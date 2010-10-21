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Музейная Ночь 20-05-17

[Индекс номера 78 (23.05.2017)]

 И я там был 
Самолётом. Поездом. Оленем.

В пятницу в Норильске с размахом прошла «Музейная ночь — 2017». Горожане и гости города погрузились в увлекательный мир путешествий и путевых заметок, вспомнили об истории норильского транспорта от оленей до современных самолетов и вновь ощутили себя пассажирами, стремящимися попасть из точки «А» в точку «Б».
Сказка и быль летных будней
Для гостей карамель «Взлет»
Всероссийская акция проходила одновременно на трех городских площадках: в художественной галерее, музее Норильска и его талнахском филиале. Кодовое название «Музейной ночи — 2017» — «Телепортация». Официальную церемонию открытия провела заместитель руководителя администрации Норильска по социальной политике Наталья Коростелева:
— Как и многие из присутствующих, я тоже люблю путешествовать. Благодаря современному и не очень транспорту у нас есть уникальная возможность попасть туда, где не ловит сотовая связь и нет интернета, где можно просто отвлечься от повседневных забот, поразмышлять о жизни, обдумать планы на будущее, помечтать и принять какие–то важные решения. Хочу пожелать всем прекрасной музейной ночи, новых открытий, знакомств, романтики и новых маршрутов.
На время акции музей преобразился: превратился одновременно в аэропорт и в стойбище экотранспорта. Собственно, со стойбища и оленей все и началось. На первом этаже Владимир Ларин, старший научный сотрудник музея, на импровизированном этностойбище предлагал всем желающим узнать о том, каково это — ехать на оленьей упряжке.
На втором этаже разместился железнодорожный вокзал, а все остальные площади были отданы под аэропорт, что вполне справедливо, поскольку авиация для Севера — это все!
В образе авиатора
Не давала замерзнуть и будоражила гостей неуемной энергией рок–н–ролла и рокабилли зажигательная группа Zippers.
На центральной площадке музея можно было послушать лекцию о полетах во сне и наяву и узнать о несерьезном классификаторе серьезного северного транспорта от нашего коллеги Максима Трофимова, здесь же проходили тематические блиц–опросы, можно было пообщаться с теми, кто представляет «воздушные профессии», послушать выступление норильской рок–группы «Точка».
Крайне познавательной стала встреча с режиссером–кинодокументалистом и экономическим географом Иваном Сидельниковым. Он рассказал о новой эре в освоении арктического пространства вообще и об истории флота «Норникеля» в частности, дал возможность участникам музейной ночи отследить «Направление–Север».
— За исследованием российской Арктики — большое будущее, — говорит Иван Сидельников. — А Норильск — это вообще отдельная тема, и от этого еще интереснее изучать технологии, которые могут обеспечить транспортный доступ к городу в частности и к богатствам Арктики в целом. В своей работе я предпочитаю сочетать науку — географию — и визуальные технологии. Гораздо легче понять, о чем идет речь, когда беседа сопровождается визуальным рядом. И это особенно актуально в рамках тематики нынешней музейной ночи. Так, например, фильм о том, как «Норникель» обеспечивает поставки в город, знакомит зрителей не только с этой областью деятельности компании, но и с непривычным для слуха многих термином «Норильские моряки». Задача нашей встречи — не только посмотреть фильмы о том, как крупная компания решает свои запросы при помощи транспортного сообщения, но и понять, какие перспективы развития есть у транспорта на Крайнем Севере.
Для самых маленьких пассажиров и их мам работала «Комната матери и ребенка», в которой гостей музейной ночи встречала веселая и совсем не страшная Баба–яга. Здесь не только можно было оставить автограф или рисунок на небесной стене, но и соорудить себе крылья или пропеллер, как у Карлсона, поучаствовать в театрализованном путешествии.
Тем, кто постарше и полюбознательнее, предлагалось принять участие в выставке–квесте, которая проходила в «Ангаре № 1». Игрокам предстояло найти ответы на заковыристые вопросы, а заодно и обогатить свои познания в авиатранспортной сфере.
Тем, кто устал от суеты аэровокзала, предлагалось отдохнуть и посчитать самолеты, полеживая на удобных и мягких матах релакс–инсталляции «Кроссполярная магистраль» от Александра Александрова. Выяснилось, что ежедневно над Норильском пролетает до сотни рейсов. Из Европы в Японию, из Канады и Северной Америки в Сингапур, Таиланд, Китай и так далее. Норильское небо оказалось невероятно оживленным.

В «Ангаре № 2» развернулась грандиозная авиастройка. Под руководством руководителя авиамодельного кружка станции юных техников Игоря Подпалова все желающие могли построить самолет своей мечты, принять участие в соревнованиях, а затем и в воздушных боях.


