[Индекс номера 74 (16.05.2017)]



Школьный двор

Первоклашкам на заметку

Порядка 2600 выпускников детских садов Норильска в нынешнем году сядут за парты. В распоряжении первоклашек НПР, которых на протяжении пяти последних лет ежегодно становится больше на 200–300 человек, более тридцати учебных заведений: 30 школ, шесть гимназий и один лицей.



Сколько нас? Сколько детей в 2017–м придут в первые классы норильских школ, пока не известно, так как прием заявлений по месту жительства продлится до 1 июля. В прошлом году за парты сели 2589 юных норильчан. Как ожидается, нынче их количество превысит 2600 человек — это выпускники–детсадовцы, к которым могут присоединиться ребятишки, прибывшие из других регионов, а также те, кто вовсе не посещал детсад или поздно вернулся из отпуска. Именно поэтому фактическое число учеников, как правило, определяется к 1 января, пояснили в управлении общего и дошкольного образования. Однако до начала учебного года промежуточная информация о наличии свободных мест в школах размещается на сайтах образовательных учреждений.

Почему первоклассников становится больше? По данным госстатистики, демографическая ситуация в стране улучшается — отчасти благодаря госпрограмме «Материнский капитал», которая действует в стране с января 2013 года. Тогда впервые с момента распада Советского Союза был зафиксирован положительный прирост населения на территории России.

Куда пойти учиться? Согласно Федеральному закону «Об образовании», преимущественное право зачисления в образовательную организацию имеют дети, проживающие на закрепленной за конкретной школой (гимназией, лицеем) территории. Иными словами, в школу по месту жительства будущий ученик должен быть принят в обязательном порядке. Другую школу ребенок может посещать лишь при наличии в ней свободных мест. — Какие норильские школы пользуются повышенным спросом, сказать сложно,— говорит заместитель начальника УОиДО по общему образованию и развитию образовательной сети Ирина Матюхина. — Обычно родители стараются отдать своих детей в школу, находящуюся поближе к дому, и это правильно. Если раньше популярны были 4, 5 и 7–я гимназии, то сегодня особых предпочтений не отмечается, все школы заполняются на стабильном уровне. В связи с введением федеральных государственных стандартов школы выбирают разные программы обучения, но требования по окончанию начальной, средней, основной школ везде одни и те же. Независимо от того, какую программу использует образовательное учреждение или педагог, самое главное — это квалификация учителя, его методы и приемы, эффективное использование внеурочных форм организации обучения и проектных методик. Сменить же школу можно и в старших классах, если в этом будет необходимость.

Все готовы? Первый звонок на урок, дисциплина, знакомство с будущими одноклассниками... Помочь детям адаптироваться к новым условиям призваны подготовительные курсы, организованные практически при каждой школе. С детьми по два–три раза в неделю работают опытные педагоги, на платной или бесплатной основе. — Посещение таких курсов считается необязательным, со своей задачей вполне справляются подготовительные группы в детских садах, — поясняет Ирина Матюхина, — действующие федеральные образовательные стандарты на это и нацелены. И даже если ребенок пришел в школу, не имея навыков чтения, письма и счета, но умея слышать, мыслить, запоминать, он очень быстро всему научится.

Жизнь после школы В этом году ряды абитуриентов вузов пополнят 1280 норильчан, что на 153 человека меньше, чем в прошлом году. После получения аттестата большинство норильских выпускников едет на материк: чаще всего в Красноярск, Новосибирск, Москву и Санкт–Петербург. 20 процентов выпускников поступают в местные высшие и среднеспециальные учреждения — в основном в Норильский индустриальный институт, педагогический колледж и медицинский техникум.

Татьяна ЧЕРКАЩЕНКО Фото Владимира МАКУШКИНА и Елены ХУДАНОВОЙ

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