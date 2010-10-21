[Индекс номера 77 (19.05.2017)]



Презентация

Площадка для экспериментов

Созданное недавно агентство развития Норильска было официально представлено журналистскому сообществу в ходе специальной пресс–конференции.

Фото Владимира МАКУШКИНА Регистрация некоммерческой организации «Агентство развития Норильска» состоялось в конце апреля. Ее учредителями выступили администрация города, компания «Норникель» и благотворительный фонд Владимира Потанина. Председатель правления агентства — Лариса Зелькова, исполнительный директор — Сергей Панченко. Предполагается, что агентство будет работать в четырех направлениях: поддерживать проекты, связанные с повышением уровня городской среды, социокультурные проекты, идеи развития туристической индустрии и предпринимательства на территории. — Мы рассчитываем на то, что агентство станет катализатором инициатив различных городских объединений, предпринимателей, активных неравнодушных норильчан, которые хотели бы, чтобы в городе появились новые возможности, условия для реализации идей, задуманных теми, кто здесь живет и работает, — пояснила Лариса Зелькова. Евгений Поздняков, руководитель администрации Норильска, отметил, что такой формат работы пока необычен для города, а методы, которые будет использовать агентство, не заменят существующие благотворительные программы. Взаимодействие специалистов, которые будут привлечены к созидательной деятельности, должно дать своеобразный синергетический эффект и позволить приобрести необходимый опыт работы в различных областях. Сейчас руководство агентства займется набором команды, определением руководителей по направлениям, чтобы уже к осени сформировать перспективную программу. Базироваться агентство будет в здании медиакомпании «Северный город» на ул. Комсомольской, 33а. Именно туда смогут приходить люди, чтобы работать над проектами. Александр Пестряков, член совета правления агентства, поделился ближайшими планами: — Мы серьезно и тщательно прорабатывали основные этапы будущей работы агентства. Сегодня мы не только хотим раскрыть потенциал коммерческих инвестиций, но и развивать так называемые бюджетные инвестиции. В прошлом году был исследован большой массив данных, проведены экономические и социологические исследования на тему того, что из себя представляет Норильск, Таймыр, какие здесь есть потенциальные возможности для развития. Поэтому стартует агентство не с чистого листа, а имея в своем багаже солидный экспертный ресурс. Конкретные проекты будут обсуждаться на форсайд–сессии в июле. Возможно, программы агентства развития Норильска будут перекликаться с действующими муниципальными программами, но руководитель администрации города противоречия в этом не видит. — Направления, выбранные для работы агентства, представлены на территории в очень незначительной степени. Например, туризм в Норильске развивается не настолько интенсивно, как хотелось бы, использован только небольшой процент от реального потенциала территории. А агентство должно развивать разные виды экстремального и познавательного туризма, не ограничиваясь пределами города. Мешать друг другу программы не будут, — сказал Евгений Поздняков. — Специалистов по различным направлениям мы будем набирать на конкурсной основе. В первую очередь речь идет о норильчанах, которые знают территорию, ее особенности и проблемы. С другой стороны, нам нужны люди, которые имеют высокую профессиональную подготовку. Человек, который отвечает этим требованиям, будет принят на работу в агентство, — сообщил Сергей Панченко. — Если в каких–то норильских сообществах действуют собственные проекты, которые требуют внешней поддержки для дальнейшего развития, агентство готово им эту поддержку оказать. Со временем будут отобраны наиболее интересные проекты. Необходимо, чтобы этот отбор был минимально субъективным, сбалансированным, чтобы агентство смогло реализовать действительно самые важные и значимые из них, — пояснила Лариса Зелькова. — Мы задумывали агентство как площадку для экспериментов, оно должно быть катализатором хороших идей. При этом сферы городского хозяйства проекты агентства касаться не будут. Уже сейчас желающие заявить о себе могут обращаться напрямую к Сергею Панченко по телефону 38–98–01. С июня на Комсомольской, 33а, появится офис агентства, где желающие смогут получать консультации и обсудить свои проекты.

