[Индекс номера 78 (23.05.2017)]



Визиты

Будем работать

В конце прошлой недели Норильск с рабочим визитом посетил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. Он осмотрел ключевые строительные объекты города, встретился с норильским активом и ответил на вопросы журналистов.

Сразу по прилету Виктор Толоконский направился на взлетную полосу аэропорта, где менее чем через две недели закипят работы по реконструкции. По итогам осмотра губернатор провел совещание, ознакомившись с текущим положением дел. Далее глава региона направился на стройплощадку перинатального центра, где также состоялось рабочее совещание, и побывал на строительстве храмового комплекса в честь новомученников и исповедников Церкви Русской на улице Мира, 6. На встрече с городским активом собравшиеся обсудили социально–экономическую ситуацию в Норильске, руководитель администрации Норильска Евгений Поздняков рассказал о наиболее значимых работах, которые планируется выполнить летом: это строительство первого участка Северной объездной дороги, продолжение монтажа системы освещения на трассах Норильск–Талнах и Норильск–Алыкель, ремонт мостов и дорожного полотна на талнахской трассе. Виктор Толоконский, в свою очередь, сообщил, что со следующего года возобновится федеральное финансирование программы переселения норильчан на материк. Напомним, программа была создана в рамках четырехстороннего соглашения в 2010 году, на нее направлялись средства из федерального и краевого бюджетов, а также средства «Норникеля». С 2016 года Федерация приостановила финансирование программы. На мартовской сессии Законодательного собрания Красноярского края глава Норильска Олег Курилов говорил о необходимости возобновить финансирование. Норильского градоначальника поддержал губернатор и донес просьбу до президента РФ. Обращение было поддержано, и с 2018 года федеральная составляющая финансирования вернется в программу. Еще одна хорошая новость: количество мест для волонтеров Универсиады–2019, направляемых в Красноярск из других территорий края, будет увеличено. Первоначально было зарезервировано 500 позиций, но за последний год для волонтеров в студенческом городке Красноярска построили три 18–этажных здания общежитий, что позволит принять большее количество желающих. Виктор Толоконский не назвал точное количество норильчан, которые поедут на Универсиаду, но подчеркнул, что Норильск будет представлен наибольшим числом волонтеров. — Мы вынуждены предъявлять высокие требования к участникам, не каждый сможет пройти тестирование. Обязательное условие — хорошее знание английского языка. Кроме того, волонтеры должны иметь внушительный список достижений: хорошо учиться, быть социально активными, так как волонтерство — это очень серьезная и ответственная работа. Все гости Универсиады будут в первую очередь общаться с добровольцами. В общей сложности мы планируем подготовить 5000 волонтеров, — заявил губернатор края. На встрече с журналистами Виктор Толоконский высказал свое мнение относительно положения дел в городе. Первым вопросом стала готовность всех служб Норильска к реконструкции взлетно–посадочной полосы. В совещании приняли участие руководители всех служб, занятых в процессе: представители администрации города, Таймырского муниципального района, аэропорта, компании «Норникель». — Степень готовности к предстоящим работам я оцениваю как достаточно высокую. Во–первых, в самом аэропорту все в полном порядке. Летом будет отремонтирована средняя часть полосы, при этом объем работ примерно в полтора раза больше, чем в прошлом году. Все материалы уже завезены, зарезервированы. Сейчас и заказчик, и подрядчик подтверждают, что 16 сентября полоса будет иметь все необходимые сертификаты, новое освещение и будет запущена в эксплуатацию, — отметил Виктор Толоконский. На строительстве храма Кроме того, губернатор подчеркнул, что реализованы все планы по обеспечению авиабилетами отдельных социальных групп населения. Всего их около десяти: к ним относятся и выпускники школ, и демобилизованные военнослужащие, и те, кто освобождается из мест заключения. Невыкупленные билеты будут переданы в свободную продажу. Расчет квот был очень детальным и конкретным. — На сегодняшний день на вылет из Норильска билетов нет только на три даты. При этом накануне и после этих дат билеты есть. Так же обстоят дела и с обратными билетами, поэтому ожидаемого ажиотажного спроса сейчас не наблюдается, — сообщил губернатор. — На следующий год необходимо полностью удовлетворить спрос горожан в этом направлении: все ограничения должны быть сняты. Мы зарезервировали авиационный парк и готовы при необходимости увеличить количество рейсов. При этом резерв будет сформирован в Норильске, Москве, Красноярске, а также в Сургуте. Сегодня я выразил благодарность администрации Норильска и компании «Норникель», которые организовали отпускную кампанию таким образом, чтобы разгрузить летний период. Так, в марте по данным авиакомпаний из Норильска вылетело на 25% больше людей, чем в прошлые годы. То есть интенсивность возросла, что говорит о грамотном планировании отпусков. Это тоже дает свои результаты. Сообщил Виктор Толоконский и еще об одном аспекте реконструкции аэропорта «Норильск»: — Я обращался в правительство РФ, к главе государства, к руководству «Норникеля», и сейчас мы решили вопрос с Министерством обороны — у нас принята программа реконструкции всех перронов и всего массива аэропорта. В ближайшее время пройдут конкурсные процедуры для определения подрядчиков. Программа рассчитана на 2017–2019 годы. Мы не могли приступить к этим работам раньше, потому что земельные участки и сам аэропорт находятся в ведении Министерства обороны. Но сейчас подписано соглашение о том, что площадки и перроны переходят в совместное ведение, какие–то земельные участки полностью переданы в аренду Росимуществу. * * * Достаточно уверенно смотрит губернатор края на перспективы норильского перинатального центра, со строительством которого до сих пор то и дело возникали сложности. — Возведение этого объекта для города так же значимо, как и реконструкция ВПП. В целом в Норильске действует прекрасный родильный дом, здесь очень высокие показатели качества оказания помощи родовспоможения, один из самых низких в стране показателей младенческой смертности. Но строительство перинатального центра — это вопрос будущего города. В суровую зиму, в самые экстремальные морозы и самые сильные ветра, стройка не останавливалась. Мы действительно обновили график, и говорить о том, что сроки строительства сорваны, нельзя. Построить центр мы должны к декабрю 2017 года, и мы его построим. Качество ни в чем не должно пострадать, — заявил губернатор. По мнению Виктора Толоконского, сейчас работы перешли в ту стадию, когда северная специфика уже не влияет на процесс: монтируются ограждающие конструкции, перегородки. А вот темп, говорит губернатор, нужно набрать уникальный — с такой скоростью еще никто не строил. — Во многом темп строительства определяется количеством рабочих. Сейчас на объекте работают 160 человек, в пиковое время — примерно в августе — в Норильск дополнительно приедут специалисты, их число будет доведено до 750. Размещаться они также будут в административном здании в Оганере. Если там не хватит места, городские власти найдут дополнительные помещения — время еще есть, и соответствующее поручение я уже дал, — говорит Виктор Толоконский. С руководством «Норникеля» достигнута договоренность о предоставлении необходимой помощи в рабочем порядке. Например, сейчас подъемные краны взяты именно у «Норникеля», потому что до начала навигации еще далеко, а стройку останавливать нельзя. До конца сентября планируется завершить возведение каркаса здания, до конца октября — закрыть тепловой контур. Все процессы будут запараллелены: одновременно будут монтировать перегородки и остекление, ставить кровлю. Срок поставки медицинского оборудования — до 10 октября. — Риски, безусловно, есть. В такие сроки подобный объем работ редко когда приходилось выполнять, но ничего невозможного тут нет. Я не сомневаюсь, что все будет сделано вовремя, — подчеркнул глава региона. Сейчас о ходе работ губернатору докладывают каждую неделю — по понедельникам, в 10 часов утра. До конца года четыре представителя краевого правительства будут, сменяя друг друга, на месте следить за процессом строительства. Это заместитель председателя правительства Юрий Лапшин, непосредственно ответственный за стройку, заместитель председателя правительства Юрий Захаринский, отвечающий за северные территории, министр строительства Николай Глушков и начальник УКС края Михаил Рабушко. И на данный момент нет ни одного вопроса, который не был бы конкретно проработан. — Я не могу сейчас говорить о том, что до 1 января мы примем роды в новом центре. Но процесс сдачи объекта в эксплуатацию — не такой уж быстрый. Например, в Ачинске акт о приемке перинатального центра мы подписали 21 декабря прошлого года, а первый ребенок там родился 1 марта. Эта подвижка по срокам никак не нарушает нормальную жизнь города: перинатальный центр строится на очень далекую перспективу. Если бы ситуация была такова, что мамам негде было бы рожать, я принял бы другие меры. Но сейчас для нас первостепенное значение имеет качество, — пояснил губернатор.

