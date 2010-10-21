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9 мая - Парад

[Индекс номера 74 (16.05.2017)]

 Большая прогулка 
Заповедная Хакасия

В Абакан для участия в проекте «Школа городских компетенций» выезжали 16 юных норильчан и дудинцев. По возвращении ребята поделились своими впечатлениями о поездке.
На пресс–конференции, устроенной «виновниками торжества», выяснилось, что эта прошедшая сессия в рамках проекта «Школа городских компетенций» стала для норильчан третьей. Суть мероприятия состоит в том, что старшеклассников НПР и Таймыра, победителей отборочных испытаний общегородского межшкольного отборочного фестиваля «Наш город», готовят к работе летней школы проектного актива старшеклассников «Полевая академия проектного менеджмента».
— В предыдущие годы — рассказывает один из кураторов группы, преподаватель ОБЖ Александр Чайка — тематические смены летней школы проходили в Анапе и в Крыму. В этот раз 16 школьников из восьми общеобразовательных учреждений города (гимназии № 4, 7, 11, средние школы № 6, 13, 20, 21, 28) отправились в исследовательскую экспедицию по Хакасии. Поездка длилась почти две недели, с 28 апреля по 10 мая 2017 года.
Во время путешествия по заповедным, культурным и историческим местам Хакасии ребята проводили исследование на тему «Мир миров русской Евразии», сделав особый акцент на том, что им ближе — истории освоения и природных богатствах Сибири. Их также интересовала культура малых народов и этносов, многие другие вопросы. Участники экспедиции рассказали, что они получили возможность сравнить дикие природные территории заповедника «Ергаки», промышленные центры Абакан и Саяногорск, а также места исторического проживания хакасов — Аскиз и Казановку. В Казановке главной базой экспедиции стало настоящее этническое поселение, а жить участникам довелось в юртах. Основным местом дислокации для ребят стала база отдыха «Мираж» в селе Знаменка Минусинского района Красноярского края.
Все детали и подробности поездки появятся в большом отчете по итогам социального проекта, который ребята и их наставники готовят в рамках программы «Мир новых возможностей».
Напомним, учебно–проектировочный семинар организован компанией «Норникель» в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей» при научно–методической поддержке фонда Кудрина и управления общего и дошкольного образования. Образовательная инициатива реализуется не только в Норильске, но и в Печенгском районе и городе Заполярном Мурманской области.

Марина ХОРОШЕВСКАЯ
Фото из архива участников поездки

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