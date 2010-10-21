Фото новости:

9 мая - Парад

[Индекс номера 74 (16.05.2017)]

 Спорт–тайм 
Стимул к победе

Норильские каратисты стали участниками первенства России, второго этапа спартакиады школьников и первенства Сибирского федерального округа.
Александра Нуркенова
Первенство России, которое прошло в Сочи, собрало более 900 спортсменов из 54 регионов страны. Норильск представляли десять воспитанников ДЮСШ и клуба «Олимп» в возрасте 12–13 лет под руководством Алексея Нуркенова. Северяне завоевали пять бронзовых наград в категории ката. Отличились Александра Нуркенова и Анастасия Кислякова в личном зачете, а также три тройки в командном первенстве: Данила Хасанов, Владислав Шакиров и Валерий Кузнецов; Виктория Стальмакова, Алина Савельева и София Поликарпова; Александра Нуркенова, Анастасия Кислякова и Елизавета Новицкая. Стоит отметить, что поездка в Сочи состоялась благодаря дополнительному финансированию со стороны управления по спорту.
По словам Алексея Нуркенова, в Сочи его подопечные выступили не лучшим образом. И если над ошибками спортсменов еще предстоит проделать тщательную работу, то промахи, совершенные судьями, заслуживают отдельного внимания.
— Участников было очень много, а судей, обладающих достаточной квалификацией, оказалось явно недостаточно, — говорит тренер. — Я не привык списывать неудачи на рефери, но с таким необъективным судейством столкнуться пришлось впервые. В любом случае я всегда говорю своим воспитанникам: проигрыш — это тоже стимул, и чтобы в будущем не было подобных казусов, нужно показать такой результат, который ни у кого не вызывал бы сомнений.
Кроме того, норильчане выступили во втором этапе спартакиады школьников и первенстве Сибирского федерального округа среди юношей 16–17 лет в Новосибирске. Там воспитанники Алексея Нуркенова завоевали 15 медалей разного достоинства, в том числе шесть золотых. Особых успехов добились Максим Цымбал, Елизавета Демьяненко и Евгения Сорокина. Первые двое в конце июля в Ростове–на–Дону примут участие в финале спартакиады. Кроме того, в конце июня Александра Нуркенова и Максим Цымбал отправятся в Хорватию на Кубок мира по версии WKF.
Борьба на равных
В минувшие выходные борцы вольного стиля и дзюдоисты выявили сильнейших в соревнованиях, посвященных Дню Победы. Схватки прошли в Талнахе и Кайеркане соответственно.
В турнире по вольной борьбе, который стал завершающим для Норильска в этом спортивном сезоне, приняли участие более 80 борцов в 16 весовых категориях. По словам главного судьи соревнований Павла Рычкова, спортсмены показали интересную и слаженную борьбу, многие из них подтвердили свое лидерство на городском уровне. В частности, в число медалистов в очередной раз вошли Виктория Янченко, Максим Атаров, Николай Тельмиз и Алан Габуев, в этом сезоне побеждавшие также на краевых и окружных состязаниях.
На очереди у борцов–вольников — поездка в спортивные лагеря Малаховки и Теси, куда они отправятся уже через неделю, а также августовское выступление на первенстве Красноярского края, которое будет предварять тренировочный сбор в Назарово.
* * *
В открытом первенстве и чемпионате Норильска по дзюдо выступили порядка 220 человек в 25 весовых категориях. Как отметил главный судья соревнований Андрей Бордюговский, с каждым годом количество участников растет, равно как и мастерство, которое они показывают на татами. Среди победителей — Амир Агаев, Канан Абдуллаев, Дмитрий Салуянов и Магомедрасул Гаджимурадов.
По итогам выступлений сформирована сборная Норильска, которая в сентябре отправится на первенство Красноярского края. Впрочем, перед этим дзюдоисты также пройдут учебно–тренировочные сборы на материке.
Плечом к плечу
Клуб «Зевс» подвел итоги спортивного года и отметил его завершение закрытием второй спартакиады.
Спортивный клуб «Зевс» открылся 10 октября 2015 года как совместный проект благотворительного фонда «Территория добра» и техникума промышленных технологий и сервиса. Задача клуба — привлечь к занятиям физкультурой и спортом подростков и молодежь, сформировать команды для состязания в различных видах спорта и тем самым позволить нашим спортсменам участвовать в соревнованиях разного уровня. Кроме этого, клубная площадка дает возможность для проведения различных спортивно–массовых мероприятий, благотворительных акций, а также для развития волонтерского движения среди студенчества Большого Норильска.
В течение учебного года лучшие спортсмены медицинского техникума, политехнического колледжа, Норильского техникума промышленных технологий и сервиса, волонтеры фонда «Территория добра», воспитанники Норильского детского дома, студенты филиала Ленинградского государственного университета и сотрудники торговой сети «Жар.Птица» участвовали в соревнованиях и боролись за главный кубок спортивного клуба «Зевс».
Настольный теннис, волейбол, дартс, мини–футбол, легкая атлетика, лыжные гонки — это далеко не полный перечень видов спорта, в которых показали свою выносливость, настойчивость, командный дух и волю к победе спортсмены. Их достижения были отмечены благодарственными письмами, дипломами, грамотами и памятными наградами, а переходящий кубок спортивного клуба «Зевс» вновь достался команде Норильского техникума промышленных технологий и сервиса. В общей сложности за спортивные заслуги было награждено более ста спортсменов и тренеров.
— Спорт учит человека адекватно оценивать свои силы, быть целеустремленным и не сходить с выбранного пути, работать в команде и чувствовать плечо товарища, — говорит Любовь Сулим, председатель клуба. — Спорт — это самодисциплина и умение слушать себя и свое внутреннее «я». Ну и, конечно же, он помогает сохранять активность на долгие годы и вести здоровый образ жизни. Я рада, что к нашей спартакиаде присоединяется все больше людей. Это значит, что задача, поставленная перед клубом, выполняется.
Отметил высокий уровень участников спартакиады и начальник управления по спорту Михаил Голуб. По его мнению, деятельность клуба в немалой степени помогает популяризировать занятия спортом среди молодежи, а значит, гарантирует здоровое будущее страны.

