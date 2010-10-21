[Индекс номера 78 (23.05.2017)]



Парк культуры

Свой Чехов

Театральная студия «Синяя птица» в конце творческого сезона до упада насмешила публику на сцене родного Дворца творчества детей и молодежи.

Лидия Линкер и Артем Юдин Студийцы представили зрителям свой новый спектакль «Шутки» по известным произведениям Антона Павловича Чехова «Медведь», «Предложение» и «Юбилей». В «Синей птице» особо ценят творчество великого русского писателя — ребята не раз брались за инсценировки фрагментов его рассказов, постигая основы режиссуры. На этот раз под руководством своего худрука Надежды Сысоевой они разыграли юмористические истории, многократно экранизированные и поставленные на разных сценах мира. У юных норильчан родилась оригинальная, очень смешная и задорная комедия о чудачествах взрослых людей, которые ведут себя зачастую ну прямо как дети... Артисты приложили немало усилий к тому, чтобы у них получился «свой Чехов». Софья Харитонова Чего стоит хотя бы работа выпускницы студии Сони Харитоновой над образом госпожи Мерчуткиной из «Юбилея»: ее старушка–пигалица из кого угодно не только требуемые финансы вытянет, но и душу... Сейчас в студии, которая была создана почти четверть века назад, занимаются около сорока школьников. Не могут расстаться с «Синей птицей» и некоторые ее талантливые выпускники, оставшиеся в Норильске. В этом сезоне студийцы побывали в Москве, где завоевали лауреатство Всероссийского фестиваля творчества «Таланты России» за представление «Сказка сказок». Это театральный микс из их постановок «Сказка о попе и о работнике его Балде» Пушкина и любимого всеми детьми «Теремка». Актеры считают, что эта победа дала им отличный заряд для творчества. По традиции в конце творческого сезона «Синяя птица» проводила в большую жизнь и своих выпускников, вручив им символические трудовые книжки, в которые вписаны все их роли в постановках замечательной театральной студии.

Анонс Пушкин зовет! «Заполярная правда» совместно с Публичной библиотекой и клубом старожилов Норильска продолжает традицию народного празднования дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В этом году уже в шестой раз энтузиасты соберутся в Пушкинском сквере, чтобы прочесть стихи великого поэта, представить любимые книги, рисунки, сценки из произведений, принять участие в литературной викторине. Встреча пройдет 6 июня, с 18 до 20 часов. Накануне, 5 июня с 18 часов, по сложившейся традиции, — уборка в сквере после долгой зимы. О форме своего участия в празднике просим сообщить по телефону 8–913–501–47–03.

Ирина ДАНИЛЕНКО. Фото автора Студийцы представили зрителям свой новый спектакль «Шутки» по известным произведениям Антона Павловича Чехова «Медведь», «Предложение» и «Юбилей». В «Синей птице» особо ценят творчество великого русского писателя — ребята не раз брались за инсценировки фрагментов его рассказов, постигая основы режиссуры. На этот раз под руководством своего худрука Надежды Сысоевой они разыграли юмористические истории, многократно экранизированные и поставленные на разных сценах мира. У юных норильчан родилась оригинальная, очень смешная и задорная комедия о чудачествах взрослых людей, которые ведут себя зачастую ну прямо как дети... Артисты приложили немало усилий к тому, чтобы у них получился «свой Чехов».Чего стоит хотя бы работа выпускницы студии Сони Харитоновой над образом госпожи Мерчуткиной из «Юбилея»: ее старушка–пигалица из кого угодно не только требуемые финансы вытянет, но и душу...Сейчас в студии, которая была создана почти четверть века назад, занимаются около сорока школьников. Не могут расстаться с «Синей птицей» и некоторые ее талантливые выпускники, оставшиеся в Норильске. В этом сезоне студийцы побывали в Москве, где завоевали лауреатство Всероссийского фестиваля творчества «Таланты России» за представление «Сказка сказок». Это театральный микс из их постановок «Сказка о попе и о работнике его Балде» Пушкина и любимого всеми детьми «Теремка». Актеры считают, что эта победа дала им отличный заряд для творчества.По традиции в конце творческого сезона «Синяя птица» проводила в большую жизнь и своих выпускников, вручив им символические трудовые книжки, в которые вписаны все их роли в постановках замечательной театральной студии.

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