За штурвалом вертолета пилот первого класса гражданской авиации Василий Опрятов
...Гуляешь себе по «аэропорту», чему–то удивляешься, что–то узнаешь, неожиданно знакомишься с пилотом первого класса гражданской авиации с 30–летним летным стажем — и понимаешь, что ничего лучше и честнее неба на свете нет.
Василий Петрович Опрятов, давний друг школы № 8 и один из дарителей школьного музея авиации и космонавтики. Когда–то давно, в 1984 году, его с лучшим товарищем как отличников летного дела направили вести занятия в кружке «Юный авиатор». Занятия в кружке продолжались три года, а потом под давлением жизненных обстоятельств работу в школе пришлось оставить.
— Любовь к небу с детства, — улыбаясь говорит Василий Опрятов. — Все детство летал. Сначала с коляски на пол, потом с печки под кровать, родители сказали: «Точно будет летчиком». Ну и напророчили. После школы прошел учебу в норильском ДОСААФ, окончил его и был призван по спецнабору в Канск, в школу младших авиационных специалистов. Нас готовили в качестве радистов для военного авиафлота. Потом меня направили в город Узин, где родился первый украинский космонавт Павел Попович, я летал на ракетоносце. Хотел стать военным летчиком, но не сложилось: попал в гражданскую авиацию. Отучился в Омском летном техническом училище, потом была Санкт–Петербургская академия гражданской авиации. Летал сначала на АН–2, а с 1977 года работал в малой авиации на Вальке. Позднее переучился на вертолет МИ–8, потом был грузовой самолет АН–12, потом ТУ–154, «Боинг»... Каждым самолетом по своему интересно управлять, у каждого есть свои особенности, которые интересно изучать. Для пилота очень важно развиваться и пробовать себя на разных машинах. Летную семейную династию продолжили и мои сыновья: старший — командир «Боинга», а младший — авиадиспетчер.
На перекрестке дорог
Василий Петрович говорит, что небо до сих зовет его. Бывших пилотов не бывает, и многие ищут альтернативу летному делу. Например, начинают заниматься парашютным спортом, дельтапланеризмом, переходят на самолеты малой авиации. Каждый находит что–то свое.
— Тематика музейной ночи мне очень близка, — добавляет пилот. — Как будто я вновь поднялся в небо, испытал чувство безграничной свободы и одновременно ответственности за людей, которые находятся на борту лайнера.
Не менее интересной и насыщенной была музейная ночь и в художественной галерее. Правый зал галереи встречал гостей тематической выставкой «Русские художники–путешественники». Выставка репродукций картин русских художников конца XVIII — начала ХХ столетия словно возвращала зрителей во времена зарисовок от руки, когда еще и в помине не было цифровых фотоаппаратов, мобильных телефонов и прочих современных гаджетов, а запечатлеть увиденное можно было только в виде наброска или путевой заметки. На выставке прошли тематические мастер–классы по изготовлению авторских открыток и созданию рисунков по мотивам картин известных художников.
В своих «путевых зарисовках» Лилия Христич, преподаватель детской художественной школы, использует собственные фотовпечатления. Таиланд, Испания, Италия, Вьетнам, Черногория, Болгария, Андорра и так далее — страны, в которых побывала норильская художница. А самым ярким открытием после темной и холодной полярной ночи для нее стал Таиланд.
Путевые зарисовки от Лилии Христич
— Несколько часов на самолете, и вместо минус 30 — плюс 30. Как будто попал в другой мир, — говорит Лилия Христич. — Перенос эмоций при помощи пастели на бумагу, словно оживляет их, передает атмосферу дальних странствий.
В левом зале галереи шло «Экстремальное путешествие» — с играми, фотосессией у штурвала, изготовлением оригинальных мини–саквояжей от клуба флористов «Галакс», дорожным кафе с видом на Эйфелеву башню и прочим.
Юные барды
Мастер–класс по брейк–дансу
А еще только в музейную ночь можно было совершить путешествие вокруг света за 80 минут и познакомиться с культурой и традициями стран, в которые занесло путешественников. Впрочем, есть у норильских музейщиков и долгосрочные проекты. Например, выставка–акция «Художественный рейс 2469» продлится в течение всего лета — каждые две недели перед посетителями художественной галереи будет открываться новый город. Первым стала Москва, далее будет Санкт–Петербург, города Крыма, Европы и курорты Кавказа.
Многие гости музейной ночи говорили о том, что пути–дороги не заканчивается никогда. Меняются города и люди, но память о путешествии, даже самом коротком, остается надолго.

Наталья ЧЕРКАШИНА. Фото Владимира МАКУШКИНА

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