Марина АНДРИЮК Фото Владимира МАКУШКИНА Сразу по прилетунаправился на взлетную полосу аэропорта, где менее чем через две недели закипят работы по реконструкции. По итогам осмотра губернатор провел совещание, ознакомившись с текущим положением дел. Далее глава региона направился на стройплощадку перинатального центра, где также состоялось рабочее совещание, и побывал на строительстве храмового комплекса в честь новомученников и исповедников Церкви Русской на улице Мира, 6.На встрече с городским активом собравшиеся обсудили социально–экономическую ситуацию в Норильске,рассказал о наиболее значимых работах, которые планируется выполнить летом: это строительство первого участка Северной объездной дороги, продолжение монтажа системы освещения на трассах Норильск–Талнах и Норильск–Алыкель, ремонт мостов и дорожного полотна на талнахской трассе.Виктор Толоконский, в свою очередь, сообщил, что со следующего года возобновится федеральное финансирование программы переселения норильчан на материк. Напомним, программа была создана в рамках четырехстороннего соглашения в 2010 году, на нее направлялись средства из федерального и краевого бюджетов, а также средства «Норникеля». С 2016 года Федерация приостановила финансирование программы. На мартовской сессии Законодательного собрания Красноярского краяговорил о необходимости возобновить финансирование. Норильского градоначальника поддержал губернатор и донес просьбу до президента РФ. Обращение было поддержано, и с 2018 года федеральная составляющая финансирования вернется в программу.Еще одна хорошая новость: количество мест для волонтеров Универсиады–2019, направляемых в Красноярск из других территорий края, будет увеличено. Первоначально было зарезервировано 500 позиций, но за последний год для волонтеров в студенческом городке Красноярска построили три 18–этажных здания общежитий, что позволит принять большее количество желающих.Виктор Толоконский не назвал точное количество норильчан, которые поедут на Универсиаду, но подчеркнул, что Норильск будет представлен наибольшим числом волонтеров.— Мы вынуждены предъявлять высокие требования к участникам, не каждый сможет пройти тестирование. Обязательное условие — хорошее знание английского языка. Кроме того, волонтеры должны иметь внушительный список достижений: хорошо учиться, быть социально активными, так как волонтерство — это очень серьезная и ответственная работа. Все гости Универсиады будут в первую очередь общаться с добровольцами. В общей сложности мы планируем подготовить 5000 волонтеров, — заявил губернатор края.На встрече с журналистами Виктор Толоконский высказал свое мнение относительно положения дел в городе. Первым вопросом стала готовность всех служб Норильска к реконструкции взлетно–посадочной полосы. В совещании приняли участие руководители всех служб, занятых в процессе: представители администрации города, Таймырского муниципального района, аэропорта, компании «Норникель».— Степень готовности к предстоящим работам я оцениваю как достаточно высокую. Во–первых, в самом аэропорту все в полном порядке. Летом будет отремонтирована средняя часть полосы, при этом объем работ примерно в полтора раза больше, чем в прошлом году. Все материалы уже завезены, зарезервированы. Сейчас и заказчик, и подрядчик подтверждают, что 16 сентября полоса будет иметь все необходимые сертификаты, новое освещение и будет запущена в эксплуатацию, — отметил Виктор Толоконский.Кроме того, губернатор подчеркнул, что реализованы все планы по обеспечению авиабилетами отдельных социальных групп населения. Всего их около десяти: к ним относятся и выпускники школ, и демобилизованные военнослужащие, и те, кто освобождается из мест заключения. Невыкупленные билеты будут переданы в свободную продажу. Расчет квот был очень детальным и конкретным.— На сегодняшний день на вылет из Норильска билетов нет только на три даты. При этом накануне и после этих дат билеты есть. Так же обстоят дела и с обратными билетами, поэтому ожидаемого ажиотажного спроса сейчас не наблюдается, — сообщил губернатор. — На следующий год необходимо полностью удовлетворить спрос горожан в этом направлении: все ограничения должны быть сняты. Мы зарезервировали авиационный парк и готовы при необходимости увеличить количество рейсов. При этом резерв будет сформирован в Норильске, Москве, Красноярске, а также в Сургуте.Сегодня я выразил благодарность администрации Норильска и компании «Норникель», которые организовали отпускную кампанию таким образом, чтобы разгрузить летний период. Так, в марте по данным авиакомпаний из Норильска вылетело на 25% больше людей, чем в прошлые годы. То есть интенсивность возросла, что говорит о грамотном планировании отпусков. Это тоже дает свои результаты.Сообщил Виктор Толоконский и еще об одном аспекте реконструкции аэропорта «Норильск»:— Я обращался в правительство РФ, к главе государства, к руководству «Норникеля», и сейчас мы решили вопрос с Министерством обороны — у нас принята программа реконструкции всех перронов и всего массива аэропорта. В ближайшее время пройдут конкурсные процедуры для определения подрядчиков. Программа рассчитана на 2017–2019 годы. Мы не могли приступить к этим работам раньше, потому что земельные участки и сам аэропорт находятся в ведении Министерства обороны. Но сейчас подписано соглашение о том, что площадки и перроны переходят в совместное ведение, какие–то земельные участки полностью переданы в аренду Росимуществу.

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