Марина АНДРИЮК Фото Владимира МАКУШКИНА Регистрация некоммерческой организации «Агентство развития Норильска» состоялось в конце апреля. Ее учредителями выступили администрация города, компания «Норникель» и благотворительный фонд Владимира Потанина. Председатель правления агентства — Лариса Зелькова, исполнительный директор — Сергей Панченко.Предполагается, что агентство будет работать в четырех направлениях: поддерживать проекты, связанные с повышением уровня городской среды, социокультурные проекты, идеи развития туристической индустрии и предпринимательства на территории.— Мы рассчитываем на то, что агентство станет катализатором инициатив различных городских объединений, предпринимателей, активных неравнодушных норильчан, которые хотели бы, чтобы в городе появились новые возможности, условия для реализации идей, задуманных теми, кто здесь живет и работает, — пояснила Лариса Зелькова.Евгений Поздняков, руководитель администрации Норильска, отметил, что такой формат работы пока необычен для города, а методы, которые будет использовать агентство, не заменят существующие благотворительные программы. Взаимодействие специалистов, которые будут привлечены к созидательной деятельности, должно дать своеобразный синергетический эффект и позволить приобрести необходимый опыт работы в различных областях.Сейчас руководство агентства займется набором команды, определением руководителей по направлениям, чтобы уже к осени сформировать перспективную программу. Базироваться агентство будет в здании медиакомпании «Северный город» на ул. Комсомольской, 33а. Именно туда смогут приходить люди, чтобы работать над проектами.Александр Пестряков, член совета правления агентства, поделился ближайшими планами:— Мы серьезно и тщательно прорабатывали основные этапы будущей работы агентства. Сегодня мы не только хотим раскрыть потенциал коммерческих инвестиций, но и развивать так называемые бюджетные инвестиции.В прошлом году был исследован большой массив данных, проведены экономические и социологические исследования на тему того, что из себя представляет Норильск, Таймыр, какие здесь есть потенциальные возможности для развития. Поэтому стартует агентство не с чистого листа, а имея в своем багаже солидный экспертный ресурс. Конкретные проекты будут обсуждаться на форсайд–сессии в июле.Возможно, программы агентства развития Норильска будут перекликаться с действующими муниципальными программами, но руководитель администрации города противоречия в этом не видит.— Направления, выбранные для работы агентства, представлены на территории в очень незначительной степени. Например, туризм в Норильске развивается не настолько интенсивно, как хотелось бы, использован только небольшой процент от реального потенциала территории. А агентство должно развивать разные виды экстремального и познавательного туризма, не ограничиваясь пределами города. Мешать друг другу программы не будут, — сказал Евгений Поздняков.— Специалистов по различным направлениям мы будем набирать на конкурсной основе. В первую очередь речь идет о норильчанах, которые знают территорию, ее особенности и проблемы. С другой стороны, нам нужны люди, которые имеют высокую профессиональную подготовку. Человек, который отвечает этим требованиям, будет принят на работу в агентство, — сообщил Сергей Панченко.— Если в каких–то норильских сообществах действуют собственные проекты, которые требуют внешней поддержки для дальнейшего развития, агентство готово им эту поддержку оказать. Со временем будут отобраны наиболее интересные проекты. Необходимо, чтобы этот отбор был минимально субъективным, сбалансированным, чтобы агентство смогло реализовать действительно самые важные и значимые из них, — пояснила Лариса Зелькова. — Мы задумывали агентство как площадку для экспериментов, оно должно быть катализатором хороших идей. При этом сферы городского хозяйства проекты агентства касаться не будут.Уже сейчас желающие заявить о себе могут обращаться напрямую к Сергею Панченко по телефону. С июня на Комсомольской, 33а, появится офис агентства, где желающие смогут получать консультации и обсудить свои проекты.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