Михаил ТУАЕВ и Наталья ЧЕРКАШИНА.
Фото Михаила ТУАЕВА, Елены ХУДАНОВОЙ и участников соревнований

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
Статьи текущего номера:
Школьный двор 
Порядка 2600 выпускников детских садов Норильска в нынешнем году сядут за парты. В распоряжении первоклашек НПР, которых на протяжении пяти последних лет ежегодно становится больше на 200–300 человек, более тридцати учебных заведений: 30 школ, шесть гимназий и один лицей.

 
Тридцать пять норильских школьников получили паспорта на церемонии во Дворце творчества детей и молодежи.

Городские подробности 
Установка пластиковых стеклопакетов в подъездах, новые кованые крылечки и детская площадка с игровым комплексом — все это управляющая компания «Город» может предложить добросовестным собственникам и нанимателям жилых помещений.

Проекты 
Активисты Молодежного центра и общественного фонда поддержки молодежи «Возможность» реализуют проект «Сильный характер», направленный на подготовку допризывников.

От сердца к сердцу 
Путешествие восьмилетней Ани Корзуновой из Украины в Красноярск прошло благополучно. Неравнодушные люди помогли девочке добраться до столицы региона и продолжить лечение в краевой клинике.

Большая прогулка 
В Абакан для участия в проекте «Школа городских компетенций» выезжали 16 юных норильчан и дудинцев. По возвращении ребята поделились своими впечатлениями о поездке.

Парк культуры 
Норильские школьники спели в память о тех, кто уже не споет никогда...

Спорт–тайм 
Норильские каратисты стали участниками первенства России, второго этапа спартакиады школьников и первенства Сибирского федерального округа.

Новости:
 16 мая 2017 
11:11 Енисейское пароходство вошло в реестр ведущих транспортных организаций России.
11:08 Россиян просят отказаться от отдыха в Тунисе и Таиланде из-за террористической угрозы.
11:01 Фотокорреспондент «Заполярной правды» Денис Кожевников стал победителем в одной из номинаций международного фотоконкурса в Москве.
10:49 Данные о каждом россиянине планируют внести в единый реестр.
10:42 К новому году в Норильске должен заработать перинатальный центр. О ходе строительства объекта губернатор края доложил председателю правительства России.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх