[Индекс номера 77 (19.05.2017)]



Общество

А может, снова все начать...

Наиболее частый вопрос, который сотрудники детского дома и интерната слышат от воспитанников: «Когда придет моя мама?»

– Мы готовы начать все сначала За 17 лет существования норильского детского дома лишь раз ребенок, желая проучить своих родных, позвонил в приемную и попросил «записать его в детдом». Ребята же, живущие в госучреждениях, всегда просятся домой... В норильском детском доме сегодня проживает 51 ребенок, в школе–интернате — 32, в общежитии для детей–сирот — четверо несовершеннолетних. По словам специалистов, работающих с детьми–сиротами, их главная задача — вернуть ребенка в семью или найти для него новую. Стоит отметить, что статус «сирота» имеют все дети, оставшиеся без попечения родителей, то есть мамы и папы которых либо умерли, либо были лишены родительских прав. Данные о них собраны в общероссийской базе, куда имеют доступ кандидаты в усыновители из любого региона. Так, недавно двух норильских ребятишек усыновили москвичи. В норильской школе-интернате Для кровных родителей, лишенных родительских прав, усыновление их ребенка чревато тем, что больше они ничего о нем не узнают и никогда его не увидят. После передачи несовершеннолетнего в другую семью ни органы опеки, ни суд не предоставят биологическим родственникам ребенка его новые данные (адрес, ФИО и так далее). А попасть в приемную семью ребенок может после шести месяцев с момента лишения его родных мамы и папы родительских прав. Восстановление в родительских правах, если ребенок усыновлен, допускается лишь после отмены усыновления в судебном порядке. С 2011 по 2016 год родительских прав были лишены 554 норильчанина. Их дети были устроены либо в замещающие семьи, либо в государственные учреждения для детей–сирот. Однако в Норильске прослеживается тенденция к улучшению ситуации. В 2012 году родительских прав были лишены 147 норильчан, в 2014–м — 85, в 2016 году — 48. Конечно, нередко непутевым родителям нет дела до того, что происходит с их детьми после того, как они попадают в детский дом или интернат. Порой таким «кукушкам» обретение их чадами новой семьи даже выгодно — не надо платить алименты. И они продолжают жить в свое удовольствие, катясь по наклонной. Но иногда ситуация направляет сбившихся с верной дороги мам и пап на путь исправления. Именно для таких родителей на прошлой неделе было проведено собрание по вопросам восстановления родительских прав. Три мамы и один папа пришли на встречу с представителями отдела опеки и попечительства, отделения по делам несовершеннолетних, сотрудниками детского дома и интерната и заявили о том, что не просто хотят забрать своих деток домой, но и делают для этого все возможное. Например, одна мамочка уже пыталась восстановиться в правах. Но судья был против, так как женщина официально не трудоустроена. Веской причиной для отказа в удовлетворении иска суд посчитал и то, что мама с папой, живя вместе много лет, союз свой так и не зарегистрировали. Как рассказала нам эта мама, увидев в газете фото своей восьмилетней дочки в качестве претендентки на усыновление, она сразу же и замуж вышла за отца своих детей, и работу нашла. А связь с дочкой она никогда не теряла — регулярно встречалась с ней в детском доме и участвовала во всех мероприятиях учреждения. Женщина призналась: только лишившись родительских прав, она поняла, что самое главное для нее — быть хорошей матерью. Все остальное — ничто по сравнению с возможностью ежедневно слышать «Мамочка, родная!» и обнимать в ответ счастливого ребенка. Как только кровный родитель предпринимает конкретные шаги для восстановления в правах, информация об этом фиксируется органами опеки и попечительства и в базе данных напротив фамилии сироты ставится пометка, чтобы возможные усыновители знали, что у ребенка есть шанс вернуться в родную семью. За все время существования норильского детского дома 37 родителей смогли восстановить родительские права и забрать детей домой. Стоит отметить, что восстановиться в родительских правах в отношении подростка, достигшего возраста десяти лет, можно только с его согласия. Удалив из зала судебного заседания родителей и лиц, которые с точки зрения суда могут повлиять на ребенка, суд выслушает несовершеннолетнего и все, что он скажет, примет во внимание при вынесении решения. По словам специалистов, еще ни один ребенок не выступил против возвращения его в родную семью. Для каждого воспитанника детского дома его мама, какой бы она ни была и как бы себя по отношению к ребенку ни вела, — самая лучшая. И какие бы замечательные условия ни были созданы в государственных учреждениях для сирот, мечта каждого из них — воссоединиться с родными. Кстати, в первый год после восстановления родителей в правах сотрудники отдела опеки и попечительства и детского дома продолжают навещать семью, консультируют по возникающим вопросам, помогают и поддерживают. Обращайтесь, мы всегда вам поможем Бывает и так, что кровные родители, платя алименты и видясь со своими детьми регулярно, не спешат при этом в суд. Дело в том, что каждый сирота, не имеющий жилплощади, после достижения совершеннолетия и окончания учебы, покинув детский дом или интернат, получит от государства жилье. Поэтому некоторые родители, понимая, что с каждым годом у их подросшего дитя все меньше шансов быть усыновленным, не боясь, что они его потеряют окончательно и бесповоротно, не возвращают себе родительские права ради того, чтобы их ребенок получил квартиру. Обычно, восстановившись в правах, родители не дают повода усомниться в своей благонадежности. Однако как раз сейчас в Норильском суде рассматривается дело о повторном лишении родительских прав. По мнению специалистов отдела опеки и попечительства, этот случай — все–таки исключение из правил. Встречаются порой и случаи отмены усыновления. Недавно, например, в интернат возвратились ребятишки, приемные родители которых, так же как и родные когда–то, «променяли их на водку»... Суд усыновление отменил и обязал бывших усыновителей выплачивать алименты на содержание детей до их совершеннолетия. Также приемные дети, несмотря на отмену усыновления, могут претендовать на жилплощадь приемных родителей. Отмена усыновления возможна и по причине обнаружения у ребенка патологий психического или физического развития, о которых новых родителей не известили. Одно дело, когда человек готов взять ребенка с отклонениями, знает, чем это грозит, и все равно хочет принять его в семью. Другое дело, когда берут вроде обычного, а получают проблемного — в такой ситуации суд вынесет решение об отмене усыновления без каких–либо последствий для усыновителей. Радует, что случаев создания новой счастливой семьи, готовой перенести все сложности, в нашем городе все–таки намного больше.

Как сказал известный голливудский актер Аль Пачино, самое главное в жизни — это семья. Сначала та, в которой ты рождаешься, а потом та, которую ты сам создаешь. И глупы те люди, которые считают, что карьера, деньги, клубы, гулянки куда важнее всего этого. Важнее семьи, детей, любимых, ничего быть не может. Карьера не ждет тебя дома, деньги не вытрут слезы, а слава не обнимет ночью...

Надежда СИДОР Фото Владимира МАКУШКИНА За 17 лет существования норильского детского дома лишь раз ребенок, желая проучить своих родных, позвонил в приемную и попросил «записать его в детдом». Ребята же, живущие в госучреждениях, всегда просятся домой...В норильском детском доме сегодня проживает 51 ребенок, в школе–интернате — 32, в общежитии для детей–сирот — четверо несовершеннолетних.По словам специалистов, работающих с детьми–сиротами, их главная задача — вернуть ребенка в семью или найти для него новую. Стоит отметить, что статус «сирота» имеют все дети, оставшиеся без попечения родителей, то есть мамы и папы которых либо умерли, либо были лишены родительских прав. Данные о них собраны в общероссийской базе, куда имеют доступ кандидаты в усыновители из любого региона. Так, недавно двух норильских ребятишек усыновили москвичи.Для кровных родителей, лишенных родительских прав, усыновление их ребенка чревато тем, что больше они ничего о нем не узнают и никогда его не увидят. После передачи несовершеннолетнего в другую семью ни органы опеки, ни суд не предоставят биологическим родственникам ребенка его новые данные (адрес, ФИО и так далее). А попасть в приемную семью ребенок может после шести месяцев с момента лишения его родных мамы и папы родительских прав. Восстановление в родительских правах, если ребенок усыновлен, допускается лишь после отмены усыновления в судебном порядке.С 2011 по 2016 год родительских прав были лишены 554 норильчанина. Их дети были устроены либо в замещающие семьи, либо в государственные учреждения для детей–сирот. Однако в Норильске прослеживается тенденция к улучшению ситуации. В 2012 году родительских прав были лишены 147 норильчан, в 2014–м — 85, в 2016 году — 48.Конечно, нередко непутевым родителям нет дела до того, что происходит с их детьми после того, как они попадают в детский дом или интернат. Порой таким «кукушкам» обретение их чадами новой семьи даже выгодно — не надо платить алименты. И они продолжают жить в свое удовольствие, катясь по наклонной. Но иногда ситуация направляет сбившихся с верной дороги мам и пап на путь исправления.Именно для таких родителей на прошлой неделе было проведено собрание по вопросам восстановления родительских прав. Три мамы и один папа пришли на встречу с представителями отдела опеки и попечительства, отделения по делам несовершеннолетних, сотрудниками детского дома и интерната и заявили о том, что не просто хотят забрать своих деток домой, но и делают для этого все возможное.Например, одна мамочка уже пыталась восстановиться в правах. Но судья был против, так как женщина официально не трудоустроена. Веской причиной для отказа в удовлетворении иска суд посчитал и то, что мама с папой, живя вместе много лет, союз свой так и не зарегистрировали.Как рассказала нам эта мама, увидев в газете фото своей восьмилетней дочки в качестве претендентки на усыновление, она сразу же и замуж вышла за отца своих детей, и работу нашла. А связь с дочкой она никогда не теряла — регулярно встречалась с ней в детском доме и участвовала во всех мероприятиях учреждения. Женщина призналась: только лишившись родительских прав, она поняла, что самое главное для нее — быть хорошей матерью. Все остальное — ничто по сравнению с возможностью ежедневно слышать «Мамочка, родная!» и обнимать в ответ счастливого ребенка.Как только кровный родитель предпринимает конкретные шаги для восстановления в правах, информация об этом фиксируется органами опеки и попечительства и в базе данных напротив фамилии сироты ставится пометка, чтобы возможные усыновители знали, что у ребенка есть шанс вернуться в родную семью.За все время существования норильского детского дома 37 родителей смогли восстановить родительские права и забрать детей домой.Стоит отметить, что восстановиться в родительских правах в отношении подростка, достигшего возраста десяти лет, можно только с его согласия. Удалив из зала судебного заседания родителей и лиц, которые с точки зрения суда могут повлиять на ребенка, суд выслушает несовершеннолетнего и все, что он скажет, примет во внимание при вынесении решения.По словам специалистов, еще ни один ребенок не выступил против возвращения его в родную семью. Для каждого воспитанника детского дома его мама, какой бы она ни была и как бы себя по отношению к ребенку ни вела, — самая лучшая. И какие бы замечательные условия ни были созданы в государственных учреждениях для сирот, мечта каждого из них — воссоединиться с родными.Кстати, в первый год после восстановления родителей в правах сотрудники отдела опеки и попечительства и детского дома продолжают навещать семью, консультируют по возникающим вопросам, помогают и поддерживают.Бывает и так, что кровные родители, платя алименты и видясь со своими детьми регулярно, не спешат при этом в суд. Дело в том, что каждый сирота, не имеющий жилплощади, после достижения совершеннолетия и окончания учебы, покинув детский дом или интернат, получит от государства жилье. Поэтому некоторые родители, понимая, что с каждым годом у их подросшего дитя все меньше шансов быть усыновленным, не боясь, что они его потеряют окончательно и бесповоротно, не возвращают себе родительские права ради того, чтобы их ребенок получил квартиру.Обычно, восстановившись в правах, родители не дают повода усомниться в своей благонадежности. Однако как раз сейчас в Норильском суде рассматривается дело о повторном лишении родительских прав. По мнению специалистов отдела опеки и попечительства, этот случай — все–таки исключение из правил.Встречаются порой и случаи отмены усыновления. Недавно, например, в интернат возвратились ребятишки, приемные родители которых, так же как и родные когда–то, «променяли их на водку»... Суд усыновление отменил и обязал бывших усыновителей выплачивать алименты на содержание детей до их совершеннолетия. Также приемные дети, несмотря на отмену усыновления, могут претендовать на жилплощадь приемных родителей.Отмена усыновления возможна и по причине обнаружения у ребенка патологий психического или физического развития, о которых новых родителей не известили. Одно дело, когда человек готов взять ребенка с отклонениями, знает, чем это грозит, и все равно хочет принять его в семью. Другое дело, когда берут вроде обычного, а получают проблемного — в такой ситуации суд вынесет решение об отмене усыновления без каких–либо последствий для усыновителей. Радует, что случаев создания новой счастливой семьи, готовой перенести все сложности, в нашем городе все–таки намного больше.

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