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[Индекс номера 74 (16.05.2017)]

 Проекты 
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Активисты Молодежного центра и общественного фонда поддержки молодежи «Возможность» реализуют проект «Сильный характер», направленный на подготовку допризывников.
Роман Столяров, заместитель директора Молодежного центра, активист фонда «Возможность» и руководитель проекта, сообщил «Заполярной правде», что в управление по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями обратилась инициативная группа с идеей о том, как можно улучшить подготовку допризывников. Предложение поддержали, под руководством начальника управления Лидии Леу были проведены рабочие встречи, определено место установки единой полосы препятствий, подобраны элементы конструкции, пригодной для использования в условиях Крайнего Севера. Средства на реализацию проекта были получены благодаря победе в грантовой программе «Норникеля».
Военно–патриотическим воспитанием допризывной молодежи в Норильске занимаются 12 общественных объединений и профильные управления администрации города. Тем не менее, как это показывает практика и подтверждают результаты анкетирования более 120 допризывников, молодежь, имеющая недостаточную физическую и психологическую подготовку, лишена мотивации и желания служить в рядах Вооруженных сил.
— Опыт прохождения единой полосы препятствий и полученная психологическая поддержка, безусловно, помогут молодым людям в будущем стойко переносить тяготы и лишения воинской службы, — считает Роман Столяров. — Наш проект был разработан при участии общественных организаций «Сибирские витязи», «Союз», «Афганцы» и других, не первый год занимающихся военно–патриотическим воспитанием, военкомата, лиги страйкбола и других наших партнеров.
Организаторы уверены, что этим летом, когда в связи с реконструкцией взлетно–посадочной полосы аэропорта «Норильск» немало молодежи останется в городе, их начинание станет особенно актуальным и сможет занять досуг множества юношей и девушек.
По словам Елены Дудченко, руководителя Норильского местного общественного фонда поддержки молодежи «Возможность», проект является пилотным, в нем примут участие более сотни человек (их количество может возрасти до трехсот) в возрасте 16–18 лет.
— В рамках нескольких этапов ребята пройдут подготовку по двум основным направлениям: социально–психологическому и спортивному, — говорит Елена Дудченко. — Тренироваться они будут на полосе препятствий, которая летом появится на стадионе «Заполярник». Все необходимое оборудование уже закуплено.
Проект «Сильный характер» продлится до февраля следующего года, и если он даст заметный положительный эффект, то станет долгосрочным.

Михаил ТУАЕВ
Фото Владимира МАКУШКИНА

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