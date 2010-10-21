[Индекс номера 77 (19.05.2017)]



Спортивный интерес

Ледниковый период

В Дудинке стартовал международный турнир по кёрлингу CCT Arctic Cup среди сильнейших женских сборных мира.

Участники турнира и ансамбль «Хэйро» Спортсменки из США, Канады, Финляндии, Швеции, Швейцарии и, конечно же, России, прилетели в аэропорт «Норильск» вчера утром. У въездной стелы в Дудинку гостям предложили переступить через символическую «черту полярного круга» и «оживить» тундру. Аккомпанировал действию Таймырский народный ансамбль песни и танца народов Севера «Хэйро». После непродолжительного отдыха спортсменки провели первую предматчевую тренировку на льду ледовой арены «Таймыр». — Этот турнир для нас является завершающим в сезоне, и мы сделаем все возможное, чтобы победить, — говорит капитан женской сборной России Виктория Моисеева. — К слову, сезон для нас выдался вполне удачным — мы стали победителями чемпионата Европы. Я считаю, что все команды будут стараться в полную силу, поэтому сейчас трудно выделить лидеров. Старший тренер женской сборной России Светлана Калалб: — С каждым из соперников мы не раз встречались на льду, поэтому знаем, как настраиваться на каждого по отдельности. Мы собираемся завершить сезон на мажорной ноте и порадовать болельщиков. Уверена, что турнир получится интересным и красочным. Турнир продлится три дня. Сегодня будут сыграны первые матчи в рамках трех игровых туров. Завтра состоится открытие соревнований и будет разыграно еще три тура. В воскресенье будут проведены полуфинальные и финальные поединки и пройдет торжественная церемония закрытия соревнований. Виктория Моисеева По регламенту команды поделены на две группы: на первом этапе участники проведут круговой турнир, по результатам которого в плей–офф выйдут по две сильнейшие дружины. Организаторы отмечают, что для зрителей будут доступны промо–дорожки, на которых любой желающий сможет попробовать свои силы в олимпийском виде спорта. Добавим, что CCT Arctic Cup — это второй турнир по кёрлингу, который проводится в столице Таймыра за последние два года. В прошлый раз Дудинка стала местом проведения открытого Кубка Таймыра среди сильнейших мужских команд России. Тогда за чемпионское звание боролись пять дружин: основная и юниорская сборные России, команды Московской области, Санкт–Петербурга и Красноярского края. В упорной и принципиальной борьбе победу праздновала более опытная основная сборная России. Первый чемпионат мира по кёрлингу был проведен в 1959 году, а с 1998 года игра вошла в программу Олимпийских игр. Сегодня кёрлинг — динамично развивающийся вид спорта, который в России только–только набирает обороты. Торжественная церемония открытия турнира CCT Arctic Cup состоится в субботу, 20 мая, в 14.00 в дудинской ледовой арене «Таймыр». Вход свободный.

Михаил ТУАЕВ Фото Андрея КИЙКО Спортсменки из США, Канады, Финляндии, Швеции, Швейцарии и, конечно же, России, прилетели в аэропорт «Норильск» вчера утром. У въездной стелы в Дудинку гостям предложили переступить через символическую «черту полярного круга» и «оживить» тундру. Аккомпанировал действию Таймырский народный ансамбль песни и танца народов Севера «Хэйро». После непродолжительного отдыха спортсменки провели первую предматчевую тренировку на льду ледовой арены «Таймыр».— Этот турнир для нас является завершающим в сезоне, и мы сделаем все возможное, чтобы победить, — говорит— К слову, сезон для нас выдался вполне удачным — мы стали победителями чемпионата Европы. Я считаю, что все команды будут стараться в полную силу, поэтому сейчас трудно выделить лидеров.— С каждым из соперников мы не раз встречались на льду, поэтому знаем, как настраиваться на каждого по отдельности. Мы собираемся завершить сезон на мажорной ноте и порадовать болельщиков. Уверена, что турнир получится интересным и красочным.Турнир продлится три дня. Сегодня будут сыграны первые матчи в рамках трех игровых туров. Завтра состоится открытие соревнований и будет разыграно еще три тура. В воскресенье будут проведены полуфинальные и финальные поединки и пройдет торжественная церемония закрытия соревнований.По регламенту команды поделены на две группы: на первом этапе участники проведут круговой турнир, по результатам которого в плей–офф выйдут по две сильнейшие дружины. Организаторы отмечают, что для зрителей будут доступны промо–дорожки, на которых любой желающий сможет попробовать свои силы в олимпийском виде спорта.Добавим, что CCT Arctic Cup — это второй турнир по кёрлингу, который проводится в столице Таймыра за последние два года. В прошлый раз Дудинка стала местом проведения открытого Кубка Таймыра среди сильнейших мужских команд России. Тогда за чемпионское звание боролись пять дружин: основная и юниорская сборные России, команды Московской области, Санкт–Петербурга и Красноярского края. В упорной и принципиальной борьбе победу праздновала более опытная основная сборная России.

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