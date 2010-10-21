[Индекс номера 74 (16.05.2017)]



Городские подробности

В интересах жильцов

Установка пластиковых стеклопакетов в подъездах, новые кованые крылечки и детская площадка с игровым комплексом — все это управляющая компания «Город» может предложить добросовестным собственникам и нанимателям жилых помещений.

Павел Беляков Работы идут полным ходом, несмотря на то что долгосрочная целевая программа по замене старых оконных блоков в подъездах была принята лишь в конце прошлого года. Жители 17 домов уже оценили результат: в 30 подъездах стало заметно светлее и теплее — окна там уже поставили. Сейчас работы ведутся одновременно еще в трех подъездах. Обновлены окна и в кайерканских домах, пока только по двум адресам — в домах на улице Надеждинской, 2г, и Школьной, 6. — Начало положено, — говорит генеральный директор управляющей компании «Город» Павел Беляков. — Кайеркану мы планируем уделить самое пристальное внимание. Планы далеко идущие. Сегодня жители этого района активно возвращаются в свою родную управляющую компанию, так сказать, домой. Буквально несколько дней назад УК «Город» снова начала обслуживать еще девять домов. Каждый день все больше кайерканцев голосуют за нашу управляющую компанию, что говорит о доверии наших граждан к муниципальным структурам. Для нас самое главное — успеть подготовить эти дома к отопительному сезону, что особенно важно в условиях Крайнего Севера. Конечно, мы признательны жителям района за преданность и будем делать все от нас зависящее для того, чтобы оправдать их доверие. Проект детской площадки В ближайших планах УК «Город» — установка детского игрового комплекса во дворе Ленинского проспекта, 19. Детвора из этого микрорайона при благоприятных условиях уже этим летом сможет порадоваться яркому игровому комплексу. — Сейчас, как вы видите, ведутся работы по благоустройству входных групп. Подъезды преображаются на глазах. В кованом стиле будут исполнены перила, козырьки над подъездами. Конструкции с элементами декора, думаю, должны понравиться жителям второго дома на улице Орджоникидзе. Это большие и затратные работы, но если они придутся по вкусу жителям и отлично себя зарекомендуют, то мы будем продолжать благоустраивать входные группы и по другим адресам, — отметил Павел Беляков. Муниципальная управляющая компания рассчитала программу до 2018 года, но если сборы платежей за жилищно–коммунальные услуги будут достаточно высокими, то ее могут продлить. При этом жильцы никаких дополнительных расходов на благоустройство не понесут.

Надежда СИДОР Фото Владимира МАКУШКИНА Работы идут полным ходом, несмотря на то что долгосрочная целевая программа по замене старых оконных блоков в подъездах была принята лишь в конце прошлого года. Жители 17 домов уже оценили результат: в 30 подъездах стало заметно светлее и теплее — окна там уже поставили. Сейчас работы ведутся одновременно еще в трех подъездах. Обновлены окна и в кайерканских домах, пока только по двум адресам — в домах на улице Надеждинской, 2г, и Школьной, 6.— Начало положено, — говорит генеральный директор управляющей компании «Город» Павел Беляков. — Кайеркану мы планируем уделить самое пристальное внимание. Планы далеко идущие. Сегодня жители этого района активно возвращаются в свою родную управляющую компанию, так сказать, домой. Буквально несколько дней назад УК «Город» снова начала обслуживать еще девять домов. Каждый день все больше кайерканцев голосуют за нашу управляющую компанию, что говорит о доверии наших граждан к муниципальным структурам. Для нас самое главное — успеть подготовить эти дома к отопительному сезону, что особенно важно в условиях Крайнего Севера. Конечно, мы признательны жителям района за преданность и будем делать все от нас зависящее для того, чтобы оправдать их доверие.В ближайших планах УК «Город» — установка детского игрового комплекса во дворе Ленинского проспекта, 19. Детвора из этого микрорайона при благоприятных условиях уже этим летом сможет порадоваться яркому игровому комплексу.— Сейчас, как вы видите, ведутся работы по благоустройству входных групп. Подъезды преображаются на глазах. В кованом стиле будут исполнены перила, козырьки над подъездами. Конструкции с элементами декора, думаю, должны понравиться жителям второго дома на улице Орджоникидзе. Это большие и затратные работы, но если они придутся по вкусу жителям и отлично себя зарекомендуют, то мы будем продолжать благоустраивать входные группы и по другим адресам, — отметил Павел Беляков.Муниципальная управляющая компания рассчитала программу до 2018 года, но если сборы платежей за жилищно–коммунальные услуги будут достаточно высокими, то ее могут продлить. При этом жильцы никаких дополнительных расходов на благоустройство не понесут.

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