе в армии.
После получения документов подростки произнесли клятву юных граждан России.

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
Статьи текущего номера:
Школьный двор 
Порядка 2600 выпускников детских садов Норильска в нынешнем году сядут за парты. В распоряжении первоклашек НПР, которых на протяжении пяти последних лет ежегодно становится больше на 200–300 человек, более тридцати учебных заведений: 30 школ, шесть гимназий и один лицей.

 
Тридцать пять норильских школьников получили паспорта на церемонии во Дворце творчества детей и молодежи.

Городские подробности 
Установка пластиковых стеклопакетов в подъездах, новые кованые крылечки и детская площадка с игровым комплексом — все это управляющая компания «Город» может предложить добросовестным собственникам и нанимателям жилых помещений.

Проекты 
Активисты Молодежного центра и общественного фонда поддержки молодежи «Возможность» реализуют проект «Сильный характер», направленный на подготовку допризывников.

От сердца к сердцу 
Путешествие восьмилетней Ани Корзуновой из Украины в Красноярск прошло благополучно. Неравнодушные люди помогли девочке добраться до столицы региона и продолжить лечение в краевой клинике.

Большая прогулка 
В Абакан для участия в проекте «Школа городских компетенций» выезжали 16 юных норильчан и дудинцев. По возвращении ребята поделились своими впечатлениями о поездке.

Парк культуры 
Норильские школьники спели в память о тех, кто уже не споет никогда...

Спорт–тайм 
Норильские каратисты стали участниками первенства России, второго этапа спартакиады школьников и первенства Сибирского федерального округа.

Новости:
 16 мая 2017 
11:11 Енисейское пароходство вошло в реестр ведущих транспортных организаций России.
11:08 Россиян просят отказаться от отдыха в Тунисе и Таиланде из-за террористической угрозы.
11:01 Фотокорреспондент «Заполярной правды» Денис Кожевников стал победителем в одной из номинаций международного фотоконкурса в Москве.
10:49 Данные о каждом россиянине планируют внести в единый реестр.
10:42 К новому году в Норильске должен заработать перинатальный центр. О ходе строительства объекта губернатор края доложил председателю правительства России.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх