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Музейная Ночь 20-05-17

[Индекс номера 78 (23.05.2017)]

 Спорт–тайм 
Лед тронулся

В Дудинке завершился международный турнир по кёрлингу среди женских команд. Кубок Арктики завоевала сборная России под началом Анны Сидоровой, обыгравшая в финале соперниц из Канады.

Самый северный
Много ли мы знаем о керлинге? Этот вид спорта зародился в XVI веке в Шотландии и впервые был представлен на Олимпийских играх 1924 года. Однако настоящее признание игра получила лишь в конце ХХ века. Не удивительно, что именно среди представительниц так называемых арктических государств, граничащих с 69–й параллелью, где керлинг стал наиболее популярен, и разыграли самый северный турнир.
На таймырском льду сошлись сильнейшие женские сборные мира: США, Канады, Швеции, Финляндии. Россию представляли две команды под руководством скипов (капитанов) Анны Сидоровой — двукратные чемпионы Европы, трехкратные бронзовые призеры чемпионатов мира, серебряные призеры чемпионата мира, участницы Олимпийских игр, а также Виктории Моисеевой — чемпионы Европы, серебряные призеры 28–й Всемирной зимней Универсиады. Кроме того, к участию были приглашены сборная Швейцарии — чемпион мира–2015 и подающая надежды команда Красноярского края (скип Анна Веневцева) — лидер среди студенческих коллективов. Всего за победу боролись восемь квартетов, шансы которых, за исключением краевых участниц, оценивались как равные.
— Я надеюсь, что этот турнир станет традиционным, а керлинг встанет в один ряд с теми видами спорта, которые по традиции считаются популярными и востребованными, — сказал на торжественном открытии соревнований губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. — Керлинг входит в обязательную программу Универсиады, и мы уже строим в краевой столице специальный Дворец спорта. Для нас важно, чтобы эта игра заняла достойное место среди спортивных предпочтений жителей нашего региона, ведь керлинг доступен и детям, и взрослым.
Сомневаться в искренности губернатора не приходится. Еще в 2014 году в Дудинке открыли современную ледовую арену «Таймыр», которая и стала местом проведения отчетного турнира. К слову, в прошлом году там уже проходил профессиональный турнир среди пяти сильнейших мужских команд России. При поддержке компании «Норникель» и с одобрения Федерации керлинга России тогда было дано смелое обещание — превратить Таймыр не только в место проведения крупных соревнований, но и сделать его одним из центров подготовки профессиональных кадров для набирающей популярность игры. Долго ждать не пришлось: уже сегодня керлингом в Дудинке занимаются более ста подростков, и в будущем они вполне могут пополнить обойму национальных команд. Для этого в столице Таймыра подготовлена вся необходимая инфраструктура, а под руководством приглашенных специалистов работает специализированная детская спортшкола.
По словам главы Таймыра Сергея Ткаченко, Таймыр — уникальная территория, обладающая наравне с туристическими большими перспективами для планомерного развития керлинга.
— Сегодня туризм формирует стратегию развития территории, поэтому подобные спортивные мероприятия для всех нас играют заметную роль. Я уверен, что при четко выстроенной работе у нас все получится, — отметил Сергей Ткаченко.
Заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» по региональной политике и корпоративным проектам Вячеслав Щукин отметил, что у турнира хорошее будущее.
— Не так давно в Норильске состоялся матч звезд отечественного хоккея, который стал для норильчан выдающимся событием. Сегодня в Дудинке проходит такой же яркий спортивный праздник, равных которому на Таймыре еще не было. «Норникель» творит историю побед, и всем нам приятно, что развитие керлинга получило здесь интересное и плодотворное продолжение. Я уверен, что турнир станет отличным ориентиром для молодого поколения спортсменов, — сказал Вячеслав Щукин.


На высшем уровне
Турнир, который продлился три дня, в Дудинке вызвал настоящий ажиотаж. Казалось, если бы трибуны ледовой арены были в два–три раза вместительней, то мест все равно хватило бы не всем — многие болельщики приезжали семьями из Норильска. Впечатляющим выдалось и торжественное открытие соревнований: помимо привнесения в церемонию национального колорита, организаторы удивили зрителей световым и огненным шоу. По традиции, за пределами спортивного сооружения работали развлекательные и познавательные зоны.
По регламенту состязаний команды были поделены на две группы: на первом этапе участники провели круговой турнир, по результатам которого в плей–офф вышли по две сильнейшие дружины. В предварительных играх за бортом призеров в группе «А» остались сборные Швеции (скип Маргарет Зигфридсон) и Красноярского края (Анна Веневцева), в группе «Б» — Финляндии (Оона Каусте) и США (Нина Рос).
В полуфинале встретились команды Сидоровой и Моисеевой, и если в параллельной игре канадские игроки вполне уверенно разобрались с соперницами из Швейцарии — 6:1, то в игре россиянок многие надеялись увидеть настоящую интригу. Сидорова, которая в трех предыдущих играх позволила соперницам набрать всего три очка, в игре с соотечественницами сразу же повела в счете — 2:0, а к шестому энду еще больше закрепила свое преимущество, завершив встречу со счетом 5:2.
В матче за третье место команда Моисеевой в упорной борьбе лишь в экстра–энде сломила сопротивление швейцарских спортсменов во главе с двукратной чемпионкой мира Алиной Пец — 5:4. При этом капитан россиянок отметила, что во многом исход поединка предопределила поддержка болельщиков.
— На трибунах царила удивительная атмосфера единения, поэтому я хочу сказать спасибо всем зрителям, которые за нас переживали. Мы думали, что соперник будет действовать немного иначе, однако в какой–то момент ход игры поменялся в нашу пользу — нам удалось взломать оборону противника, — сказала Виктория Моисеева.
Виктория Моисеева

На следующий день, после досадного поражения наших хоккеистов на чемпионате мира в Кельне, многие ожидали от команды Сидоровой реванша в Дудинке. Так и случилось: в финале визави россиянок из Канады, где керлинг утвердился на втором месте после хоккея, были биты со счетом 5:3. Команды в основном шли вровень, а развязка игры наступила в шестом энде, когда нашим спортсменкам удалось набрать два важных очка. В последующих двух эндах каждая из команд набрала по баллу, а итоговый счет принес победу россиянкам.
— Любая победа дается нелегко, тем более в борьбе против действующих чемпионов Олимпийских игр, — поделилась после игры Анна Сидорова. — Безусловно, волнение чувствовалось, но нам это пошло только на пользу, поскольку мы до последнего не позволили себе расслабиться и довели игру до нужного результата.
По мнению капитана сборной Канады Дженнифер Джонс, ее команда могла стать первой, но пара неудачных бросков решили дело:
— Игра получилась действительно сложной, поскольку мы вышли на лед против великолепной команды. Мои поздравления победителям. Я уверена, что в будущем Россия и Канада еще проведут много интересных встреч. У керлинга в России прекрасное будущее, и этот турнир, проведенный на самом высоком уровне, — лучшее тому подтверждение.

Михаил ТУАЕВ
Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА

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