Фото новости:

Музейная Ночь 20-05-17

[Индекс номера 78 (23.05.2017)]

 Парк культуры 
Свой Чехов

Театральная студия «Синяя птица» в конце творческого сезона до упада насмешила публику на сцене родного Дворца творчества детей и молодежи.
Лидия Линкер и Артем Юдин
Студийцы представили зрителям свой новый спектакль «Шутки» по известным произведениям Антона Павловича Чехова «Медведь», «Предложение» и «Юбилей». В «Синей птице» особо ценят творчество великого русского писателя — ребята не раз брались за инсценировки фрагментов его рассказов, постигая основы режиссуры. На этот раз под руководством своего худрука Надежды Сысоевой они разыграли юмористические истории, многократно экранизированные и поставленные на разных сценах мира. У юных норильчан родилась оригинальная, очень смешная и задорная комедия о чудачествах взрослых людей, которые ведут себя зачастую ну прямо как дети... Артисты приложили немало усилий к тому, чтобы у них получился «свой Чехов».
Софья Харитонова
Чего стоит хотя бы работа выпускницы студии Сони Харитоновой над образом госпожи Мерчуткиной из «Юбилея»: ее старушка–пигалица из кого угодно не только требуемые финансы вытянет, но и душу...
Сейчас в студии, которая была создана почти четверть века назад, занимаются около сорока школьников. Не могут расстаться с «Синей птицей» и некоторые ее талантливые выпускники, оставшиеся в Норильске. В этом сезоне студийцы побывали в Москве, где завоевали лауреатство Всероссийского фестиваля творчества «Таланты России» за представление «Сказка сказок». Это театральный микс из их постановок «Сказка о попе и о работнике его Балде» Пушкина и любимого всеми детьми «Теремка». Актеры считают, что эта победа дала им отличный заряд для творчества.
По традиции в конце творческого сезона «Синяя птица» проводила в большую жизнь и своих выпускников, вручив им символические трудовые книжки, в которые вписаны все их роли в постановках замечательной театральной студии.

Анонс
Пушкин зовет!
«Заполярная правда» совместно с Публичной библиотекой и клубом старожилов Норильска продолжает традицию народного празднования дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.
В этом году уже в шестой раз энтузиасты соберутся в Пушкинском сквере, чтобы прочесть стихи великого поэта, представить любимые книги, рисунки, сценки из произведений, принять участие в литературной викторине. Встреча пройдет 6 июня, с 18 до 20 часов. Накануне, 5 июня с 18 часов, по сложившейся традиции, — уборка в сквере после долгой зимы. О форме своего участия в празднике просим сообщить по телефону 8–913–501–47–03.

Ирина ДАНИЛЕНКО. Фото автора

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
Статьи текущего номера:
Визиты 
В конце прошлой недели Норильск с рабочим визитом посетил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. Он осмотрел ключевые строительные объекты города, встретился с норильским активом и ответил на вопросы журналистов.

И я там был 
В пятницу в Норильске с размахом прошла «Музейная ночь — 2017». Горожане и гости города погрузились в увлекательный мир путешествий и путевых заметок, вспомнили об истории норильского транспорта от оленей до современных самолетов и вновь ощутили себя пассажирами, стремящимися попасть из точки «А» в точку «Б».

Парк культуры 
Талнахский филиал музея Норильска в белую–белую ночь телепортировал в пространстве несколько сотен северян.

Парк культуры 
Театральная студия «Синяя птица» в конце творческого сезона до упада насмешила публику на сцене родного Дворца творчества детей и молодежи.

Спорт–тайм 
В Дудинке завершился международный турнир по кёрлингу среди женских команд. Кубок Арктики завоевала сборная России под началом Анны Сидоровой, обыгравшая в финале соперниц из Канады.

Новости:
 23 мая 2017 
17:28 Норильчане отметят 6 июня день рождения Александра Сергеевича Пушкина.
16:22 Долой нелегальный контент — пользуйся официальными сервисами! Библиотекари Дудинки предлагают читателям десятки тысяч лицензионных электронных книг.
16:15 Прокуратура и контрольно-счетная палата Таймыра приступили к плановым проверкам.
15:44 В Норильске курьер фирмы ответит перед судом за присвоение денежных средств.
15:40 В Норильске переизбыток породистых животных.
15:13 Заслуженные награды нашли своих героев. В Норильске отметили лучших полицейских и вручили призы победителям детских конкурсов.
13:55 «Край - наш общий дом». XIII фестиваль национальных культур пройдет в Норильске.
13:30 На внеочередной сессии Норильского городского Совета депутаты утвердили создание в городе общественной палаты.
12:39 В Норильске в результате ДТП в центре города пострадали четыре человека.
11:59 Лед идет. В этом году Енисей вскрывается быстрее, чем в прошлом.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх