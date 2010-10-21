[Индекс номера 74 (16.05.2017)]



Спорт–тайм

Стимул к победе

Норильские каратисты стали участниками первенства России, второго этапа спартакиады школьников и первенства Сибирского федерального округа.

Александра Нуркенова Первенство России, которое прошло в Сочи, собрало более 900 спортсменов из 54 регионов страны. Норильск представляли десять воспитанников ДЮСШ и клуба «Олимп» в возрасте 12–13 лет под руководством Алексея Нуркенова. Северяне завоевали пять бронзовых наград в категории ката. Отличились Александра Нуркенова и Анастасия Кислякова в личном зачете, а также три тройки в командном первенстве: Данила Хасанов, Владислав Шакиров и Валерий Кузнецов; Виктория Стальмакова, Алина Савельева и София Поликарпова; Александра Нуркенова, Анастасия Кислякова и Елизавета Новицкая. Стоит отметить, что поездка в Сочи состоялась благодаря дополнительному финансированию со стороны управления по спорту. По словам Алексея Нуркенова, в Сочи его подопечные выступили не лучшим образом. И если над ошибками спортсменов еще предстоит проделать тщательную работу, то промахи, совершенные судьями, заслуживают отдельного внимания. — Участников было очень много, а судей, обладающих достаточной квалификацией, оказалось явно недостаточно, — говорит тренер. — Я не привык списывать неудачи на рефери, но с таким необъективным судейством столкнуться пришлось впервые. В любом случае я всегда говорю своим воспитанникам: проигрыш — это тоже стимул, и чтобы в будущем не было подобных казусов, нужно показать такой результат, который ни у кого не вызывал бы сомнений. Кроме того, норильчане выступили во втором этапе спартакиады школьников и первенстве Сибирского федерального округа среди юношей 16–17 лет в Новосибирске. Там воспитанники Алексея Нуркенова завоевали 15 медалей разного достоинства, в том числе шесть золотых. Особых успехов добились Максим Цымбал, Елизавета Демьяненко и Евгения Сорокина. Первые двое в конце июля в Ростове–на–Дону примут участие в финале спартакиады. Кроме того, в конце июня Александра Нуркенова и Максим Цымбал отправятся в Хорватию на Кубок мира по версии WKF. Борьба на равных В минувшие выходные борцы вольного стиля и дзюдоисты выявили сильнейших в соревнованиях, посвященных Дню Победы. Схватки прошли в Талнахе и Кайеркане соответственно. В турнире по вольной борьбе, который стал завершающим для Норильска в этом спортивном сезоне, приняли участие более 80 борцов в 16 весовых категориях. По словам главного судьи соревнований Павла Рычкова, спортсмены показали интересную и слаженную борьбу, многие из них подтвердили свое лидерство на городском уровне. В частности, в число медалистов в очередной раз вошли Виктория Янченко, Максим Атаров, Николай Тельмиз и Алан Габуев, в этом сезоне побеждавшие также на краевых и окружных состязаниях. На очереди у борцов–вольников — поездка в спортивные лагеря Малаховки и Теси, куда они отправятся уже через неделю, а также августовское выступление на первенстве Красноярского края, которое будет предварять тренировочный сбор в Назарово. * * * В открытом первенстве и чемпионате Норильска по дзюдо выступили порядка 220 человек в 25 весовых категориях. Как отметил главный судья соревнований Андрей Бордюговский, с каждым годом количество участников растет, равно как и мастерство, которое они показывают на татами. Среди победителей — Амир Агаев, Канан Абдуллаев, Дмитрий Салуянов и Магомедрасул Гаджимурадов. По итогам выступлений сформирована сборная Норильска, которая в сентябре отправится на первенство Красноярского края. Впрочем, перед этим дзюдоисты также пройдут учебно–тренировочные сборы на материке. Плечом к плечу Клуб «Зевс» подвел итоги спортивного года и отметил его завершение закрытием второй спартакиады. Спортивный клуб «Зевс» открылся 10 октября 2015 года как совместный проект благотворительного фонда «Территория добра» и техникума промышленных технологий и сервиса. Задача клуба — привлечь к занятиям физкультурой и спортом подростков и молодежь, сформировать команды для состязания в различных видах спорта и тем самым позволить нашим спортсменам участвовать в соревнованиях разного уровня. Кроме этого, клубная площадка дает возможность для проведения различных спортивно–массовых мероприятий, благотворительных акций, а также для развития волонтерского движения среди студенчества Большого Норильска. В течение учебного года лучшие спортсмены медицинского техникума, политехнического колледжа, Норильского техникума промышленных технологий и сервиса, волонтеры фонда «Территория добра», воспитанники Норильского детского дома, студенты филиала Ленинградского государственного университета и сотрудники торговой сети «Жар.Птица» участвовали в соревнованиях и боролись за главный кубок спортивного клуба «Зевс». Настольный теннис, волейбол, дартс, мини–футбол, легкая атлетика, лыжные гонки — это далеко не полный перечень видов спорта, в которых показали свою выносливость, настойчивость, командный дух и волю к победе спортсмены. Их достижения были отмечены благодарственными письмами, дипломами, грамотами и памятными наградами, а переходящий кубок спортивного клуба «Зевс» вновь достался команде Норильского техникума промышленных технологий и сервиса. В общей сложности за спортивные заслуги было награждено более ста спортсменов и тренеров. — Спорт учит человека адекватно оценивать свои силы, быть целеустремленным и не сходить с выбранного пути, работать в команде и чувствовать плечо товарища, — говорит Любовь Сулим, председатель клуба. — Спорт — это самодисциплина и умение слушать себя и свое внутреннее «я». Ну и, конечно же, он помогает сохранять активность на долгие годы и вести здоровый образ жизни. Я рада, что к нашей спартакиаде присоединяется все больше людей. Это значит, что задача, поставленная перед клубом, выполняется. Отметил высокий уровень участников спартакиады и начальник управления по спорту Михаил Голуб. По его мнению, деятельность клуба в немалой степени помогает популяризировать занятия спортом среди молодежи, а значит, гарантирует здоровое будущее страны.

Михаил ТУАЕВ и Наталья ЧЕРКАШИНА. Фото Михаила ТУАЕВА, Елены ХУДАНОВОЙ и участников соревнований Первенство России, которое прошло в Сочи, собрало более 900 спортсменов из 54 регионов страны. Норильск представляли десять воспитанников ДЮСШ и клуба «Олимп» в возрасте 12–13 лет под руководством. Северяне завоевали пять бронзовых наград в категории ката. Отличилисьв личном зачете, а также три тройки в командном первенстве:. Стоит отметить, что поездка в Сочи состоялась благодаря дополнительному финансированию со стороны управления по спорту.По словам Алексея Нуркенова, в Сочи его подопечные выступили не лучшим образом. И если над ошибками спортсменов еще предстоит проделать тщательную работу, то промахи, совершенные судьями, заслуживают отдельного внимания.— Участников было очень много, а судей, обладающих достаточной квалификацией, оказалось явно недостаточно, — говорит тренер. — Я не привык списывать неудачи на рефери, но с таким необъективным судейством столкнуться пришлось впервые. В любом случае я всегда говорю своим воспитанникам: проигрыш — это тоже стимул, и чтобы в будущем не было подобных казусов, нужно показать такой результат, который ни у кого не вызывал бы сомнений.Кроме того, норильчане выступили во втором этапе спартакиады школьников и первенстве Сибирского федерального округа среди юношей 16–17 лет в Новосибирске. Там воспитанники Алексея Нуркенова завоевали 15 медалей разного достоинства, в том числе шесть золотых. Особых успехов добились. Первые двое в конце июля в Ростове–на–Дону примут участие в финале спартакиады. Кроме того, в конце июня Александра Нуркенова и Максим Цымбал отправятся в Хорватию на Кубок мира по версии WKF.

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