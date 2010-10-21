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9 мая - Парад

[Индекс номера 74 (16.05.2017)]

 От сердца к сердцу 
Цепочка добра

Путешествие восьмилетней Ани Корзуновой из Украины в Красноярск прошло благополучно. Неравнодушные люди помогли девочке добраться до столицы региона и продолжить лечение в краевой клинике.
Аня Корзунова
История юной жительницы Кайеркана Ани Корзуновой известна многим норильчанам. В прошлом году во время поездки в гости к бабушке на Украину девочка внезапно заболела. Состояние ребенка с каждым днем становилось все хуже. В итоге в декабре 2016 года девочка попала в городскую больницу № 18 Кривого Рога. Во время обследования Ане поставили диагноз — острый лимфобластный лейкоз и назначили химиотерапию. Из–за того, что девочка является гражданкой другого государства, возникали проблемы с приобретением и получением специальных медицинских препаратов. Выход был только один — ребенка срочно нужно было отправлять в Россию, на родину. Но возник вопрос: как это сделать, не причинив еще больше вреда здоровью ребенка. Бабушка как законный представитель Ани обратилась в благотворительный фонд «Территория добра» с просьбой оказать содействие в транспортировке девочки к месту лечения — в красноярскую краевую больницу, врачи которой уже готовы были принять пациентку.
Председатель фонда Наталья Солодовник вышла на сотрудников благотворительного фонда «Добро24.ру», и они посоветовали ей врача–реаниматолога, который согласился выехать на Украину и сопровождать ребенка. Однако от этой идеи пришлось отказаться из–за множества правовых нюансов и дороговизны такой поездки. Тогда стали искать другие пути и в результате поняли, что проще всего найти сопровождающего для девочки на каждом этапе поездки: из аэропорта Киева до Минска, из Минска до аэропорта Домодедово в Москве и из столицы России до Красноярска. Через соцсети и группу фонда в WhatsApp добровольцы были найдены.
— Люди звонили и писали из Белоруссии, Украины, из Норильска. Откликов было невероятно много. Очень помогла заведующая отделением норильской стоматологии Наталья Колдоркина, — рассказывает Наталья Солодовник. — Она сделала невозможное. Среди ночи подняла всех на ноги и попросила своих коллег помочь в случае ухудшения здоровья Ани купировать острое состояние и своевременно, без задержек доставить ребенка в больницу. И уже по прибытии в Красноярск девочку с мамой ждали медики и машины реанимации. К счастью, Анечка благополучно перенесла перелет, и в пути экстренная медицинская помощь не понадобилась.
До аэропорта Киева девочку сопровождали украинские волонтеры — добровольцы, которые помогают в местных больницах детям с онкологическими заболевании. В самом аэропорту заботу о юной норильчанке взяли на себя представители белорусской авиакомпании
«БелАвиа», а в Минске сопровождение Ани с мамой организовал норильский предприниматель Андрей Данилов.
В Москве Корзуновых встретили представители авиакомпании «Нордстар», а благодаря Леониду Мохову, генеральному директору авиакомпании, для девочки были созданы все условия. Из аэропорта Красноярска девочку на реанимобиле доставили в краевую больницу, где поместили в отдельную палату.
— Удивительно, что на наш призыв откликнулось столько совершенно незнакомых друг с другом людей, — отмечает Наталья Солодовник. — Чужая беда стала общей, и оказалось, что с ней можно справиться. Очень быстро включились в дело заместитель министра здравоохранения Красноярского края Марина Кузнецова и начальник отдела организации педиатрической и акушерско–гинекологической помощи министерства здравоохранения Красноярского края Галина Слепнева. Помогала и вместе с нами держала ситуацию под контролем депутат городского Совета Наталья Плотникова. Отдельное спасибо сотрудницам агентства «Крастайм», которые помогли выбрать оптимальный маршрут для Ани и ее мамы. Я благодарна всем, кто создавал эту «цепочку добра». Сообща мы многое сможем, если будем действовать правильно и слаженно.
Сейчас Аня Корзунова проходит лечение в онкогематологическом отделении. Время не было упущено, и у девочки есть шансы поправиться. Врачи краевой больницы дают оптимистичный прогноз и отмечают высокий профессионализм украинских медиков. Повеселела и сама Анечка, у которой появилась надежда на счастливое будущее.

Наталья ЧЕРКАШИНА. Фото семьи Корзуновых

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