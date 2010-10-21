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9 мая - Парад

[Индекс номера 74 (16.05.2017)]

 Парк культуры 
И песня в том порука...

Норильские школьники спели в память о тех, кто уже не споет никогда...
Хористы из 36-й школы спели о неизвестных солдатах
Фестиваль–конкурс детских и юношеских хоров «Споем о войне», в четвертый раз организованный ГТРК «Норильск», 11 мая завершился в городском Центре культуры гала–концертом. Из 27 поющих команд жюри отметило 12 хоров. По итогам зрительского голосования лучшими признаны представители 29–й, 31–й и 28–й школ. Среди тех ребят, кто занимается в песенных студиях, отмечены «Фортуна» и «Настроение» из ДТДМ, на третьем месте — «Звонница» из СОЦ. Приза зрительских симпатий удостоен хор 33–й школы, трогательно исполнивший песню «Дети войны». Специальную награду от ГТРК «Норильск» в номинации «Добру открытые сердца» присвоили хору 36–й школы за исполнение песни, посвященной пропавшим без вести воинам. По мнению председателя жюри — ветерана студии звукорежиссера Натальи Носковой, успех детей, которые пели всем сердцем, это и успех их взрослых наставников, отлично подготовивших ребят к непростым выступлениям.
Оксана Завгородняя и Андрей Ширяевский
На финальном концерте в ГЦК, задуманном как путешествие на поезде памяти, спели не только хоры–победители. Весь зал с радостью и гордостью вспоминал песни военных лет на станции «Песенная» под гармонь Рустама Шайхисламова. Звучали и бессмертные «Синий платочек» и «Темная ночь»... А «Майский вальс» исполнила автор сценария праздника — журналист ГТРК «Норильск» Оксана Завгородняя. Она же вместе с Андреем Ширяевским, учителем географии 28–й школы, стала ведущей этого музыкального торжества в честь Дня Победы. Надев солдатскую форму военных лет, они стали проводниками в былые героические годы, рассказав вместе с юным помощником Алешей Богатыревым о самых значимых событиях Великой Отечественной войны. В финале участники и гости фестиваля вместе с ветераном Гавриилом Мязиным по традиции исполнили песню Давида Тухманова «Этот День Победы». Телеверсию замечательного песенного праздника, на котором главными гостями стали ветераны Великой Отечественной войны, можно будет увидеть в эфире ГТРК «Норильск», дату объявят дополнительно.

Станцевать «Зори...»
В Заполярном театре драмы в минувшие выходные состоялись показы танцевального спектакля «А зори здесь тихие...».
Сцена из спектакля «А зори здесь тихие...»
Это представление в честь праздника Победы по мотивам знаменитой повести Бориса Васильева подготовили участники танцевально-спортивного клуба «Норд–Данс». Первые показы прошли на сцене театра в апреле. А желающих увидеть необычную постановку было так много, что в мае дали еще пять представлений. И каждый раз зрителей встречали волонтеры из дружественной студии 23–й школы: ребята в гимнастерках исполняли у входа песни военных лет. А на сцене развернулось яркое и эмоциональное действие о подвиге зенитчиц и их командира, старшины Федота Васкова, роль которого исполнил солист Евгений Фабро. В отличной работе, созданной хореографом — руководителем «Норд–Данса» Евгением Иванцовым и его талантливыми соратниками Ольгой Радунцевой и Сергеем Вербицким, были заняты практически все участники этого творческого объединения — от малышей до ветеранов танцевального движения города. Горячие аплодисменты и слезы на глазах зрителей — лучшая оценка их достойной работы в память о героях, подарившим нам мир.

Привет из Питера
В канун Дня Победы норильчане, которые сейчас живут в Северной столице, вместе отметили День Победы.
Елена Истратова и Вадим Ельчищев
Встреча состоялась в известном саунд–кафе «LADы» по инициативе известного норильского музыканта и педагога Елены Истратовой, которая теперь живет в Санкт–Петербурге. Вместе с ней песни военных лет от души пели замечательные гости, которые в прошлые годы составляли цвет норильской культуры — Нина Сербина, Валентина Ишкова, Татьяна Кошевая, Ирина Прокопенко... На праздник вместе с ребятами из своей творческой студии «Белая ворона» приехал из Кронштадта бывший директор Заполярной драмы Вадим Ельчищев. Выступлениям актрис Алевтины Александровой и Анны Титовой, выпускницы Норильского колледжа искусств певицы Юлии Рожковой, сегодня петербурженок, аплодировала публика разных поколений, в том числе и норильчане–отпускники. Администрация необычного кафе, где разнообразная живая музыка звучит ежевечерне, с удовольствием встречает норильчан, отмечая: «Одно удовольствие встречаться с такими творческими людьми». Здесь уже при большом стечении норильчан состоялся творческий вечер «Счастливым быть так просто...» Елены Истратовой, которая 2 июня вместе с актрисой Анной Титовой представит программу «Любить по–детски», посвященную Международному дню защиты детей. Похоже, «LADы» становится местом притяжения для норильчан. Присоединяйтесь!

Наследники Победы
В кинокомплексе «Родина» открылась выставка «Из семейного альбома».
Артемий Иванович Чеканцев Автор: Дудина Ангелина, 12 лет (праправнучка)
Ребята из Норильской детской художественной школы сделали свои работы в рамках общешкольного проекта «Наследники Великой Победы». Под руководством наставника по компьютерному дизайну Любови Карпович они собрали домашние реликвии — награды, письма, фотографии, вырезки из старых газет и создали исторические коллажи, рассказав о своих близких и родных в годы Великой Отечественной войны. На выставке в кинотеатре представлено около 20 проникновенных работ, которые вдохновляют зрителей на создание собственных произведений, посвященных героям их семей.
Сейчас в Норильской художественной школе в проекте «Наследники Великой Победы» представлена и выставка работ учеников и педагогов, посвященная памяти военных лет. На ее открытии ребята рассказали о своих ветеранах, подарили гостям открытки, выполненные самостоятельно, представили школьную газету с эссе о героях. Новый проект памяти обязательно будет продолжен в стенах НДХШ.

Подготовила Ирина ДАНИЛЕНКО. Фото автора и Оксаны Царенко

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