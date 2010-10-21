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Музейная Ночь 20-05-17

[Индекс номера 78 (23.05.2017)]

 Парк культуры 
По Таймыру с ветерком

Талнахский филиал музея Норильска в белую–белую ночь телепортировал в пространстве несколько сотен северян.
Музейная ночь в рудной столице началась с АВТОпробега, ударившего не только по бездорожью и разгильдяйству, но и по воображению граждан, проходивших в этот момент по улицам Енисейской и Первопроходцев. Многие, полюбовавшись ретроавтомобилями, таки рванули в музей. Здесь на различных площадках можно было создать своими руками транспорт будущего, получить права пешехода и водителя, поддержать отечественный автопром, поразмышлять о достоинствах передвижения на детских великах и самокатах, игрушечных авто и даже лихом байке.
Среди самых активных участников ночной телепортации были старшеклассники из 43–й школы.
Они отличились в интеллектуально–командной игре «Сход–развал», удивившись разнообразию остроумных заданий, посвященных транспортной теме. В квест–игре «Движуха»» среди лучших оказалась домохозяйка Яна Почекутова, завсегдатай музейных ночей. Ей нравится незаезженная творческая атмосфера, которую умеют создавать талнахские музейщики. А еще посетители отмечали, что узнали немало нового об истории родного Талнаха, познакомившись со старыми фотографиями и частными коллекциями автомобилей.
Среди полуночников были педагоги талнахского Центра внешкольной работы и Талнахской детской школы искусств, а также байкеры из общественной организации «Полярные волки», которые стали креативными партнерами ночного праздника. Всех проезжающих в АВТОкафе угощали посланники отеля «Талнах». Хитом программы стал мастер–класс по каллиграфии от художника Романа Робышева, который щедро делился секретами росписи любимой техники, демонстрируя умение на «теле» сияющей «Ямахи».
Вероника Тюрина
Энтузиазм участников к полуночи достиг высшей точки под саксофон педагога ТДШИ Вероники Тюриной, которая подарила публике свои автогастроли. И в час ночи народ не хотел покидать гостеприимный музей, затеявший на финише музыкальный флешмоб «На колесах». Люди разных возрастов создали свой паровозик, который весело почухал на просторы белой талнахской ночи.

Ирина ДАНИЛЕНКО. Фото автора

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