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Рассказ о том, как в мае Норильск «замело» канадскими кленовыми листьями, — в очередном выпуске рубрики–календаря.
|Пьер Элиот Трюдо у Ледового дворца «Арктика»
24-25 мая 1971 годаВ эти два весенних дня в Норильске гостил премьер–министр Канады Пьер Элиот Трюдо с супругой Маргарет. Впервые город встречал столь высокого иностранного гостя, улицы буквально отмывали до блеска. Чету канадцев очень интересовала жизнь большого города на Крайнем Севере, в зоне вечной мерзлоты. Они посетили норильский роддом, ЗАГС, школу, новый Ледовый дворец «Арктика», профилакторий «Валек». Канадский премьер был молодым, высоким, всем встречным дарил значки с кленовым листком — эмблемой Канады. В общем, был совсем не похож на «важное лицо» в нашем понимании.Этот визит очень интересно описал в своей книге «Язык мой — друг мой» личный переводчик политических лидеров СССР Виктор Суходрев:«О Норильске тогда у нас писали много, о том, что это уникальный город, где в зоне вечной мерзлоты созданы все условия для нормальной жизни людей, и так далее. Писать–то писали, но иностранцев туда не пускали... Но канадцы настаивали. Им предлагали Мурманск, Архангельск. Они в свою очередь говорили, что те стоят не на вечной мерзлоте, поэтому там не так интересно. В конце концов наши согласились. Провели соответствующую подготовку, тщательно разработали маршрут на самом комбинате, чтобы отсечь «лишние» цеха. И после Ташкента, после двадцатипятиградусной жары мы через пять часов полета оказались в Норильске, где термометр показывал минус пятнадцать и сыпал легкий снежок...Канадцы смотрели во все глаза. У них не было ничего подобного. На севере Канады добыча полезных ископаемых осуществлялась вахтовым методом, и городов там таких не строили. Стоял полярный день. Круглые сутки светло. Трюдо с женой поселили в маленьком особнячке, который к их приезду полностью перестроили и обновили. Мебель — только что с фабрики, на стенах — шкуры полярных оленей и белых медведей. И в самом городе навели такой лоск, что жители наверняка еще долго поминали добрым словом канадского премьер–министра.Канадцы интересовались буквально всем: как строятся многоэтажные дома на сваях, как добывается руда, посетили профилакторий для рабочих, в холле которого с потолка спускались самые экзотические живые растения. Гости были просто потрясены. Восторгались они и Ледовым дворцом спорта, где увидели мальчиков, в полном хоккейном облачении игравших в игру, которая зародилась в Канаде...».
А еще в мае19 мая 1956 года газеты опубликовали обращение партии и правительства к молодежи страны с призывом поехать работать на стройках Крайнего Севера и Дальнего Востока.19 мая 1971 года вышел в свет юбилейный, пятитысячный номер газеты «Заполярная правда».20 мая 1940 года водный порт «Валек» переименован в аэрогидропорт и выделен в самостоятельную единицу.20 мая 1953 года основана фабрика механизированного счета (ныне вычислительный центр бухгалтерского учета).21 мая 1969 года с четырехдневным визитом в Норильск прибыл посол Чили в СССР Оскар Пиночет.23 мая 1945 года началось строительство постоянного аэродрома на станции «Надежда».24 мая 1974 года в Норильске прошел городской слет женщин.25 мая 1955 года — день рождения Норильской централизованной библиотечной сети, в эти же дни открылась городская публичная библиотека.
О чем писала «Заполярка»
|Аэрогидропорт «Валек». 1940-е годы
Трое из нашего города«...вошли в число авторов Всесоюзной художественной выставки «Молодежь страны Советов», которая открывается в Москве в канун XIX съезда ВЛКСМ. Еще в конце апреля отправились в столицу норильские художники Б. Палей, В. Костаринов и Ю. Ульянов, чтобы представить в выставочный комитет проект интерьеров Дворца спорта «Арктика», Дома быта поселка Кайеркан и парикмахерской «Молодость». И редкий случай — все они были включены в раздел дизайнерско–оформительских работ всесоюзной экспозиции. Это — достаточно убедительное доказательство того, что норильские дизайнеры входят в число лучших оформителей страны.«Заполярная правда», май 1982 года
Светлана ГУНИНА